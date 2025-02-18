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في المنزل – شعاب منزل واكاتوبي

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سلحفاة خضراء كبيرة تغفو على جدار الشعاب المرجانية في واكاتوبي.|الغطس في المياه الضحلة في الشعاب المرجانية في واكاتوبي.|يمتد رصيف واكاتوبي حتى حافة منحدر الشعاب المرجانية في واكاتوبي.|حيث تلتقي المياه الضحلة بمنحدر الشعاب المرجانية في واكاتوبي.|الحياة تحت رصيف الشعاب المرجانية في واكاتوبي.|زوج من سمكة العقرب ذات الأوراق البيضاء.|سمكة الببغاء ملفوفة في شرنقتها الواقية وتنام ليلاً.|سمكة العقرب ذات الشرابات (Scorpaenopsis oxycephala) تتألق بمزيج مثير للاهتمام من اللون الأخضر والبرتقالي تحت إضاءة Fluo في الليل.|سرطان البحر الناسك المرجاني (جنس Paguritta) هو نوع مختلف من سرطان البحر الناسك حيث أنه بدلاً من استخدام صدفة الحلزون المهملة كمنزل له
سلحفاة خضراء كبيرة تغفو على جدار الشعاب المرجانية في واكاتوبي.|الغطس في المياه الضحلة في الشعاب المرجانية في واكاتوبي.|يمتد رصيف واكاتوبي حتى حافة المنحدر في الشعاب المرجانية.|حيث تلتقي المياه الضحلة بالمنحدر في الشعاب المرجانية في واكاتوبي.|الحياة تحت رصيف الشعاب المرجانية في واكاتوبي.|زوج من سمكة العقرب ذات الأوراق البيضاء.|سمكة الببغاء ملفوفة في شرنقتها الواقية وتنام ليلاً.|سمكة العقرب ذات الشرابات (Scorpaenopsis oxycephala) تتألق بمزيج مثير للاهتمام من اللون الأخضر والبرتقالي تحت إضاءة Fluo في الليل.|سرطان البحر الناسك المرجاني (جنس Paguritta) هو نوع مختلف من سرطان البحر الناسك حيث أنه بدلاً من استخدام صدفة الحلزون المهملة كمنزل لها
جدول المحتويات
جدول المحتويات

ما الذي يجعل Wakatobi's House Reef يستحق الجوائز العديدة؟ 

إنه مزيج من العوامل التي تشمل سهولة الوصول، وصحة الموائل، وتنوع النظم البيئية، ووفرة الحياة البحرية الفريدة والحجم الهائل للموقع.

في منطقة Wakatobi's House Reef، ستجد أنواعًا مختلفة من بطاقات Hermit. فبدلاً من استخدام صدفة الحلزون المتروكة كمنزل لها، تعيش Coral Hermits (جنس Paguritta) في الواقع في حفرة صغيرة في المرجان. ويتطلب الأمر عينًا ثاقبة لاكتشاف أحد هذه الكائنات، حيث نادرًا ما يكون حجمها أكبر من بذرة عباد الشمس.
في منطقة Wakatobi's House Reef، ستجد أنواعًا مختلفة من بطاقات Hermit. فبدلاً من استخدام صدفة الحلزون المتروكة كمنزل لها، تعيش Coral Hermits (جنس Paguritta) في الواقع في حفرة صغيرة في المرجان. ويتطلب الأمر عينًا ثاقبة لاكتشاف أحد هذه الكائنات، حيث نادرًا ما يكون حجمها أكبر من بذرة عباد الشمس.

على هذا النحو، من المعروف أن الضيوف يكرسون أيامًا كاملة من الليل للغوص على الشاطئ أمام المنتجع، ويعود العديد منهم عامًا بعد عام لتكرار التجربة. 

ملعب المياه الضحلة   

بين الشاطئ والمياه العميقة توجد مساحة واسعة من المياه الضحلة مليئة بأحواض الأعشاب، والمسطحات الرملية، ومجموعات ملونة من الشعاب المرجانية الناعمة وتكوينات المرجان الصلب المتناثرة، وكلها صحية بشكل ملحوظ وكثيفة للغاية في بعض الأماكن. إنه شيء لا تتوقعه بالقرب من منتجع. أكثر من مجرد سباحة بين الشاطئ والشعاب المرجانية، هذه المنطقة هي أرض رئيسية لوفرة من الحياة البحرية التي تشمل سمك الضفدع، والأسماك الحجرية، والأسماك الأنبوبية المزخرفة والقوية وسمك الهاليميدا الشبح، وثعابين موراي، وسمك الراي الأزرق المرقط، ومجموعة متنوعة من رأسيات الأرجل (أخطبوط، الحبار، الحبار)، أسماك الفك، الجمبري، وأزواج القوبيون، وعدد كبير من عاريات البزاق، الحبار، وأشعة النسر التي تحلق في أوقات معينة من السنة، وأكثر من ذلك.

الغطس في المياه الضحلة في Wakatobi's House Reef.
الغطس في المياه الضحلة في الشعاب المرجانية المنزلية.

تسمح الأعماق الضحلة لهذه المنطقة من House Reef بدخول قدر وافر من ضوء الشمس إلى قاع البحر، مما يكشف عن الألوان الزاهية التي قد تضيع في الأعماق الأكبر. يجمع هذا العرض السخي من الإضاءة المحيطة مع وفرة الأهداف لتزويد المصورين باستوديو مثالي تحت الماء. تتمتع المياه الضحلة أيضًا بجاذبية خاصة للسباحين، الذين يمكنهم الاستمتاع بإلقاء نظرة قريبة على قاع البحر دون المغامرة بعيدًا عن الشاطئ.

الغوص على الحافة

يمتد رصيف واكاتوبي للمراكب الصغيرة على طول الطريق إلى حافة نقطة إنزال House Reef.
يمتد رصيف واكاتوبي على طول الطريق إلى حافة الشعاب المرجانية المنزلية.

على بعد حوالي 70 مترًا (80 ياردة) من الشاطئ، تتحول ملامح House Reef بشكل مفاجئ من المياه الضحلة. يمتد الجدار المذهل إلى الشمال والجنوب من نهاية رصيف واكاتوبي للمراكب الصغيرة. هنا، تبدأ قمة الشعاب المرجانية على بعد مترين فقط من السطح وتغوص إلى أعماق تزيد عن 70 مترًا. تخلق هذه التضاريس الدرامية فرصة مثالية لملامح الغوص متعددة المستويات. هذا السور تحت الماء مليء بالشقوق والشقوق. تؤوي مجموعة مزدهرة من الإسفنج والشعاب المرجانية الصلبة والناعمة مجموعة متنوعة من اللافقاريات والأسماك، مع تغير مزيج الأنواع مع زيادة العمق.

حيث تلتقي المياه الضحلة مع المياه الضحلة في واكاتوبي هاوس ريف.
حيث تلتقي المياه الضحلة بالانحدار على الشعاب المرجانية في Wakatobi's House.

يسمح وضوح المياه في نطاق يزيد عن 30 مترًا بتدفق الضوء المحيط إلى الأعماق، مما يضيف إلى الدراما البصرية للجدران والمنحدرات السفلية. توفر هذه المناظر الطبيعية المتنوعة فرصًا لا حصر لها لصيد المخلوقات بين الشعاب المرجانية والملاجئ المغطاة بالظل والتي تشق المنحدرات. يمكن للغواصين متابعة اهتماماتهم إلى العمق المختار، ثم العودة ببطء نحو السطح، وإنشاء ملفات تعريف تسمح بأوقات قاع تزيد عن ساعة وتنتهي بتوقفات آمنة بين التكوينات المرجانية النابضة بالحياة. من الشائع رؤية السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر وهي تبحر على حافة الماء أو تأخذ قيلولة تحت الأعمدة المتدلية في الجدار. 

بالقرب من جيتي

الحياة البحرية تحت رصيف الشعاب المرجانية في واكاتوبي هاوس.
الحياة البحرية تحت رصيف الشعاب المرجانية في واكاتوبي هاوس.

يمتد رصيف واكاتوبي إلى الحافة الخارجية للشعاب المرجانية، مما يوفر للغواصين الذين لا يشعرون بالرغبة في السباحة من الشاطئ وصولاً مريحًا إلى نقطة الانطلاق. كما يعد الرصيف مكان غوص جدير بالملاحظة في حد ذاته. تخلق الأكوام الداعمة للرصيف مأوى وظلًا يحتضن أسرابًا كبيرة من الأسماك. تكشف النظرة عن كثب عن ثروة من الموضوعات الكبيرة. تعد الأعمدة والعوارض الخرسانية الكبيرة للرصيف موطنًا لمجموعة متنوعة من الروبيان وسرطان البحر وأسماك التمساح، وتشتهر المنطقة المحيطة بالعديد من مستعمرات شقائق النعمان وسمك المهرج وسمك الدامسل المرافق لها. يمكن العثور على أكثر من نصف دزينة من هذه الأسماك الصغيرة الجذابة بين مخالب مضيفها، مما يوفر فرصًا سهلة لواحدة من أكثر الصور شهرة تحت الماء.

تم العثور على هذا الزوج من أسماك العقرب ذات الأوراق البيضاء عند قاعدة رصيف واكاتوبي.
تم العثور على هذا الزوج من أسماك العقرب ذات الأوراق البيضاء عند قاعدة رصيف واكاتوبي.

توجد أيضًا المزيد من المخلوقات الغريبة أسفل وحول الرصيف بما في ذلك أسماك العقرب الورقية وسمك الأنابيب الشبح والحبار غالبًا في أزواج ولأولئك الذين لديهم عين حادة Pegasus Seamoth. قد تؤدي السباحة في المياه الضحلة أيضًا إلى مواجهة بعض حيوانات الكريت البحرية المقيمة التي تفضل هذا الموقع للصيد.  

قوارب سيارات الأجرة والانجرافات

يصادف غواص يتجول في الجدار مرجانًا كبيرًا مزينًا بأزهار الكرز في House Reef
غواص غواص يبحر عبر الحائط يظهر على مرجان كبير من أزهار الكرز في House Reef

يعد رصيف المراكب الصغيرة مجرد النقطة المركزية في House Reef، والذي يمتد إلى مواقع غوص أخرى محددة شمال وجنوب المنتجع. توفر هذه المساحة الشاسعة من الشعاب المرجانية والمياه الضحلة فرصًا لا حدود لها تقريبًا للاستكشاف. لمساعدة الغواصين على الوصول إلى أقسام أبعد من الشعاب المرجانية، تحتفظ واكاتوبي بأسطول من قوارب التاكسي لتوصيل التيار من الرصيف. اعتمادًا على الاتجاه الذي تتحرك فيه المياه، ستقوم قوارب التاكسي بإسقاط الغواصين شمالًا أو جنوبًا للمنتجع للقيام برحلة غوص طويلة تنتهي عند سلالم الرصيف. تعمل عمليات الإطلاق التي يتراوح طولها من 5 إلى 7 أمتار بالطاقة الكهربائية لتقليل التأثير البيئي، ويمكنها حمل خمسة غواصين أو سباحين بشكل مريح إلى الموقع المختار. تعمل قوارب سيارات الأجرة من الفجر حتى الغسق كل يوم، ويمكن للضيوف حجز رحلة أو ببساطة السؤال في مركز الغوص وانتظار القارب التالي المتاح للنزول. يؤدي هذا إلى انجراف مذهل على طول الشعاب المرجانية والعودة إلى الرصيف. تحقق مع مركز الغوص بشأن تغيرات المد والجزر.

يمكن لـ Wakatobi's House Reef إنتاج بعض الاكتشافات النادرة جدًا مثل White Cap Goby (Lotilia graciliosa) مع زميلها في الغرفة Alpheus الروبيان (Alpheus Rubromaculatus).
يمكن لـ Wakatobi's House Reef إنتاج بعض الاكتشافات النادرة جدًا مثل White Cap Goby (Lotilia graciliosa) مع زميلها في الغرفة Alpheus الروبيان (Alpheus Rubromaculatus).

للقيام بالانجرافات التي تستمر لمدة 90 دقيقة إضافية، يمكن للغواصين أن يطلبوا خزانات كبيرة الحجم من مركز الغوص لضمان إمدادات كافية من الغاز. تعتبر هذه الانجرافات أيضًا مفضلة لدى الغواصين الذين يقومون بإعادة التنفس، والذين لديهم القدرة على تمديد فترة الغوص إلى رحلات استكشافية تستغرق عدة ساعات. يبلغ الرقم القياسي الحالي للغوص الانجرافي لإعادة التنفس في House Reef أكثر من ست ساعات!

الجانب المظلم من المنزل

يتوفر The House Reef لضيوف واكاتوبي ليلًا ونهارًا. بالنسبة للبعض، غروب الشمس هو أفضل وقت للزيارة. ومع تلاشي الضوء، تبدأ الكائنات النشطة أثناء النهار في البحث عن مأوى، بينما تخرج أخرى من مخابئها لتتغذى في الظلام. يمكن لرأسيات الأرجل الماكرة والمتغيرة الألوان مثل الحبار والحبار أن تتخذ مجموعة من الألوان الزهرية والأرجوانية والحمراء والصفراء الزاهية، والأنماط التي يمكن استخدامها للتمويه أو التواصل أو حتى لتنويم الفريسة المحتملة.

يتم وضع سمكة الببغاء ملفوفة في شرنقتها الواقية في الفراش طوال الليل.
يتم وضع سمكة الببغاء ملفوفة في شرنقتها الواقية في الفراش طوال الليل.

تكشف أضواء الغطس عن الثعابين وهي تنزلق عبر الشعاب المرجانية، وتغفو السلاحف ورؤوسها مدسوسة في أعمدة متدلية على الحائط. قد يجد الغواصون الملتزمون أسماك الجراح وأعضاء آخرين من نوبة النهار مختبئين في أعماق فترات الاستراحة والشقوق في الشعاب المرجانية. نظرًا لأن الأسماك ليس لديها جفون لتغلقها، فقد لا تبدو وكأنها نائمة، لكنها في الواقع تستمتع بنسختها من الراحة طوال الليل. تقوم بعض الأسماك بأكثر من مجرد النوم ليلاً. تؤدي أسماك الببغاء واحدة من أشهر طقوس النوم على الشعاب المرجانية، حيث تفرز فقاعة مخاطية تشبه الهلام والتي تغلف جسمها بالكامل.

تتألق سمكة العقرب ذات الشرابات (Scorpaenopsis oxycephala) بمزيج مثير للاهتمام من اللون الأخضر والبرتقالي تحت إضاءة Fluo أثناء الغوص الليلي على الشعاب المرجانية المنزلية.
تتألق سمكة العقرب ذات الشرابات (Scorpaenopsis oxycephala) بمزيج مثير للاهتمام من اللون الأخضر والبرتقالي تحت إضاءة Fluo أثناء الغوص الليلي على الشعاب المرجانية المنزلية.

كما تقدم الغطسات الليلية فرصة فريدة لمشاهدة ظاهرة الفلورسنت البحري من خلال برنامج الغطس الفلوري في المنتجع. فبدلاً من أضواء الغوص التقليدية، يتم تزويد الغواصين الفلوريين والغواصين الفلوريين بأضواء زرقاء خاصة، إلى جانب مرشحات صفراء تناسب قناع الغوص. عندما تنجرف أشعة هذه الأضواء على طول الشعاب المرجانية، تضيء بعض الشعاب المرجانية والحيوانات بألوان متوهجة غريبة، مما يحول الليل إلى عرض ضوئي غريب.

هل تريد إضافة الشعاب المرجانية المنزلية إلى مجموعة الغوص الخاصة بك؟ تقبل Wakatobi الآن الحجوزات لعام 2024 وما بعده. ولكن مع امتلاء الفترات الزمنية بسرعة، من الأفضل أن تحجز مكانًا في وقت مبكر. اتصل بممثل واكاتوبي قريبا إذا كنت تفكر في رحلة. أستطيع أن أؤكد لكم أن الشعاب المرجانية في واكاتوبي هاوس والجدران وأنظمة الشعاب المرجانية خلفها تستحق الزيارة. في الواقع، يعود الضيوف بعد عام إلى هذا المكان السحري، وقد كرر البعض زيارتهم أكثر من ست مرات. 

اتصال:

البريد الإلكتروني: (office@wakatobi.com)

استعلم: (https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

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عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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