جدار واكاتوبي إلى جدار الجنة

إذا كنت من هواة الغوص عبر الجدران، فسوف تجد نفسك في جنة من الجدار إلى الجدار في واكاتوبي

بغض النظر عن عدد المرات التي خضتها، فإن تلك اللحظة الأولى عندما تصل إلى حافة جدار شديد الانحدار تحت الماء ستكون دائمًا مثيرة. ففي ثانية واحدة، تجد نفسك تسبح عبر الشعاب المرجانية الضحلة، وفي الثانية التالية تجد نفسك معلقًا فوق حافة الهاوية. ويظهر هذا التباين الطبوغرافي بشكل خاص في منتجع واكاتوبي للغوص، حيث تشتمل العديد من مواقع الغوص على جدران شديدة الانحدار تبدأ من أعماق ضحلة للغاية - بعضها أقل من 10 أقدام وتغوص في مسار عمودي إلى أعماق تتجاوز الحدود المقبولة للغوص الرياضي. انضم إلينا في مغامرة الغوص الطائر الافتراضي هذه التي تتجه عموديًا.

خلف قمة الشعاب المرجانية في منطقة واكاتوبي الشهيرة، يوجد جدار شديد الانحدار مغطى بمجموعة ملونة من الشعاب المرجانية الصلبة والناعمة، ومراوح البحر، والإسفنج، والقشريات.

على الحافة

قارب الغوص على حافة الجدار إنه مشهد مذهل عندما يقترب قارب الغوص من أحد جدران واكاتوبي، ويطفو القوس فوق الشعاب المرجانية التي تبدو قريبة بما يكفي للمسها. الصورة المرفقة بواسطة ديدي لوتز

يناور قبطان قارب الغوص بلطف بالقرب من حافة الشعاب المرجانية. يخترق ضوء الشمس الصباحي سطح الماء الهادئ، مما يوفر لمحة مثيرة لما يكمن بالأسفل. التناقض مذهل بين اللون الأزرق العميق للمحيط والارتفاع المفاجئ لقمة الشعاب المرجانية التي تبدو ضحلة بما يكفي للوقوف فيها. بالنظر إلى الجانب، يمكنك متابعة جزء كبير من الوجه الشفاف للجدار بطريقة جيدة عبر المياه الصافية.

عند فحص الترس النهائي والخطوة العملاقة لاحقًا، ستواجه عالمًا ضحلًا في الأعلى وفي الأعماق في الأسفل عندما تبدأ في النزول مع تنفيس دقيق لجهاز BCD الخاص بك. على طول الطريق، يلفت انتباهك شقائق النعمان الخضراء الكبيرة الملونة مع مجموعة من أسماك المهرج القريبة من حافة الجدار، لكن يمكنهم الانتظار. الآن، حان الوقت لزيارة الطابق السفلي. محاطًا بصديقك ودليل الغوص الخاص بك، ينزل ثلاثتكم في تشكيل مثل القفز الحر بالمظلات في حركة بطيئة. السفر بوتيرة مريحة كمبيوتر الغوصتبدأ قراءات عمق الصورة في الوصول إلى الأرقام الثلاثية، وفي الوقت نفسه، شهد المشهد بعض التغييرات الدراماتيكية.

انزل الإسفنج في هذا العالم الغامض ليأخذ مظاهر رائعة.

هنا بالأسفل، في مأمن من حركة الأمواج السطحية وعرام العواصف، الأمور تكبر. ينتشر على وجه الجدار بساتين من أشجار المرجان الناعمة الضخمة ومراوح البحر التي يزيد عرضها عن ضعف ذراعيك الممدودتين. يبدأ الإسفنج الموجود في هذا العالم الأكثر غموضًا في اتخاذ أبعاد أكثر غرابة، مثل الإسفنج البرميلي الذي أصبح أكبر بكثير من البرميل الفعلي. كنت تتمنى لو كنت قد استعدت للتصوير بزاوية واسعة هذا الصباح، ولكن مرة أخرى، هناك جدران أكثر مما يمكنك عده، وبالطبع، سيكون هناك بعض المخلوقات الغامضة التي تحتمي بين شقوق الجدار.

غواص مع مروحة البحر الأحمر والشعاب المرجانية السوطية. يقع جدار Pinki's Wall على الجانب الغربي من نظام Sawa Reef، ويتميز بإسفنجات أسطوانية ضخمة ومراوح بحرية جورجونية كبيرة تنمو على الحواف، وكلها تأوي مجموعة متنوعة من المخلوقات.

قم برحلة افتراضية سريعة على عدد قليل من جدران واكاتوبي هنا

هناك أيضًا عدة أنواع من الأسماك التي لم تلاحظها في بعض الغطسات الضحلة، مثل الأنثياس والباسليت ذات العلامات المخططة أو أنماط الألوان المبقعة ذات الألوان الزاهية التي تبدو مكهربة تقريبًا. موجة من الحركة واللون تلفت انتباهك. إنها سمكة برتقالية ووردية صغيرة الحجم تستقر بالقرب من الحائط، ثم تندفع إليها بشكل دوري المياه المفتوحة، حرق لها أغراض ويبدو أنه يتحول إلى ظل أكثر إشراقًا من اللون البرتقالي والوردي والأرجواني. عندما تتذكر إحاطة ما قبل الغوص، فإنك تتعرف على هذا باعتباره ذكرًا من أسماك اللبروس المتعري، عازمًا على جذب انتباه رفيقة محتملة.

يجذب دليل الغوص في واكاتوبي انتباهك من خلال حركة "تعال". إنها تطفو بالقرب من نبات جورجوني كبير، وتشير إلى ما يشبه، حسنًا، المزيد من فروع نبات جورجونيان. أنت تبدو. ثم انظر عن كثب. لا شئ. ثم أخيرًا، تراه: فرس بحر صغير، صغير بما يكفي لوضعه على ظفرك، مع لون وملمس يحاكي تمامًا مضيفه الجورجوني. يمكنك أن تعذر لعدم رؤية هذا المخلوق الصغير. إن تمويه فرس البحر القزم مثالي للغاية لدرجة أن العلماء لم يكتشفوا معظم الأنواع إلا بعد عام 2000.

إن إلقاء نظرة خاطفة على فرس البحر القزم المموه تمامًا هو مشهد نادرًا ما يُنسى. تم تصوير هذا الرجل الصغير في Fan 38 East، وهو جدار مميز في واكاتوبي معروف بوجود العديد من مراوح البحر فيه.

تبدأ مساعيك الفوتوغرافية لالتقاط الرجل الصغير في الحصول على أفضل ما لديك بينما تحاول البقاء ثابتًا مع عدم وجود أي شيء أسفلك على ما يبدو. ولكن، قبل أن تظهر أي إحباطات، يتدخل مرشدك ليكون بمثابة حامل ثلاثي القوائم بشري. عندما تكون إحدى يديك ثابتة على قطعة من الصخور الميتة، والأخرى تحت ذراعك أو بالقرب من الجزء العلوي من دبابتك، تصبح المهمة سهلة فجأة. انقر على مصراع الكاميرا، وكان لديك له. بينما تعتبر نفسك محظوظًا لأنك رأيت واحدة، تذكر أن تشكر دليل الغوص الخاص بك على عيونه الحادة ومساعدته المستمرة.

الأماكن الوسطى: زيارة شاطئ واكاتوبي القديم

يبدو أن الوقت قد توقف بينما تقف بلا حراك بجانب الوجه الشاهق للجدار. لكن ساعة النيتروجين تعمل، وهناك الكثير مما يمكن رؤيته. يقودك مرشدك في رحلة صعودية بطيئة نحو أعماق متوسطة، حيث يظهر وجه الجدار بشبكة واسعة من الكهوف والتخفيضات المليئة بالظل. في عرض تقديمي مسائي في Longhouse قبل بضع ليالٍ، أوضح مدير مركز الغوص أن أجزاء الجدار ضمن نطاق العمق هذا قد تشكلت بفعل الأمواج منذ آلاف السنين، عندما كانت مستويات سطح البحر أقل.

على عمق 100 قدم (30.5 مترًا) غالبًا ما يعثر الغواصون على نتوءات وحواف في جانب الجدار تشكلت بفعل الأمواج منذ آلاف السنين، عندما كانت مستويات سطح البحر أقل.

توفر هذه التآكلات القديمة الآن مأوى لمجموعة متنوعة من المخلوقات المنعزلة، والتي يتم الكشف عنها من خلال اتباع نهج دقيق والاستخدام الحكيم لضوء الغوص الصغير. تظهر قرون الاستشعار التي تظهر الكركند من أحد الشقوق، ويكشف تجويف آخر عن سلحفاة خضراء.

تتصدر إذا قبالة

التقدم بشكل أقل عمقًا إلى العمق الذي سيبقى فيه معظم الأشخاص من أجل التوقف الآمن، لا يزال الغوص بعيدًا عن الانتهاء. نظرة سريعة على الخاص بك الكمبيوترتُظهر شاشة العرض أن الوقت المتبقي بدون توقف لم يبدأ حتى في الوصول إلى أرقام فردية. يُظهر مقياس الضغط الخاص بك أنه لا يزال لديك احتياطي مريح للاستمرار وتحقيق أقصى استفادة من ملفات تعريف Wakatobi التجارية التي تبلغ مدتها 70 دقيقة.

إن الانتقال إلى أعماق أقل عمقًا يعني المزيد من ضوء الشمس حيث تبدأ الشعاب المرجانية في اتخاذ مظهر مختلف. الصورة المرفقة بواسطة والت ستيرنز

لذلك، يمكنك استخدام آخر 15 إلى XNUMX دقيقة لاستكشاف الهضبة الضحلة المغطاة بالشعاب المرجانية. في الأعلى، تأخذ الشعاب المرجانية مظهرًا مختلفًا في ضوء الشمس القوي. يتم استبدال الجورجونيات الكبيرة ذات اللون الأحمر والبرتقالي ومراوح البحر ببقع من المرجان الجلدي وتشكيلات معقدة من المرجان اللوحي والمرجاني المنضدي. مع وصول المد إلى أدنى مستوى له تقريبًا، ترتفع الشعاب المرجانية إلى السطح تقريبًا، وتنعكس انعكاساتها في المياه الضحلة الهادئة، مما يخلق انكشافًا سرياليًا مزدوجًا للشعاب المرجانية.

بعد الإعجاب بالصورة الكبيرة، يعود انتباهك إلى التفاصيل عندما تبدأ عملية صيد عبر قمم ووديان القمة المرجانية. تمر بجوارها مجموعة من أسماك الزناد السوداء، التي يشار إليها عادة باسم سمكة الدرجون السوداء، بصدرها وظهرها. أغراض متموجة بحركة رفرفة أقرب إلى الطيران منها إلى السباحة.

تمر مجموعة من الأسماك الزنادية، وصدرها وظهرها أغراض متموجة بحركة رفرفة أقرب إلى الطيران منها إلى السباحة.

إن النظر إلى مرشدك يحرككما للتحرك لأعلى وللخارج بعيدًا عن الشعاب المرجانية حتى يتمكن القارب من اصطحابك. لك الكمبيوتر يقول أن 74 دقيقة قد انقضت أثناء الغوص. عند عودتك إلى المركب، بينما تحدق في الجانب بحثًا عن الحبار الذي يودعك، يبتسم مرشدك ابتسامة مشرقة كبيرة ويسألك: "هل أنت مستعد لغوص آخر؟" ستدرك بعد ذلك أنه سيكون هناك الكثير من الفرص لاكتشاف هؤلاء الصيادين الخفيين والعديد من المخلوقات المذهلة الأخرى التي تعتبر جدران واكاتوبي موطنًا لها.

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