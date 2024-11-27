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شاطئ واكاتوبي التركي - موقع الغوص رقم 1

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شاطئ تركيا
سلحفاة خضراء على شاطئ تركيا

إذا كان موقع الغوص في واكاتوبي تركيا بيتش لا يتعلق بالديوك الرومية، فما الذي يعنيه إذن؟

تشمل بعض المعالم السياحية التي ستراها في شاطئ تركيا سمكة المنتفخة الكبيرة ذات البقع البيضاء (Arothron hispidus)، وسمكة المجرفة الذهبية (Platax boersii)، وبالطبع السلاحف البحرية الخضراء (Chelonia mydas).
تشمل بعض المعالم السياحية التي ستراها على شاطئ تركيا الأسماك المنتفخة الكبيرة ذات البقع البيضاء (Arothron hispidus)، وسمك المجرفة الذهبي (Platax boersii)، وبالطبع السلاحف البحرية الخضراء (Chelonia mydas).

انظر إلى خريطة Wakatobiالشعاب المرجانية في 'س وستلاحظ أن موقع الغوص المعروف باسم شاطئ تركيا مدرج في المرتبة الأولى. وهذا منطقي، لأنه - باستثناء بيت ريف — إنه أحد أقرب موقعين مسمين إلى رصيف المنتجع. ما مدى قربه؟ إذا كنت جالسًا مع قهوتك الصباحية في مطعم واكاتوبي المطل على المحيط وتنظر إلى المياه، فسترى بداية المياه مباشرةً.  

يمكن للضيوف المقيمين في Turtle Beach Bungalows الجديد في واكاتوبي الاستمتاع بإطلالة على هذا الموقع من الشرفة الأرضية الخاصة بهم، حيث يقع على الحافة الجنوبية لأراضي المنتجع. كما يوحي الاسم، يوجد شاطئ ذو رمال بيضاء على طول الشاطئ، وهو موقع مفضل للعائلات التي تبحث عن مكان مناسب للشباب للسباحة أو الغطس.

يعد موقع الغوص في شاطئ واكاتوبي في تركيا استمرارًا لنفس نظام الشعاب المرجانية الذي يشكل House Reef مع منحدرات الشعاب المرجانية المغطاة والجدران الرأسية.
يعد موقع الغوص في واكاتوبي تركيا بيتش استمرارًا لنفس نظام الشعاب المرجانية الذي يشكل منحدرات الشعاب المرجانية الكاملة المغطاة بالشعاب المرجانية والجدران العمودية.

من منظور الغوص والغطس، يعد شاطئ تركيا في الواقع استمرارًا لنفس نظام الشعاب المرجانية الذي يتكون منه House Reef. المنطقة الساحلية، وهي أكبر بكثير من منطقة House Reef، تهيمن عليها مساحة واسعة من الأعشاب البحرية بعمق يتراوح بين 1 إلى 3 أمتار. ومن الخارج، تغير الهضبة تكوينها إلى شعاب مرجانية غنية وحيوية تؤدي إلى هبوط مفاجئ مماثل في الأعماق، ولكن مع بعض الاختلافات الطفيفة في تضاريسها.

بدلاً من وجود شكل شبه عمودي يعمل بشكل مستمر، يتغير وجه الشعاب المرجانية بشكل دوري من الجدار إلى المنحدر الحاد والعودة مرة أخرى. أثناء تحركك على طول وجهها، ستجد أرض العجائب من الشعاب المرجانية الصلبة والناعمة، والإسفنج، من أعلى الشعاب المرجانية (على عمق 2 إلى 3 أمتار) إلى ما بعد علامة 50 مترًا. 

مجموعة من الأسماك الزجاجية ذات الأشواك الكبيرة تلجأ إلى أسفل مرجانية الطاولة على شاطئ تركيا
مجموعة من الأسماك الزجاجية ذات الأشواك الكبيرة تلجأ إلى أسفل الشعاب المرجانية.

عندما تصل التيارات إلى ذروتها، تتجمع أسراب الأسماك لتتغذى بالقرب من قمة الشعاب المرجانية. بين الأنثيات الملونة والمصهرات يندفعون في محاولاتهم لتناول وجبة دون أن يصبحوا هم أنفسهم وجبة. في أي وقت من الأوقات، قد تصادف شعاع نسر عابرًا أو اثنين أو مجموعة متجولة من أسماك الببغاء الحدباء. إن إلقاء نظرة فاحصة على ثنايا وشقوق الشعاب المرجانية سوف يكشف عن مجموعة واسعة من القشريات واللافقاريات الأخرى.

يُعرف شاطئ تركيا بأنه أحد أفضل المواقع في محمية واكاتوبي البحرية للعثور على السلاحف.

استقرت السلحفاة البحرية الخضراء (Chelonia mydas) على الشعاب المرجانية في شاطئ تركيا للنوم.
استقرت السلحفاة البحرية الخضراء (Chelonia mydas) على الشعاب المرجانية على شاطئ تركيا للقيلولة.

وبالإضافة إلى هذا التنوع في الحياة البحرية، فإن معظم التضاريس مليئة بالنتوءات الضحلة والمنخفضات، والتي توفر للسلاحف الخضراء المقيمة في الموقع أماكن مريحة لأخذ قيلولة. في الواقع، يُعرف شاطئ تيركي بأنه أحد أفضل المواقع في محمية واكاتوبي البحرية للعثور على السلاحف. ليلاً أو نهارًا، سيصادف الغواصون مجموعة كبيرة من السلاحف البحرية الخضراء. عند المد العالي، تأتي إلى المياه الضحلة لتتغذى على الأعشاب البحرية، وعلى المنحدرات العميقة، قد تنضم إليها بعض السلاحف ذات منقار الصقر التي تتغذى على الإسفنج.

نظرًا لعدد السلاحف الموجودة في هذا الموقع، فقد تتساءل لماذا لم يُطلق عليه اسم شاطئ السلاحف؟ الإجابة تتعلق بطبيعة تعدد اللغات لدى عملاء واكاتوبي. في الأيام الأولى للمنتجع، انبهر أحد الضيوف من ألمانيا بالعديد من السلاحف البحرية التي صادفها أثناء الغوص، لكنه واجه أيضًا بعض التحديات في فهم كيفية نطق كلمة "سلحفاة" باللغة الإنجليزية، وأشار إليها عن طريق الخطأ باسم "الديك الرومي". ومنذ تلك النقطة، ظل اسم شاطئ تركيا ملتصقًا به.

غواص يتجول على طول أحد الملامح الأكثر عمودية في موقع الغوص واكاتوبي على شاطئ تركيا.
غواص يتجول على طول أحد الملامح الأكثر عمودية في موقع الغوص واكاتوبي على شاطئ تركيا.

تمامًا مثل House Reef، يمكن للتيارات على شاطئ تركيا أن تتقلب في القوة والاتجاه، وتتدفق شمالًا وجنوبًا بناءً على دورة المد والجزر. ونتيجة لذلك، لا توجد عوامة رسو في هذا الموقع، ويتم إجراء جميع عمليات الغوص على شكل انجرافات. اعتمادًا على قوة التيار، يمكن أن تتضمن خطط الغوص انجرافًا لطيفًا أو تصبح أكثر إثارة.

بالإضافة إلى الزيارات المنتظمة المجدولة من قبل قوارب الغوص التابعة للمنتجع، تخدم قوارب تاكسي واكاتوبي شاطئ تركيا. عندما تتدفق التيارات نحو الشمال، يمكن للغواصين ركوب قارب تاكسي لمدة خمس دقائق إلى الموقع، ثم الاستمتاع بغوص انجرافي ممتد يعيدهم إلى رصيف المنتجع.

بفضل قربه من المنتجع وما يقدمه، يعد شاطئ تركيا أحد مواقع الغوص الليلية الشهيرة في واكاتوبي. بعد حلول الظلام، من المحتمل أن تجد السلاحف نائمة تحت حافة. ​​ستجد أيضًا مجموعة من المخلوقات الليلية المعتادة، بما في ذلك أسماك الأسد أثناء الصيد. أخطبوط الزحف بين الشعاب المرجانية، والحبار في دورية، والأسماك الببغائية مختبئة في شرانقها المخاطية وجميع أنواع السرطانات التي تتجول هنا وهناك.

سواء كان ذلك ليلاً أو نهارًا، فإن الغوص في شاطئ تركيا يعد تجربة مجزية، ويظل أحد مواقع الغوص الأكثر شهرة في واكاتوبي.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
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03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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كارين
كارين
منذ 1 العام

موقع جميل وفير! شكرا لتقاسم هذا!

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