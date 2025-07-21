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غواصون تقنيون يعثرون على آخر طراد مفقود للبحرية الملكية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى

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غواصون بالقرب من إحدى البنادق 6 بوصة (ستيفن شولتز)
غواصون بالقرب من إحدى البنادق 6 بوصة (ستيفن شولتز)

تم العثور على آخر طراد غير مكتشف من البحرية الملكية البريطانية من الحرب العالمية الأولى في وضع مستقيم و"سليم بشكل ملحوظ" في بحر الشمال وغاص فيه فريق ProjectXplore الدولي.

تمكن الغواصون الفنيون من المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وبولندا وإسبانيا من التعرف بشكل إيجابي على هوية HMS نوتنغهام على بُعد حوالي 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، وعلى عمق 82 مترًا. جاء ذلك بعد بحث مكثف في المواد الأرشيفية في المملكة المتحدة وألمانيا.

نهاية اسم السفينة في المؤخرة (ستيفن شولتز)
جزء من اسم السفينة في المؤخرة (ستيفن شولتز)

حطام الطراد مُدار بزاوية 45 درجة إلى الميناء، ومقدمته متجهة نحو الشمال، ويرتفع في بعض الأماكن مسافة 8-10 أمتار عن قاع البحر. لا تزال المدافع ومعظم الهيكل العلوي في مكانهما، ووُصفت حالة الحفظ العامة بأنها "ممتازة"، باستثناء المقدمة المتضررة. 

كانت السفينة الحربية واحدة من عدد من الطرادات الخفيفة من فئة تاون التابعة للبحرية الملكية، والتي صُممت للانتشار المستقل لمسافات طويلة وغالبًا ما تعمل ككشافة أمام البوارج التابعة للأسطول الكبير. 

الطراد الشقيق HMS Lowestoft، يظهر تكوين القمع المميز من فئة Town
الطراد الشقيق HMS Lowestoft، يظهر تكوين القمع المميز من فئة Town

من قدامى المحاربين في معارك الحرب العالمية الأولى الرئيسية في خليج هيليغولاند وبنك دوغر ويوتلاند، كانت سفينة صاحبة الجلالة نوتنغهام تم إطلاق طوربيد عليها وإغراقها بواسطة الغواصة U-52 في 19 أغسطس/آب 1916، خلال المحاولة الأخيرة التي قامت بها الأسطول البحري الألماني لعبور بحر الشمال إلى إنجلترا.

فُقد ثمانية وثلاثون بحارًا خلال المواجهة. وأنقذت المدمرات القبطان وعشرين ضابطًا و20 من أفراد الطاقم.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

شهور التحضير

ويقول موقع ProjectXplore إن العديد من المحاولات الفاشلة قد بُذلت للعثور على الحطام على مدى القرن الماضي.

بعد حوالي ثمانية أشهر من التحضير، تمكن الفريق، باستخدام قارب مستأجر، من الوصول إلى وجهته النهائية. يعقوب جورج بقيادة إيان إيزينجوود مارين كويست من آيماوث، حددوا موقع الحطام في 22 أبريل/نيسان من هذا العام، وأجروا مسحًا إضافيًا بعد يومين. استخدموا سونارًا أماميًا وجانبيًا وجهاز صدى أحادي الشعاع. 

مسح 1
مسح سفينة إتش إم إس نوتنغهام (مشروع إكسبلور)
مسح سفينة إتش إم إس نوتنغهام (مشروع إكسبلور)
مسح سفينة إتش إم إس نوتنغهام (مشروع إكسبلور)

يمكن رؤية أن أبعاد السفينة تتطابق نوتنغهاميبلغ طول السفينة 139 مترًا وعرضها 15 مترًا. كان هناك فاصل واضح أمام الجسر، وكانت المداخن الأربعة وبرج المؤخرة مرئيين، بالإضافة إلى المدافع التسعة بطول 7 أمتار و6 بوصات.

كان الحطام أقرب بكثير إلى موقع القتل الذي أبلغ عنه U-52 مما كان عليه الحال بالنسبة للروايات البريطانية عن موقع الغرق. 

غوص إعادة التنفس

في 16 يوليو، غاص فريق مكون من 10 أفراد في حطام السفينة لتوثيقه باستخدام تصويرالتصوير الفوتوغرامتري، والفيديو، ومسح الخطوط. استخدم الغواصون أجهزة إعادة التنفس JJ-CCR المجهزة بنظام GUE وأجهزة DPV.

وقد عثروا على اسم السفينة منقوشًا في أعلى المؤخرة، بجانب فتحة صغيرة تطل على كابينة القبطان النهارية.

العثور على اسم السفينة (روجير فيسر)
أرضيات خشبية (ستيفن شولز)
أرضيات خشبية (ستيفن شولز)
أرضيات خشبية (ستيفن شولز)
أرضيات خشبية (ستيفن شولز)

ظلت الأرضيات الخشبية في مكانها في مؤخرة السفينة وفي وسطها، مع وجود رافعات على سطح السفينة، ورافعات وسلاسل في مكانها. وشوهدت المدافع من عيار 6 بوصات، وبجانبها ذخائر غير مستخدمة. 

أحد البنادق (ستيفن شولتز)
أحد البنادق (ستيفن شولتز)
بجانب بندقية (ستيفن شولتز)
غواصون بجانب بندقية (ستيفن شولتز)
جو كولز-بورنيت يقيس ثقوب البندقية (ستيفن شولتز)
جو كولز-بورنيت يقيس أحد البنادق (ستيفن شولتز)

في المؤخرة، شوهدت ثلاثة أنابيب ربط، ومرساة كيدج ممتدة على قاع البحر. على الجانب الأيسر، خلف الجسر، عثر الغواصون على صفائح بيضاء تحمل شعار التاج الأزرق للبحرية الملكية، وزخارف على المؤخرة والشراع. 

مرساة كيدج في أنبوب الصنبور (ستيفن شولز)
مرساة كيدج في أنبوب الصنبور (ستيفن شولز)
مرساة كيدج في قاع البحر (ستيفن شولز)
مرساة كيدج في قاع البحر (ستيفن شولز)

كان الجسر قد انهار إلى الأمام باتجاه الميناء، وتمكن الفريق من تحديد موقع تلغراف دوران المحرك في هذه المنطقة. كما تم تحديد موقع المداخن الأربعة بتصميمها المميز "تاون".

سقط الجسر والمرجل على الجانب الأيسر من الحطام (ستيفن شولتز)
سقط الجسر والمرجل على الجانب الأيسر من الحطام (ستيفن شولتز)
تلغراف ثورة المحرك (ستيفن شولتز)
تلغراف ثورة المحرك (ستيفن شولتز)

ثلاثة طوربيدات

كان هناك انقطاع واضح أمام الجسر يتوافق مع التقارير التي تحدثت عن الانفجارين الأوليين على الجانب الأيسر بين الحواجز المقاومة للماء مما أدى إلى انقطاع كل الطاقة عن السفينة.

كان الكابتن تشارلز ميلر سريعًا في دعم أحد الحواجز لإبقاء السفينة طافية ولتوفير الوقت لمعظم أفراد الطاقم للخروج.

فتحة (ستيفن شولتز)
فتحة (ستيفن شولتز)

ضرب طوربيد ثالث الجانب الأيسر بعد 25 دقيقة من الضربتين الأوليين، مما تسبب في ميلان السفينة بقوة إلى الجانب الأيسر وغرق مؤخرتها أولاً. نوتنغهاموبحسب ما ورد واصل مدفعيو الجيش إطلاق النار على U-52 حتى غرقت.

”HMS نوتنغهام "هي بلا شك أفضل سفينة حربية من فئة "تاون" محفوظة في العالم"، هذا ما جاء في تقرير الغواصين. وقد بيعت معظم السفن الأخرى من هذه الفئة وتفككت بحلول أربعينيات القرن العشرين.

"إن حالة الحفاظ عليها هي شهادة على بنائها القوي، وحقيقة أن الطوربيدات ضربت منطقة مماثلة على نطاق واسع، فضلاً عن العمق النسبي والطبيعة غير المضطربة للموقع." 

فريق ProjectXplore الدولي للغواصين الفنيين (دومينيك ويليس)
فريق ProjectXplore الدولي من الغواصين الفنيين والقائد إيان إيزينجوود (دومينيك ويليس)

وكان غواصو المشروع هم دان ماكمولين وليو فيلدينج، اللذان قاما بتنسيق المشروع، ودومينيك ويليس، وجو كولز-بورنيت، وستيفن شولتز، وجو روبنسون، وألكسندرا بيشينا، وروجير فيسر، وجيمس ساندرسون، وأندريه سيدورو. 

وقد أعد فيلدينج وماكمولين تقرير مفصل بشأن الاكتشاف، وقد أُبلغت البحرية الملكية. تابعوا ProjectXplore على Instagram or فيسبوك.

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00: 00 مقدمة
02:14 الأسطورة 1
03:50 الأسطورة 2
05:15 الأسطورة 3
06:16 الأسطورة 4
07:45 الأسطورة 5
09:06 الأسطورة 6
10:02 الأسطورة 7
11:19 الأسطورة 8
12:35 الأسطورة 9
14:10 الأسطورة 10

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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🧼 كيفية غسل وتجفيف بدلة السباحة الخاصة بك بشكل صحيح | إطالة عمر بدلة السباحة والبقاء منتعشًا 🌊 هل تريد أن تجعل بدلة السباحة الخاصة بك تدوم لفترة أطول وتظل مريحة في كل جلسة؟ في هذا الفيديو، سنوضح لك خطوة بخطوة كيفية تنظيف بدلة السباحة الخاصة بك وشطفها وتجفيفها بشكل صحيح، سواء كنت تمارس رياضة ركوب الأمواج أو الغوص أو التجديف. تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تلف النيوبرين وتعلم أفضل النصائح للحفاظ على بدلة السباحة الخاصة بك جديدة ومرنة وخالية من الروائح. ما ستتعلمه: عدد مرات غسل بدلة السباحة الخاصة بك 🗓️ ما يجب استخدامه (وما يجب تجنبه) عند التنظيف 🧴 الطريقة الصحيحة لشطف الملح والرمل والعرق 🚿 كيفية تجفيف بدلة السباحة الخاصة بك لتجنب التشققات أو الروائح الكريهة 🌬️ نصائح احترافية لإطالة عمر بدلة السباحة الخاصة بك وتحسين أدائها ⚙️ مثالية لراكبي الأمواج والغواصين والغواصين الأحرار وأي شخص يحب الماء. 👉 لا تنسى الإعجاب والاشتراك والنقر على الجرس 🔔 للحصول على المزيد من النصائح حول بدلات السباحة وصيانة المعدات وكيفية ممارسة الرياضات المائية! #WetsuitCare #WetsuitCleaning #SurfTips #ScubaDiving #GearMaintenance #HowToClean #Watersports يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والتلميحات والنصائح وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

🧼 كيفية غسل وتجفيف بدلة السباحة بشكل صحيح | إطالة عمر بدلة السباحة والحفاظ على انتعاشها 🌊

هل ترغب في إطالة عمر بدلة الغوص الخاصة بك والحفاظ على راحتك في كل جلسة؟ في هذا الفيديو، سنوضح لك خطوة بخطوة كيفية تنظيفها وشطفها وتجفيفها بشكل صحيح، سواءً كنت تمارس رياضة ركوب الأمواج أو الغوص أو التجديف. تجنب الأخطاء الشائعة التي تُتلف النيوبرين، وتعرّف على أفضل النصائح للحفاظ على بدلة الغوص الخاصة بك نظيفة ومرنة وخالية من الروائح.

ما ستتعلمه:

كم مرة يجب غسل بدلة السباحة الخاصة بك 🗓️

ما الذي يجب استخدامه (وما الذي يجب تجنبه) عند التنظيف 🧴

الطريقة الصحيحة لشطف الملح والرمل والعرق 🚿

كيفية تجفيف بدلة السباحة الخاصة بك لتجنب التشققات أو الروائح الكريهة 🌬️

نصائح احترافية لإطالة عمر بدلة السباحة وتحسين أدائها ⚙️

مثالي لراكبي الأمواج والغواصين والغواصين الأحرار وأي شخص يحب الماء.

👉 لا تنسى الإعجاب والاشتراك والنقر على الجرس 🔔 للحصول على المزيد من النصائح حول بدلات السباحة وصيانة المعدات وكيفية ممارسة الرياضات المائية!

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يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

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=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

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العناية ببدلة السباحة 101: التنظيف، الشطف، والتجفيف كالمحترفين

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