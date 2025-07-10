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حصلت قوائم CITES الخاصة بأسماك القرش والشفنين على دفعة قوية

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تم العثور على سمكة قرش الزعانف السوداء في المياه العميقة، وتم البحث عنها للحصول على زيت الكبد (© Andy Murch)
تم العثور على سمكة قرش الزعانف السوداء في المياه العميقة، وتم البحث عنها للحصول على زيت الكبد (© Andy Murch)

يبدو أن قوائم CITES للأسماك القرش والشفنين المهددة بالانقراض تعمل على تحسين إدارة التجارة ومصايد الأسماك "بمعدل ونطاق غير مسبوقين من قبل"، وفقًا لدراسة مستقلة جديدة.

بقيادة جامعة فلوريدا الدولية وجمعية الحفاظ على الحياة البرية (WCS) والشركاء، نُشرت الدراسة في سياسة البحرية يكشف التقرير عن تقدم مشجع في تنفيذ حماية التجارة الدولية بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية - على الرغم من أنه يسلط الضوء أيضًا على المجالات التي تحتاج إلى تحسين عاجل لحماية الأنواع الأكثر عرضة للخطر. 

قرش الشعاب المرجانية ذو الأطراف السوداء (© كيمبرلي جيفريز)
قرش الشعاب المرجانية ذو الأطراف السوداء (© كيمبرلي جيفريز)

يُقال إن الزخم المتزايد نحو الحماية قد حدث تحديدًا في المناطق ذات التنوع البيولوجي، مثل المناطق الاستوائية العالمية. وقد وُجد أن 48% من الدول الموقعة على اتفاقية سايتس قد أجرت إصلاحات تنظيمية لتطبيق قوائم الأنواع. تراوحت هذه الإصلاحات بين الحظر التام على صيد جميع الأنواع والاتجار بها، وحماية وطنية خاصة بكل نوع، وتحديد حصص قائمة على أسس علمية. 

من بين مجالات القلق المستمرة سمكة موبولا، المُدرجة في الملحق الثاني لاتفاقية سايتس عام ٢٠١٦، والتي لا تزال تُتاجر بها على نطاق واسع مقابل صفائحها الخيشومية. ولا تزال العديد من الدول المُصدّرة لمنتجات موبولا تفتقر إلى التقييمات العلمية المطلوبة بموجب اتفاقية سايتس، مما يُثير مخاوف بشأن الاستدامة. 

وفقًا للدراسة، تتمتع أسماك قرش الحوت الآن بحماية أقوى، على الرغم من وجود فجوات في مراقبة الصيد الحي والتجارة به في أحواض السمك في بعض البلدان. ​​أما أسماك قرش المحيطات ذات الأطراف البيضاء، فرغم أنها من أكثر الأنواع حماية، إلا أنها لا تزال تتمتع بحماية خاصة. أغراض يتم تداولها بشكل غير قانوني وعلى مستويات غير مستدامة.  

حماية اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES): قرش الحوت في الفلبين (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)
قرش الحوت في الفلبين (© ستيف دي نيف / رحلة قرش توباتاها ريفز 2015)

التحديات المستمرة

قام الباحثون بتحليل التنفيذ الوطني في 183 دولة طرفًا في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض (CITES). وقد استثمرت إندونيسيا، وهي من أكبر مصدري منتجات أسماك القرش، بكثافة في أدوات تحديد الأنواع والأطر التنظيمية، بينما برزت موزمبيق أيضًا كدولة رائدة في تطبيق التشريعات الوطنية، وتحسين القدرة على إنفاذها، واتخاذ خطوات ملموسة للحد من التجارة غير المشروعة.

قبل إدراج الأنواع المهددة بالانقراض في قوائم اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، قيل إن "المناطق المضيئة" الجديدة مثل بنغلاديش وكولومبيا ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة والهند وبيرو لم يكن لديها سوى القليل من إدارة أسماك القرش، أو لم يكن لديها أي إدارة على الإطلاق، في حين قيل إن الجابون أظهرت إرادة سياسية قوية لإحداث إصلاحات قانونية.

ومع ذلك، فإن بلداناً أخرى، بما في ذلك موريتانيا والمكسيك وناميبيا وعُمان وترينيداد وتوباغو، والتي قدمت التزامات رسمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض "واجهت تحديات مستمرة" في إنفاذ القانون والتتبع.

وعلق لوك واريك، مدير قسم حماية أسماك القرش والشفنين في جمعية الحفاظ على الحياة البرية، قائلاً: "الخبر السار هو أننا نعرف الخطوات التالية التي يتعين علينا اتخاذها الآن".

"توضح هذه الدراسة أن قوائم أسماك القرش والشفنين المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض قد خلقت زخماً حقيقياً، ومع الدعم المناسب، يمكننا ضمان أن تؤدي هذه القواعد الدولية إلى التدابير التي نحتاجها على المستوى الوطني لحماية بعض الأنواع الأكثر شهرة والأكثر عرضة للخطر في المحيطات بشكل صحيح."

ولكن المدير التنفيذي لصندوق الحفاظ على أسماك القرش لي كروكيت حذر من أن "العلم الحديث يظهر أن 37% من جميع أنواع أسماك القرش والشفنين مهددة بالانقراض، وهو رقم يرتفع إلى أكثر من 70% بالنسبة للأنواع الموجودة عادة في التجارة الدولية. 

وقال "مع انخفاض أعداد أسماك القرش السطحية بنسبة تزيد عن 70% على مدى نصف القرن الماضي، وانقراض أسماك قرش الشعاب المرجانية وظيفيا في واحد من كل خمسة من الشعاب المرجانية التي تم مسحها، فإن نقطة التحول قريبة".

سمك القرش الأبيض المحيطي (WCS)
قرش المحيط الأبيض (© WCS)

وتضمنت الخطوات الحاسمة التالية توسيع نطاق أدوات تحديد الأنواع في الموانئ، وزيادة التدريب لموظفي الجمارك، وتحسين جمع البيانات حول أحجام التجارة ومصادرها، وتعزيز التعاون عبر الحدود بين وكالات مصائد الأسماك والحياة البرية. 

مقترحات مؤتمر الأطراف العشرين

وفي الوقت نفسه، نشرت اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض مقترحات لتعزيز حماية أكثر أنواع أسماك القرش والشفنين المهددة بالانقراض، ووصفت بعض هذه الأنواع، بما في ذلك أسماك قرش الحوت، والأسماك البيضاء المحيطية، والأسماك الإسفينية، وأسماك شيطان البحر، بأنها "تتجه نحو الانقراض". 

وتعكس المقترحات حقيقة مفادها أن التجارة المستدامة لا تعتبر ممكنة بالنسبة لهذه الأنواع، إذ تتطلب خصائصها البيولوجية الفريدة نفس مستوى الحماية العالية التي تحظى بها الحيتان والسلاحف الآن. 

الدول المجتمعة في سايتس CoP20 سيُطلب من المؤتمر الدولي الذي سيعقد في سمرقند بأوزبكستان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل النظر في إدراج أسماك قرش الحوت، والأسماك البيضاء المحيطية، وأسماك شيطان البحر، والشفنين الشيطاني في الملحق الأول لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، والذي يوفر لها أقوى حماية من خلال حظر التجارة التجارية. 

كما يتم تقديم حظر مؤقت للتجارة من خلال مقترحات الحصص الصفرية بالنسبة لأسماك الوتد وأسماك القيثارة المهددة بالانقراض، والتي تقول جمعية الحفاظ على الحياة البرية إنها ستكون لها نفس التأثير مثل إدراجها في الملحق الأول.

ومن شأن القوائم الجديدة أن تساعد في سد ثغرات التنفيذ، ووقف التجارة غير المشروعة، والسماح للحكومات والمجتمعات بحماية الأنواع البحرية الرئيسية من الاستغلال المفرط والتصدير. 

سمكة القيثارة العملاقة (بنك صور المحيط © جيك ويلتون)
سمكة القيثارة العملاقة (بنك صور المحيط © جيك ويلتون)

هناك مقترحان إضافيان يسعيان إلى تقديم الحماية على مستوى الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض لأنواع أسماك القرش والشفنين التي يتم تداولها الآن بشكل أقل مقابل قيمتها الحقيقية. أغراض من الزيت واللحوم. 

"على مدى العقد الماضي، ركزت إجراءات اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض على أسماك القرش"زعنفة وتؤكد منظمة الحفاظ على الحياة البرية، التي أشادت بقيادة بنما والإكوادور والبرازيل والسنغال وبنين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في قيادة المقترحات الجديدة، أن "التجارة غير المشروعة لأسماك القرش، ومع تنظيم 90% من هذه التجارة الآن، يجب أن يتحول التركيز إلى عوامل أخرى وراء الصيد الجائر لأسماك القرش".

وتدعو هذه المقترحات إلى زيادة الحماية لأسماك القرش البطيئة النمو في المياه العميقة، لضمان استمرار التجارة في زيت كبدها القيم المستخدم في مستحضرات التجميل الراقية، بشكل قانوني ومستدام؛ ولأسماك القرش الملساء، التي يتم صيدها بشكل مفرط وتداولها دوليًا للحصول على لحومها.

في المجمل، هناك أكثر من 70 نوعًا من أسماك القرش والشفنين مقترحة لإدراجها في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES) خلال مؤتمر الأطراف العشرين، حيث أضافت أكثر من 20 حكومة أسماءها إلى سبعة مقترحات إدراج.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
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