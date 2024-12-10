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واكاتوبي دنيا بارو

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واكاتوبي دنيا بارو|بيجاما كاردينال فيش|واكاتوبي دنيا بارو|روبيان جوبي وروبيان
مصور تحت الماء يبحث عن مواضيع ماكرو في أحد مواقع الغوص في واكاتوبي

دنيا بارو، رقم 35 منتجع واكاتوبي للغوصتقع قائمة مواقع الغوص بفخر في قائمة "العشرة الأوائل" لأن أولئك الذين يعرفونها يرون أنها شعاب مرجانية تساوي تقريبًا موقعًا مفضلاً آخر لدى المعجبين تشير حديقة حيوان . وذلك لأن هذا الموقع يتشابه بالقرب من المنتجع، كما أنه يتميز بتضاريس مماثلة لتلك الموجودة في حديقة الحيوان، مع شكل منحدر صلب مغطى بالمرجان يؤدي إلى منصة رملية قبل أن يتدحرج مرة أخرى على ارتفاع 20 مترًا (70 قدمًا) أسفل الجدار. تتمتع دنيا بارو "بأجواء آه" حيث يمكن للغواصين الاستمتاع بملامح طويلة متعددة المستويات في الأعماق المتوسطة أثناء البحث عن مجموعة متنوعة ومثيرة للاهتمام من الحياة البحرية.

على بعد دقائق من رصيف المراكب الصغيرة في منتجع Wakatobi Dive، يتميز Dunia Baru بشعاب مرجانية صلبة رائعة ذات مظهر مائل يؤدي إلى منصة رملية قبل أن يتدحرج مرة أخرى على ارتفاع 20 مترًا (70 قدمًا) أسفل الجدار.
على بعد دقائق من رصيف المراكب الصغيرة في منتجع Wakatobi Dive، يتميز Dunia Baru بشعاب مرجانية صلبة رائعة ذات مظهر مائل يؤدي إلى منصة رملية قبل أن يتدحرج مرة أخرى على ارتفاع 20 مترًا (70 قدمًا) أسفل الجدار.

تبدأ عمليات الغطس بهبوط الرصيف إلى عمق 12 مترًا (40 قدمًا)، حيث يتخلل القاع الرملي رؤوس مرجانية متوسطة التضاريس. وينتقل المنحدر فوق التحولات المرسية إلى الصخور المغطاة بالمرجان، وتهيمن على الروافد العليا غابة مرجانية مرجانية وأصابع ترتفع إلى أعماق الغطس. يقوم معظم الغواصين بحفظ الجزء العلوي من المنحدر لإطلاق الغازات المنبعثة في نهاية الغوص، لكن المصورين في بعض الأحيان يتخذون خطًا مباشرًا لسمك الأيائل للبحث عن الأنواع العديدة من أسماك الكاردينال التي تكمن بين الفروع، بما في ذلك أكثر الأنواع المرغوبة، وهي البيجامة. سمك الكاردينال.

يعد هذا الزوج من سمك الكاردينال البيجاما (Sphaeramia nematoptera) من بين العديد من أنواع سمك الريف التي يمكن رؤيتها في دنيا بارو.
يعد هذا الزوج من سمك الكاردينال البيجاما (Sphaeramia nematoptera) من بين العديد من أنواع سمك الريف التي يمكن رؤيتها في دنيا بارو.

تعتبر سمكة الكاردينال البيجامة هي المفضلة لدى المصور لأنها تتميز بواحد من أنماط الألوان الأكثر سطوعًا والأكثر غرابة لأي سمكة على الشعاب المرجانية. تبرز عيون السمكة ذات اللون الأحمر البرتقالي اللافت للنظر من الوجه الأصفر المخضر الذي ينتقل فجأة في منتصف الجسم إلى الجزء الخلفي الفضي المزين ببقع قرمزية عميقة. يخلق هذا النمط اللوني غير المعتاد مظهرًا نائمًا ذو عيون غائمة يرتدي قيعان بيجامة منقطة - وهو تشبيه مناسب نظرًا لأن هذه الأسماك تتغذى ليلاً.

سيجد الغواصون الذين يتبعون المنحدر نزولاً من المرسى مجموعة كبيرة من الموضوعات الإضافية التي تستحق الاهتمام. تنتشر البقع الرملية في جحور قوبيون الجمبري مع شريكها من القشريات. من الترفيه الجيد مشاهدة هذه الجمبري الصغير المزدحم أثناء قيامهم بأعمال حفر الجحر المشترك.

يقدم قوبيون الجمبري مع شريكهم من القشريات المتعايشة ترفيهًا جيدًا حيث يقوم الجمبري الصغير المزدحم بكل أعمال حفر جحرهم المشترك بينما لا يفعل قوبي الجمبري شيئًا يذكر باستثناء الحذر من الخطر.
يقدم قوبيون الجمبري مع شريكهم من القشريات المتعايشة ترفيهًا جيدًا حيث يقوم الجمبري الصغير المزدحم بكل أعمال حفر جحرهم المشترك بينما لا يفعل قوبي الجمبري شيئًا يذكر باستثناء الحذر من الخطر.

إن الانعطاف نحو أكوام الركام الموجودة على الحافة الشمالية للموقع على أعماق تصل إلى 20 مترًا يوفر فرصة للبحث عن اللبروس المتعري. غالبا ما تعتبر واحدة من "الكؤوس المقدسة" للماكرو تصوير، يمكن لهذه الأسماك المزينة ببراعة أن تمثل تحديًا كبيرًا لحشرات التصوير تحت الماء، حيث نادرًا ما تظل ثابتة لفترة كافية لالتقاط صورة شخصية.

تتأرجح أسماك اللبروس ذات الرأس المنتفخ والأسماك الببغائية بانتظام كما تفعل أحيانًا سلحفاة منقار الصقر أو السلحفاة الخضراء. تتمتع دنيا بارو أيضًا بحصتها من عاريات البزاق الملونة، وهي واحدة من أفضل المواقع في محمية واكاتوبي البحرية للبحث عن الديدان المسطحة ذات ألوان قوس قزح.

يوجد أيضًا في هذا الموقع جمبري السرعوف الذي يبني غرفًا متقنة تحت الأرض في الرمال. على الرغم من ظهورها في بعض الأحيان خلال ساعات النهار، إلا أن هذه المخلوقات الدنيوية الأخرى يتم رؤيتها في كثير من الأحيان أثناء الغوص الليلي. ويُعد دنيا بارو موقعًا شهيرًا للغوص بعد حلول الظلام، حيث يقع على بعد مسافة قصيرة بالقارب من المنتجع، ولا يواجه سوى تيارات خفيفة. بعد غروب الشمس، تظهر مجموعة جديدة تمامًا من الشخصيات لإسعاد الغواصين بما يصفه العديد من الذين زاروا هذا الموقع بأنه أحد المفضلات الجديدة لديهم.

بشكل عام، تعد دنيا بارو بمثابة غوص رائع بين هذا المزيج الرائع من الشعاب المرجانية الصلبة الجميلة والانخفاض العميق وموضوعات الحياة البحرية الفريدة. لكن لا تنس، لدى واكاتوبي أكثر من 50 موقعًا آخر للغوص تستحق الزيارة، مما يجعلها جنة المصور للقيام بكل شيء، بدءًا من صقل مهاراتك أو إضافة صور جديدة ومثيرة - سواء كانت زاوية واسعة أو ماكرو أو كليهما إلى لك صور مكتبة. 

لمعرفة المزيد عن واكاتوبي، قم بزيارة موقع واكاتوبي أو منتجع واكاتوبي للغوص موقع مدونة, Wakatobi تدفق.

الصورة المرفقة ائتمانات: والت ستيرنز

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مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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