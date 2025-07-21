غواصون تقنيون يعثرون على آخر طراد مفقود للبحرية الملكية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى

تم العثور على آخر طراد غير مكتشف من البحرية الملكية البريطانية من الحرب العالمية الأولى في وضع مستقيم و"سليم بشكل ملحوظ" في بحر الشمال وغاص فيه فريق ProjectXplore الدولي.

تمكن الغواصون الفنيون من المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وبولندا وإسبانيا من التعرف بشكل إيجابي على هوية HMS نوتنغهام على بُعد حوالي 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، وعلى عمق 82 مترًا. جاء ذلك بعد بحث مكثف في المواد الأرشيفية في المملكة المتحدة وألمانيا.

جزء من اسم السفينة في المؤخرة (ستيفن شولتز)

حطام الطراد مُدار بزاوية 45 درجة إلى الميناء، ومقدمته متجهة نحو الشمال، ويرتفع في بعض الأماكن مسافة 8-10 أمتار عن قاع البحر. لا تزال المدافع ومعظم الهيكل العلوي في مكانهما، ووُصفت حالة الحفظ العامة بأنها "ممتازة"، باستثناء المقدمة المتضررة.

كانت السفينة الحربية واحدة من عدد من الطرادات الخفيفة من فئة تاون التابعة للبحرية الملكية، والتي صُممت للانتشار المستقل لمسافات طويلة وغالبًا ما تعمل ككشافة أمام البوارج التابعة للأسطول الكبير.

الطراد الشقيق HMS Lowestoft، يظهر تكوين القمع المميز من فئة Town

من قدامى المحاربين في معارك الحرب العالمية الأولى الرئيسية في خليج هيليغولاند وبنك دوغر ويوتلاند، كانت سفينة صاحبة الجلالة نوتنغهام تم إطلاق طوربيد عليها وإغراقها بواسطة الغواصة U-52 في 19 أغسطس/آب 1916، خلال المحاولة الأخيرة التي قامت بها الأسطول البحري الألماني لعبور بحر الشمال إلى إنجلترا.

فُقد ثمانية وثلاثون بحارًا خلال المواجهة. وأنقذت المدمرات القبطان وعشرين ضابطًا و20 من أفراد الطاقم.

شهور التحضير

ويقول موقع ProjectXplore إن العديد من المحاولات الفاشلة قد بُذلت للعثور على الحطام على مدى القرن الماضي.

بعد حوالي ثمانية أشهر من التحضير، تمكن الفريق، باستخدام قارب مستأجر، من الوصول إلى وجهته النهائية. يعقوب جورج بقيادة إيان إيزينجوود مارين كويست من آيماوث، حددوا موقع الحطام في 22 أبريل/نيسان من هذا العام، وأجروا مسحًا إضافيًا بعد يومين. استخدموا سونارًا أماميًا وجانبيًا وجهاز صدى أحادي الشعاع.

مسح سفينة إتش إم إس نوتنغهام (مشروع إكسبلور)

مسح سفينة إتش إم إس نوتنغهام (مشروع إكسبلور)

يمكن رؤية أن أبعاد السفينة تتطابق نوتنغهاميبلغ طول السفينة 139 مترًا وعرضها 15 مترًا. كان هناك فاصل واضح أمام الجسر، وكانت المداخن الأربعة وبرج المؤخرة مرئيين، بالإضافة إلى المدافع التسعة بطول 7 أمتار و6 بوصات.

كان الحطام أقرب بكثير إلى موقع القتل الذي أبلغ عنه U-52 مما كان عليه الحال بالنسبة للروايات البريطانية عن موقع الغرق.

غوص إعادة التنفس

في 16 يوليو، غاص فريق مكون من 10 أفراد في حطام السفينة لتوثيقه باستخدام تصويرالتصوير الفوتوغرامتري، والفيديو، ومسح الخطوط. استخدم الغواصون أجهزة إعادة التنفس JJ-CCR المجهزة بنظام GUE وأجهزة DPV.

وقد عثروا على اسم السفينة منقوشًا في أعلى المؤخرة، بجانب فتحة صغيرة تطل على كابينة القبطان النهارية.

العثور على اسم السفينة (روجير فيسر)

أرضيات خشبية (ستيفن شولز)

أرضيات خشبية (ستيفن شولز)

ظلت الأرضيات الخشبية في مكانها في مؤخرة السفينة وفي وسطها، مع وجود رافعات على سطح السفينة، ورافعات وسلاسل في مكانها. وشوهدت المدافع من عيار 6 بوصات، وبجانبها ذخائر غير مستخدمة.

أحد البنادق (ستيفن شولتز)

غواصون بجانب بندقية (ستيفن شولتز)

جو كولز-بورنيت يقيس أحد البنادق (ستيفن شولتز)

في المؤخرة، شوهدت ثلاثة أنابيب ربط، ومرساة كيدج ممتدة على قاع البحر. على الجانب الأيسر، خلف الجسر، عثر الغواصون على صفائح بيضاء تحمل شعار التاج الأزرق للبحرية الملكية، وزخارف على المؤخرة والشراع.

مرساة كيدج في أنبوب الصنبور (ستيفن شولز)

مرساة كيدج في قاع البحر (ستيفن شولز)

كان الجسر قد انهار إلى الأمام باتجاه الميناء، وتمكن الفريق من تحديد موقع تلغراف دوران المحرك في هذه المنطقة. كما تم تحديد موقع المداخن الأربعة بتصميمها المميز "تاون".

سقط الجسر والمرجل على الجانب الأيسر من الحطام (ستيفن شولتز)

تلغراف ثورة المحرك (ستيفن شولتز)

ثلاثة طوربيدات

كان هناك انقطاع واضح أمام الجسر يتوافق مع التقارير التي تحدثت عن الانفجارين الأوليين على الجانب الأيسر بين الحواجز المقاومة للماء مما أدى إلى انقطاع كل الطاقة عن السفينة.

كان الكابتن تشارلز ميلر سريعًا في دعم أحد الحواجز لإبقاء السفينة طافية ولتوفير الوقت لمعظم أفراد الطاقم للخروج.

فتحة (ستيفن شولتز)

ضرب طوربيد ثالث الجانب الأيسر بعد 25 دقيقة من الضربتين الأوليين، مما تسبب في ميلان السفينة بقوة إلى الجانب الأيسر وغرق مؤخرتها أولاً. نوتنغهاموبحسب ما ورد واصل مدفعيو الجيش إطلاق النار على U-52 حتى غرقت.

”HMS نوتنغهام "هي بلا شك أفضل سفينة حربية من فئة "تاون" محفوظة في العالم"، هذا ما جاء في تقرير الغواصين. وقد بيعت معظم السفن الأخرى من هذه الفئة وتفككت بحلول أربعينيات القرن العشرين.

"إن حالة الحفاظ عليها هي شهادة على بنائها القوي، وحقيقة أن الطوربيدات ضربت منطقة مماثلة على نطاق واسع، فضلاً عن العمق النسبي والطبيعة غير المضطربة للموقع."

فريق ProjectXplore الدولي من الغواصين الفنيين والقائد إيان إيزينجوود (دومينيك ويليس)

وكان غواصو المشروع هم دان ماكمولين وليو فيلدينج، اللذان قاما بتنسيق المشروع، ودومينيك ويليس، وجو كولز-بورنيت، وستيفن شولتز، وجو روبنسون، وألكسندرا بيشينا، وروجير فيسر، وجيمس ساندرسون، وأندريه سيدورو.

وقد أعد فيلدينج وماكمولين تقرير مفصل بشأن الاكتشاف، وقد أُبلغت البحرية الملكية. تابعوا ProjectXplore على Instagram or فيسبوك.

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