البحار الخانقة

تظهر مستويات الأكسجين المنخفضة كـ ثلث التهديد الرئيسي الذي تواجهه الشعاب المرجانية الاستوائية بعد ارتفاع درجة حرارة المحيطات وزيادة حموضتها – هذا هو رأي جينيفر مالون من جامعة نوفا ساوث إيسترن، وأدريان مايكل باس من جامعة جلاسكو، وماجي دي جونسون من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا

ركزت أبحاث الشعاب المرجانية على الشرين التوأم نشأت هذه الظاهرة نتيجة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري القياسية: ارتفاع درجة حرارة المحيطات وزيادة حمضية مياه البحر.

وتنجم هذه التهديدات العالمية عن امتصاص مياه البحر للحرارة الزائدة وثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري في الغلاف الجوي. ولكن هناك نتيجة أخرى نادراً ما يتم مناقشتها.

وعلى مستوى العالم، يتناقص الأكسجين في المحيطات لأن مياه البحر تحتفظ بكمية أقل من الأكسجين مع ارتفاع درجة حرارتها. وفي المياه الساحلية الدافئة حيث تنمو الشعاب المرجانية الاستوائية، قد تكون التأثيرات المباشرة لانخفاض تركيزات الأكسجين كارثية.

ويتم الإبلاغ بشكل متزايد عن حالات نقص الأكسجين قصيرة الأمد التي تنخفض فيها مستويات الأكسجين المذاب فجأة - والتي غالبا ما تحدث أو تتفاقم بسبب التلوث الكيميائي المتسرب من الأرض، مثل الأسمدة الغنية بالمغذيات - والتي يمكن أن تقتل مجتمعات مرجانية بأكملها وتدمر الشعاب المرجانية في غضون أيام.

الشعاب المرجانية حيوانات، ومثلها كمثل الحيوانات المائية الأخرى، تتنفس الأكسجين من الماء لتغذية عملية التمثيل الغذائي لديها. وبفضل العلاقة التكافلية مع الطحالب المجهرية، تحول الشعاب المرجانية أيضًا طاقة الشمس إلى طعام ــ الأكسجين هو المنتج الثانوي.

تتقلب مستويات الأكسجين في الشعاب المرجانية بشكل طبيعي في دورة يومية، حيث يبلغ الأكسجين المذاب ذروته عند الظهيرة ثم ينخفض ​​تدريجيًا مع خفوت الضوء. وفي الليل، عندما تتوقف عملية التمثيل الضوئي، تستمر الشعاب المرجانية في التنفس (استهلاك الأكسجين)، وينضب الأكسجين في مياه البحر.

ويعني هذا الارتفاع والانخفاض الدوري في الأكسجين أن بعض الشعاب المرجانية قد طورت بالفعل استراتيجيات لتحمل التغيرات في الأكسجين المذاب.

عندما تقل كمية الأكسجين المتاحة للشعاب المرجانية عن هذا النطاق الطبيعي، فقد تتعرض الشعاب المرجانية للإجهاد وتتعطل عملياتها البيولوجية الطبيعية، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى الموت.

مثلنا، تحتاج الشعاب المرجانية إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة. لكنني (جينيفر مالون) اكتشفت أن تأثيرات انخفاض الأكسجين على الشعاب المرجانية ليست واضحة دائمًا للعين المجردة، وأن الشعاب المرجانية الصغيرة قد تكون معرضة للخطر بشكل خاص.

علامات يصعب اكتشافها

ولكي أفهم تأثيرات انخفاض مستويات الأكسجين على الشعاب المرجانية، سافرت إلى محطة سميثسونيان البحرية في فلوريدا، كجزء من مشروع بحثي يقوده أندرو ألتيري من جامعة فلوريدا وماجي جونسون وفاليري بول من سميثسونيان.

في معهد سميثسونيان، تحاكي 24 خزانًا لمياه البحر يتم التحكم في مناخها مستويات متفاوتة من نقص الأكسجين الموجود بالفعل على الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، بدءًا من نقص الأكسجين الشديد، والذي لاحظه بحثنا على ساحل البحر الكاريبي في بنما، إلى ظروف طبيعية، مثل تلك التي يتم تكرارها في أحواض السمك في جميع أنحاء العالم.

قام الباحثون بإعادة خلق الظروف البيئية للشعاب المرجانية في المختبر (جينيفر مالون)

في حين أن بعض الشعاب المرجانية، مثل الشعاب المرجانية الكاريبية (Acropora cervicornis)، ماتت في غضون أيام قليلة من نقص الأكسجين الشديد، وأنواع أخرى مهمة لبناء الشعاب المرجانية مثل المرجان النجمي الجبلي (أوربيسيلا فافيولاتا) نجت، مما يدل على أن تحمل الأكسجين المنخفض كان مختلفا بين الأنواع.

عندما درسنا الشعاب المرجانية التي نجت من نقص الأكسجين، اكتشفنا أن الإجهاد الناجم عن نقص الأكسجين قد لا يكون واضحًا دائمًا. حتى عند تعرضها لنقص الأكسجين لمدة أسبوعين، لم تظهر بعض الشعاب المرجانية أي علامات تبييض، وهو ما يحدث عندما تغادر الطحالب الملونة وتتحول إلى اللون الأبيض الشبح.

كشفت القياسات الأكثر تفصيلاً عن شيء مثير للقلق: على الرغم من المظهر الخارجي، التعرض لمستويات منخفضة من الأكسجين وقد أدى ذلك إلى اختلال عملية التمثيل الغذائي للشعاب المرجانية، مما قد يعيق نموها وقدرتها على بناء الشعاب المرجانية.

تعتمد الطرق الحالية لقياس صحة الشعاب المرجانية في الميدان بشكل أساسي على الفحص البصري، وتشمل التقييمات التي يجريها غواصون مدربون يبحثون عن علامات شحوب أو تبييض الشعاب المرجانية. وربما تكون استجابات الإجهاد الناجم عن نقص الأكسجين التي شهدناها في تجربتنا غير ملحوظة.

الشعاب المرجانية الصغيرة في خطر

أردنا أيضًا أن نعرف كيف يؤثر نقص الأكسجين على قدرة المرجان على التكاثر.

إن التكاثر الجنسي للمرجان هو بالفعل عملية صعبة. فأحداث التبويض، عندما تطلق المرجان حزم البيض في الماء، تحدث فقط لبضع ليالٍ في العام، واليرقات الناتجة عن ذلك معرضة للخطر بشكل كبير. وقليل منها ينجو من السباحة التي تستغرق عدة أيام إلى الشعاب المرجانية حيث تستقر وتتحول إلى مرجان صغير.

على الشعاب المرجانية الحديثة في منطقة البحر الكاريبي، تعد الشعاب المرجانية الصغيرة نادرة. يساعد الأشخاص المشاركون في استعادة الشعاب المرجانية الشعاب المرجانية على التكاثر الجنسي في المختبر تربية الصغار من أجل زرعها لاحقًا على الشعاب المرجانية.

غالبًا ما تستقر الشعاب المرجانية الصغيرة في شقوق الشعاب المرجانية، حيث تتعرض لمستويات منخفضة من الأكسجين لفترة أطول من المعتاد. المياه المفتوحةلأن كمية المياه التي تتدفق فوقها أقل.

عندما كنا يرقات المرجان المحتضنة في المياه منزوعة الأكسجين طوال عملية الترسيب، وجدنا أن المعدلات الأولية لبقاء اليرقات واستقرارها لم تتأثر بشكل كبير.

لقد تغيرت الأمور بمجرد أن استقرت اليرقات وبدأت في تكوين المرجان الصغير. إن المرجان الصغير في مراحله المبكرة، والمعروف باسم السلائل الأولية، يفتقر إلى الطحالب التكافلية لمساعدته على تلبية احتياجاته الغذائية عن طريق التمثيل الضوئي وبالتالي يعتمد على التنفس للحصول على الطاقة.

بدون كمية كافية من الأكسجين، لا يمكنهم التنفس بشكل صحيح ويبدأون في الموت.

حدث تفريخ المرجان (ميكايلا نوردبورج / AIMS)

حماية الشعاب المرجانية في المياه المليئة بالمياه

يمكن أن يساعد بحثنا المشاركين في استعادة الشعاب المرجانية على فهم احتياجات الأكسجين للشعاب المرجانية، فضلاً عن تسليط الضوء على التهديد الذي تم تجاهله في السابق.

حتى الشعاب المرجانية التي تنجو من نقص الأكسجين تظهر عليها علامات ضعف في عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الشعاب المرجانية الصحية، حيث يعتمد الترميم على نمو الشعاب المرجانية الصحية لتجديد ما هو تالف.

كخطوة تالية، القياسات الميدانية لعملية التمثيل الغذائي للمرجان سيتم تنفيذ هذه التجربة على منطقة الحاجز المرجاني في فلوريدا عندما من المتوقع أن تنخفض مستويات الأكسجين خلال أشهر الصيف الدافئة، لالتقاط التأثير الحقيقي لإزالة الأكسجين على صحة الشعاب المرجانية.

لم يتم جمع بيانات الأكسجين المذاب دائمًا كجزء من مراقبة الشعاب المرجانية، حتى أثناء أحداث التبييض في المياه الدافئة عندما يكون الأكسجين منخفضًا.

ومع تفاقم أزمة المناخ، سيكون من الضروري القيام بمزيد من عمليات الرصد في المياه الساحلية الاستوائية. كما أن إجراء المزيد من البحوث حول كيفية استجابة الأنواع المختلفة من المرجان لنقص الأكسجين أمر ضروري أيضًا لاستراتيجيات الحفاظ المستهدفة.

ومن خلال مواجهة التهديد الصامت المتمثل في نقص الأكسجين بشكل مباشر، يمكننا حماية مستقبل الشعاب المرجانية والأنواع البحرية التي لا تعد ولا تحصى والتي تعتمد عليها.

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