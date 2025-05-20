النظاميون في منزل واكاتوبي الرائع للشعاب المرجانية

هذه مجرد عينة صغيرة من ما يمكن العثور عليه في منطقة Wakatobi's House Reef. وكما يمكن للعديد من الغواصين والغواصين الذين اختبروا هذه المجموعة المتنوعة من الحياة البحرية تحت الماء أن يشهدوا، فإنها تستحق حقًا لقب أفضل منطقة غوص على الشاطئ في العالم.

واكاتوبي هاوس ريف تشمل مساحة شاسعة من مروج الأعشاب البحرية وتكوينات المرجان الضحلة التي تقع بين الشاطئ وسور مرجاني شديد الانحدار يغوص في الأعماق. يُعرف عن المصورين تحت الماء ومراقبي الكائنات البحرية أنهم يخصصون أيامًا، بل وأسابيع، لاستكشاف هذا الموقع الشاسع، إذ يضم مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية. قد تكفي قائمة كاملة بالاكتشافات لكتاب كامل، ولكن للاختصار، إليكم سبعة من المواقع التي يزورها "هاوس ريف" بانتظام، والتي توفر مشاهد رائعة وفرصًا رائعة لالتقاط الصور.

زوج واكاتوبي الغريب

عادة ما يتزاوج روبيان راندال (Amblyeleotris randalli) مع روبيان ألفيوس راندالي.

قد يكشف البحث الدقيق في بقع الرمل أو الأنقاض على الشعاب المرجانية المنزلية عن "الزوج الغريب" الخاص بوكاتوبي. سمكة جوبي الروبيان راندال (Amblyeleotris randalli) هي سمكة تعيش في الجحور ولا تحب الأعمال المنزلية. على عكس أسماك الفك وغيرها من الأنواع التي تحفر مساكنها الخاصة في قاع البحر، تسمح هذه السمكة الصغيرة الذكية لرفيقتها في الغرفة بالقيام بالعمل. عندما تصادف واحدة من هذه الأسماك المخططة المميزة، فمن المحتمل أن ترى جمبريًا صغيرًا بجانبها. إنه هذا القشريات الذي يتحمل مسؤولية بناء وصيانة مسكنهم المشترك تحت الأرض. في مقابل الصيانة المستعارة، يتمتع الروبيان الأعمى تقريبًا بالحماية اليقظة من سمكة جوبي ذات العيون الثاقبة، والتي تحافظ على مسح متجول للمحيط بينما يتعب الروبيان في إزالة الحطام.

العمل المحكوم عليه

يطلق عليهم بعض الغواصين اسم "بلينيز" المحكوم عليهم (Pholidichthys leucotaenia)، والبعض الآخر يطلق عليهم اسم "القوبيون" الهندسيين. من المرجح أن تصادف صغارًا من هذا النوع، حيث يشكلون مجموعات يصل عددها إلى المئات لتنتشر في الشعاب المرجانية التي تتغذى على الطحالب.

سمكة البليني المحكوم عليها (Pholidichthys leucotaenia)، فصيلة Pholidichthyidae

قد يخطئ البعض في فهم هذه الأسماك الصغيرة على أنها سمكة سلور مخططة، لأنها تحاكي علامات هذا النوع شديد السمية من أجل خداع الحيوانات المفترسة المحتملة. أما الأسماك البالغة فهي أكثر انعزالية، حيث تقضي معظم يومها وهي تتطلع من فم الأنفاق التي تحفرها في الرمال - ومن هنا جاءت الإشارة الهندسية. وإذا حدث ورأيت سمكة بالغة تخرج من الماء، فسوف تفهم تسمية المحكوم عليهم، حيث تتخذ الأسماك الناضجة ملامح تشبه ثعبان البحر مع خطوط بيضاء مميزة على خلفية سوداء، تمامًا مثل ملابس السجن الكلاسيكية.

يخدع التنظيف

زوج من أسماك المنظف ذات الخطوط الزرقاء (Labroides dimidiatus) يلتقطان الطفيليات من سمكة الماعز.

تغطي المساحات العليا من الشعاب المرجانية في واكاتوبي محطات التنظيف حيث ترقص أسماك الراس المنظفة وتنطلق بسرعة لجذب الزبائن. وهناك درجة متأصلة من الثقة عندما يتوقف أحد مفترسات الشعاب المرجانية بفكين مفتوحين، مما يسمح لكتيبة من الأسماك الصغيرة والروبيان بالزحف فوق جسمه وإلى فمه لإزالة الطفيليات والجلد الميت والالتهابات المزعجة.

ولكن هناك أحد سكان الشعاب المرجانية المخادع الذي يستغل روح محطة التنظيف.

مخطط فانبليني (Plagiotremus rhinorhynchos)

يحاكي طائر فانغبليني المخطط باللون الأزرق (Plagiotremus rhinorhynchos) مظهر وسلوك سمكة اللبروس الصغيرة المنظفة. لكن بدلاً من التقاط الطفيليات، يأخذ هذا الناب قضمة من اللحم. يمكن لأنياب هذه السمكة التي تحمل الاسم نفسه أن تفرز سمًا مخدرًا للألم يحتوي على مواد أفيونية تشبه المورفين والتي تمنع الضحية من الشعور بالقضم.

نجم يولد

صنعت هوليوود نجمة من سمكة صغيرة زرقاء لامعة تدعى دوري. يمكنك العثور على نظيرتها في العالم الحقيقي على الشعاب المرجانية في واكاتوبي، على الرغم من أنك قد تشعر بالارتباك مثل شخصية الرسوم المتحركة عندما يتعلق الأمر بالأسماء. تُعرف سمكة الجراح ذات اللوحة (Paracanthurus hepatus) باسم سمكة تانج الزرقاء الملكية، وسمكة الجراح ذات الذيل العريض، وسمكة الحرف السادس، وهي بعض الأسماء القليلة من بين ما يقرب من اثني عشر اسمًا معروفًا لهذه السمكة.

لوحة جراح السمك (باراكانثوروس هيباتوس)

بغض النظر عن الاسم، لا يمكن تجاهل نمط اللون الأزرق النيلي والأزرق الداكن المميز الذي يتسم به البالغون من هذا النوع. كما أن لون هذا السمك الجراحي مميز أيضًا، حيث يتميز بأنفه المدبب الذي يشبه الخطم وفمه الصغير وأسنانه الدقيقة. تُستخدم هذه الأسنان الصغيرة لإزالة قطع صغيرة من الطحالب من الشعاب المرجانية والصخور، مما يمنح أقارب دوري الحقيقيين دورًا مهمًا في الحفاظ على الشعاب المرجانية خالية من نمو الطحالب.

مخالب الغضب

روبيان الطاووس السرعوف (Odontodactylus scyllarus)

وجوهها الغريبة وعيونها المتقزحة التي تشبه السيقان تجعل روبيان السرعوف من أكثر الكائنات المفضلة في صور الماكرو. أشهرها سرعوف الطاووس الملون، الذي يستطيع ضرب فريسته بضربات مطرقة تعادل قوة رصاصة عيار 22. لكن هذه السرعوف القاتلة ليست الوحيدة التي تجوب الشعاب المرجانية. هناك عضو آخر من عائلة السرعوف يهاجم بشراسة مماثلة، وهو روبيان سلاشر. فبدلاً من تحطيم فريسته ذات القشرة الصلبة، يخترق روبيان السرعوف الرمح الأسماك وغيرها من الكائنات ذات الأجسام الرخوة بسرعة البرق بفضل أطرافه الشوكية.

يختبئ في إصبعها

الأخطبوط الأزرق الكبير، المعروف أيضًا باسم الأخطبوط الأزرق الكبير أو الأخطبوط النهاري.

الأخطبوط الأزرق الكبير (الأخطبوط السياني)، المعروف أيضًا باسم الأخطبوط النهاري لسلوكه النهاري، هو المفضل لدى الغواصين والغواصين. وبينما قد يبدو تعريض لحمه الناعم وغير المحمي لضوء النهار ممارسة محفوفة بالمخاطر، فإن هذا الأخطبوط لديه خطة: لا يمكنك أكل ما لا يمكنك رؤيته. في حين أن معظمهم لديهم موهبة في الخداع البصري، فإن الأخطبوط النهاري ماهر بشكل خاص في التمويه، وقادر على تغيير كل من لون وملمس جلده في وقت قصير في تطابق شبه مثالي مع محيطه. تعمل هذه القدرة على إحباط الحيوانات المفترسة المحتملة وإخفاء الأخطبوط عن ضحاياه. سجل المراقبون أخطبوطات نهارية تغير مظهرها أكثر من 100 مرة على مدار بضع ساعات.

الرعاة والماضغون

إن مشاهدة السلاحف أمر مضمون تقريبًا في منطقة Wakatobi's House Reef، وهناك نوعان من السلاحف من المرجح أن تصادفهما. السلاحف الخضراء الصغيرة تبحث عن الطعام في أعشاب قريبة من الشاطئ، وتطارد قناديل البحر وتستخدم مناقيرها لحفر قاع البحر بحثًا عن القشريات الصغيرة واللافقاريات.

سلحفاة خضراء كبيرة تتغذى على الأعشاب البحرية في المياه الضحلة

وفي وقت لاحق من حياتهم، يتحولون إلى نظام غذائي نباتي ويتناولون الأعشاب البحرية بأنفسهم. تلعب السلاحف البحرية الخضراء دورًا مهمًا في صحة النظام البيئي للأعشاب البحرية لأنها تقضم الأجزاء العلوية من الأعشاب دون إزعاج جذور النبات، مما يساعد على تحسين صحة ونمو أحواض الأعشاب البحرية.

سلحفاة منقار الصقر تنظر إلى منفذ القبة الخاص بكاميرا المصور.

انتقل إلى منحدر الشعاب المرجانية وستجد نفسك أكثر عرضة لمقابلة سلحفاة منقار الصقر. تتمتع سلحفاة منقار الصقر بنظام غذائي أكثر تنوعًا من نظيراتها النباتية، وستتناول قائمة مختلطة من الإسفنج وشقائق النعمان والطحالب والحبار والروبيان. غالبًا ما تبحث عن الطعام حول أكوام الصخور، باستخدام رؤوسها الضيقة وفكيها الشبيهين بالمنقار للوصول إلى الزوايا والشقوق.

دارتفيش تريفيكتا

تتميز أسماك السهام بمجموعة مبهرة من ألوان قوس قزح، وهي من بين أكثر الاكتشافات الملونة في شعاب واكاتوبي المرجانية. لكن أسماك المياه والمصورين الذين يقتربون بقوة شديدة سيكتشفون قريبًا السمة التي تحمل الاسم نفسه لسكان القاع الذين يسهل إخافتهم. عند أول إشارة إلى وجود مشكلة، ستعود أسماك السهام مرة أخرى إلى المناطق التي تحفرها في الرمال أو قاع البحر الركام.

لدى مراقبي سمك السهام ثلاثة خيارات في واكاتوبي. الأول هو سمكة Dartfish ذات اللونين (Ptereleotris evides) والتي توجد عادة في الشعاب المرجانية الضحلة، مما يجعلها اكتشافًا مثاليًا للسباحين. تعد هذه الأسماك من أكبر أنواع أسماك السهام، حيث تنمو لأطوال تصل إلى 6 بوصات.

TwoTone Dartfish (Ptereleotris يرشد)

يمكن للغواصين الذين يغامرون بالغوص في أعماق متوسطة تتراوح من 6 إلى 15 مترًا البحث عن سمكة السهم الناري (Nemateleotris magnifica)، والتي غالبًا ما توجد في أزواج، وتتميز بلون مميز يشبه اللهب من القسم الأوسط إلى الذيل.

زوج من سمكة النار (Nemateleotris magnifica)

ولا تزال هناك أسماك السهام المزخرفة (Nemateleotris Decora) الأكثر عمقًا والتي تفضل الرفوف والأخاديد المغطاة بالرمال على منحدرات الشعاب المرجانية على أعماق تتراوح من 15 إلى 30 مترًا.

زوج من سمكة السهام المزخرفة (Nemateleotris decora)

رموش فاخرة

سمكة دي بوفورت المسطحة الرأس (Cymbacephalus beauforti)، وهي أكثر شيوعًا تسمى سمكة التمساح.

يعيش صياد خفي على الشعاب المرجانية في واكاتوبي، لكن معظم الغواصين يمرون بجوار هذه السمكة دون أن يلاحظوا وجودها. ومثل الزواحف التي تحمل نفس الاسم، فإن سمكة التمساح هي سمكة مفترسة تقضي معظم وقتها مستلقية بلا حراك على نتوءات الشعاب المرجانية، تنتظر بصبر وجبة حتى تسبح في نطاق اندفاعة في الوقت المناسب. هذه الأسماك ماهرة في التمويه ويمكنها تكييف لون أجسامها وأنماطها لتتناسب مع محيطها.

عين سمكة التمساح

كما تتغلب سمكة التمساح على واحدة من أكثر العلامات التي تزعج الصيادين المتخفين، وهي العيون. ولإخفاء ملامحها الدائرية الحادة، تنمو لهذه الأسماك نتوءات طويلة تشبه الرموش تُعرف باسم "الحاجزات". وتساعد الأشكال غير المنتظمة والدانتيلية لهذه النتوءات على كسر الخطوط الداكنة العاكسة للعينين، والتي قد تنبه الفريسة المحتملة إلى وجود هذا المفترس.

أنا حقا لا تعض

على الرغم من أنه غالبًا ما يُرى في بعض مواقع الغوص في واكاتوبي، فإن أحد أكثر الصيادين فتكًا في الماء ليس في الواقع من سكان الشعاب المرجانية. في الواقع، فإن ثعبان البحر المخطط هو من الزواحف التي تتنفس الهواء وتعيش على الشاطئ وتقوم بصيد صعب بين الشعاب المرجانية وأعشاب البحر. يمكن أن يظل ثعبان البحر تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة، وهو الوقت الكافي لتحديد موقع الفريسة وتوجيه لدغة مشلولة مميتة.

يمكن التعرف على ثعبان البحر المخطط (Laticauda colubrina) من خلال خطوطه السوداء المميزة التي تمتد على طول جسمه بالكامل.

إن سم ثعبان الكريت البحري أقوى بعشر مرات من سم الكوبرا، ولكن الغواصين لا يخشون منه الكثير. فهذه الثعابين ليست عدوانية - على الرغم من أنه من غير الحكمة للغاية أن تقرب إصبعك كثيرًا بطريقة تهددك. كما تعد واكاتوبي موطنًا لمحتال. تُظهر ثعابين البحر المخططة نفس الأشرطة البيضاء والسوداء المميزة لثعبان الكريت البحري، وتعتمد على هذا التضليل البصري لخداع الحيوانات المفترسة المحتملة. تكشف النظرة عن كثب عن اختلافات دقيقة، حيث أن جسم ثعبان الكريت أكثر تقريبًا، وله رأس صغير غير حاد.

منتجع واكاتوبي للغوص، موطن أرقى الشعاب المرجانية في إندونيسيا

منتجع واكاتوبي للغوص تقع في جنوب شرق سولاويسي بإندونيسيا، في قلب المثلث المرجاني. تشتهر بشعابها المرجانية الرائعة والمحمية للغاية - بدءًا من House Reef الشهير بالإضافة إلى 42 موقعًا محيطًا للغوص - تقع هذه الجزيرة المثالية على بعد 750 كم شرق بالي، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر رحلة الضيوف الخاصة بالمنتجع.

للذهاب مباشرة إلى صفحة الاستفسار للحجز في واكاتوبي اضغط هنا