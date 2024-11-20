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يخت الغوص واكاتوبي بيلاجيان

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يخت الغوص Pelagian التابع لـ Wakatobi يمر عبر المنتجع.|يخت الغوص Pelagian|غرفة النوم الرئيسية Pelagian (أعلى)
يخت الغوص Pelagian التابع لـ Wakatobi يمر بجوار المنتجع.|يخت الغوص Pelagian يرسو في المرسى (أعلى)

الغوص عالي الجودة على متن سفينة بيلاجيان يكشف عن الثروات التي لا نهاية لها في عالم ما تحت الماء في إندونيسيا

في كل مساء قبل غروب الشمس، تنبض أكوام الصخور المرصعة بالشعاب المرجانية حول قاعدة رصيف ماجيك بالحياة مع خروج أعداد كبيرة من أسماك الماندرين من مخابئها لأداء طقوس الشفق. تتجمع الإناث في مجموعات صغيرة من 3 إلى 5 وتنتظر ظهور الذكور. عندما يصل الخاطب، يبدأ في أداء رقصة تزاوج معقدة من نوع ما، ويرفرف بصدره. أغراض مثل الطائر الطنان حيث يدور حول واحدة أو اثنتين من الإناث الأصغر حجمًا قليلًا. 

مغازلة سمكة الماندرين (Synchiropus splendedus) أحد أفراد عائلة dragonet.
مغازلة سمكة الماندرين (Synchiropus splendedus) أحد أفراد عائلة dragonet.

بمجرد أن ينجح أحد الفنانين في جذب انتباه الأنثى الراغبة في ذلك، يبدأ الزوجان رقصة متصاعدة عندما يرتفعان بمقدار قدمين إلى ثلاثة أقدام فوق المرجان. يتضمن تصميم الرقصات هذا توقيتًا دقيقًا، حيث إن أسماك الماندرين هي أسماك تبيض. ويتم إطلاق كل من البويضات والحيوانات المنوية في وقت واحد في عمود الماء لتحملها التيارات بعيدًا. 

لتحقيق الإخصاب الأمثل، تبقى الأنثى قريبة من حوض الذكر أغراض عندما يدوران حول بعضهما البعض، ثم في اللحظة القصوى من تسلقهما، ستطلق بيضها. وبمجرد إتمام مهمتهما، يطير الاثنان إلى الأسفل، حيث سيستأنف الذكر مغازلته وينتقل إلى الشريكة المتاحة التالية. لنتحدث عن بعض الرجال الذين حظوا بكل الحظ.

يعد هذا العرض الليلي واحدًا من أبرز المعالم العديدة في رحلة بحرية على متن يخت الغوص Pelagian.

فاخر عتيق مع خدمة خمس نجوم

يخت الغوص Pelagian في المرساة (أعلى)، الجزء الداخلي من الصالون الرئيسي (أسفل اليسار)، الرؤساء العاملون في المطبخ (أسفل اليمين).
يخت الغوص Pelagian في المرساة (أعلى)، الجزء الداخلي من الصالون الرئيسي (أسفل اليسار)، الرؤساء العاملون في المطبخ (أسفل اليمين).

لا يعد Pelagian يختًا عاديًا. يبلغ طوله 115 قدمًا/36 مترًا وعرضه 24 قدمًا/7.5 مترًا ومؤخرة مدورة. بدأ Pelagian حياته كقارب بمحرك أنيق يجوب العالم، وقد بُني في حوض بناء السفن Batservice Verft A/S في ماندال، النرويج، في عام 1965.

في أوائل الثمانينيات، أعاد الملاك الجدد تصميم السطح الرئيسي لليخت لاستيعاب عمليات الغوص واستقروا في البحر الأحمر. ثم غيّر اليخت المعروف باسم Fantasea مكان إقامته ليبحر في جزر سيشل والمحيط الهندي لبضع سنوات قبل أن يجد موطنًا جديدًا في إندونيسيا. بعد خضوعه لعملية تجديد وتحديث كاملة، وُلِد Fantasea من جديد باسم Pelagian، وسرعان ما أصبح المكمل المثالي لعمليات الغوص البرية التي تقوم بها Wakatobi.

غرفة الكاميرا على يخت الغوص Pelagian
غرفة الكاميرا على يخت الغوص Pelagian

في حين أن خطوط Pelagian عتيقة الطراز، فإن أماكن الإقامة والمناطق الاجتماعية حديثة مثل أي يخت فاخر. لم يدخر واكاتوبي أي نفقات من أجل رفع مستوى بيلاجيان إلى نفس المعايير الدقيقة التي يشتهر بها المنتجع. يحمل اليخت ديكورًا راقيًا، حيث يوفر جميع وسائل الراحة المتوقعة مثل تكييف الهواء الذي يمكن التحكم فيه بشكل فردي، ومركز إعلامي حديث مزود بشاشة مسطحة للترفيه. 

غرفة جناح Pelagian الرئيسية (أعلى)، سوبرلوكس سابين (أسفل اليسار) والمقصورة القياسية (أسفل اليمين).
غرفة جناح Pelagian الرئيسية (أعلى)، سوبرلوكس سابين (أسفل اليسار) والمقصورة القياسية (أسفل اليمين).

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة فاخرة استثنائية، يوفر الجناح الرئيسي في Pelagian إقامة تليق بفندق فاخر وهو أحد أكبر وأرقى الغرف التي يمكن العثور عليها على متن سفينة غوص. يمتد هذا الجناح على كامل عرض السفينة ويشغل الجزء الأمامي بالكامل من السطح الرئيسي، مما يوفر الخصوصية وسهولة الوصول إلى جميع أجزاء اليخت. 

الميزات التي تميز Pelagian حقًا عن معظم ألواح الغوص المتطورة هي الخدمة والحصرية. تقتصر قائمة الركاب على عشرة ضيوف يقيمون في خمس غرف فسيحة. مع طاقم مكون من 12 فردًا، نضمن للركاب الحصول على أعلى مستويات الاهتمام الشخصي الأكثر ملاءمة لليخت الخاص. كل يوم، يقوم فريق الطهي على متن السفينة بإعداد وجبات تليق بمطعم حائز على نجمة ميشلان، ودمج النكهات المحلية الطازجة في قائمة تضم أيضًا المأكولات العالمية المفضلة.

"يواصل واكاتوبي وبيلاجيان وضع معايير للغوص الفاخر على مستوى عالمي. كان الطاقم هائلاً. كان الطعام دائما لذيذ تماما. لا يمكن التغلب على الغوص من بيلاجيان. الشعاب المرجانية البكر وأطنان من الحياة في كل مكان. هذه الرحلة لم تكن لتكون أفضل." مايكل وباربرا مايفيلد

يتم تناول الطعام داخل الصالون الرئيسي أو في الفانتيل، ويتم تقديمه على خلفية مذهلة من البحر والسماء. يوفر اليخت مناطق لتناول الطعام وصالة يمكن التحكم في مناخها، وغرفة كاميرا مخصصة ومناطق صالة خارجية محمية ومفتوحة مثالية للقراءة أو الاسترخاء الهادئ.

تلامس فلسفة الخدمة المتميزة التي تتبناها شركة Pelagian جميع جوانب الحياة على متن السفينة، بدءًا من خدمات المقصورة والطعام المتميزة إلى الاستعدادات للغوص والدعم في الماء. تُجرى أنشطة الغوص من خلال زوج من قوارب الغوص المصممة خصيصًا، حيث يتولى الطاقم إدارة جميع المعدات. 

كانت إحدى زوارق الغوص التابعة لشركة بيلاجيان بطول 17 قدمًا تُستخدم لنقل الغواصين إلى مواقع الغوص.
كانت إحدى زوارق الغوص التابعة لشركة بيلاجيان بطول 17 قدمًا تُستخدم لنقل الغواصين إلى مواقع الغوص.

يوفر مرشدو الغوص الدعم في الماء عند الطلب أو الحاجة، وهم خبراء في تحديد مواقع الكائنات البحرية النادرة. نظرًا لأن عمليات الغطس تتم إما في مواقع الوحل بالمياه الضحلة أو على هياكل ذات نقوش رأسية كبيرة تعتبر مثالية لمحات متعددة المستويات، فإن أوقات القاع تتجاوز بشكل روتيني 70 دقيقة، ويسمح الجدول الزمني بما يصل إلى أربع غوصات يوميًا، بما في ذلك الغطس الليلي. 

بعد كل غوص، يتم تزويد الضيوف بمنشفة النعناع والمرطبات حيث يتم الترحيب بهم مرة أخرى على متن السفينة للاسترخاء بينما يقوم الطاقم بإعداد كل شيء للغوص التالي. 

جاهز، استعد، اغطس

تتضمن رحلات Pelagian البحرية التي تستغرق سبعة أيام عبر أرخبيل Wakatobi مجموعة متنوعة من البيئات تحت الماء، من الجدران شديدة الانحدار المثقوبة بالكتل البارزة على طول الحافة الخارجية لجزر Karang Kaledupa وKarang Kapota إلى فرص الغوص الاستثنائية في خليج Pasar Wajo في جزيرة Buton.

موقع الغوص سوق السمك، واكاتوبي، إندونيسيا
موقع الغوص سوق السمك بالقرب من وانجي وانجي، واكاتوبي، إندونيسيا

يحيط نهر بيلاجيان أيضًا بالحواف الجنوبية الغربية لجزر وانجي وانجي وكاليدوبا، مما يوفر جولة أخرى من الشعاب المرجانية الرائعة والمنحدرات العمودية المثيرة والقمم، ويكشف كل منها عن مجموعة متنوعة من الحياة البحرية. تتم تغطية المنحدرات والجدران التي تغوص في الأعماق بأشجار مرجانية ناعمة كبيرة ذات ألوان نابضة بالحياة وأشجار جورجونية باللون الأحمر والبرتقالي والوردي والأصفر. مع الانخفاضات الهائلة والرؤية التي تتجاوز عادةً 75 مترًا، تعد هذه المواقع مثالية لالتقاط الصورة الكبيرة وتخدم أحيانًا أنواعًا من المياه المفتوحة مثل البراكودا ذات الزعانف السوداء والسلاحف البحرية وأشعة النسر.

بالإضافة إلى المناظر البحرية المثيرة، هناك ثروة من الاكتشافات الصغيرة. من أهم ما يميز أي رحلة بحرية في بيلاجيان هو الفرص الوفيرة للعثور على فرس البحر القزم، حيث يتم الغوص في مناطق موطن لثلاثة من أبرز الأنواع: بارجيبانت، ودينيس، وبونتوه.

الغوص في الوحل

من العناصر المميزة لرحلة بيلاجيان الغوص في الوحل على الجانب الجنوبي الشرقي من جزيرة بوتون. تشمل المواقع التي تجسد تجربة الغوص في الوحل شاطئ تشيكي وشاطئ بانانا وإن بين. تتميز هذه المواقع بمنحدرات تدريجية من الشاطئ إلى عمق 100 قدم، مع قاع يشبه الصحراء يتكون في الغالب من الرمل والحصى المغطى بقليل من الرواسب الخفيفة التي يمكن تحريكها بسهولة بواسطة قارب غير مرتب. زعنفة

سمكة الروبيان الجوبي مع زميلتها الروبيان
سمكة الروبيان الجوبي مع زميلتها الروبيان

بالنسبة لغواص مبتدئ، قد يكون السؤال هو "لماذا أنا هنا؟" - حتى تبدأ في رؤية ما هو موجود هناك! قد تكون المشاهدة الأولى هي الوجه الأحمر المرقط لثعبان البحر الزاحف البارز من الرمال. أو ربما، سحلية عجيبة أخطبوط، في نزهة. سوف تكشف النظرة الأقرب عن جمبري كولمان فوق قنافذ النار وجمبري صرصور الطاووس الذي يشبه الكائنات الفضائية، إلى جانب أسماك الجوبي التي تحافظ على المنزل مع زملائها في الغرفة من الجمبري الألفيدي، الذين يبدو أنهم يقومون بكل العمل.

الغوص الأرصفة

يجب أن تشتمل أي وجهة للغوص في الوحل تحترم نفسها على الغوص في الرصيف، وفي خليج باسار واجو، يوجد في بيلاجيان ثلاثة أماكن لأخذ عينات منها: رصيف الأسفلت، والرصيف الجديد، والرصيف السحري. كل منها يوفر طابعه الخاص ومناطق الجذب السياحي.

ثعبان البحر الزواحف
ثعبان البحر الزواحف

من بين الأشياء المفضلة لدى المعجبين رصيف الأسفلت. يمكن للغواصين الصيد بأمان حول الجزء الأمامي من الرصيف والدعائم للعثور على أسماك القوبيون الروبيان وسمك الضفدع وسمك العقرب الورقي والأشباح القوية وسمك الأنابيب ذو النطاقات والمزيد.

تُعد الأكوام الموجودة في New Pier مكانًا رائعًا للعثور على ثعابين الشريط الأزرق وسمك الأنابيب الحلقي وسمك العقرب الشيطاني الشوكي، كما يُعد حقل الحطام المجاور مكانًا جيدًا للصيد أخطبوط والأسماك القوبيونية التي تلجأ إلى الأصداف والعلب والزجاجات.

سمكة الضفدع ذات اللون البرتقالي.
سمكة الضفدع ذات اللون البرتقالي.

وهناك أيضًا رصيف السحر. ورغم أن الموقع قد يكون منتجًا في النهار، إلا أن الساعات بين الغسق والفجر هي التي تكون ساحرة حقًا. وبالإضافة إلى سمكة الماندرين الشهيرة، فإن الموقع موطن لمجموعة من اللافقاريات من الحبار والأسماك ذات الحلقات الزرقاء. أخطبوط إلى نطاطيات البحر والديدان المفلطحة، بالإضافة إلى أسماك الضفدع وأسماك الأسد ذات النقطتين. 

الشعاب المرجانية والجدران والقمم

تستهدف المحطة الثالثة من خط سير رحلة بيلاجيان المياه الضحلة الغنية بالمرجان والمنحدرات والمنحدرات الشديدة التي تقع بين جزيرة وانجي وانجي وهوجا. في العديد من المواقع، ترتفع ملامح الشعاب المرجانية إلى مسافة متر أو مترين من السطح، مما يوفر للغواصين ملامح متعددة المستويات سهلة لتحقيق أقصى قدر من الوقت في القاع لمدة 70 دقيقة أو أكثر.

موقع الغوص كارانج كابوتا
موقع الغوص كارانج كابوتا

من بين قائمة واسعة من المواقع حول وانجي وانجي كومانج ريف. ينبض هذا التل البحري المطول بنمو نابض بالحياة من الشعاب المرجانية الناعمة والإسفنج التي تغذيها التيارات وتعج بوفرة من الحياة السمكية التي تبلغ ذروتها عندما يتغير المد. يُطلق على موقع آخر اسم "سوق السمك" على نحو مناسب نظرًا للعدد الكبير من الأسماك التعليمية التي يجتذبها، بما في ذلك مدرسة ضخمة من أسماك الباراكودا ذات الزعانف السوداء.

غواص يستكشف التكوين المرجاني غير العادي وهو بليد في واكاتوبي، إندونيسيا.
يتوقف بيلاجيان عند مواقع على الحافة الخارجية لنطاق القوارب النهارية، مثل الجبال البحرية ذات الحواف السكينية في بليد.

في الطريق من وإلى قاعدتها الرئيسية في منتجع واكاتوبي، قد تتوقف بيلاجيان عند مواقع على الحافة الخارجية لنطاق القوارب النهارية مثل الجبال البحرية في بليد. يتكون هذا الهيكل غير العادي من سلسلة من قمم ذات حواف سكينية تعمل بالتوازي ومتصلة بحافة سفلية تعطي الهيكل بأكمله مظهر شفرة سكين مسننة موضوعة على الحافة.

هذه ليست سوى بعض من العديد من المواقع التي لا تنسى والتي سيختبرها الغواصون على متن بيلاجيان. ومن خلال الجمع بين رحلة بحرية والإقامة في منتجع واكاتوبي، يمكن للضيوف تجربة أفضل ما تقدمه إندونيسيا.

"كما هو الحال دائمًا، لم تخيب معايير Pelagian الآمال أبدًا. كان الغوص مذهلاً، وكان الطاقم رائعًا بكل بساطة، وكان الطعام والخدمة يفوقان التوقعات في كل مرة. فريق عمل مذهل حقًا. سأحجز بالتأكيد رحلة أخرى على متن Pelagian قريبًا جدًا!" ~ سيمون بوين

يمكنك أن تقرأ عن الجمع بين رحلتك في Pelagian والإقامة في المنتجع الضغط هنا

لمعرفة المزيد عن Pelagian وWakatobi، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مكاتبهم مباشرة: office@wakatobi.com

أو أكمل أ استفسار سريع عن الرحلة at موقع واكاتوبي

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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كارين لين ستيرنز
كارين لين ستيرنز
منذ 1 العام

وظيفة كبيرة!

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سوزانا جي يونج
سوزانا جي يونج
منذ 1 العام

أعلم أن كوستو غطس في الثمانينات من عمره ولا يوجد شيء يضاهي الغطس، لكنني سعيد بمعرفة وقراءة ورؤية المقالات القصيرة مثل والت والاستمتاع بها وأتوق بهدوء إلى التجارب (الشخصية) الماضية من خلال قصص مثل هذه.

0
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بول د موليكين
بول د موليكين
منذ 1 العام

سبع رحلات إلى المنتجع، لا يوجد بيلاجيان. حتى الآن!

0
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