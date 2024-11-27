شاطئ واكاتوبي التركي - موقع الغوص رقم 1

إذا كان موقع الغوص في واكاتوبي تركيا بيتش لا يتعلق بالديوك الرومية، فما الذي يعنيه إذن؟

تشمل بعض المعالم السياحية التي ستراها على شاطئ تركيا الأسماك المنتفخة الكبيرة ذات البقع البيضاء (Arothron hispidus)، وسمك المجرفة الذهبي (Platax boersii)، وبالطبع السلاحف البحرية الخضراء (Chelonia mydas).

انظر إلى خريطة Wakatobiالشعاب المرجانية في 'س وستلاحظ أن موقع الغوص المعروف باسم شاطئ تركيا مدرج في المرتبة الأولى. وهذا منطقي، لأنه - باستثناء بيت ريف — إنه أحد أقرب موقعين مسمين إلى رصيف المنتجع. ما مدى قربه؟ إذا كنت جالسًا مع قهوتك الصباحية في مطعم واكاتوبي المطل على المحيط وتنظر إلى المياه، فسترى بداية المياه مباشرةً.

يمكن للضيوف المقيمين في Turtle Beach Bungalows الجديد في واكاتوبي الاستمتاع بإطلالة على هذا الموقع من الشرفة الأرضية الخاصة بهم، حيث يقع على الحافة الجنوبية لأراضي المنتجع. كما يوحي الاسم، يوجد شاطئ ذو رمال بيضاء على طول الشاطئ، وهو موقع مفضل للعائلات التي تبحث عن مكان مناسب للشباب للسباحة أو الغطس.

يعد موقع الغوص في واكاتوبي تركيا بيتش استمرارًا لنفس نظام الشعاب المرجانية الذي يشكل منحدرات الشعاب المرجانية الكاملة المغطاة بالشعاب المرجانية والجدران العمودية.

من منظور الغوص والغطس، يعد شاطئ تركيا في الواقع استمرارًا لنفس نظام الشعاب المرجانية الذي يتكون منه House Reef. المنطقة الساحلية، وهي أكبر بكثير من منطقة House Reef، تهيمن عليها مساحة واسعة من الأعشاب البحرية بعمق يتراوح بين 1 إلى 3 أمتار. ومن الخارج، تغير الهضبة تكوينها إلى شعاب مرجانية غنية وحيوية تؤدي إلى هبوط مفاجئ مماثل في الأعماق، ولكن مع بعض الاختلافات الطفيفة في تضاريسها.

بدلاً من وجود شكل شبه عمودي يعمل بشكل مستمر، يتغير وجه الشعاب المرجانية بشكل دوري من الجدار إلى المنحدر الحاد والعودة مرة أخرى. أثناء تحركك على طول وجهها، ستجد أرض العجائب من الشعاب المرجانية الصلبة والناعمة، والإسفنج، من أعلى الشعاب المرجانية (على عمق 2 إلى 3 أمتار) إلى ما بعد علامة 50 مترًا.

مجموعة من الأسماك الزجاجية ذات الأشواك الكبيرة تلجأ إلى أسفل الشعاب المرجانية.

عندما تصل التيارات إلى ذروتها، تتجمع أسراب الأسماك لتتغذى بالقرب من قمة الشعاب المرجانية. بين الأنثيات الملونة والمصهرات يندفعون في محاولاتهم لتناول وجبة دون أن يصبحوا هم أنفسهم وجبة. في أي وقت من الأوقات، قد تصادف شعاع نسر عابرًا أو اثنين أو مجموعة متجولة من أسماك الببغاء الحدباء. إن إلقاء نظرة فاحصة على ثنايا وشقوق الشعاب المرجانية سوف يكشف عن مجموعة واسعة من القشريات واللافقاريات الأخرى.

يُعرف شاطئ تركيا بأنه أحد أفضل المواقع في محمية واكاتوبي البحرية للعثور على السلاحف.

استقرت السلحفاة البحرية الخضراء (Chelonia mydas) على الشعاب المرجانية على شاطئ تركيا للقيلولة.

وبالإضافة إلى هذا التنوع في الحياة البحرية، فإن معظم التضاريس مليئة بالنتوءات الضحلة والمنخفضات، والتي توفر للسلاحف الخضراء المقيمة في الموقع أماكن مريحة لأخذ قيلولة. في الواقع، يُعرف شاطئ تيركي بأنه أحد أفضل المواقع في محمية واكاتوبي البحرية للعثور على السلاحف. ليلاً أو نهارًا، سيصادف الغواصون مجموعة كبيرة من السلاحف البحرية الخضراء. عند المد العالي، تأتي إلى المياه الضحلة لتتغذى على الأعشاب البحرية، وعلى المنحدرات العميقة، قد تنضم إليها بعض السلاحف ذات منقار الصقر التي تتغذى على الإسفنج.

نظرًا لعدد السلاحف الموجودة في هذا الموقع، فقد تتساءل لماذا لم يُطلق عليه اسم شاطئ السلاحف؟ الإجابة تتعلق بطبيعة تعدد اللغات لدى عملاء واكاتوبي. في الأيام الأولى للمنتجع، انبهر أحد الضيوف من ألمانيا بالعديد من السلاحف البحرية التي صادفها أثناء الغوص، لكنه واجه أيضًا بعض التحديات في فهم كيفية نطق كلمة "سلحفاة" باللغة الإنجليزية، وأشار إليها عن طريق الخطأ باسم "الديك الرومي". ومنذ تلك النقطة، ظل اسم شاطئ تركيا ملتصقًا به.

غواص يتجول على طول أحد الملامح الأكثر عمودية في موقع الغوص واكاتوبي على شاطئ تركيا.

تمامًا مثل House Reef، يمكن للتيارات على شاطئ تركيا أن تتقلب في القوة والاتجاه، وتتدفق شمالًا وجنوبًا بناءً على دورة المد والجزر. ونتيجة لذلك، لا توجد عوامة رسو في هذا الموقع، ويتم إجراء جميع عمليات الغوص على شكل انجرافات. اعتمادًا على قوة التيار، يمكن أن تتضمن خطط الغوص انجرافًا لطيفًا أو تصبح أكثر إثارة.

بالإضافة إلى الزيارات المنتظمة المجدولة من قبل قوارب الغوص التابعة للمنتجع، تخدم قوارب تاكسي واكاتوبي شاطئ تركيا. عندما تتدفق التيارات نحو الشمال، يمكن للغواصين ركوب قارب تاكسي لمدة خمس دقائق إلى الموقع، ثم الاستمتاع بغوص انجرافي ممتد يعيدهم إلى رصيف المنتجع.

بفضل قربه من المنتجع وما يقدمه، يعد شاطئ تركيا أحد مواقع الغوص الليلية الشهيرة في واكاتوبي. بعد حلول الظلام، من المحتمل أن تجد السلاحف نائمة تحت حافة. ​​ستجد أيضًا مجموعة من المخلوقات الليلية المعتادة، بما في ذلك أسماك الأسد أثناء الصيد. أخطبوط الزحف بين الشعاب المرجانية، والحبار في دورية، والأسماك الببغائية مختبئة في شرانقها المخاطية وجميع أنواع السرطانات التي تتجول هنا وهناك.

سواء كان ذلك ليلاً أو نهارًا، فإن الغوص في شاطئ تركيا يعد تجربة مجزية، ويظل أحد مواقع الغوص الأكثر شهرة في واكاتوبي.

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