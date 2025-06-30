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الحيتان القاتلة تطلب من البشر تناول الغداء ومشاركة التدليك

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الحيتان القاتلة مليئة بالمفاجآت (مؤسسة أبحاث الحيتان القاتلة)
الحيتان القاتلة مليئة بالمفاجآت (مؤسسة أبحاث الحيتان القاتلة)

تناولت دراسة نُشرت اليوم (30 يونيو) أكثر من 30 حالة حاولت فيها الحيتان القاتلة البرية مشاركة فرائسها مع البشر. وقد وُثِّقت هذه الحوادث، المنتشرة في أربعة محيطات، على مدى عقدين من الزمن، وشملت الحيتان القاتلة التي تُقدِّم للناس مجموعة متنوعة من الأسماك والثدييات واللافقاريات التي تم شراؤها حديثًا. 

وبحسب العلماء الذين شهدوا هذا السلوك بأنفسهم - وقضوا وقتا في محاولة تفسيره - فإن الحيتان القاتلة تقترب من الناس، وتسقط الشيء وتنتظر الرد. 

حوت قاتل في نيوزيلندا يقدم لغواص قطعة من كبد سمكة الراي النسر (مؤسسة أبحاث أوركا)
حوت قاتل في نيوزيلندا يقدم لغواص قطعة من كبد سمكة الراي النسر (مؤسسة أبحاث أوركا)
يقدم حوت قاتل سمكة موبولا كاملة لشخص على متن قارب قبالة الساحل المكسيكي، كما يظهر من أسفل السطح (لوسيا كورال / ليوناردو جونزاليس)
يقدم حوت قاتل سمكة موبولا كاملة لشخص على متن قارب قبالة الساحل المكسيكي، كما يظهر من السطح ومن تحته (لوسيا كورال / ليوناردو جونزاليس)

وقد خلص الباحثون إلى أن الحيتان القاتلة كانت تستغل الفرص لممارسة السلوك الثقافي الذي اكتسبته، أو الاستكشاف أو اللعب، في محاولة للتعرف على العلاقات مع الناس وتطويرها. 

قالت الدكتورة إنغريد فيسر، المؤلفة الثانية للدراسة: "الحوت القاتل اجتماعي للغاية، وكثيرًا ما نراه يتشارك الطعام. إن توثيق ووصف سلوكه وهو يحاول مشاركة الطعام مع البشر في أماكن مختلفة حول العالم أمرٌ مثير للاهتمام".

وأضافت المؤلفة الثالثة فانيسا بريجوليني: "إن الحيتان القاتلة من الحيوانات المفترسة التي غالبًا ما تأكل الثدييات الكبيرة الأخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبشر، فإنها تفضل أحيانًا المشاركة، مما يشير إلى اهتمامها ببناء علاقات خارج نطاق نوعها".

الحوت القاتل سعيد بالتفاعل مع البشر (مؤسسة أبحاث الحوت القاتل)
الحوت القاتل سعيد بالتفاعل مع البشر (مؤسسة أبحاث الحوت القاتل)

وقال المؤلف الرئيسي جاريد تاورز: "يبدو أن هناك عنصرًا اجتماعيًا في هذه الحالات يشير إلى المعاملة بالمثل المعممة بين الأنواع، وهو أمر غير معتاد للغاية أن نشهده في أي حيوان غير بشري ويشير إلى التقارب التطوري بين الحيتان القاتلة والبشر".

جدول المحتويات
جدول المحتويات

نظرية العقل

علق عالم البيئة والمؤلف الدكتور كارل سافينا، الذي لم يشارك في الدراسة، قائلاً: "من بين العقول العديدة والمتنوعة في البحر، يُرجَّح أن تكون الحيتان القاتلة هي الأعظم. وتكثر القصص العفوية عن ذكائها الذي يكاد يكون سرياليًا. 

لكن هؤلاء العلماء جمعوا هنا، وبشكل منهجي، قائمةً طويلةً من الأمثلة التي أظهرت فيها الحيتان القاتلة الحرة امتلاكها "نظرية العقل"، أي أن عقولها تُدرك أن البشر لديهم عقولٌ أيضًا. وكثيرًا ما أصرّ علماء النفس على أن "نظرية العقل" حكرٌ على البشر.

قد يختلف هذا الرأي مع الحيتان القاتلة. لطالما سعت الحيتان القاتلة للتفاعل معنا، وهي فضولية تجاهنا. بعد أن عاشت ملايين السنين في البحر، نبدو نحن في قواربنا بالنسبة لها ككائنات فضائية زائرة. 

"والحقيقة أننا غرباء في مكان غريب لا نعرف عنه الكثير، ولا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه عنه." شارك في البحث منظمات Bay Cetology وOrca Research Trust وMarea، تم نشر الدراسة الوصول المفتوح في مجلة علم النفس المقارن.

الحيتان القاتلة تتشارك الطعام (جاريد تاورز)
الحيتان القاتلة تتشارك الطعام (جاريد تاورز)

أنت تحك ظهري، وأنا سأحك ظهرك

وفي الوقت نفسه، تصدرت مجموعة من الحيتان القاتلة عناوين الصحف بسبب ميلها غير المتوقع إلى استخدام أعشاب البحر لتدليك بعضها البعض - ويقال إن هذا هو أول دليل على صناعة الأدوات يتم تسجيله بين الثدييات البحرية.  

كشفت لقطات من طائرات بدون طيار لحيتان قاتلة جنوبية مقيمة في بحر ساليش، في المياه الداخلية لولاية واشنطن، عن هذا السلوك. كانت الحيتان القاتلة تعضّ طرف ساق عشب البحر، وتضعه بين جسدها وجسد شريكها، ثم تدحرجه بينها لفترات طويلة.

وعلى الرغم من أن هذه المجموعة من الحيتان القاتلة كانت قد خضعت للدراسة الرسمية لمدة خمسين عاماً، ووصفت بأنها "أفضل الحيتان القاتلة التي تمت دراستها على هذا الكوكب"، إلا أن هذه الممارسة لم يتم رصدها في لقطات سابقة تم جمعها من الطائرات بسبب تعريفها الضعيف نسبياً. 

من المعروف أن العديد من أنواع الحيتان تمارس رياضة "الكيلبينج"، حيث تحرك أعشاب البحر برؤوسها، أغراض والأجسام للعب أو للحفاظ على صحة البشرة. ومع ذلك، فيما يُعرف الآن بـ"المعالجة المثلية"، يتم اختيار أعشاب البحر وتقليمها والتعامل معها بواسطة حوتين قاتلتين تعملان بتناغم.

حوتان قاتلتان تتجولان - يمكن رؤية الأعشاب البحرية بين أجسادهما (مركز أبحاث الحيتان)
حوتان قاتلتان تتجولان في مكان واحد - يمكن رؤية الأعشاب البحرية بين أجسادهما (مركز أبحاث الحيتان)

أُجريت الدراسة بقيادة مركز أبحاث الحيتان بالتعاون مع جامعة إكستر بالمملكة المتحدة. قال: "لقد اندهشنا عندما لاحظنا هذا السلوك لأول مرة". CWR مدير الأبحاث، الدكتور مايكل فايس. "سيقان عشب البحر متينة ومرنة، كخرطوم حديقة مملوء، بسطح خارجي زلق. أظن أن هذه الميزات تجعلها أداة مثالية للعناية بالحيوانات الأليفة."

ما ألاحظه في هذا السلوك هو مدى انتشاره بين أفراد هذه المجموعة. فقد شوهد ذكور وإناث من جميع مراحل حياتهم، ومن جميع المجموعات الجنوبية الثلاث المقيمة، يستخدمون عشب البحر بهذه الطريقة. وتشير جميع الأدلة إلى أنه جزء مهم من حياتهم الاجتماعية.

لا يمكن التوقف عن الخداع

لاحظ الفريق ظاهرة "التوائم" في ثمانية من أصل اثني عشر يومًا غطتها الدراسة، ويعتقدون أنها قد تكون سلوكًا شائعًا في هذه الفئة. كان من المرجح أن تختار الحيتان القاتلة شركاءً لها من أقاربها من الأمهات، ومن هم في نفس عمرها.

وعلق البروفيسور دارين كروفت من جامعة إكستر والمدير التنفيذي لمركز أبحاث الحياة البرية قائلاً: "في الرئيسيات - بما في ذلك البشر - يعمل اللمس على تخفيف التوتر ويساعد في بناء العلاقات".

"نعلم أن الحيتان القاتلة غالبًا ما تتواصل مع أعضاء آخرين من مجموعتها - عن طريق لمس أجسادهم و أغراض - ولكن استخدام عشب البحر بهذه الطريقة قد يعزز هذه التجربة.

يمكن رؤية شفرة من عشب البحر في فم الحوت القاتل على اليسار (مركز أبحاث الحيتان)
يمكن رؤية شفرة من عشب البحر في فم الحوت القاتل على اليسار (مركز أبحاث الحيتان)

قد يكون ذلك مهمًا أيضًا لصحة الجلد. لدى الحيتان والدلافين استراتيجيات متنوعة تساعدها على التخلص من الجلد الميت، وقد يكون هذا تكيفًا آخر لهذا الغرض.

تتميز الطحالب البنية، مثل عشب البحر، بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما قد يُفيد الحيتان أكثر. نعمل حاليًا على المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج الأولية، والبحث في الفوائد الاجتماعية والبشرية لهذا السلوك.

وقد تم رصد الحيتان القاتلة من بعض السكان وهي تفرك أجسادها على الشواطئ الحجرية الناعمة، ربما لإزالة الجلد الميت والطفيليات، ولكن السكان المقيمين في الجنوب ليسوا من بينهم.

فيديو يوتيوب

مستقبل قاتم

في آخر إحصاء أجرته هيئة موارد الحياة البرية عام ٢٠٢٤، لم يتبقَّ سوى ٧٣ فردًا من سكان الجنوب، وهو عدد منخفض للغاية. ويواجهون مستقبلًا "قاتمًا للغاية"، كما يقول فايس، يتفاقم بسبب انخفاض معدل المواليد. 

فريستها الرئيسية، سمك السلمون الشينوك، آخذة في التناقص بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ وتدمير موائل التكاثر، كما أن غابة أعشاب البحر التي تجد فيها الحيتان القاتلة أدواتها للتنظيف آخذة في التناقص. ويزيد التلوث والضوضاء الناتجة عن الأنشطة البشرية من الاضطراب.

يقول فايس: "يُعدّ تقليد الألوكيلبين دليلاً آخر على تفرد سكان الجنوب. فإذا فقدناهم، فإننا نفقد أكثر بكثير من مجرد 73 حيوانًا فرديًا أو سلالة وراثية. بل نفقد مجتمعًا معقدًا ومجموعة تقاليد ثقافية عميقة وفريدة".

الدراسة، التي ساهمت فيها أيضًا جامعة نورث إيسترن في بوسطن، يتم نشر in علم الأحياء الحالي.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
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