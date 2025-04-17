هذه الحبار ليست كبيرة فحسب: بل إنها هائلة الحجم!

على الرغم من مرور 100 عام بالضبط منذ إطلاق اسم على هذا النوع، إلا أنه لم يتم التقاط لقطات فيديو لحبار ضخم حي في بيئته الطبيعية - أعماق المحيط إلا الآن.

وقد تحقق هذا الاختراق بفضل فريق علمي دولي على متن سفينة الأبحاث التابعة لمعهد شميدت للمحيطات فالكور (أيضا)، استكشاف جزر ساندويتش الجنوبية النائية في جنوب المحيط الأطلسي.

تعيش أسماك هذا النوع البالغة، التي لم تُشاهد إلا ميتةً أو تحتضر في الشباك سابقًا، وفقًا لاسمها الشائع، ويُقدر طولها بسبعة أمتار. بوزن 7 كيلوغرام، تُعتبر هذه الأسماك أثقل اللافقاريات على وجه الأرض.

هذه الحبار ليست كبيرة فحسب: بل إنها هائلة الحجم! 4

إذا كان كل شيء على ما يرام، فإن العينة ميسونيكوتيوثيس هاميلتوني سيصل حجمه إلى هذا الحجم عند التقاطه بالكاميرا، ولكنه الآن صغيرٌ يبلغ طوله 30 سم. كان يسبح على عمق 600 متر عندما رصده جهاز الرصد عن بُعد التابع للمعهد. سوباستيان.

وقد حدثت المشاهدة التي تم الكشف عنها للتو في 9 مارس، بينما فالكور (أيضا) كان في 35 يوما تعداد المحيطات رحلة استكشافية رائدة للعثور على حياة بحرية جديدة، تديرها مؤسسة نيبون ونيكتون.

عائلة الحبار الزجاجي

ينتمي الحبار الضخم إلى الحبار الزجاجي (كرانشيديا) عائلة، وقد تم بالفعل رصد ملاحظة مهمة في بعثة تعداد المحيطات السابقة في 25 يناير. كانت هذه أول لقطات مؤكدة لحادثة حية أخرى كرانشيديا الأنواع، الحبار الزجاجي الجليدي (جاليتيوثيس جلاسياليس), تم تصويره من فالكور (أيضا) على عمق 687 متراً في بحر بيلينغسهاوزن بالقرب من القارة القطبية الجنوبية.

يضع الحبار الزجاجي الشفاف G glacialis ذراعيه بشكل فضفاض فوق رأسه، وهو وضع يشبه "وضع الببغاء" وهو وضع شائع الحدوث في أنواع أخرى من الحبار الزجاجي (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

وكانت الرحلة الاستكشافية الأخيرة عبارة عن تعاون بين معهد شميدت للمحيطات، ومؤسسة نيبون-نيكتون لتعداد المحيطات، وGoSouth، وهو مشروع مشترك بين جامعة بليموث في المملكة المتحدة، ومركز GEOMAR Helmholtz لأبحاث المحيطات في ألمانيا، وهيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي.

"من المثير أن نرى أول فى الموقع قالت الدكتورة كات بولستاد من جامعة أوكلاند للتكنولوجيا، وهي إحدى الخبيرات المستقلات اللواتي ساعدن في التحقق من صحة اللقطات: "من المحزن الاعتقاد بأنهم لا يدركون وجود البشر. على مدى مئة عام، كنا نصادفهم بشكل رئيسي كفرائس في معدة الحيتان والطيور البحرية، وكحيوانات مفترسة لأسماك الأسنان التي يتم صيدها".

لا يُعرف الكثير عن دورة حياة الحبار الزجاجي، لكن صغار الحبار العملاق تتميز بمظهر شفاف يفقده لاحقًا. يمكن تمييز هذا النوع عن ج جلاسياليس بواسطة خطافات في منتصف أذرعهم الثمانية، ولكن عندما يكونون صغارًا يكون لديهم خطافات حادة في نهاية مخالبهم الأطول.

فالكور (أيضًا) والجبال الجليدية في المحيط الجنوبي (معهد شميدت للمحيطات)

النجاح المتتالي

"إن المشاهدة الأولى لحبارين مختلفين في بعثتين متتاليتين أمر رائع ويظهر مدى قلة ما رأيناه من سكان المحيط الجنوبي الرائعين"، كما قال معهد شميت للمحيطات المدير التنفيذي الدكتورة جيوتيكا فيرماني.

"لحسن الحظ، تمكنا من التقاط ما يكفي من الصور عالية الدقة لهذه المخلوقات للسماح للخبراء العالميين، الذين لم يكونوا على متن السفينة، بتحديد كلا النوعين."

الحبار العملاق (ROV SuBastian / معهد شميدت للمحيطات)

سوباستيان وقد سبق أن التقطت أول لقطات مؤكدة لأربعة أنواع من الحبار على الأقل في البرية، بما في ذلك سبيرولا سبيرولا (حبار قرن الكبش) في عام 2020 و بروماتشوتيوثيس في عام 2024، تم الإبلاغ عن كليهما ديفرنت، وهناك مشاهدة أولى أخرى تنتظر التأكيد.

وأضاف فيرماني: "إن هذه اللحظات التي لا تُنسى تذكرنا باستمرار بأن المحيط مليء بالأسرار التي لم يتم حلها بعد".

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