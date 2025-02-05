أقنع رئيسك بتمويل رحلة الغوص الخاصة بك!

تشجع مؤسسة مانتا تراست طريقة جديدة لبناء فريق العمل في الشركات ــ من خلال مطالبة أصحاب العمل ذوي التفكير المستقبلي بالسماح للموظفين باستبدال مكاتبهم بمواقع غوص رائعة في مختلف أنحاء العالم. وتساهم فرق الغوص أو الغطس المؤقتة هذه في الحفاظ على البيئة البحرية مع الاستمرار في كسب أجورهم.

وتقول مؤسسة الحفاظ على البيئة البحرية المسجلة في المملكة المتحدة إن مخططها للوقت التطوعي (VTO) يوفر للشركات الفرصة للجمع بين المسؤولية الاجتماعية للشركات ورفع الروح المعنوية وتجارب تغيير الحياة للموظفين.

تمرين بناء الفريق في جزر المالديف (ياسمين كوربيت)

تم تصميم الرحلات التي تستغرق أسبوعًا واحدًا لتحويل المشاركين إلى علماء مواطنين مجهزين للمساهمة بشكل مباشر في الحفاظ على أسماك شيطان البحر والمانتا، والتي تصنف على أنها معرضة للخطر أو معرضة للخطر بسبب الصيد الجائر وتدمير الموائل وتغير المناخ.

تقدم رحلات VTO، التي يقودها علماء البحار في Manta Trust، فرصًا بحثية عملية: تصوير أسماك الراي لقواعد بيانات التعريف، ومسح الموائل وجمع البيانات لإعلام استراتيجيات الحفاظ عليها. كما تتضمن أيضًا تنظيف الشواطئ، والتواصل مع المجتمع المحلي وورش العمل للحفاظ على البيئة البحرية.

أسماك المانتا الشعابية التي تتغذى على الأعاصير في جزر المالديف (سايمون هيلبورن)

تشمل موائل مانتا الشهيرة التي يغطيها البرنامج جزر المالديف، وراجا أمبات وكومودو في إندونيسيا، وجزيرة لا بلاتا في الإكوادور، وأرخبيل ريفيلاجيجيدو في المكسيك.

لقد شارك بالفعل أكثر من 200 موظف في 10 رحلات تجريبية، لذا فقد شاركت فرق كبيرة يبلغ متوسط ​​عدد أفرادها 20 شخصًا، وفي بعض الأحيان ضمت هذه الفرق ممثلين عن الإدارة العليا.

يعتمد نموذج التمويل النموذجي على قيام الموظفين بالتبرع للرحلة ثم يقوم صاحب العمل بمضاعفة التبرعات. إن التوافق مع الحفاظ على المحيطات يُظهر التزام الشركة بالاستدامة وإحساسها بالمسؤولية الاجتماعية، ويحافظ على الثقة.

"كانت ردود الفعل إيجابية للغاية"، كما جاء في التقرير، حيث وصف المشاركون تجاربهم بأنها مثرية على المستوى المهني ومحولة على المستوى الشخصي.

وتقول راينبو تشيونج، المديرة التنفيذية للحسابات من شركة البرمجيات Salesforce: "تتعاون شركتنا مع Manta Trust لتقديم رحلات تطوعية، حيث يمكن لموظفينا أخذ إجازة للمشاركة في أبحاث أسماك مانتا في مواقع المشاريع حول العالم. تتيح لنا هذه الفرصة الفريدة أن نجتمع معًا كفريق واحد ونحدث تأثيرًا ذا مغزى على جهود الحفاظ على البيئة.

"لقد انضم إلينا في بعثاتنا الثماني أكثر من مائة عضو من الموظفين من جميع أنحاء العالم، وجمعنا بيانات قيمة كما قدمنا ​​مساهمات مالية كبيرة لمؤسسة مانتا."

طيران مانتا (ياسمين كوربيت)

بعد الانضمام إلى رحلة جماعية لبرنامج VTO التابع لـ Manta Trust، يقول موظف Salesforce Hideyuki Komaki: "إن المشاركة في رحلات البحث عن أسماك شيطان البحر لم تسمح لنا بتعلم مهارات جديدة وجمع بيانات مهمة فحسب، بل إنها عززت أيضًا روابطنا كزملاء.

"لقد كان الخروج من بيئة مكتبنا معًا للقيام بهذه البعثات تجربة تحويلية حقًا."

يمكن للشركات إما الانضمام إلى رحلة مجدولة أو ابتكار رحلة استكشافية مخصصة لفريقها، مع استخدام الموظفين لأيام VTO أو منتجعات مميزة تتيح لك الرحلات المشاركة. وتقول المؤسسة إن الرحلات تناسب جميع مستويات الخبرة، ويمكن أن تشمل فرص الحصول على شهادة الغوص للمبتدئين إذا لزم الأمر.

رحلة VTO إلى رجا أمبات (كين تشيو)

"إن السباحة جنبًا إلى جنب مع هذه المخلوقات المهيبة ليست مجرد تجربة لا تصدق - بل إنها فرصة لإحداث فرق حقيقي"، كما يقول مانتا ترست الدكتور جاي ستيفنز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك: "من خلال الجمع بين الحفاظ على البيئة والمغامرة، تلهم رحلاتنا فهمًا أعمق لتحديات المحيط وقوة العمل الجماعي".

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