"استهتار متهور بالسلامة": تقرير ينتقد بشدة طيار تيتان راش

الخسارة الكارثية عملاق الغواصة وركابها الخمسة أثناء الغوص إلى عمق 3.8 كم جبار أعلنت لجنة التحقيق البحرية التابعة لخفر السواحل الأمريكي (MBI) يوم الثلاثاء، في تقرير لاذع حول خلفية الحادث المميت، أن الكارثة التي وقعت في موقع حطام السفينة في يونيو 2023 كان من الممكن منعها.

وقد تم وصف الأحداث بتفصيل في ديفرنت التقارير في ذلك الوقت و في أعقاب الحادثكان "الحدث المبدئي" هو فقدان السلامة الهيكلية التي تسببت في الانفجار الكارثي عملاقهيكل السفينة، ونقطة الفشل المحتملة هي المفصل اللاصق بين قبة الواجهة الأمامية المصنوعة من التيتانيوم والجزء المصنوع من التيتانيوم أو هيكل ألياف الكربون.

أدت عيوب في تصميم وبناء الغواصة إلى إضعاف سلامتها الهيكلية، ومن المرجح أنها تفاقمت بمرور الوقت. ووفقًا لتقرير MBI، كانت العوامل الرئيسية المساهمة في الانفجار هي عدم كفاية تصميم شركة OceanGate، وإصدار الشهادات، والصيانة، وإجراءات التفتيش. عملاق.

مهندسو السلامة البحرية يقومون بفحص غطاء تيتان الخلفي المصنوع من مادة التيتانيوم (مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي)

ومن بين العديد من التفاصيل الأخرى، تقرير 327 صفحة يشير إلى حجم الخداع المتضمن في البيع جبار رحلات استكشافية إلى "متخصصي المهام"، وهو مصطلح يُطلق على الركاب الذين يدفعون أجورًا للتحايل على اللوائح، على متن غواصة خضعت لـ 11 غوصة اختبارية فقط ولم تتجاوز أعماق الغوص قبل أن تبدأ في نقل هؤلاء الركاب إلى جبار.

أرقام مبالغ فيها

يكشف التقرير عن "نمط مقلق من التشويه والتجاهل المتهور للسلامة في تشغيل OceanGate لـ عملاق "الغواصة"، مع الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate، ستوكتون راش، الذي كان كطيار أحد الركاب الخمسة الذين لقوا حتفهم في الحادث، "يبدو أنه استخدم أرقامًا مبالغًا فيها لتعزيز السلامة المتصورة وعدد الغطسات في الغواصة النهائية. عملاق بدن.

يقول معهد MBI: "لقد خلق هذا التلاعب المتعمد بالبيانات انطباعًا خاطئًا بموثوقية الغواصة وسلامتها المثبتة، والأهم من ذلك، أن هذا التضليل ضخّم شعورًا بالسلامة والأمان لدى متخصصي المهمة". "الاختبار المحدود للنموذج النهائي عملاق "إن الهيكل يتناقض بشكل مباشر مع أي ادعاءات تتعلق بالتحقق الدقيق."

كمثال على ما يوصف بأنه "ازدراء راش لبروتوكولات السلامة التقليدية للغواصات"، يذكر التقرير أنه في عام 2021 اختار استخدام أربعة مسامير فقط بدلاً من 18 مسمارًا مطلوبًا لتأمينها. عملاق"قبة أمامية لباقي الغواصة "لأنها استغرقت وقتًا أقل".

الغواصة تيتان ومنصتها (أوشن جيت)

لقد تم تجاهل اعتراضات مدير الهندسة، وفي حين عملاق أثناء رفعها إلى السفينة الأم، انفصلت البراغي، مما تسبب في انفصال القبة وسقوطها على منصة الغواصة. وقيل إن هذا يُبرز "ميل أوشن جيت إلى عدم تقييم المخاطر التشغيلية بدقة، مُعطيةً الأولوية في كثير من الأحيان للكفاءة التشغيلية على السلامة".

يقال إن الشركة فشلت في التحقيق بشكل صحيح في الشذوذات المعروفة في الهيكل ومعالجتها بعد عام 2022 جبار البعثة. عملاقلقد أنتج نظام المراقبة في الوقت الفعلي الخاص بـ "OceanGate" بيانات كان ينبغي تحليلها والعمل عليها، لكن "OceanGate" لم تقم بأي صيانة وقائية، ولم تخزنها بشكل صحيح. عملاق خلال فترة توقفها الممتدة قبل رحلة عام 2023.

"الانفجار شبه مؤكد"

يشير MBI إلى "ثقافة مكان العمل السامة" في OceanGate، حيث يتم ثني الموظفين، وخاصة أولئك الذين يشغلون أدوارًا فنية وتشغيلية، عن التعبير عن مخاوفهم والتقليل من شأنهم، مما يخلق بيئة تم فيها تهميش السلامة واستقال الموظفون المعنيون أو تم فصلهم".

ويقول التقرير إن الأدوار المتعددة التي لعبها راش كمؤسس مشارك، ومدير تنفيذي، وأمين مجلس الإدارة، ورئيس الطيارين، والمستثمر الرئيسي "مكنته من تعزيز سيطرته المركزية والمهيمنة تدريجياً على جميع قرارات وعمليات OceanGate".

ستوكتون راش: "ازدراء لبروتوكولات السلامة التقليدية للغواصات"

"لقد أدى هذا الهيكل المؤسسي، إلى جانب غياب الرقابة الخارجية ذات المغزى وموقف الإدارة الرافض للمخاوف المتعلقة بالسلامة، إلى خلق بيئة مكنت عملاق "للاستمرار في العمل مع تزايد خطر انفجارها في نهاية المطاف إلى حد اليقين تقريبًا."

كان الرجال الأربعة الذين لقوا حتفهم إلى جانب راش من المحاربين القدامى في مجال الغواصات الفرنسية جبار الخبير بول هنري نارجوليت، والمواطنان البريطانيان هاميش هاردينغ وشاهزادة داود وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عامًا. أُعلن عن رحلة عام 2023 على أنها خمس بعثات منفصلة، مدة كل منها 8-10 أيام، وقد دفع خبراء البعثة على متن "الغوص 88" المنكوبة 650,000 ألف جنيه إسترليني رسومًا للغوص.

وقيل إن مشروع OceanGate يواجه عجزًا ماليًا متزايدًا مع انسحاب الرعاة المتوترين.

وفقًا للتقرير، كان توقيع متخصصي المهمات على إخلاء المسؤولية عادةً ما يتم قبيل مواعيد الغوص المقررة. وبحلول ذلك الوقت، ورغم وعودهم سابقًا بـ"دورة تدريبية داخلية لمدة 74 ساعة"، إلا أنهم كانوا سيجدون أن مستوى التدريب قد تفاوت بشكل كبير، وغالبًا ما كان أقل بكثير من المطلوب، بينما كان الفحص الطبي إما غير كافٍ أو منعدمًا.

ضمانات للمستقبل

ويشير التقرير إلى إطار تنظيمي محلي ودولي غير كاف لعمليات الغواصات و"السفن ذات التصميم الجديد"، وعملية الإبلاغ عن المخالفات غير فعالة بموجب قانون حماية البحارة في الولايات المتحدة.

وهذا يشمل 17 توصية تتعلق بالسلامة تهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات الغواصات، وتحسين التنسيق بين الوكالات الفيدرالية الأميركية، وسد الثغرات في السياسة البحرية الدولية.

وتشمل هذه التوصيات تقييد تسمية "سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية" للغواصات؛ وتوسيع المتطلبات الفيدرالية والدولية لجميع الغواصات التي تقوم بالغوص العلمي أو التجاري؛ وفرض توثيق خفر السواحل على جميع الغواصات الأمريكية.

ما حدث لتيتان قد ينذر برقابة جديدة على الغواصات (أوشن جيت)

وأوصى تقرير خفر السواحل أيضًا بتعزيز أفراد خفر السواحل لدعم الرقابة الجديدة على بناء الغواصات و"السفن ذات التصميم الجديد"، بما في ذلك عمليات التفتيش الميدانية.

وتشمل التوصيات الإضافية إلزام مشغلي الغواصات بتقديم خطط الغوص والاستجابة للطوارئ إلى ضباط خفر السواحل المحليين؛ وتقييم قدرات خفر السواحل في البحث والإنقاذ تحت سطح البحر؛ والعمل مع المنظمة البحرية الدولية. (المنظمة البحرية الدولية) لتحديد الغواصات المخصصة للركاب وتوسيع متطلبات السلامة الدولية عندما تعمل في أعالي البحار.

رقابة أقوى

ويدعو التقرير أيضًا إلى إنشاء إدارة جديدة للسلامة والصحة المهنية (OSHA) وخفر السواحل يتفقان على توضيح بروتوكولات التحقيق مع المبلغين عن المخالفات وتحسين التنسيق بين الوكالات في الولايات المتحدة.

"لقد حدد التحقيق الذي استمر لمدة عامين العديد من العوامل المساهمة التي أدت إلى هذه المأساة، مما يوفر دروسًا قيمة مستفادة لمنع حدوثها في المستقبل"، علق عملاق قال جيسون نويباور، رئيس مجلس إدارة MBI: "هناك حاجة إلى رقابة أقوى وخيارات واضحة للمشغلين الذين يستكشفون مفاهيم جديدة خارج الإطار التنظيمي الحالي.

وقال نويباور إنه متفائل بأن النتائج والتوصيات سوف "تساعد في تحسين الوعي بالمخاطر وأهمية الرقابة المناسبة مع توفير مسار للابتكار".

ويتعين على قائد خفر السواحل الآن مراجعة التقرير قبل إصدار "مذكرة العمل النهائية".