مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

الأقمار الصناعية/الذكاء الاصطناعي يضعون "المحميين" في المناطق البحرية المحمية

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الأطراف البيضاء، وسمك الكريولف، وسمك الحلاق، والأصنام المغاربية في روكا بارتيدو (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز)
أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الأطراف البيضاء، وسمك الكريولف، وسمك الحلاق، والأصنام المغاربية في روكا بارتيدو (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز)

كشفت دراسة هي الأولى من نوعها أن المناطق البحرية المحمية تنجح في الحد من نشاط الصيد الصناعي - ولكن فقط تلك التي تعد من بين الأفضل تطبيقاً في العالم، والتي تستفيد بشكل كامل من المساعدات مثل التتبع عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي.

البحث الذي تمت مراجعته من قبل النظراء يحمل عنوانًا واثقًا الصيد الصناعي قليل أو معدوم في المناطق البحرية المحمية بالكاملوتشير التقارير إلى أن صور الأقمار الصناعية المدمجة مع تقنية الذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف السفن التي لم يكن من الممكن تعقبها من قبل والمسؤولة عن الصيد غير القانوني، مما يثير التساؤل حول سبب بقاء أي منطقة تم تصنيفها كمنطقة محمية بحرية في القرن الحادي والعشرين "حديقة ورقية".

وفقًا للتقرير، لم تشهد 78.5% من المناطق البحرية المحمية، البالغ عددها 1,380 منطقة، والتي اختيرت للدراسة، أي نشاط صيد تجاري. ومن بين المناطق البحرية المحمية التي رصدت فيها صور الأقمار الصناعية نشاط صيد غير قانوني، بلغ متوسط ساعات الصيد في 82% أقل من 24 ساعة سنويًا. 

جاك في روكا بارتيدا (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك بحار نقية)
جاك في روكا بارتيدا، جزر ريفيلاجيجيدو (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك البحار البكر)

كانت المناطق البحرية المحمية بقوة تحتوي على عدد أقل من سفن الصيد لكل كيلومتر مربع بمتوسط تسعة أضعاف مقارنة بالمناطق الساحلية غير المحمية.

تشمل المناطق البحرية المحمية التي تم تصنيفها على أنها محمية بشكل صارم ولكنها تشهد نشاط صيد كبير تلك الموجودة في محمية تشاغوس البحرية، وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، ومتنزه الحاجز المرجاني العظيم البحري (بالإضافة إلى متنزه ساحل الحاجز المرجاني العظيم البحري)، حيث يبلغ عدد ساعات صيد الأسماك في كل منها حوالي 900 ساعة سنويًا.

"نظرًا لأن المناطق البحرية المحمية بشكل صارم تثبط الصيد غير القانوني، فإن الأسماك أكثر وفرة داخل حدودها؛ فهي تنتج المزيد من الصغار، وتساعد في تجديد المناطق المحيطة بها"، كما لاحظ المؤلف المشارك في الدراسة إنريك سالا، المستكشف المقيم في ناشيونال جيوغرافيك ومؤسس البحار البكر"وبعبارة أخرى، تستفيد صناعة صيد الأسماك من اتباع القواعد."

الكركند الشوكي، روكا بارتيدا (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك البحار البكر)
الكركند الشوكي، روكا بارتيدا، جزر ريفيلاجيجيدو (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك البحار البكر)

انسكاب الأسماك

وأظهرت أبحاث أخرى أن انتشار الأسماك واللافقاريات من المناطق البحرية المحمية يمكن أن يؤدي إلى زيادة المصيد خارج حدودها بنسبة تتراوح بين 12 و18%.

ويقول سالا: "تتم ممارسة الصيد غير القانوني في مناطق المحيط المخصصة للحماية، ولكن باستخدام الأقمار الصناعية وجدنا - لأول مرة على الإطلاق - أن مستوى الحماية يحدد مقدار المخاطر التي يكون الصيادون الصناعيون على استعداد لتحملها". 

وفقاً للدراسة، يُعرّض الصيد غير المشروع صحة النظم البيئية للمحيطات والاستقرار الاقتصادي لقطاع صيد الأسماك للخطر. فالمناطق البحرية المحمية بشكل صارم تُعيد الحياة البحرية إلى حدودها، وتُحسّن الصيد المحلي، وتُوفّر فرص عمل وفوائد اقتصادية، وتُعزز القدرة على الصمود في مواجهة ارتفاع درجة حرارة المحيط. 

وفي تلك المناطق البحرية المحمية التي لا تحظى إلا بالحد الأدنى من الحماية أو بقدر ضئيل منها، فإن الفوائد تختفي تقريباً.

الأسماك والشعاب المرجانية في بولو آنا، بالاو (مانو سان فيليكس، ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز)
الأسماك والشعاب المرجانية في بولو آنا، بالاو (مانو سان فيليكس، ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز)

يقول خوان مايورغا، الباحث المشارك في الدراسة وعالم "البحار البكر": "لم يعد المحيط شاسعًا لدرجة يصعب معها مراقبته. بفضل الأقمار الصناعية المتطورة والذكاء الاصطناعي، نُبرز الصيد غير القانوني ونُثبت فعالية الحماية البحرية القوية".

وللوصول إلى استنتاجاتهم، قام الباحثون بتحليل خمسة مليارات موضع سفينة من نظام التعريف التلقائي (AIS)، وهو إشارة أمان تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ترسلها العديد من سفن الصيد الصناعية.

قاموا بربط هذه البيانات مع صور الأقمار الصناعية التي تم إنشاؤها بواسطة الرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR)، والذي يمكنه اكتشاف السفن مهما كانت ظروف الطقس أو الإضاءة. 

دمج مجموعات البيانات مع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها مراقبة الصيد العالمية سمح الباحثون باكتشاف معظم سفن الصيد التي يزيد طولها عن 15 مترًا، بما في ذلك السفن "المظلمة" التي تتجنب الإعلان عن موقعها.

سمكة الباراكودا في جزيرة بيكار في جزر مارشال (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز)
سمكة الباراكودا في جزيرة بيكار في جزر مارشال (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز)

الصورة الكاملة

يقول مايورجا: "لا يمكن لمجموعة بيانات واحدة أن تحل تحدي مراقبة نشاط الصيد في البحر؛ فلكل منها جوانبها الخفية. ولكن عندما نجمعها، تبرز قوتها. 

"من خلال دمج تتبع نظام تحديد الهوية التلقائي مع صور الرادار عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، أصبحنا الآن أقرب بكثير إلى الصورة الكاملة للنشاط البشري عبر المحيط. 

"وهذا مهم بشكل خاص في جواهر المحيط - المناطق الأكثر حماية في العالم - حيث تكون المخاطر المتعلقة بالإنفاذ والتنوع البيولوجي أعلى."

Angelfish، سان بنديكتو (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك بريستين)
Angelfish، سان بنديكتو، جزر ريفيلاجيجيدو (إنريك سالا، ناشيونال جيوغرافيك البحار البكر)

ويقول المؤلفون إن بيانات نظام تحديد الهوية التلقائي فقدت ما يقرب من 90% من عمليات اكتشاف سفن الصيد المعتمدة على نظام البحث والإنقاذ داخل المناطق البحرية المحمية، في حين تقدم المنهجية الجديدة طريقة قوية لتقييم مدى امتثال عمليات الصيد وسد النقاط العمياء في طرق المراقبة الحالية. 

وتخلص البروفيسورة جينيفر راينور، المؤلفة الرئيسية للدراسة من جامعة ويسكونسن ماديسون، إلى أنه "من خلال استخدام الأقمار الصناعية لتتبع سفن الصيد، يمكن للدول التنبؤ بمواقع الأنشطة غير القانونية واستهداف جهود الدوريات، مما يوفر القوى العاملة والمال". تم نشر المقال البحثي في مجلة علوم.

أيضا على ديفرنيت: معظم تدابير الحماية البحرية غير فعالة, تعهدات 30×30 لطيفة "قطرة في دلو", فيلم لاذع من إنتاج أتينبورو يدين صيد الأسماك بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية, كيف تجني المليارات من خلال حماية مواقع الغوص

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
الغوص مع رفيق لا يقتصر على البقاء قريبًا فحسب، بل يعني أيضًا الاستعداد في حال غيابه فجأة. إليك كيفية تحسين عقليتك. #نصائح_الغوص #نظام_الرفيق #غواص_معتمد_على_الذات تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشركاء التابعين للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLlZjdEF6WTR1YWtJ

الغوص مع صديق - ولكن فكر وكأنك بمفردك

شاهد الحلقة الكاملة هنا: https://www.youtube.com/watch?v=KwKlhjXEbYA يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLk10MXNIaDdVVnZF

غواص محترف يتفاعل مع سمكة قرش! الحلقة ١

الاعتماد على صديقك أمرٌ رائع، ولكن ماذا لو لم يكن موجودًا؟ إليكَ لماذا يُعدّ الاعتماد على الذات أمرًا أساسيًا لكل غواص. #نصائح_الغوص #سلامة_الغوص #غواص_يعتمد_على_الذات تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشركاء التابعين للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLjJDRDM0RVNLNkFZ

لماذا يحتاج كل غواص إلى الاعتماد على نفسه

اشترك!

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.
اشترك!
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
أورس سانك: مدرب غوص يضرب بشدة بسبب سقوط دبابة
مايكل كولسون: أفضل حقائب الغوص لرحلات الغوص في عام 2025
توم هيوز: أفضل أقنعة الغوص لعام 2025
ديفيد بروتز: مراجعة تلفزيونية: سمكة قرش! مياهٌ مليئة بالمشاهير
تروي: تظهر أحصنة البحر الإنجليزية بأيدي الغوغاء
أخبار حديثة
تم رصد سمكة قرش ملاك قبالة سواحل غرب ويلز تم رصد سمكة قرش ملاك قبالة سواحل غرب ويلز
مرشد الغوص في حالة حرجة بعد حادثة مروحة القارب مرشد الغوص في حالة حرجة بعد حادثة مروحة القارب
كورنوال تدخل في روح الأسبوع البحري الوطني كورنوال تدخل في روح الأسبوع البحري الوطني
أسرار من الأعماق تظهر في نيويورك أسرار من الأعماق تظهر في نيويورك
مدرب غوص يضرب بشدة بسبب سقوط دبابة مدرب غوص يضرب بشدة بسبب سقوط دبابة
مهرجان أفلام المحيط يستعد لجولة بريطانية مهرجان أفلام المحيط يستعد لجولة بريطانية
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا