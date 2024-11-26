وحوش واكاتوبي الرائعة وأين يمكن العثور عليها

يقوم الغواصون بإسقاط أحد مواقع الغوص الجدارية العديدة في واكاتوبي.

تعتبر الأشياء الصغيرة عامل جذب كبير في واكاتوبي.

تعد الشعاب المرجانية البكر في واكاتوبي موطنًا لمجموعة مذهلة من الأشكال الصغيرة والملونة للحياة البحرية، مما يبعث على البهجة لدى مراقبي المخلوقات البحرية والمشاهدين الماكرو. تصوير المتحمسين.

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يعد مرشدو الغوص في Wakatobi خبراء في العثور على هذه الكنوز الصغيرة والإشارة إليها، ولكن يمكنك القيام ببعض عمليات رصد المخلوقات المفيدة بنفسك - ما عليك سوى معرفة المكان الذي تبحث فيه.

زملاء نيمو في الغرفة

سمكة المهرج شقائق النعمان مع شقائق النعمان المضيفة لها.

إذا وجدت شقائق النعمان البحرية، فمن المحتمل أن تصادف بعض أقارب نيمو الذين يعيشون معًا. بعد أن تلتقط بعض الصور المطلوبة لهذه الأسماك المهرجة الملونة، توقف قليلًا وألق نظرة عن قرب بين المجسات المتموجة.

زوج من السرطانات الخزفية (فصيلة Porcellanidae) على شقائق النعمان.

في حين أنك من المرجح أن تجد سرطانًا خزفيًا (عائلة Porcellanidae) أو اثنين، فقد تصادف أيضًا سرطانًا هارلكوين (Lissocarcinus laevis) يبحث عن بقايا الطعام من عشاء مضيفه.

سرطان البحر المهرج (Lissocarcinus laevis)

في مقابل الوجبات المجانية والحماية التي توفرها مجسات شقائق النعمان البحرية، توفر هذه السرطانات أيضًا خدمة قيمة تتمثل في إزالة المخاط الزائد والأنسجة الميتة من جسم شقائق النعمان البحرية.

وهناك أيضًا الجمبري. حيث تضم شقائق النعمان مجموعة ملونة من القشريات الغامضة. فهناك الجمبري ذو البقع البيضاء (Periclimenes brevicarpalis) الذي يُعرف أيضًا باسم الجمبري الرائع، والجمبري ذو ذيل الطاووس، والجمبري المهرج، والجمبري الجميل الذي يحمل اسم منظف الظربان القرمزي (Lysmata amboinensis)، على سبيل المثال لا الحصر.

روبيان شقائق النعمان ذو البقعة البيضاء (Periclimenes brevicarpalis) ويسمى أيضًا جمبري شقائق النعمان ذو ذيل الطاووس.

الروبيان المنظف الظربان القرمزي (Lysmata amboinensis)، ويسمى أيضًا السيدة القرمزية والروبيان المنظف المخطط القرمزي.

الروبيان القرفصاء (Thor amboinensis) يسمى أيضًا الروبيان المثير لأنه غالبًا ما يلوح بذيله.

ومن بين الاكتشافات المفضلة الجمبري الشقائق النعمان المثير (Thor amboinensis) - والذي سمي بهذا الاسم بسبب تأرجح ذيله المثير لمحاكاة حركة مخالب شقائق النعمان.

المفضلة مروحة

تعتبر مراوح البحر من المشاهد المنتشرة على جدران واكاتوبي ومنحدرات الشعاب المرجانية الخارجية. تمتد هذه الشعاب المرجانية الناعمة المسطحة على شكل شبكات متفرعة من الزوائد اللحمية لحصاد مجموعة متنوعة من العوالق التي تحركها التيارات. وهي ليست الوحيدة التي تنتظر الاستمتاع بهذه الوليمة المتحركة من الوجبات الخفيفة الصغيرة. تعد مراوح البحر المكان الذي يمكنك فيه العثور على بعض من أروع الكائنات البحرية المصغرة في واكاتوبي - أحصنة البحر القزمة. هذه الكائنات الصغيرة ماهرة جدًا في الاختباء لدرجة أنها ظلت غير معروفة للعلم حتى قبل بضع سنوات فقط.

فرس البحر القزم بارجيبانت (Hippocampus bargibanti)

فرس البحر القزم بونتوه (Hippocampus pontohi)

حتى الآن، هناك سبعة أنواع معروفة من خيول البحر القزمة في المحيط، خمسة منها يمكن العثور عليها في مراوح البحر في واكاتوبي. يتطلب الأمر عينًا شديدة لتحديد موقع الأقزام، وغالبًا ما لا ينمو حجمهم أكبر من ظفر الإنسان ويمارسون تمويهًا ممتازًا يساعدهم على الاندماج مع مضيفهم. والخبر السار هو أن الأقزام يبقون بالقرب من المنزل وقد يقضون حياتهم بأكملها على نفس المروحة البحرية. ما عليك سوى طلب المساعدة من دليل الغوص، ومن المحتمل أن يوجهك إلى الفرع الصحيح.

الحيوانات المفترسة الحركة الدائمة

تعد مجموعات مراوح البحر مكانًا مفضلاً لسمك الصقر طويل الأنف (Oxycirrhites typus). إن النقش المتقاطع المميز باللونين الأحمر والأبيض لهذا المفترس الصغير ذو العيون الحادة يجعله موضوعًا مفضلاً للمصورين الفوتوغرافيين تحت الماء. على الرغم من أنها يمكن أن تنمو لأحجام تتراوح من ثلاث إلى أربع بوصات، إلا أنه قد يكون من الصعب اكتشاف أسماك الصقر، حيث يمتزج نمط ألوانها بشكل مثالي مع الفروع المتشابكة لسمك جورجونيان الأحمر أو البرتقالي. استمر في البحث، لأنه لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتخلى سمكة الصقر عن موقعها.

يمكن العثور على سمكة الصقر طويلة الأنف (Oxycirrhites typus) على مراوح البحر وأشجار المرجان الأسود.

على عكس معظم الحيوانات المفترسة التي تهاجمها، فإن سمكة الصقر هي صياد دائم الحركة، وغالبًا ما تتوقف لفترة وجيزة قبل إعادة وضعها إلى المكان التالي في بحث مستمر عن الفريسة. إحدى الاستراتيجيات الناجحة لمراقبة وتصوير سمكة الصقر هي تحديد آخر موقع معروف للسمكة والانتظار. لدى سمكة الصقر عادة العودة إلى نقاط الكمين المفضلة بشكل منتظم، وعندها يمكنك التقاط اللقطة. فقط لا تحاول الاقتراب كثيرًا، وإلا ستختفي في لحظة.

سلكي في

قد تحتاج إلى الغوص بشكل أعمق قليلاً لرؤية أسماك سوط البحر (الجنس: Bryaninops)، حيث أنها توجد بشكل حصري تقريبًا على نوع من المرجان السلكي الأسود الذي يفضل القليل من العمق. لذلك لن تقوم فقط بالبحث في الإضاءة الخافتة، بل ستبحث أيضًا عن سمكة صغيرة وثابتة في كثير من الأحيان تكون غير مرئية تقريبًا. تمتلك قوبيون سوط البحر أجسامًا شفافة تقوم بتصفية الضوء المحيط لتتناسب مع لون محيطها، كما أن لجذعها قضبان أفقية تحاكي البوليبات البارزة في جثمها المرجاني. تشمل التعديلات الإضافية وضع الخياشيم في مكان منخفض على الجانب السفلي من الجسم لتقليل رؤية الحوض أغراض على شكل مصاصات للتمسك بمضيفهم وعيون كبيرة لاكتشاف أي وجبة محتملة تنجرف بها.

غوبي سوط البحر (الجنس: Bryaninops يضم حوالي 16 نوعًا مختلفًا)

بمجرد تحديد موقع سوط البحر، قد ينتهي بك الأمر في لعبة الغميضة. سوف تنبههم بصرهم الحاد إلى اقترابك، وعند هذه النقطة من المحتمل أن يتحركوا إلى الجانب البعيد من فرعهم لتجنب اكتشافهم. قد تستمر هذه اللعبة لبعض الوقت بينما يندفعون للحفاظ على الفرع بينهم وبين أي دخيل يبطئ الفقاعة. قد يكون حظك أفضل أثناء الغوص الليلي، حيث أنهم يميلون إلى التحرك بشكل أقل قليلاً بعد حلول الظلام. بمجرد العثور على سمكة غوبي واحدة، ابحث عن أخرى، لأن هذه الأسماك غالبًا ما تشكل أزواجًا للتزاوج. عندما تكون هذه الأسماك في وضع التربية، فإنها تضع مجموعة من البيض على جزء ميت من المرجان، وسيقوم أحد الوالدين بالمراقبة. ابحث عن البيض ومن المحتمل أن تجد القوبيون أيضًا.

براميل مع الشعر

من بين الاكتشافات الصغيرة التي لن تحتاج إلى الكثير من البحث في واكاتوبي جراد البحر الوردي الشعري (Lauriea siagiani)، المعروف أيضًا باسم سرطان البحر الخيالي. هذا القشريات الصغيرة - والتي لا تعتبر جراد بحر ولا سرطان بحر من الناحية الفنية - تستقر في برميل إسفنجي عملاق. ابحث عن إسفنجة، وانظر إلى جانبها السفلي، ومن المرجح أن تجد أحد هذه المخلوقات اللطيفة. فقط تأكد من التحرك ببطء، حيث قد تختبئ في وجود تهديد محتمل.

جراد البحر القرفصاء ذو ​​الشعر الأرجواني (Lauriea siagiani) هو مقيم شائع في الإسفنج البرميلي الكبير.

يوجد في الواقع عدد من أنواع جراد البحر القرفصاء التي يمكنك العثور عليها في واكاتوبي، ولكن الأنواع ذات الشعر الوردي هي المفضلة للتصوير. يأخذ درعهم شبه الشفاف توهجًا يشبه اللؤلؤ في الضوء، بينما يتم إبراز الطبيعة الرقيقة لجسمه من خلال طبقة من الشعر الأبيض الناعم، وهو أكثر من مجرد زينة. الكركند القرفصاء ذو ​​الشعر الوردي يتغذى على العوالق، ويجمع معطف الشعر الفتات المنجرفة، والتي يتم بعد ذلك إعدادها من الخيوط البارزة لإعداد وجبة.

قريب من جراد البحر القرفصاء المشعر، السلطعون الزنابق هو في الواقع نوع آخر من جراد البحر القرفصاء الذي ينتمي إلى العبقري Allogalathea.

عند فحص الإسفنج الأسطواني بحثًا عن الكركند القرفصاء المشعر، لا تنس التحقق من أن الزنابق غالبًا ما تطفو حول الجزء العلوي. في الأسفل حيث يلتصق زنبق البحر بالإسفنجة، يوجد قريب قريب من السلطعون المشعر، وهو سلطعون زنبق البحر وهو نوع آخر من جراد البحر القرفصاء ينتمي إلى العبقري Allogalathea. السمة الرائعة لهذه القشريات الصغيرة هي أن لون جسمها غالبًا ما يتطابق بشكل وثيق مع لون مضيفها للسماح لها بالاندماج.

هذه مجرد عينة من الحياة البحرية الرائعة والرائعة التي يمكنك اكتشافها في واكاتوبي، حيث يستمتع الغواصون والغواصون بالوصول الحصري إلى أحد أكثر أنظمة الشعاب المرجانية المحمية والأكثر تنوعًا بيولوجيًا في العالم. تعرف على المزيد حول Wakatobi's Fantastic Beasts على مدونتهم تدفق واكاتوبي

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