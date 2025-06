روما – موقع الغوص رقم 42 في واكاتوبي

For the underwater photographer, Roma’s magnificent collection of coral and unique fish life at Wakatobi can present a tough choice in which way to go – macro or wide-angle.

Roma is one of the most popular and celebrated dive sites found within the private marine preserve maintained by the منتجع واكاتوبي للغوص. Numerous publications, blogs and guest reviews have labeled it as one of the world’s premier dive sites. Located just offshore of the northwestern corner of Tomia Island, this elongated sea mount rises from deep water to within two meters of the surface at low tide. The site takes its name from the fringing ring of potato coral that encircles the crest of the formation in a pattern reminiscent of the Colosseum in Rome.

تزدهر أسماك شقائق النعمان مع شقائق النعمان خرطومها بين مستعمرات الشعاب المرجانية للبطاطس التي تهيمن على المنطقة الضحلة لجبل البحر المطول في روما.

ال pinnacle’s غالبًا ما تكون القمة الضحلة محاطة بسحب دوامية من المصهرات وأسماك الفراشة الهرمية والرقيب الرئيسي والنهاش وسمك الزناد ذو الأسنان الحمراء، مما يسعد السباحين الذين يتم الترحيب بهم لمرافقة الغواصين في زيارات الموقع. بفضل المياه الصافية وأشعة الشمس الوافرة، يمكن للسباحين أن يصطادوا الحياة البحرية بين الأنواع العديدة من الشعاب المرجانية التي تزدهر في روما. يعد هذا المستوى العلوي موطنًا للعديد من مستعمرات شقائق النعمان وأسماك المهرج المقيمة فيها، ويشتهر الموقع بوجود أعداد كبيرة من أسماك الكريت البحرية ذات النطاقات، والتي غالبًا ما يمكن رؤيتها وهي تتسلل من خلال التجاعيد والشقوق في قاع البحر.

في الأعماق الوسطى في روما، يتم الترحيب بالغواص من قبل مجموعة كبيرة من سمك النهاش.

عندما ينزل الغواصون من القمة، قد ينغمسون في مجموعة كبيرة من باراكودا ذات الزعانف السوداء والباراكودا، أو يسبحون في كتلة محتشدة من سمك النهاش وجاك كريفال.

عبر المناظر الطبيعية لجبال البحر في روما، يوجد مزيج كثيف من الشعاب المرجانية الصلبة والإسفنج، والعديد منها يوجد عليه زنابق البحر.

عند علامة 20 مترًا، تتقاسم مستعمرات المرجان الغزيرة في الموقع المساحة مع بستان من الإسفنج البرميلي الكبير. إن إلقاء نظرة خاطفة على التجاويف الداخلية لهذه المغذيات المرشحة الضخمة قد تكشف عن مجموعة من القشريات الصغيرة

تُعرف مستعمرات Turbinaria mesenterina الضخمة، المعروفة باسم المرجان القرصي أو التمريري، في كثير من الأحيان بتكوين يشبه الوردة العملاقة. يتميز روما بتشكيلين من هذا القبيل يبلغ عرض أكبرهما حوالي 6 أمتار (20 قدمًا).

لا تكتمل الزيارة إلى روما دون التوقف لمشاهدة التكوين المميز المعروف باسم The Rose. يبلغ عرض هذه المستعمرة الدائرية من مرجان التوربيناريا حوالي 6 أمتار (20 قدمًا). عند النظر إليها من الأعلى، تجتمع طيات التشكيل المنحوتة التي تشبه أوراق الشجر لتخلق انطباعًا بوجود زهرة ورد عملاقة. واستنادًا إلى حجم هذه المستعمرة المرجانية، يُقدر عمرها بما لا يقل عن 300 عام.

When it comes to wonderous treasures and treats, Roma carries them large and small, to even the tiniest like this Pontoh’s pygmy seahorse (Hippocampus pontohi).

بعد مشاهدة The Rose، يبدأ الغواصون عادةً بالصعود البطيء الذي يسمح بملامح متعددة المستويات لأكثر من ساعة. عندما يصعدون إلى وجه الجبل البحري الذي يشبه التلال، يمكنهم الاختيار بين منظرين طبيعيين مختلفين تمامًا. إلى اليسار، تصبح القمة جدارًا عموديًا تقريبًا مغطى بمزيج كثيف من المرجان الصلب والإسفنج. تجثم Crinoids على الحواف الخارجية للشعاب المرجانية المتفرعة، وتمتد مخالب مكشكشة متعددة الألوان لالتقاط الفتات المارة التي يجلبها التيار. قد يكشف الفحص الدقيق عن سمكة تمساح متواجدة في كمين على حافة نتوء.

بالنسبة للمصورين تحت الماء، يمكن لروما تقديم قرار صعب بشأن الاتجاه الذي يجب اتباعه - زاوية ماكرو أو زاوية واسعة. إذا توسعت، فإنك تخاطر بفقدان موضوعات كبيرة رائعة مثل سمكة العقرب ذات الأوراق الأرجوانية.

يقدم الجانب الآخر من الجبل منحدرًا لطيفًا مغطى بمرجان بافونا وكتل من الإسفنج الملون، وكلها تتخللها بقع من الرمال البيضاء. توفر أذرع الشعاب المرجانية التي تشبه الخس مأوى لمجموعة متنوعة من أسماك الشعاب المرجانية الصغيرة. الحبار و أخطبوط تم العثور عليها على هذا الموقع بانتظام يمكن التنبؤ به. إن نظرة فاحصة تكشف عن عاريات البزاق متعددة الألوان التي تشارك في مسيرات بطيئة ومنزلقة، وروبيان السرعوف أثناء الصيد، وسمك الفك ذو النطاقات الصفراء الذي يحفر الجحور في بقع الرمال.

