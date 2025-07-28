الأقمار الصناعية/الذكاء الاصطناعي يضعون "المحميين" في المناطق البحرية المحمية

كشفت دراسة هي الأولى من نوعها أن المناطق البحرية المحمية تنجح في الحد من نشاط الصيد الصناعي - ولكن فقط تلك التي تعد من بين الأفضل تطبيقاً في العالم، والتي تستفيد بشكل كامل من المساعدات مثل التتبع عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي.

البحث الذي تمت مراجعته من قبل النظراء يحمل عنوانًا واثقًا الصيد الصناعي قليل أو معدوم في المناطق البحرية المحمية بالكاملوتشير التقارير إلى أن صور الأقمار الصناعية المدمجة مع تقنية الذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف السفن التي لم يكن من الممكن تعقبها من قبل والمسؤولة عن الصيد غير القانوني، مما يثير التساؤل حول سبب بقاء أي منطقة تم تصنيفها كمنطقة محمية بحرية في القرن الحادي والعشرين "حديقة ورقية".

وفقًا للتقرير، لم تشهد 78.5% من المناطق البحرية المحمية، البالغ عددها 1,380 منطقة، والتي اختيرت للدراسة، أي نشاط صيد تجاري. ومن بين المناطق البحرية المحمية التي رصدت فيها صور الأقمار الصناعية نشاط صيد غير قانوني، بلغ متوسط ساعات الصيد في 82% أقل من 24 ساعة سنويًا.

جاك في روكا بارتيدا، جزر ريفيلاجيجيدو (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك البحار البكر)

كانت المناطق البحرية المحمية بقوة تحتوي على عدد أقل من سفن الصيد لكل كيلومتر مربع بمتوسط تسعة أضعاف مقارنة بالمناطق الساحلية غير المحمية.

تشمل المناطق البحرية المحمية التي تم تصنيفها على أنها محمية بشكل صارم ولكنها تشهد نشاط صيد كبير تلك الموجودة في محمية تشاغوس البحرية، وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، ومتنزه الحاجز المرجاني العظيم البحري (بالإضافة إلى متنزه ساحل الحاجز المرجاني العظيم البحري)، حيث يبلغ عدد ساعات صيد الأسماك في كل منها حوالي 900 ساعة سنويًا.

"نظرًا لأن المناطق البحرية المحمية بشكل صارم تثبط الصيد غير القانوني، فإن الأسماك أكثر وفرة داخل حدودها؛ فهي تنتج المزيد من الصغار، وتساعد في تجديد المناطق المحيطة بها"، كما لاحظ المؤلف المشارك في الدراسة إنريك سالا، المستكشف المقيم في ناشيونال جيوغرافيك ومؤسس البحار البكر"وبعبارة أخرى، تستفيد صناعة صيد الأسماك من اتباع القواعد."

الكركند الشوكي، روكا بارتيدا، جزر ريفيلاجيجيدو (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك البحار البكر)

انسكاب الأسماك

وأظهرت أبحاث أخرى أن انتشار الأسماك واللافقاريات من المناطق البحرية المحمية يمكن أن يؤدي إلى زيادة المصيد خارج حدودها بنسبة تتراوح بين 12 و18%.

ويقول سالا: "تتم ممارسة الصيد غير القانوني في مناطق المحيط المخصصة للحماية، ولكن باستخدام الأقمار الصناعية وجدنا - لأول مرة على الإطلاق - أن مستوى الحماية يحدد مقدار المخاطر التي يكون الصيادون الصناعيون على استعداد لتحملها".

وفقاً للدراسة، يُعرّض الصيد غير المشروع صحة النظم البيئية للمحيطات والاستقرار الاقتصادي لقطاع صيد الأسماك للخطر. فالمناطق البحرية المحمية بشكل صارم تُعيد الحياة البحرية إلى حدودها، وتُحسّن الصيد المحلي، وتُوفّر فرص عمل وفوائد اقتصادية، وتُعزز القدرة على الصمود في مواجهة ارتفاع درجة حرارة المحيط.

وفي تلك المناطق البحرية المحمية التي لا تحظى إلا بالحد الأدنى من الحماية أو بقدر ضئيل منها، فإن الفوائد تختفي تقريباً.

الأسماك والشعاب المرجانية في بولو آنا، بالاو (مانو سان فيليكس، ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز)

يقول خوان مايورغا، الباحث المشارك في الدراسة وعالم "البحار البكر": "لم يعد المحيط شاسعًا لدرجة يصعب معها مراقبته. بفضل الأقمار الصناعية المتطورة والذكاء الاصطناعي، نُبرز الصيد غير القانوني ونُثبت فعالية الحماية البحرية القوية".

وللوصول إلى استنتاجاتهم، قام الباحثون بتحليل خمسة مليارات موضع سفينة من نظام التعريف التلقائي (AIS)، وهو إشارة أمان تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ترسلها العديد من سفن الصيد الصناعية.

قاموا بربط هذه البيانات مع صور الأقمار الصناعية التي تم إنشاؤها بواسطة الرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR)، والذي يمكنه اكتشاف السفن مهما كانت ظروف الطقس أو الإضاءة.

دمج مجموعات البيانات مع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها مراقبة الصيد العالمية سمح الباحثون باكتشاف معظم سفن الصيد التي يزيد طولها عن 15 مترًا، بما في ذلك السفن "المظلمة" التي تتجنب الإعلان عن موقعها.

سمكة الباراكودا في جزيرة بيكار في جزر مارشال (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز)

الصورة الكاملة

يقول مايورجا: "لا يمكن لمجموعة بيانات واحدة أن تحل تحدي مراقبة نشاط الصيد في البحر؛ فلكل منها جوانبها الخفية. ولكن عندما نجمعها، تبرز قوتها.

"من خلال دمج تتبع نظام تحديد الهوية التلقائي مع صور الرادار عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، أصبحنا الآن أقرب بكثير إلى الصورة الكاملة للنشاط البشري عبر المحيط.

"وهذا مهم بشكل خاص في جواهر المحيط - المناطق الأكثر حماية في العالم - حيث تكون المخاطر المتعلقة بالإنفاذ والتنوع البيولوجي أعلى."

Angelfish، سان بنديكتو، جزر ريفيلاجيجيدو (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك البحار البكر)

ويقول المؤلفون إن بيانات نظام تحديد الهوية التلقائي فقدت ما يقرب من 90% من عمليات اكتشاف سفن الصيد المعتمدة على نظام البحث والإنقاذ داخل المناطق البحرية المحمية، في حين تقدم المنهجية الجديدة طريقة قوية لتقييم مدى امتثال عمليات الصيد وسد النقاط العمياء في طرق المراقبة الحالية.

وتخلص البروفيسورة جينيفر راينور، المؤلفة الرئيسية للدراسة من جامعة ويسكونسن ماديسون، إلى أنه "من خلال استخدام الأقمار الصناعية لتتبع سفن الصيد، يمكن للدول التنبؤ بمواقع الأنشطة غير القانونية واستهداف جهود الدوريات، مما يوفر القوى العاملة والمال". تم نشر المقال البحثي في مجلة علوم.

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