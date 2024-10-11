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أسماك القرش الحوتية في طريقها للتصادم

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قرش الحوت (MarAlliance2018)

قد تجبر ظاهرة الاحتباس الحراري أسماك قرش الحوت على التوجه إلى ممرات الشحن، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها فريا وومرسلي من جمعية الأحياء البحرية وديفيد سيمز من جامعة ساوثهامبتون

إن الاحتباس الحراري العالمي لديه القدرة على إعادة ترتيب المساحات التي تستخدمها الحياة على الأرض، عبر جميع النظم البيئية. بحث جديد تظهر دراسة أن أسماك قرش الحوت - أكبر أسماك العالم - قد تكون معرضة للخطر، حيث قد تجبرها المحيطات الدافئة على التوجه إلى ممرات الشحن البشري المزدحمة.

أكثر من 12,000 نوع بحري ومن المتوقع أن تتوزع أعداد هذه الحيوانات من جديد في المستقبل مع ارتفاع درجات حرارة البحار. وتواجه الحيوانات التي لا تستطيع التحرك للبقاء في بيئات مناسبة خطر الانقراض بالكامل.

ولكن الأمر يختلف بالنسبة للحيوانات الأكبر حجماً والأكثر قدرة على الحركة والتي تستطيع التحرك بحرية للعثور على الظروف التي تناسب احتياجاتها. وبالنسبة لها، قد لا تشكل ظروف المحيط المتغيرة تهديداً كبيراً في عزلتها، حيث يمكنها الهجرة إلى البحار الأكثر برودة.

وبدلاً من ذلك، قد تجبر الظروف المتغيرة الأنواع على الانتقال إلى مناطق جديدة وأكثر خطورة، حيث تتلامس مع مراوح السفن وغيرها من التهديدات البشرية المباشرة.

نخشى أن يحدث هذا مع أسماك القرش الحوتية. يمكن أن يصل طول هذه الأسماك الضخمة إلى 18 مترًا - أي ما يقرب من أربع سيارات من طرف إلى طرف - ولكن على الرغم من حجمها ومظهرها القوي، فقد تزايدت أعدادها بالفعل. رفض بنسبة تزيد عن 50% خلال السنوات الـ 75 الماضية.

قرش الحوت في بحر أندامان (آبي خاو لاك)
قرش الحوت في بحر أندامان (آبي خاو لاك)

In البحث السابق اكتشفنا أن هذا التراجع قد يكون راجعًا جزئيًا إلى الاصطدامات بالسفن الكبيرة. إن أسماك القرش الحوتية معرضة للخطر بشكل خاص لأنها تتجول وتتغذى على العوالق والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، ونادرًا ما تحتاج إلى السباحة بسرعة أكبر من سرعة المشي البشري. وبينما تقضي فترات طويلة تتحرك ببطء بالقرب من السطح، غالبًا ما تصطدم بها السفن وتموت.

ويستند بحثنا الجديد إلى هذا العمل السابق. وقد وجدنا أن تغير المناخ من شأنه أن يعرض هذه الكائنات العملاقة الوديعة لخطر أعظم، مع انتقال مواطنها المفضلة إلى مناطق جديدة تشهد حركة مرور كثيفة للسفن.

مستقبل مجهول

تم إجراء البحث من قبل فريق دولي يضم أكثر من 50 عالمًا من 18 دولة شاركوا في مشروع حركة القرش العالميةباستخدام 15 عامًا من بيانات التتبع عبر الأقمار الصناعية لنحو 350 سمكة قرش حوت تم وضع علامة عليها بشكل فردي.

وتم مطابقة مسارات الحركة مع درجة الحرارة والملوحة والظروف البيئية الأخرى في ذلك الوقت لتحديد نوع الموطن الذي تفضله أسماك القرش.

وتم بعد ذلك التنبؤ بهذه العلاقات في المستقبل على أساس نماذج المناخ (برامج كمبيوتر قوية تحاكي المناخ) للكشف عن أجزاء المحيط التي قد يكون لها في المستقبل ظروف مماثلة لتلك التي تستخدمها الأنواع اليوم.

وقد كشف نهجنا المتطور عن مناطق جديدة تمامًا قد تكون قادرة على دعم أسماك قرش الحوت في المستقبل، مثل المياه الأمريكية في المحيط الهادئ في منطقة خليج كاليفورنيا، والمياه اليابانية في بحر الصين الشرقي، والمياه الأطلسية في العديد من دول غرب إفريقيا.

سرعان ما أدركنا أن هذه المناطق هي موطن لبعض من أكثر الموانئ البحرية والطرق السريعة الملاحية ازدحامًا في العالم، لذلك قمنا بمطابقة خرائطنا لتفضيلات الموائل مع خرائط الشحن العالمية لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تصطدم أسماك القرش بالسفن.

خريطة العالم الموضحة
الممرات الملاحية الرئيسية في العالم، حيث تكون الممرات الأكثر ازدحامًا ملونة باللون الأصفر. ومن المتوقع أن تصبح المناطق C (الساحل الغربي للولايات المتحدة)، وD (غرب أفريقيا)، وE (شرق آسيا) أكثر ملاءمة لأسماك القرش الحوتية مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات (وومرسلي وآخرون / تغير المناخ الطبيعي, CC BY-SA)

ومن خلال هذا فإننا نتوقع أن يصبح التزامن بين أسماك القرش والسفن أكبر بمقدار 15,000 ألف مرة بحلول نهاية هذا القرن إذا واصلنا الاعتماد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مقارنة بنحو 20 مرة فقط إذا اتبعنا سيناريو التنمية المستدامة.

ولكن هذا لا يعني أن الاصطدامات سوف تزيد بمقدار 15,000 ألف مرة، أو حتى 20 مرة، لأننا لا نستطيع إلا أن نتوقع أين ستكون أسماك القرش الحوتية في المستقبل، وسوف يختلف العدد الدقيق للسفن. ولكن إذا انتقلت أسماك القرش إلى هذه المناطق الجديدة وممراتها الملاحية المزدحمة، فإن زيادة الوفيات تصبح احتمالاً حقيقياً للغاية.

لقد سجلنا بالفعل علامات الأقمار الصناعية المرفقة بأسماك القرش والتي توقفت فجأة عن الإرسال في ممرات الشحن، حيث أظهرت علامات تسجيل العمق أسماك القرش وهي تغرق ببطء - على الأرجح ميتة - في قاع البحر.

تغيير المسار

إن نتائجنا مثيرة للقلق ولكنها تؤكد أننا نمتلك القدرة على تغيير مسار أعداد أسماك القرش الحوتية. وفي هذه الحالة، ومن خلال التخفيف من آثار تغير المناخ، يمكننا أيضًا ضمان أن يكون المحيط مكانًا أكثر أمانًا لبعض أكبر سكانه.

نحن نعلم بالفعل الاستراتيجيات التي يجب تجربتها للحد من الاصطدامات بين السفن وأسماك القرش. في فبراير 2024، طرح اجتماع الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحفاظ على الأنواع المهاجرة اقتراحًا جديدًا. سلسلة من التوصيات مع التركيز بشكل خاص على أسماك قرش الحوت.

وتشمل هذه إبطاء السرعات وإعادة التوجيه حول المواقع الرئيسيةولقد أصبح من الضروري الآن أن تتخذ الحكومات الفردية الإجراءات اللازمة.

ومن الممكن أن تتعرض أنواع أخرى من الأسماك لضغوط مماثلة نتيجة لتغير المناخ. على سبيل المثال، قد تجبر موجات الحر في المحيطات أسماك القرش الأخرى على الانتقال إلى المياه السطحية الأكثر برودة والتي تستغلها مصايد الأسماك بالخيوط الطويلة، أو إلى أعماق أعمق حيث يوجد قدر أقل من الأكسجين.

لقد حان الوقت لتحويل تركيزنا على هذه الضغوطات المتفاعلة في المستقبل، حتى نتمكن من البدء في تحديد حجم التهديدات التي يجب أن تتحملها الحيوانات البحرية في محيطات الغد وحماية الأكثر عرضة للخطر.

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فريا وميرسلي هو باحث علمي في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جمعية الأحياء البحرية و ديفيد سيمز أستاذ علم البيئة البحرية في جامعة ساوثهامبتون. تم إعادة نشر هذه المقالة من المحادثة بموجب رخصة المشاع الإبداعي. إقرأ ال المقال الأصلي.

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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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