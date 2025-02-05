أقنع رئيسك بتمويل رحلة الغوص الخاصة بك!

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الغوص في جزر المالديف مع تصوير فيلم Manta ID (كايتلين زير)
تصوير هوية مانتا في جزر المالديف (كايتلين زير)

تشجع مؤسسة مانتا تراست طريقة جديدة لبناء فريق العمل في الشركات ــ من خلال مطالبة أصحاب العمل ذوي التفكير المستقبلي بالسماح للموظفين باستبدال مكاتبهم بمواقع غوص رائعة في مختلف أنحاء العالم. وتساهم فرق الغوص أو الغطس المؤقتة هذه في الحفاظ على البيئة البحرية مع الاستمرار في كسب أجورهم. 

وتقول مؤسسة الحفاظ على البيئة البحرية المسجلة في المملكة المتحدة إن مخططها للوقت التطوعي (VTO) يوفر للشركات الفرصة للجمع بين المسؤولية الاجتماعية للشركات ورفع الروح المعنوية وتجارب تغيير الحياة للموظفين.

تمرين بناء الفريق في جزر المالديف (ياسمين كوربيت)
تمرين بناء الفريق في جزر المالديف (ياسمين كوربيت)

تم تصميم الرحلات التي تستغرق أسبوعًا واحدًا لتحويل المشاركين إلى علماء مواطنين مجهزين للمساهمة بشكل مباشر في الحفاظ على أسماك شيطان البحر والمانتا، والتي تصنف على أنها معرضة للخطر أو معرضة للخطر بسبب الصيد الجائر وتدمير الموائل وتغير المناخ.

تقدم رحلات VTO، التي يقودها علماء البحار في Manta Trust، فرصًا بحثية عملية: تصوير أسماك الراي لقواعد بيانات التعريف، ومسح الموائل وجمع البيانات لإعلام استراتيجيات الحفاظ عليها. كما تتضمن أيضًا تنظيف الشواطئ، والتواصل مع المجتمع المحلي وورش العمل للحفاظ على البيئة البحرية.

أسماك المانتا الشعابية التي تتغذى على الأعاصير في جزر المالديف (سايمون هيلبورن)
أسماك المانتا الشعابية التي تتغذى على الأعاصير في جزر المالديف (سايمون هيلبورن)

تشمل موائل مانتا الشهيرة التي يغطيها البرنامج جزر المالديف، وراجا أمبات وكومودو في إندونيسيا، وجزيرة لا بلاتا في الإكوادور، وأرخبيل ريفيلاجيجيدو في المكسيك. 

لقد شارك بالفعل أكثر من 200 موظف في 10 رحلات تجريبية، لذا فقد شاركت فرق كبيرة يبلغ متوسط ​​عدد أفرادها 20 شخصًا، وفي بعض الأحيان ضمت هذه الفرق ممثلين عن الإدارة العليا. 

يعتمد نموذج التمويل النموذجي على قيام الموظفين بالتبرع للرحلة ثم يقوم صاحب العمل بمضاعفة التبرعات. إن التوافق مع الحفاظ على المحيطات يُظهر التزام الشركة بالاستدامة وإحساسها بالمسؤولية الاجتماعية، ويحافظ على الثقة.

فيديو يوتيوب

"كانت ردود الفعل إيجابية للغاية"، كما جاء في التقرير، حيث وصف المشاركون تجاربهم بأنها مثرية على المستوى المهني ومحولة على المستوى الشخصي.

وتقول راينبو تشيونج، المديرة التنفيذية للحسابات من شركة البرمجيات Salesforce: "تتعاون شركتنا مع Manta Trust لتقديم رحلات تطوعية، حيث يمكن لموظفينا أخذ إجازة للمشاركة في أبحاث أسماك مانتا في مواقع المشاريع حول العالم. تتيح لنا هذه الفرصة الفريدة أن نجتمع معًا كفريق واحد ونحدث تأثيرًا ذا مغزى على جهود الحفاظ على البيئة.

"لقد انضم إلينا في بعثاتنا الثماني أكثر من مائة عضو من الموظفين من جميع أنحاء العالم، وجمعنا بيانات قيمة كما قدمنا ​​مساهمات مالية كبيرة لمؤسسة مانتا."

طيران مانتا (ياسمين كوربيت)
طيران مانتا (ياسمين كوربيت)

بعد الانضمام إلى رحلة جماعية لبرنامج VTO التابع لـ Manta Trust، يقول موظف Salesforce Hideyuki Komaki: "إن المشاركة في رحلات البحث عن أسماك شيطان البحر لم تسمح لنا بتعلم مهارات جديدة وجمع بيانات مهمة فحسب، بل إنها عززت أيضًا روابطنا كزملاء.

"لقد كان الخروج من بيئة مكتبنا معًا للقيام بهذه البعثات تجربة تحويلية حقًا."

يمكن للشركات إما الانضمام إلى رحلة مجدولة أو ابتكار رحلة استكشافية مخصصة لفريقها، مع استخدام الموظفين لأيام VTO أو منتجعات مميزة تتيح لك الرحلات المشاركة. وتقول المؤسسة إن الرحلات تناسب جميع مستويات الخبرة، ويمكن أن تشمل فرص الحصول على شهادة الغوص للمبتدئين إذا لزم الأمر.

رحلة إلى رجا أمبات (كين تشيو)
رحلة VTO إلى رجا أمبات (كين تشيو)

"إن السباحة جنبًا إلى جنب مع هذه المخلوقات المهيبة ليست مجرد تجربة لا تصدق - بل إنها فرصة لإحداث فرق حقيقي"، كما يقول مانتا ترست الدكتور جاي ستيفنز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك: "من خلال الجمع بين الحفاظ على البيئة والمغامرة، تلهم رحلاتنا فهمًا أعمق لتحديات المحيط وقوة العمل الجماعي". 

أيضا على ديفرنيت: خليج هانيفارو: رحلة أخلاقية لمشاهدة أسماك مانتا, العاصفة المثالية: أسماك مانتا الدوامية, أين تجد 22,300 من المانتا العملاقة

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #غوص #غوص_سكوبي #غواص_سكوبي كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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تقرير دامغ عن سلطات البحر الأحمر #غوص #بودكاست #أخبار

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إضافات رحلة الغوص في تايلاند مع @AggressorAdventures #scubadiving #thailand

@fredr1 #AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزّن؟ شكرًا! #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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