حطام السفن الملوثة هي القنبلة الموقوتة

إنهم يختبئون في قاع محيطاتنا، كما يقول فريزر ستورت من جامعة ساوثهامبتون

في قاع المحيطات والبحار يوجد أكثر من 8,500 حطام سفينة من الحربين العالميتين. وقد قُدِّر أن هذه الحطامات تحتوي على ما يصل إلى 6 مليار جالون (22.7 مليار لتر) من النفط، طالما ذخيرة، سامة المعادن الثقيلة وحتى الأسلحة الكيميائية.

لعقود من الزمن، ظلت هذه الحطام بعيدة عن الأنظار وبعيدة عن الأذهان إلى حد كبير. ولكن طوال هذا الوقت، لم يكن من الممكن رؤية أي شيء من هذا القبيل. لقد تدهورت الهياكل، مما يزيد بشكل لا هوادة فيه من فرص الإطلاق المفاجئ للمواد السامة في البحار. بيئة.

وفي أجزاء من العالم، يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذا الخطر. فارتفاع درجات حرارة المحيطات، وزيادة حموضة المياه، وتزايد العواصف، كل ذلك يعمل على تسريع تفكك هذه الحطام.

بطبيعة الحال، فإن حطام السفن من الحروب العالمية ليس هو الشيء الوحيد الذي يمكن العثور عليه في قاع البحر، حيث أن هناك العديد من السفن الأخرى التي تضيف إلى المشكلة. وقد تم تقدير تكلفة معالجة هذه المشكلة العالمية بنحو 1.5 مليار دولار. 340 مليار دولار أميركي (261 مليار جنيه إسترليني).

كم عدد هذه الحطامات التي تشكل تهديدًا لسلامة الناس والمجتمعات الساحلية والبيئة؟ ما الذي يمكننا فعله - ولماذا لم نفعل ذلك في وقت أقرب؟

رسم خرائط للمشكلة

إن الأرقام الأولية بالدولار وأعداد حطام السفن على الخريطة تثير القلق بحق. إن العمل الذي قام به باحثون مثل بول هيرسينك لقد قمنا بجمع مجموعات بيانات مختلفة للمساعدة في تصور حجم التحدي. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام، وموقع النقاط على الخرائط، قد تعطي أيضًا إحساسًا زائفًا باليقين.

ولكن ما زال الأمر كما هو الآن أن محيطات وبحار العالم ليست مرسومة على الخرائط بالقدر الذي نتمناه، حيث تم وصف ورسم خرائط تفصيلية لنحو 23% منها. وحتى هذا المستوى من التفصيل لا يرقى في كثير من الأحيان إلى المستوى الذي نحتاج إليه لتحديد موقع حطام السفينة بشكل إيجابي، ناهيك عن تحديد المخاطر التي قد تشكلها.

حطام بيرل هاربور المتسرب ببطء لا يزال يجذب الحياة البحرية (جيل ديفيتو)

هناك جهود عالمية مستمرة لتحسين رسم خرائطنا لمساحة المحيط تحت رعاية مشروع قاع البحر 2030، والتي تسعى إلى الوصول إلى دقة عالمية تبلغ 100 × 100 متر. وهذا يعني أن "بكسل" واحد من المعلومات يعادل حوالي ملعبين لكرة القدم.

سيكون هذا تحولاً كبيراً في فهمنا لقاع المحيط، لكنه لن يكشف عن تفاصيل كل تلك الأشياء التي قد تخفيها داخل هذين الملعبين لكرة القدم (والتي تتضمن عدداً لا بأس به من حطام السفن).

تم العثور على العديد من حطام السفن التي يمكن أن تشكل أكبر المشاكل في المياه الساحلية الضحلة، حيث توفر مبادرات رسم الخرائط الحكومية والعمل الذي تقوم به الصناعة دقة أعلى بكثير، ومع ذلك لا يزال تحدي تحديد الهوية قائما.

ماذا عن السجلات الأرشيفية؟ السجلات التاريخية، مثل تلك التي يحتفظ بها مؤسسة Lloyd's Register في لندن، تعد هذه الوثائق أساسية لإضفاء قدر أكبر من اليقين على حجم وطبيعة التحدي. وهي تحتوي على تفاصيل هياكل السفن والحمولات التي تم نقلها والمواقع الأخيرة المعروفة قبل الخسارة.

ولكن دقة هذه المواقع متغيرة، وهذا يعني أن معرفة مكان الحطام على قاع البحر على وجه التحديد، وبالتالي كيفية مسحه وتقييم مخاطره، ليس بالأمر السهل. ويتضح هذا بشكل واضح من خلال عمل عالم الآثار البحرية البريطاني إينيس مكارتني وعالم المحيطات مايك روبرتسوقد أثبتت تحقيقات الجيوفيزيائية والأرشيفية التفصيلية التي أجراها الباحثون في البحر الأيرلندي أن حطام السفن التاريخية كثيراً ما يُعزى إلى أشخاص غير معروفين أو يُحدد موقعه بشكل خاطئ. وهذا يعني أن النقاط على الخريطة غالباً ما تكون في أماكن خاطئة، وقد يكون ما يصل إلى 60% منها موجوداً في أماكن غير معروفة على قاع البحر.

حطام السفينة (باسكال إنجلريست / بيكسلز)

سباق ضد الزمن

إن أغلب حطام السفن الذي يسبب أكبر قدر من القلق هو حطام السفن المعدنية أو المصنوعة من المعدن والخشب. حيث يتدهور الفولاذ في هذه الحطام ببطء، مما يزيد من احتمالات انسكاب البضائع وتعطل المكونات. ومع ذلك، فإن هذا يشكل جزءًا فقط من المخاطر.

لقد أصبح البحر مكانًا أكثر ازدحامًا، حيث نقوم بصيد الأسماك بشكل مكثف ونكثف بناء مزارع الرياح البحرية وغيرها من منشآت الطاقة للوفاء بالتزامات صافي الانبعاثات الصفرية. كل هذا يؤثر على قاع البحر ويمكن أن يزعج أو يغير ديناميكيات مواقع الحطام.

هناك الاعتراف العالمي المتزايد إن الحاجة إلى معالجة هذه المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن بسبب التحديات الدولية والتخصصية المعقدة التي تفرضها.

تقع العديد من حطام السفن في المياه قبالة البلدان التي لا علاقة لها بالمالك الأصلي للسفينةفكيف إذن نستطيع أن نحدد من هو المسؤول؟ ومن الذي سيدفع تكاليف التنظيف ــ وخاصة عندما يستفيد المالك الأصلي من الثغرة القانونية المتمثلة في الحصانة السيادية؟

وبموجب هذا المفهوم، لا يمكن تحميل دولة العلم (البلد الذي سجلت فيه السفينة) المسؤولية بموجب القانون الدولي، وبالتالي فهي غير ملزمة قانونًا بدفع التعويض.

وإلى جانب هذه الأسئلة الأساسية المتعلقة بالمسؤولية، هناك تحديات فنية. فمن الصعب أن نعرف على وجه التحديد عدد حطام السفن المثيرة للقلق، وكيفية تحديد أماكنها. فكيف إذن نستطيع تقييم حالتها وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى التدخل؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نتدخل؟

كل هذه الأسئلة تشكل تحديًا معقدًا، وحلها يتطلب مساهمة المؤرخين وعلماء الآثار والمهندسين وعلماء الأحياء وعلماء الجيوفيزياء وعلماء الجيوكيمياء والمساحين الهيدروغرافيين ومحللي البيانات الجغرافية المكانية والمهندسين.

لقد بدأ هذا يحدث بالفعل، حيث أحرزت المشاريع الإقليمية تقدماً حاسماً وأظهرت ما يمكن تحقيقه. ومع ذلك، فإن حجم المشكلة الهائل يفوق حجم العمل الذي تم إنجازه حتى الآن.

من الواضح أن التكنولوجيات الجديدة تشكل أهمية بالغة، وكذلك المواقف الجديدة. وفي قلب المشكلة تكمن مسألة المعرفة واليقين ــ فهل هذا هو الحطام الذي نتصوره، وهل يشكل مشكلة، وإذا كان الأمر كذلك، فعلى مدى أي إطار زمني؟

التطورات في الطائرات بدون طيار تحت الماء المعروفة باسم المركبات تحت الماء المستقلة (AUVs)، والتي تم تزويدها بمجموعة من أجهزة الاستشعار لقياس قاع البحر واكتشاف الملوثات، يمكن ان تساعد إن المركبات ذاتية القيادة تحت الماء قادرة على تعزيز معرفتنا بمواقع الحطام، وما تحمله وحالة تدهورها. ويمكن للمركبات ذاتية القيادة تحت الماء أن توفر بيانات رخيصة الثمن وعالية الدقة، وتنتج انبعاثات أقل من حملة مسح مماثلة يتم إجراؤها من سفينة بحثية كبيرة.

نشر مركبة تحت الماء ذاتية القيادة (MBARI)

ولكننا نحتاج أيضاً إلى مشاركة هذه المعلومات ومقارنتها بالبيانات المستمدة من الأرشيفات للمساعدة في توليد المعرفة ومستويات أعلى من اليقين. ففي كثير من الأحيان، تجري المسوحات والتحقيقات تحت الماء في صوامع منعزلة، حيث تحتفظ وكالات أو شركات فردية بالبيانات، مما يمنع زيادة الفهم بسرعة وتراكمية.

إن مدى خطورة المخاطر البيئية والسلامة التي تشكلها حطام السفن في قاع المحيط، وكيف تتغير هذه المخاطر بمرور الوقت، غير معروف بالكامل. ولكن هذه مشكلة يمكننا حلها.

إننا في حاجة إلى اتخاذ إجراءات الآن، مدفوعة بإطار تنظيمي وتمويلي قوي، ومعايير فنية للإصلاح. شراكة عالمية - الاسم الرمزي للمشروع تانجاروا - تم عقد مؤتمر دولي لتحفيز هذا الإطار - لكن الإرادة السياسية والتمويل مطلوبان لجعله حقيقة واقعة.

ومن خلال العمل الأرشيفي والمسحي المستهدف، وبمشاركة البيانات والأفكار، يمكننا رسم مسار لمستقبل حيث لا يكون البحر مكانًا نتجاهل فيه اليوم الأشياء التي تهددنا غدًا.

فريزر ستورت هو أستاذ علم الآثار في جامعة ساوثهامبتون. تم إعادة نشر هذه المقالة من المحادثة بموجب رخصة المشاع الإبداعي. إقرأ ال المقال الأصلي.

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