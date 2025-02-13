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U-352 - حطام سفينة الحرب العالمية الثانية في ولاية كارولينا الشمالية

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يو-352 - حطام سفينة كارولاينا الشمالية في الحرب العالمية الثانية
يو-352 - حطام سفينة كارولاينا الشمالية في الحرب العالمية الثانية

توجد في المياه قبالة ساحل كارولينا الشمالية مجموعة من حطام السفن التي تذكرنا بالمعارك التي دارت قبالة سواحلنا خلال الحرب العالمية الأخيرة.

واحدة من أشهر هذه الغواصات هي الغواصة U-352، وهي غواصة ألمانية لا تزال سليمة إلى حد كبير على عمق 110 قدم من الماء.

كما يعلم معظم الغواصين في حطام السفن في المحيط الأطلسي، فإن العديد من مواقع حطام الضفة الخارجية في ولاية كارولينا الشمالية كانت نتيجة ل "معركة الأطلسي." خلال المراحل الأولى من الحرب العالمية الثانية، جلبت الغواصات الألمانية المارقة حملتها التدميرية في المحيط إلى عتبة دارنا، وأثبتت أنها واحدة من أكثر الأسلحة رعبا وفعالية في تاريخ الحرب البحرية.

تحت قيادة الأدميرال كارل دونيتز، شنت قوات U-bootwaffe الألمانية (الألمانية لأسطول القوارب) أول سلسلة من الضربات ضد السفن الأمريكية في الأيام الأخيرة من عام 1941. وكانت القوة المهاجمة، المعروفة باسم عملية Paukenschlag (قرع الطبول)، تتألف من خمسة أفراد. الفئة التاسعة، قوارب طويلة المدى.

الغواصة الألمانية U-352 موجودة اليوم قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية.
الغواصة الألمانية U-352 موجودة اليوم قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية.

وفي الفترة ما بين وصولهم إلى المياه الإقليمية للولايات المتحدة في 27 ديسمبر 1941 والسادس من فبراير 6، أغرق قارعو الطبول 1942 سفينة. وبحلول نهاية ذلك العام نفسه، تضخمت عمليات الغواصات على طول الجرف القاري للولايات المتحدة وتحولت إلى قوة لا يمكن إيقافها على ما يبدو والتي اندلعت من ولاية ماين على طول الطريق إلى خليج المكسيك. كان والدي، وهو صبي نشأ بالقرب من أوتر بانكس، يشاهد نيران ضحاياه تحترق، ثم تتلاشى في حجاب الليل الأسود. في غضون عام واحد، وصل عدد القتلى من الغواصات إلى ما يقرب من 25 شخص، بينما تكبدوا 100 خسارة فقط.

وردًا على هذا التهديد الخفي، نظمت قوات التحالف قوافل بمرافقة بحرية. نشرت قوات الدفاع الوطني دوريات طائرات طويلة المدى وطرادات مسلحة بقذائف العمق، وفي الوقت نفسه عملت بجد لتطوير إجراءات صيد أكثر تطوراً. وتضمنت هذه التدابير كل شيء بدءًا من تحسين أنظمة السونار النشطة وحتى التثليث الراديوي وفك الرسائل المشفرة المعترضة.

لقد كان كسر رمز اللغز هو الذي جعل الخدمة على متن غواصات يو في النهاية شبه انتحارية. بحلول نهاية عام 1942، بلغ عدد الغواصات المدمرة 64 غواصة. وخلال الأشهر الأولى من العام التالي، غرق 94 غواصة، وبلغت ذروتها في أحلك أوقات الأسطول، مايو الأسود، عندما قُتلت 41 غواصة وتضررت 37 أخرى. في شهر واحد. أحد ضحايا هذا الهجوم كان U-352.

القسم الخلفي من الغواصة الألمانية U-352 على ساحل كارولينا الشمالية
القسم الخلفي من الغواصة الألمانية U-352 على ساحل كارولينا الشمالية

بطول 218 قدمًا، كانت الغواصة U-352 من تصميم VIIC، والتي تضمنت مدفعًا على سطحها عيار 88 ملم مثبتًا أمام برج القيادة. والمثير للدهشة أن هذه السفينة لم تقتل أي غواصة. والأسوأ من ذلك، في 9 مايو 1942، كانت السفينة الثانية -والتي سرعان ما أصبحت الأخيرة- التي أطلقت عليها النار هي سفينة خفر السواحل الأمريكية إيكاروس. وبعد تفادي طوربيدات الغواصة U-352، قامت إيكاروس بهجومها الخاص، ونشرت خمس قنابل عمق ألحقت أضرارًا جسيمة بالغواصة داخليًا، ودمرت برج القيادة ونسف مدفع السطح.

أجبر هجومان آخران بالعبوات العميقة الطائرة U-352 على السطح حيث أمر قائدها KL Rathke طاقمه بإفشال السفينة والتخلي عنها. في النهاية، قُتل 17 من طاقمها، وتم نقل الباقي إلى تشارلستون كأسرى حرب.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

عقد من البحث

بالنسبة للمعركة التي تم تسجيلها جيدًا، لم يكن أحد يعرف مكان وجود U-352 بالضبط حتى الكابتن جورج بوريفوي (الرجل الذي بدأ مركز أوليمبوس للغوص في مدينة مورهيد بولاية نورث كارولاينا)، إلى جانب رود جروس وديل ماكولو وكلود هول (المجموعة التي بدأت البحث من خلال بحث مكثف في الأرشيف البحري للحرب العالمية الثانية) قرروا البحث عن الغواصة التي تم إسقاطها. واستمرت عملية البحث عنه لمدة 10 سنوات قبل أن يتم العثور عليه في أبريل 1975، على بعد ميل وربع ميل كامل من الإحداثيات الأصلية التي سجلها إيكاروس.

غواصون يستكشفون الغواصة الألمانية U-352 قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية
غواصون يستكشفون الغواصة الألمانية U-352 قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية

تعد U-352 اليوم أحد مواقع حطام السفن المميزة في ولاية كارولينا الشمالية. بالنسبة للغواصين الذين يقومون بالرحلة إلى مدينة مورهيد، فهي تقع بالقرب من أعلى القائمة. حتى مع وجود ملخص الغوص ماثلًا في ذهنك، فإن رؤية U-352 تتجسد من الأسفل، وتجلس مع قائمة بزاوية 45 درجة إلى اليمين، يعد مشهدًا رائعًا. تقع الطائرة U-35 على بعد حوالي 352 ميلًا من الشاطئ، وعلى مقربة من تيار الخليج، والذي غالبًا ما يكافئ الغواصين برؤية تصل إلى 100 قدم.

غواصان، أحدهما على جهاز إعادة التنفس والآخر على دائرة مفتوحة يغوصان في القارب الألماني.
غواصان، أحدهما على جهاز إعادة التنفس والآخر على دائرة مفتوحة يغوصان في القارب الألماني.

باتباع خط الهبوط نحو الأسفل، كان انطباعي الأول عن الحطام هو المفاجأة المطلقة لقطره النحيف نسبيًا. كانت أماكن المعيشة في معظم السفن الحربية متوسطة الحجم من الدرجة الهجومية من هذا العصر بعيدة كل البعد عن الفخامة. لقد صدمتني الحياة على متن قارب على شكل حرف U يبلغ أقصى عرض له 20 قدمًا فقط، حيث شعرت برهاب الأماكن المغلقة بشكل غير مفهوم - حتى لو لم يطلق أحد النار أو يسقط عليك متفجرات.

في حين لا يزال سليما إلى حد كبير، فإن معظم ما تراه في الأسفل هو بقايا هيكل الضغط حيث أن غالبية الغلاف الخارجي للغواصة قد صدأ.

أنبوب التنفس الخاص بالغواصة U-352 مستلقيا على الرمال بعد سقوطها من برج القيادة للغواصة الألمانية عندما غرقت.
أنبوب التنفس الخاص بالغواصة U-352 مستلقيا على الرمال بعد سقوطها من برج القيادة للغواصة الألمانية عندما غرقت.

بينما كنت أعمل على حطام بعض الصور المختارة، كان الشخص غير المصور بداخلي يتجول في طريق مختلف. على مر السنين، أتيحت لي الفرصة للغوص في عدد كبير من حطام السفن، ومعظمها ضحايا العواصف والاصطدامات بالشعاب المرجانية وحتى عدد قليل منها غرقت بواسطة غواصات ألمانية. لكن القدرة على وضع يدي على أحد هذه الحيوانات المفترسة التي صنعها الإنسان لأول مرة كانت أمرًا قويًا.

النزول على U-352

غواصون يتمسكون بنظام الخط السفلي الذي يتضمن أيضًا خطين متوازيين لقارب الغوص للغواصين المنتشرين أثناء توقفهم الآمن في نهاية الغوص.
غواصون يتمسكون بنظام الخط السفلي الذي يتضمن أيضًا خطين متوازيين لقارب الغوص للغواصين المنتشرين أثناء توقفهم الآمن في نهاية الغوص.

حتى بين الغواصين ذوي الخبرة في أوتر بانكس، فإن التحدي الأكبر للغوص على متن الغواصة U-352 - كما هو الحال مع معظم حطام المنطقة على أعماق تزيد عن 70 قدمًا - هو انتظار قارب الغوص حتى يصل إلى الحطام ويحدد الخطوط السفلية. يتطلب الإجراء أن يحمل أحد أفراد الطاقم حبلًا ويربطه جسديًا في الحطام. في حالة الغواصة U-352، فإن هذا يعني السباحة لمسافة 120 قدمًا إلى القاع، قبل أن يتمكن أي شخص آخر من دخول الماء.

اعتمادًا على الظروف، يمكن أن يستغرق التمرين من 15 إلى 20 دقيقة. ولتسريع هذه العملية، تم تجهيز الغواصين في مركز أوليمبوس للغوص بمعدات اتصال تحت الماء. من الأسفل، يمكن للغواص تقديم المشورة للقبطان إذا كان يحتاج إلى تحريك القارب أو دفع المزيد من الخط، بالإضافة إلى إعطاء تقرير تفصيلي عن الظروف من الأعلى إلى الأسفل.

ظروف الغوص في ولاية كارولينا الشمالية

المتغير المتحكم عند الغوص في حطام البنوك الخارجية في ولاية كارولينا الشمالية هو الطقس. يمكن أن يكون الجو رائعًا في يوم من الأيام، مع هدوء البحار والمياه الزرقاء، بينما يمكن أن يتحول اليوم التالي إلى سيء تمامًا، إما مع رياح قوية وبحار هائجة، أو مجرد رؤية قاتمة في نطاق 10 إلى 30 قدمًا.

إن أكثر القوى الطبيعية تأثيراً هي تيار الخليج، الذي يلامس النتوء الشرقي للضفاف أثناء تدفقه شمالاً. ونتيجة لهذا التيار، يمكن أن تصل درجات حرارة المياه في الصيف إلى متوسط ​​70 درجة فهرنهايت، وترتفع أحياناً إلى أوائل الثمانينيات، مع إمكانية الرؤية تحت الماء حتى عمق 80 قدم. وفي العديد من مواقع حطام السفن في المنطقة، يكون هناك تيار كافٍ في كثير من الأحيان لجعل استخدام خط هابط أمراً ضرورياً.

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@تيمبل49
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القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
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18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

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00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

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عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

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سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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