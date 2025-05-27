اكتشاف جرس غواص يدحض أسطورة حطام السفينة الغارقة

كانت هناك "أسطورة الجرس" التي أحاطت بكورفيت البحرية الملكية الكندية ترينتونيان، التي غرقت في القناة الإنجليزية بواسطة غواصة ألمانية في فبراير 1945، وفقًا للغواص الفني البريطاني المعروف دوم روبنسون.

أشيع أنه تم العثور على القطعة الأثرية قبل سنوات، في أول غوصة على عمق 65 مترًا، ولكن لم يُرفع عنها. بعد ذلك، لم يُعثر عليها مجددًا، ويُعتقد أنها فُقدت إلى الأبد في طين قاع البحر.

"ولذلك لم أكن أعتقد في أحلامي الجامحة أنني سأجده بالفعل - ولكن في بعض الأحيان تكون الأساطير صحيحة"، كما يقول روبنسون، الذي نجح في استعادة الجرس مؤخرًا وشارك تجربته على صفحته الشخصية على Facebook. غواص حطام السفن العميقة YouTube قناة (انظر أدناه).

ليس هذا فحسب، بل بعد أسبوعين من إحضار الجرس، أبلغ روبنسون مسؤول الحطام به وأعاده إلى ممثلي البحرية الكندية. وسيتم الآن ترميمه لعرضه في المتحف البحري في هاليفاكس.

سفينة صاحبة الجلالة البحرية ترينتونيان

تمديد HMC ترينتونيان (كيه368 ) تم تعديله زهرةكورفيت من الفئة 2، وآخر كورفيت فُقدت خلال الحرب العالمية الثانية. شاركت في معركة الأطلسي، وكانت بمثابة مرافقة للقوافل تحت قيادة بليموث عندما أُطلق عليها طوربيد من غواصة ألمانية. U-1004 ليس بعيدًا عن فالماوث. غرقت السفينة الحربية في أقل من عشر دقائق، مما أسفر عن مقتل ستة من أفراد طاقمها.

للمرة الثالثة محظوظ

وكان روبنسون قد غاص بالفعل ترينتونيان لقد قمت بزيارتها مرتين، ثم قمت بزيارتها للمرة الثالثة فقط لأن الغواصين الآخرين في المجموعة كانوا حريصين على رؤية بقايا السفينة الحربية التي يبلغ طولها 63 مترًا.

العودة إلى قارب الغوص – دوم روبنسون (غواص حطام السفن العميقة) في غاية السعادة YouTube)

يرقد حطام السفينة محطمًا بشدة، ومائلًا قليلاً على جانبه الأيسر، ويوجه فيديو روبنسون المشاهدين عبر غلايات يارو إلى مطفأة حريق منفجرة في المؤخرة. هناك بقايا كوة وأنابيب، وما يُحتمل أنه قنبلة عمق مكسورة.

بالقرب من مقدمة السفينة، يصف روبنسون "غرفة مصنوعة من البرونز" أو من مادة غير حديدية أخرى يُعتقد أنها كانت غرفة بوصلة. إلى الأمام، توجد كتلة من الكابلات وصناديق التوصيل والأنابيب، ولكن عندما يلمح حافة الجرس ويحاول انتشالها، يثور الطمي.

ومع فقدان كاميرا GoPro الخاصة به للطاقة، كان المصور تحت الماء ريك أيرتون محظوظًا بالتواجد لتولي مهام التسجيل في هذه المرحلة.

الجرس في أيدي دوم روبنسون (ريك أيرتون) ذو القفازات الصفراء

الحطام غير محمي، وقد رد مؤرخ بحري يدعى روجر ليتويلر على خبر الاكتشاف بقوله لقناة سي تي في نيوز الكندية إنه يعتقد أن ترينتونيان يجب التعامل مع المقبرة كمقبرة حرب، مع ترك "العناصر التراثية" مثل التحف النحاسية في مكانها.

قال ليتويلر إن العديد من القطع الأثرية قد نُقلت من الحطام على يد غواصين في السنوات السابقة. وصرح للمحطة: "لو جاء موظفو إحدى مقابر نورماندي للعمل صباحًا ووجدوا حفرًا في جميع أنحاء المقبرة، ومقابض نحاسية من التوابيت قد أُزيلت، فماذا سيكون رد الفعل؟ ستُثار ضجة دولية".

الشيء الصحيح

يتفق روبنسون على أن الحطام تم "الغوص فيه بشكل متكرر منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على الأقل"، ويتفق أيضًا على أن "العديد من الغواصين حاولوا دون جدوى العثور عليه، بما في ذلك أنا - حتى هذه الغوصة".

"كنت متوترًا بعض الشيء عندما التقيت بكل هؤلاء الضباط الكنديين، لأنني شعرت أنهم سوف ينزعجون بعض الشيء لأننا أزلنا الجرس من حطام سفينة، حيث من الواضح أن أفرادًا من البحرية الكندية لقوا حتفهم"، كما يقول.

لقاء الكنديين في المملكة المتحدة (إيدان ديفيز ويب)

عضو في البحرية الملكية الكندية يفحص الجرس أثناء التسليم (إيدان ديفيز ويب)

لكن سرعان ما تبددت هذه المخاوف عندما قال له أحد الضباط: "انظر، ما فعلته كان صائبًا تمامًا. في غضون فترة قصيرة، لن يتبقى شيء هناك. هذه الأشياء تتحلل وتتساقط، وفي النهاية ستصبح جزءًا من قاع البحر".

وقال الضابط الكندي لروبنسون: "من الأفضل بكثير أن يكون هذا الجرس على السطح، في متحف حيث يمكن لكثير من الناس الذهاب ورؤيته، وحيث سيتم إحياء ذكرى الأشخاص الذين ماتوا وخدموا".

يقول روبنسون: "أنا سعيدٌ للغاية، ليس فقط لأنني وجدتُ الجرس، مع أن هذا أمرٌ مذهلٌ بلا شك، بل أيضًا لأنه سيعود إلى كندا على متن سفينة حربية كندية أخرى. وبمجرد وصوله، سيُعرض في متحفٍ لإحياء ذكرى من فقدوا أرواحهم، وكذلك من خدموا في الخدمة".

"لقد كانت غوصة ملحمية تمامًا، وكانت تجربة رائعة، كما تعلم، أعتقد أنني فعلت الشيء الصحيح." شاهد ترينتونيان الغوص وغيرها فيديوهات الغوص في حطام السفن at غواص حطام السفن العميقة.

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