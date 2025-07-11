نموذج التحمل ثلاثي الأبعاد "To-the-mm" في مهرجان السرعة

أول نموذج مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لحطام سفينة السير إرنست شاكلتون الشهيرة الاحتمال ولها رقمي تم الكشف عن نظيراتها في معرض Future Labs في مهرجان Goodwood للسرعة في غرب ساسكس، والذي افتتح أمس (11 يوليو) ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

يسلط المعرض الضوء على كيفية "إحداث تقنيات المسح والذكاء الاصطناعي والتصور ثورة في الوصول إلى بعض مواقع التراث الأكثر عزلة وهشاشة في العالم"، كما تقول إيلينا ليويندون، مديرة العمليات في صندوق تراث جزر فوكلاند البحري (FMHT)، وهي مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة المتحدة تقف وراء ما وصفته بأنه "معرض تاريخي" لحطام السفينة في القارة القطبية الجنوبية.

الاحتمال تم سحقها بواسطة الجليد وغرقت في عام 1915، وبعد 100 عام من وفاة شاكلتون تم تحديد موقعها على عمق 3 كم في بحر ويديل بواسطة FMHT القدرة على التحمل 22 رحلة استكشافية، تتويجًا لعقد من البحث.

التصوير الفوتوغرامتري للتحمل (FMHT)

التصوير الفوتوغرامتري للتحمل (FMHT)

الطباعة ثلاثية الأبعاد الاحتمال يُعتبر هذا النموذج دقيقًا للغاية، وهو من أكثر نماذج حطام السفن تفصيلًا على الإطلاق. صُمم باستخدام بيانات مسح فائقة الدقة جُمعت خلال الرحلة الاستكشافية، ويمكن للزوار أيضًا مشاهدة عملية بنائه.

وعلى طولها، تدعو شاشات اللمس التفاعلية الجمهور لاستكشاف حطام السفينة بأنفسهم، والتنقل عبر سطح السفينة وقاع البحر لاكتشاف القطع الأثرية المتجمدة في الوقت المناسب.

مخيطين معًا

تم تنفيذ العمل لإنتاج النماذج بواسطة تصوير فويس و البحث في أعماق المحيطاتتم تجميع أكثر من 25,000 ألف صورة عالية الدقة باستخدام التصوير الضوئي، وتم دمجها مع بيانات من عمليات المسح بالليزر للكشف عن حطام السفينة كما هو، وصولاً إلى الحبوب في أخشاب السفينة.

مسح الليزر (FMHB)

تم استخدام تقنيات تصحيح الألوان الخاصة للكشف عن كيفية الاحتمال سوف ننظر في ضوء النهار ونسلط الضوء على الميزات التي قد تضيع في أعماق الظلام الدامس.

"هذا المعيار الجديد لـ رقمي إعادة الإعمار تفتح حطامًا مثل الاحتمال يقول رئيس معهد FMHT، شاول بيتالوجا: "إن هذا المشروع هو بمثابة منصة جديدة وقوية لاستكشاف التراث الهش تحت الماء ودراسته وحمايته، للجمهور والعلماء والطلاب في جميع أنحاء العالم".

مؤخرة السفينة Endurance بعد تطبيق التلوين (Voyis / FMHT)

تُبرز مختبرات المستقبل، المعرض الغامر لمهرجان السرعة، أحدث التقنيات في مجال الروبوتات والتنقل والفضاء، مع معارض مصممة للسماح للأشخاص من جميع الأعمار بالمشاركة.

ويقال إن التقنيات الجديدة المستخدمة في Endurance22 لها تطبيقات مباشرة في رسم خرائط قاع البحر، وعلم الأحياء البحرية، والطاقة البحرية، والدفاع والحفاظ على البيئة، على الرغم من أن هذا من المرجح أن يقلل الطلب داخل أعماق الغوص البشري على خدمات الغواصين، وخاصة في المواقف عالية الخطورة.

كما يشكل "قاع البحر 2025: رسم خريطة للمحيطات غير المرئية للأرض" جزءًا من مختبرات المستقبل 2030، والذي يعكس مشروع قاع البحر 2030 التابع لمؤسسة نيبون - GEBCO لرسم خريطة لقاع البحر بالكامل على مدى السنوات الخمس المقبلة، باستخدام مزيج من المركبات تحت الماء تحت الماء في المياه العميقة، وأجهزة السونار متعددة الحزم، وأجهزة الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي والبيانات المستمدة من الجماهير.

ال مهرجان السرعة يُقال إنه يجذب أكثر من 200,000 زائر إلى منزل جودوود بالقرب من تشيتشيستر، غرب ساسكس، سنويًا. سعر الدخول 75 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، ومجانًا للأطفال.

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