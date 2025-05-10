اختبار الواقع: استعادة الشعاب المرجانية لن تنقذ الشعاب المرجانية في العالم

إنها ليست رسالة يرغب أي غواص في سماعها، ولكن الأبحاث المستقلة في مشاريع ترميم الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم قادت كوري جا برادشو من جامعة فلندرز، وكليليا مولا من جامعة غرب أستراليا، وجيوفاني سترونا من جامعة هلسنكي وفريقهم إلى استنتاج صعب.

الشعاب المرجانية أكثر من مجرد مكان جميل للزيارة. فهي من أغنى النظم البيئية في العالم، إذ تضم حوالي ثلث جميع الأنواع البحرية.

وتستفيد هذه الشعاب المرجانية أيضًا بشكل مباشر أكثر من مليار شخص، مما يوفر سبل العيش والأمن الغذائي، فضلاً عن الحماية من العواصف وتآكل السواحل.

لولا الشعاب المرجانية، لكان العالم أفقر بكثير. لذا، عندما تموت الشعاب المرجانية أو تتضرر، يسعى الكثيرون إلى ترميمها. لكن جسامة هذه المهمة تتزايد مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ.

In بحثنا الجديدقمنا بدراسة شاملة لمشاريع استعادة الشعاب المرجانية القائمة حول العالم. ودرسنا عوامل نجاحها أو فشلها، والتكلفة الفعلية لاستعادة ما فُقد بالفعل. قد تصل تكلفة استعادة الشعاب المرجانية التي فقدناها حول العالم إلى 26 تريليون دولار أسترالي (12.5 تريليون جنيه إسترليني).

ابيض أكروبورا الشعاب المرجانية في جزر المالديف (دافيدي سيفيسو / جامعة ميلانو)

الخسائر العالمية

لسوء الحظ، تعاني الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم. الاحتباس الحراري وموجات الحر البحرية هم الجناة الرئيسيون، ولكن الصيد الجائر التلوث جعل الأمور أسوأ.

عندما ترتفع درجات حرارة البحر فوق المتوسط ​​الموسمي لفترات طويلة، يمكن أن تصبح الشعاب المرجانية ابيض. يفقدون اللون عندما يطردون الطحالب التكافلية عند تعرضها للإجهاد، تظهر الطبقة البيضاء تحتها. التبييض الشديد قد يؤدي إلى موت المرجان.

أصبح تبييض المرجان ونفوقه الجماعي أمرًا شائعًا. في الشهر الماضي، هبت سحابة ضخمة من المياه الدافئة مناطق كبيرة مبيضة من شعاب نينغالو المرجانية على الساحل الشمالي الغربي لأستراليا تمامًا كما هو الحال أقسام كبيرة من الحاجز المرجاني العظيم الشمالي كانت تبيض على الساحل الشمالي الشرقي.

منذ أوائل عام 2023، حدث تبييض جماعي للشعاب المرجانية في جميع أنحاء المناطق الاستوائية وأجزاء من المحيط الهندي.

على مدى السنوات الأربعين الماضية، زاد حجم الشعاب المرجانية لقد انخفض إلى النصفمع استمرار تغير المناخ، ستستمر أحداث التبييض وموت الشعاب المرجانية تصبح أكثر شيوعا. أكثر من 90٪ من المتوقع أن تتعرض الشعاب المرجانية لخطر التدهور على المدى الطويل بحلول نهاية القرن.

الشعاب المرجانية الميتة في جزر المالديف بعد حادثة التبييض (سيموني مونتانو / جامعة ميلانو)

التدخل المباشر

يمكن أن يستغرق ترميم الشعاب المرجانية اشكال عديدة، بما في ذلك إزالة الأنواع التي تتغذى على المرجان مثل الببغاء, نقل بيض المرجان أو حتى التلاعب بها المجتمع المحلي للميكروبات لتحسين بقاء المرجان.

ولكن النوع الأكثر شيوعًا من الترميم هو "الحدائق المرجانية"، حيث يتم إعادة زرع أجزاء المرجان المزروعة في المشاتل إلى الشعاب المرجانية.

تكمن المشكلة في الحجم. لا يمكن تحقيق استعادة المرجان بنجاح إلا على نطاق ضيق. معظم المشاريع لا تتجاوز مساحتها بضع مئات أو بضعة آلاف من الأمتار المربعة. قارن ذلك بما يقرب من 12,000 كيلومتر مربع من الخسارة والتدهور بين عامي 2009 و2018، لم تصل مشاريع الترميم إلى المستوى المطلوب لتعويض الخسائر الناجمة عن تغير المناخ والتهديدات الأخرى.

يعمل خبراء الحفاظ على البيئة على زراعة الشعاب المرجانية والمساعدة في الحفاظ على أشكال الحياة الفريدة هذه

تكاليف باهظة

استعادة المرجان هو ذو تكلفة باهظةتتراوح أسعارها بين حوالي ١٠,٠٠٠ و٢٢٦ مليون دولار أمريكي (٤,٨٠٠-١٠٩ ملايين جنيه إسترليني) للهكتار الواحد. ويعكس هذا التنوع الكبير التكاليف المتغيرة لمختلف التقنيات المستخدمة، وسهولة الوصول، وتكلفة العمالة.

على سبيل المثال، تُعدّ زراعة المرجان (قطع المرجان المزروعة في مشاتل، ثم تُعاد إلى الشعاب المرجانية) رخيصة نسبيًا (يبلغ متوسط ​​تكلفتها 558,000 دولار أمريكي أو 270,000 جنيه إسترليني للهكتار الواحد) مقارنةً بزراعة يرقات المرجان (يبلغ متوسط ​​تكلفتها 830,000 دولار أمريكي أو 400,000 جنيه إسترليني للهكتار الواحد). وقد تصل تكلفة بناء الشعاب المرجانية الاصطناعية إلى 226 مليون دولار أمريكي (109 ملايين جنيه إسترليني) للهكتار الواحد.

لقد قدرنا أن التكلفة ستكون أكثر من $ شنومكس مليار (٧٧٢ مليون جنيه إسترليني) لاستعادة ١٠٪ فقط من المناطق المرجانية المتدهورة عالميًا. ويتم ذلك باستخدام أقل تكلفة للهكتار، وبافتراض نجاح جميع مشاريع الترميم.

وحتى تقديرنا المحافظ هو أربعة أضعاف إجمالي الاستثمار في ترميم الشعاب المرجانية على مدى العقد الماضي (410 مليون دولار أو 198 مليون جنيه إسترليني).

لكن من المنطقي استخدام أعلى تكلفة للهكتار الواحد، نظرًا لارتفاع معدلات الفشل، والحاجة إلى استخدام عدة تقنيات في الموقع نفسه، والتكلفة الباهظة للعمل على الشعاب المرجانية النائية. ستكلف استعادة 10% من المناطق المرجانية المتدهورة عالميًا، بتكلفة 226 مليون دولار للهكتار الواحد، أكثر من 26 تريليون دولار (12.5 تريليون جنيه إسترليني) - أي ما يقرب من عشرة أضعاف تكلفة أستراليا. الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

ومن ثم، فمن المستحيل مالياً معالجة الخسارة المستمرة للشعاب المرجانية من خلال الترميم، حتى لو كانت المشاريع المحلية لا تزال قادرة على توفير بعض الفوائد.

تقوم مشاتل الحبال برعاية شظايا المرجان حتى تصبح جاهزة للزراعة (لوكا سابوناري / جامعة ميلانو)

الموقع، والموقع، والموقع

بحث بحثنا أيضًا في العوامل المؤثرة في اختيار مواقع الترميم. ووجدنا أن ذلك يعتمد في الغالب على مدى قرب الشعاب المرجانية من المستوطنات البشرية.

في حد ذاته، ليس هذا بالضرورة أمرًا سيئًا. لكننا وجدنا أيضًا أن إجراءات الترميم كانت أكثر احتمالًا في الشعاب المرجانية المتدهورة أصلًا بسبب النشاط البشري، والتي تضم أنواعًا أقل من المرجان.

وهذا يعني أننا لا نستهدف بالضرورة المواقع التي من المرجح أن ينجح ترميمها، أو المواقع التي تتمتع بأهمية بيئية أعظم.

هناك قيد آخر وهو أن زراعة المرجان عادة ما تنطوي فقط على بعض أنواع المرجان - الأسهل في التربية والنقل. مع أن هذا قد يزيد من الغطاء المرجاني، إلا أنه لا يعيد تنوع المرجان الى حد ضروري من أجل أنظمة بيئية صحية ومرنة.

قياس "النجاح"

حقيقة محزنة أخرى هي أن أكثر من ثلث جهود استعادة المرجان فشلوقد تشمل الأسباب سوء التخطيط، والتقنيات غير المثبتة، وعدم كفاية الرصد، وموجات الحر اللاحقة.

للأسف، لا توجد طريقة موحدة لجمع البيانات أو إعداد التقارير حول مشاريع الترميم. هذا يُصعّب - أو يُستحيل - تحديد الظروف المؤدية إلى النجاح، ويُبطئ وتيرة التحسين.

النجاح الآن، الفشل لاحقًا

تتم مراقبة معظم عمليات زرع المرجان أقل من 18 شهرًاحتى لو تجاوزوا تلك الفترة، فلا ضمان لبقائهم لفترة أطول. نسبة نجاحهم على المدى الطويل غير معروفة.

عندما قمنا بفحص احتمالية حدوث أحداث حرارة شديدة مباشرة بعد عملية الاستعادة وفي العقود القادمة، وجدنا أن معظم المواقع المُرمَّمة قد تعرّضت بالفعل لابيضاض شديد بعد فترة وجيزة من ترميمها. وسيكون من الصعب العثور على مواقع بمنأى عن الاحتباس الحراري العالمي في المستقبل.

في بعض الأحيان، يتعرض المرجان الصغير للتبييض قبل اكتمال مشروع الترميم (دافيدي سيفيسو / جامعة ميلانو)

لا بديل عن العمل المناخي

يمكن أن يكون ترميم المرجان أداةً قيّمةً في ظروفٍ معينة، عندما يُعزز مشاركة المجتمع ويلبي الاحتياجات المحلية. ولكن ليس من الممكن حتى الآن - وقد لا يكون ممكنًا أبدًا - توسيع نطاقه بما يكفي لإحداث آثار إيجابية ملموسة وطويلة الأمد على النظم البيئية للشعاب المرجانية.

ينبغي أن يُحفّز هذا الواقع نقاشًا بنّاءً حول متى وأين يكون الترميم مجديًا. دون كبح جماح سرعة وحجم تغير المناخ، نحن لدينا قوة قليلة لإنقاذ الشعاب المرجانية من الخسائر الفادحة على مدى القرن المقبل وما بعده.

طرق الحفاظ الأخرى مثل إنشاء وصيانة وتنفيذ المناطق البحرية المحمية وتحسين جودة المياه قد يُحسّن ذلك من فرص نجاح مشروع ترميم المرجان. كما يُمكن لهذه الجهود أن تُحسّن أيضًا دعم المجتمعات البشرية المحلية مع حوافز للحفاظ على البيئة.

ومن ثم فإن تعزيز الاستراتيجيات التكميلية من شأنه أن يدعم مرونة النظام البيئي، ويوسع نطاق مشاريع استعادة الشعاب المرجانية ويزيد من نجاحها.

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