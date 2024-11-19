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تجربة الغوص المزدوج في واكاتوبي

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قارب الغوص في منتجع واكاتوبي للغوص.|||منتجع واكاتوبي للغوص||تناول الطعام على البحر في واكاتوبي|قوارب الغوص في واكاتوبي|يخت الغوص البيلاجي|سمكة الماندرين||||يخت الغوص بيلاجيان في واكاتوبي يمر بجوار المنتجع.
منظر جوي لأحد قوارب الغوص الكبيرة في منتجع واكاتوبي للغوص بالقرب من أحد مواقع الغوص الشهيرة في المنطقة.|موقع الغوص Blade

قد تكون هذه عطلة الغوص المثالية: ابدأ بزيارة أحد منتجعات الغوص الأكثر شهرة في العالم، حيث يمكنك استكشاف الشعاب المرجانية البكر بينما تستمتع بخدمة لا تشوبها شائبة وتناول الطعام على مستوى عالمي وإقامة من الدرجة الأولى. بعد ذلك، يمكنك ركوب يخت غوص فاخر يبحر عبر بحر باندا، وزيارة المناظر الطبيعية تحت الماء التي لا يعرفها سوى القليل بينما تستمتع بنفس المستوى المثالي من الخدمات ووسائل الراحة التي حصلت عليها على الأرض. هذه التجربة المزدوجة من التجارب الاستثنائية تحت الماء والاسترخاء على السطح متاحة حصريًا لضيوف منتجع واكاتوبي للغوص.

في واكاتوبي، يتعلق الأمر كله بالشعاب المرجانية والطريقة التي يمكنك بها الغوص فيها.
في واكاتوبي، يتعلق الأمر كله بالشعاب المرجانية والطريقة التي يمكنك بها الغوص فيها.

"المعايير العالية جدًا هي المعيار السائد في بيلاجيان. كان الغوص مذهلاً، والطاقم ببساطة رائع، والطعام والخدمة في Pelagian تتجاوز التوقعات في كل مرة. بالتأكيد سأقوم بحجز رحلة أخرى قريبًا جدًا!” ~ سيمون بوين، أكتوبر 2022

جدول المحتويات

يبدأ في بالي

حقول الأرز المنتشرة في جميع أنحاء بالي مثيرة للاهتمام لأنها جميلة. تم بناء هذه الحقول عادةً على جانب التل على شكل مصاطب، وهي طريقة زراعية عمرها حوالي 2000 عام، وقد تم نحت معظم هذه الحقول يدويًا.
حقول الأرز المنتشرة في جميع أنحاء بالي مثيرة للاهتمام لأنها جميلة. تم بناء هذه الحقول عادةً على جانب التل على شكل مصاطب، وهي طريقة زراعية عمرها حوالي 2000 عام، وقد تم نحت معظم هذه الحقول يدويًا.

تعد واكاتوبي مثالاً للراحة من كل شيء. يقع هذا المنتجع الشاطئي الخلاب على جزيرة صغيرة في مياه بحر باندا بإندونيسيا، بعيدًا عن الحياة اليومية. ولكن على الرغم من كونها بعيدة، فمن السهل الوصول إليها عن طريق رحلات الطيران العارض المباشرة للمنتجع وخدمات نقل الكونسيرج.

عندما يهبط الضيوف في مطار بالي الدولييتم استقبالهم من قبل ممثلي Wakatobi، الذين يهتمون بكل تفاصيل الوصول والنقل والتوقف الليلي. يمكن لفريق Wakatobi أيضًا جدولة أماكن الإقامة والرحلات للضيوف الذين يرغبون في قضاء بضعة أيام إضافية في بالي قبل التوجه إلى Wakatobi. في صباح الرحلة إلى Wakatobi، ينتظر الضيوف في صالة كبار الشخصيات قبل ركوب طائرة ركاب كبيرة لرحلة مريحة إلى مطار Wakatobi الخاص. 

الاسترخاء في المنتجع والغوص الاستثنائي

منظر جوي لمنتجع الغوص واكاتوبي.
تجربة الغوص المزدوج في واكاتوبي 13

منتجع واكاتوبي للغوص يقع داخل محمية بحرية خاصة تضم بعضًا من أكثر الشعاب المرجانية نقاءً وتنوعًا بيولوجيًا على هذا الكوكب. يقع House Reef قبالة الشاطئ مباشرةً، والذي تم تسميته بأفضل غوص على الشاطئ في العالم. يمكن للغواصين والغواصين استكشاف هذه الحديقة الشاسعة تحت الماء ليلًا ونهارًا. كل يوم، توفر مجموعة من قوارب الغوص الفسيحة والمصممة خصيصًا وصولاً حصريًا إلى أكثر من ثلاثين موقعًا استثنائيًا للغوص والغطس. يقدم مرشدو الغوص اليقظون خدمة على مستوى الكونسيرج سواء على القوارب أو تحت الماء. 

حياة الشعاب المرجانية في واكاتوبي. تصوير ماركو فيرلي
حياة الشعاب المرجانية في واكاتوبي. الصورة المرفقة بواسطة ماركو فيرلي

"لا يمكن التغلب على الغوص في واكاتوبي. الشعاب المرجانية البكر وأطنان من الحياة في كل مكان. هذه الرحلة لا يمكن أن تكون أفضل." ~ مايكل وباربرا مايفيلد، سبتمبر 2022

على الشاطئ، يمكن للضيوف الاسترخاء في البنغلات المصممة على الطراز التقليدي والتي تقع في بستان جوز الهند على شاطئ البحر، أو الاستمتاع بمناظر غروب الشمس من سطح فيلا على الواجهة البحرية. تمزج أماكن الإقامة بين السحر الإندونيسي الخالد ووسائل الراحة الحديثة لتوفير تجربة إجازة مريحة. تشمل أنشطة Topside الرياضات المائية وخدمات السبا والأنشطة مثل جولات الجزيرة ودروس الطبخ الإندونيسي.

تناول الطعام عن طريق البحر في واكاتوبي
تناول الطعام عن طريق البحر في واكاتوبي

تشتهر واكاتوبي بتقديم أعلى مستويات الخدمة الشخصية، وبمأكولاتها الشهية. ويعمل فريق الطهي الموهوب في المنتجع على الارتقاء بتجربة تناول الطعام إلى مستويات الذواقة، حيث يقدم مزيجًا مغريًا من المأكولات العالمية المفضلة والعروض الإقليمية، إلى جانب قوائم طعام مخصصة لأولئك الذين لديهم طلبات غذائية خاصة. ويمكن للموظفين إنشاء تجربة تناول طعام خاصة على ضوء الشموع على الشاطئ أو إعداد غداء نزهة خاص. يقدم المنتجع مجموعة من الخدمات الخاصة الإضافية مثل مرشدي الغوص والغطس الخاصين أو رحلات الاستئجار طوال اليوم على متن قارب خاص.

ثلاثة من قوارب الغوص الكبيرة والواسعة التابعة لمنتجع Wakatobi Dive Resort متوقفة عند الرصيف.
ثلاثة من قوارب الغوص الكبيرة والواسعة التابعة لمنتجع Wakatobi Dive Resort متوقفة عند الرصيف.

نوع مختلف من LIVEABOARD

يخت الغوص الفاخر Pelagian التابع لـ Wakatobi يمر أمام المنتجع الذي يخدم أيضًا ميناءه الرئيسي.
يخت الغوص الفاخر Pelagian التابع لـ Wakatobi يمر أمام المنتجع الذي يخدم أيضًا ميناءه الرئيسي.

المكمل المثالي للإقامة في منتجع واكاتوبي هو رحلة على متن السفينة يخت الغوص بيلاجيانعند النظر إلى هذه السفينة البيضاء اللامعة التي يبلغ طولها 36 مترًا من بعيد، قد تبدو وكأنها واحدة من سفن المتعة الخاصة التي تصطف على أرصفة الموانئ الفخمة مثل سان تروبيه أو نيوبورت. وعلى عكس معظم قوارب الغوص التي يمكن الإقامة فيها على متنها، لا تلبي بيلاجيان احتياجات الجماهير، وهي مصممة لاستيعاب عشرة ضيوف فقط كحد أقصى. وهذا يسمح بإقامة مريحة تشبه اليخوت أقرب إلى غرفة الفندق منها إلى المقصورة الضيقة. ويضم طاقم السفينة المكون من اثني عشر فردًا رئيس الطهاة والمضيفين، مما يسمح بتجربة تناول طعام راقية وخدمة خمس نجوم.

يشتمل جزء من مسار رحلة Pelagian على زيارة خليج Pasarwajo في جزيرة Buton، حيث يوفر موقع الغوص المسمى Magic Pier، الذي يقع عند الغسق، فرصة رائعة لتصوير أسماك الماندرين (Synchiropus splendidus) أثناء التزاوج. تصوير والت ستيرنز
يتضمن جزء من خط سير رحلة Pelagian زيارة خليج Pasarwajo في جزيرة بوتون، حيث يوفر الغوص عند الغسق في موقع غوص يسمى Magic Pier فرصة رائعة لتصوير تزاوج أسماك الماندرين (Synchiropus splendidus). الصورة المرفقة بواسطة والت ستيرنز

"المعايير العالية جدًا هي المعيار السائد في بيلاجيان. كان الغوص مذهلاً، والطاقم ببساطة رائع، والطعام والخدمة في Pelagian تتجاوز التوقعات في كل مرة. بالتأكيد سأقوم بحجز رحلة أخرى قريبًا جدًا!” ~ سيمون بوين، أكتوبر 2022

ولكن على الرغم من أن مقصوراتها الفسيحة ومناطقها الاجتماعية تعرض تصميمًا داخليًا راقيًا لليخت، فإن Pelagian عبارة عن قارب غوص إلى حد كبير. تبحر السفينة عبر مساحة واسعة من أرخبيل Wakatobi وتغامر بالجزء الجنوبي من جزيرة Buton. تتضمن مسارات الرحلات التي تستغرق سبعة أيام والرحلات الموسمية التي تستغرق 10 أيام مجموعة متنوعة من البيئات تحت الماء، من جدران Karang Kaledupa وKarang Kapota إلى فرص الغوص الاستثنائية في خليج Pasarwajo في جزيرة Buton. كما يطوف مسار Pelagian الحواف الجنوبية الغربية لجزر Wangi Wangi وKaledupa، مما يوفر جولة أخرى من الشعاب المرجانية الرائعة والمنحدرات العمودية الدرامية والقمم، حيث يكشف كل منها عن حديقة حيوانات متعددة الألوان من الحياة البحرية.

صالون الغوص بيلاجيان
صالون الغوص لليخوت بيلاجيان
قاعة بيلاجيان الرئيسية
قاعة بيلاجيان الرئيسية
سفينة بيلاجيان
جالي بيلاجيان (المطبخ)
قارب الغوص البيلاجي
الغواصون يستعدون لواحدة من غواصتي Pelagian القابلتين للنفخ بطول 18 قدمًا / 5.5 مترًا.

يتم إجراء أنشطة الغوص من خلال زوج من مناقصات الغوص المُصممة خصيصًا، حيث يتولى الطاقم إدارة جميع المعدات. تتم قيادة عمليات الغطس بواسطة أحد مرشدي واكاتوبي ذوي الخبرة، الذين يقدمون الدعم في الماء عند الطلب أو الحاجة، وهم خبراء في تحديد مواقع الكائنات البحرية النادرة. نظرًا لأن عمليات الغطس تتم إما في مواقع الوحل بالمياه الضحلة أو على هياكل ذات نقوش رأسية كبيرة تعتبر مثالية لمحات متعددة المستويات، فإن أوقات القيعان تتجاوز بشكل روتيني 70 دقيقة، ويسمح الجدول الزمني بما يصل إلى أربع غطسات يوميًا، بما في ذلك الغطس الليلي.

إجراء الاتصال

نظرًا لأن جميع رحلات Pelagian البحرية تبدأ وتنتهي في منتجع Wakatobi، فإن ربط مسارات الرحلات البرية والبحرية أمر سهل. تصل رحلات الطيران من بالي عادةً إلى المنتجع قبل الظهرمما يمنح ضيوف المنتجع متسعًا من الوقت للاستمتاع بالغداء والاستقرار والقيام بأول رحلة غوص في الرحلة قبل العشاء. يتمتع الغواصون الذين من المقرر أن يصعدوا مباشرة على متن بيلاجيان بفرصة الاسترخاء والاستمتاع بالغداء في غرفة الطعام المطلة على الشاطئ أثناء انتقال الموظفين أمتعة ومعدات الغوص إلى الكبائن والخزائن. بحلول وقت مبكر من بعد الظهر، يكون كل شيء في مكانه ويغادر Pelagian إلى الشعاب المرجانية المحلية، حيث يمكن للضيوف إجراء عملية غوص للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. ولكن حتى هذا الغوص الأول غالبًا ما يمتد إلى 70 دقيقة أو أكثر، مما يحدد وتيرة الأسبوع القادم.

عندما تعود Pelagian إلى رصيف Wakatobi في نهاية كل رحلة بحرية، يكون الضيوف المغادرون أحرارًا في الاسترخاء والاستمتاع بوسائل الراحة في المنتجع قبل اللحاق برحلة بعد الظهر. يمكن للضيوف الذين ينتقلون إلى المنتجع الاستمرار في قضاء الوقت في القاع من خلال القفز على متن قارب في وقت متأخر من الصباح أو بعد الظهر أو الغوص في House Reef. بالنسبة لجميع هذه التحويلات، لا يحتاج الضيوف أبدًا إلى عناء الانتقال أمتعة أو المعدات، حيث يتولى موظفو Wakatobi التعامل مع كافة التفاصيل، وإزالة متاعب السفر وترك الاسترخاء فقط.

هل ترغب في إنشاء تجربة إجازة Wakatobi Double Dip الخاصة بك؟ قم بزيارة wakatobi.com حيث يمكنك إكمال استفسار سريع عن الرحلة لبدء التخطيط لرحلتك.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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مايك مايفيلد
مايك مايفيلد
منذ 1 العام

من المفاجئ أن أرى اقتباسي مطبوعًا، ولكن يمكنني أن أؤكد تمامًا الرحلة الرائعة التي قمنا بها إلى واكاتوبي. احتفلنا أنا وزوجتي بالذكرى الخمسين لتأسيسنا هناك، وقد جعلها موظفو واكاتوبي أمرًا رائعًا. من العشاء الرومانسي على الشاطئ إلى العشاء الخاص في Pelagian، لم يكن من الممكن أن يكون أفضل من ذلك. حتى أن أحد أفراد طاقم بيلاجيان قام بتأليف وغناء أغنية لنا على العشاء. كل ما يمكنني قوله هو "السحر".

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