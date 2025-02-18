في المنزل – شعاب منزل واكاتوبي

ما الذي يجعل Wakatobi's House Reef يستحق الجوائز العديدة؟

إنه مزيج من العوامل التي تشمل سهولة الوصول، وصحة الموائل، وتنوع النظم البيئية، ووفرة الحياة البحرية الفريدة والحجم الهائل للموقع.

في منطقة Wakatobi's House Reef، ستجد أنواعًا مختلفة من بطاقات Hermit. فبدلاً من استخدام صدفة الحلزون المتروكة كمنزل لها، تعيش Coral Hermits (جنس Paguritta) في الواقع في حفرة صغيرة في المرجان. ويتطلب الأمر عينًا ثاقبة لاكتشاف أحد هذه الكائنات، حيث نادرًا ما يكون حجمها أكبر من بذرة عباد الشمس.

على هذا النحو، من المعروف أن الضيوف يكرسون أيامًا كاملة من الليل للغوص على الشاطئ أمام المنتجع، ويعود العديد منهم عامًا بعد عام لتكرار التجربة.

ملعب المياه الضحلة

بين الشاطئ والمياه العميقة توجد مساحة واسعة من المياه الضحلة مليئة بأحواض الأعشاب، والمسطحات الرملية، ومجموعات ملونة من الشعاب المرجانية الناعمة وتكوينات المرجان الصلب المتناثرة، وكلها صحية بشكل ملحوظ وكثيفة للغاية في بعض الأماكن. إنه شيء لا تتوقعه بالقرب من منتجع. أكثر من مجرد سباحة بين الشاطئ والشعاب المرجانية، هذه المنطقة هي أرض رئيسية لوفرة من الحياة البحرية التي تشمل سمك الضفدع، والأسماك الحجرية، والأسماك الأنبوبية المزخرفة والقوية وسمك الهاليميدا الشبح، وثعابين موراي، وسمك الراي الأزرق المرقط، ومجموعة متنوعة من رأسيات الأرجل (أخطبوط، الحبار، الحبار)، أسماك الفك، الجمبري، وأزواج القوبيون، وعدد كبير من عاريات البزاق، الحبار، وأشعة النسر التي تحلق في أوقات معينة من السنة، وأكثر من ذلك.

الغطس في المياه الضحلة في الشعاب المرجانية المنزلية.

تسمح الأعماق الضحلة لهذه المنطقة من House Reef بدخول قدر وافر من ضوء الشمس إلى قاع البحر، مما يكشف عن الألوان الزاهية التي قد تضيع في الأعماق الأكبر. يجمع هذا العرض السخي من الإضاءة المحيطة مع وفرة الأهداف لتزويد المصورين باستوديو مثالي تحت الماء. تتمتع المياه الضحلة أيضًا بجاذبية خاصة للسباحين، الذين يمكنهم الاستمتاع بإلقاء نظرة قريبة على قاع البحر دون المغامرة بعيدًا عن الشاطئ.

الغوص على الحافة

يمتد رصيف واكاتوبي على طول الطريق إلى حافة الشعاب المرجانية المنزلية.

على بعد حوالي 70 مترًا (80 ياردة) من الشاطئ، تتحول ملامح House Reef بشكل مفاجئ من المياه الضحلة. يمتد الجدار المذهل إلى الشمال والجنوب من نهاية رصيف واكاتوبي للمراكب الصغيرة. هنا، تبدأ قمة الشعاب المرجانية على بعد مترين فقط من السطح وتغوص إلى أعماق تزيد عن 70 مترًا. تخلق هذه التضاريس الدرامية فرصة مثالية لملامح الغوص متعددة المستويات. هذا السور تحت الماء مليء بالشقوق والشقوق. تؤوي مجموعة مزدهرة من الإسفنج والشعاب المرجانية الصلبة والناعمة مجموعة متنوعة من اللافقاريات والأسماك، مع تغير مزيج الأنواع مع زيادة العمق.

حيث تلتقي المياه الضحلة بالانحدار على الشعاب المرجانية في Wakatobi's House.

يسمح وضوح المياه في نطاق يزيد عن 30 مترًا بتدفق الضوء المحيط إلى الأعماق، مما يضيف إلى الدراما البصرية للجدران والمنحدرات السفلية. توفر هذه المناظر الطبيعية المتنوعة فرصًا لا حصر لها لصيد المخلوقات بين الشعاب المرجانية والملاجئ المغطاة بالظل والتي تشق المنحدرات. يمكن للغواصين متابعة اهتماماتهم إلى العمق المختار، ثم العودة ببطء نحو السطح، وإنشاء ملفات تعريف تسمح بأوقات قاع تزيد عن ساعة وتنتهي بتوقفات آمنة بين التكوينات المرجانية النابضة بالحياة. من الشائع رؤية السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر وهي تبحر على حافة الماء أو تأخذ قيلولة تحت الأعمدة المتدلية في الجدار.

بالقرب من جيتي

الحياة البحرية تحت رصيف الشعاب المرجانية في واكاتوبي هاوس.

يمتد رصيف واكاتوبي إلى الحافة الخارجية للشعاب المرجانية، مما يوفر للغواصين الذين لا يشعرون بالرغبة في السباحة من الشاطئ وصولاً مريحًا إلى نقطة الانطلاق. كما يعد الرصيف مكان غوص جدير بالملاحظة في حد ذاته. تخلق الأكوام الداعمة للرصيف مأوى وظلًا يحتضن أسرابًا كبيرة من الأسماك. تكشف النظرة عن كثب عن ثروة من الموضوعات الكبيرة. تعد الأعمدة والعوارض الخرسانية الكبيرة للرصيف موطنًا لمجموعة متنوعة من الروبيان وسرطان البحر وأسماك التمساح، وتشتهر المنطقة المحيطة بالعديد من مستعمرات شقائق النعمان وسمك المهرج وسمك الدامسل المرافق لها. يمكن العثور على أكثر من نصف دزينة من هذه الأسماك الصغيرة الجذابة بين مخالب مضيفها، مما يوفر فرصًا سهلة لواحدة من أكثر الصور شهرة تحت الماء.

تم العثور على هذا الزوج من أسماك العقرب ذات الأوراق البيضاء عند قاعدة رصيف واكاتوبي.

توجد أيضًا المزيد من المخلوقات الغريبة أسفل وحول الرصيف بما في ذلك أسماك العقرب الورقية وسمك الأنابيب الشبح والحبار غالبًا في أزواج ولأولئك الذين لديهم عين حادة Pegasus Seamoth. قد تؤدي السباحة في المياه الضحلة أيضًا إلى مواجهة بعض حيوانات الكريت البحرية المقيمة التي تفضل هذا الموقع للصيد.

قوارب سيارات الأجرة والانجرافات

غواص غواص يبحر عبر الحائط يظهر على مرجان كبير من أزهار الكرز في House Reef

يعد رصيف المراكب الصغيرة مجرد النقطة المركزية في House Reef، والذي يمتد إلى مواقع غوص أخرى محددة شمال وجنوب المنتجع. توفر هذه المساحة الشاسعة من الشعاب المرجانية والمياه الضحلة فرصًا لا حدود لها تقريبًا للاستكشاف. لمساعدة الغواصين على الوصول إلى أقسام أبعد من الشعاب المرجانية، تحتفظ واكاتوبي بأسطول من قوارب التاكسي لتوصيل التيار من الرصيف. اعتمادًا على الاتجاه الذي تتحرك فيه المياه، ستقوم قوارب التاكسي بإسقاط الغواصين شمالًا أو جنوبًا للمنتجع للقيام برحلة غوص طويلة تنتهي عند سلالم الرصيف. تعمل عمليات الإطلاق التي يتراوح طولها من 5 إلى 7 أمتار بالطاقة الكهربائية لتقليل التأثير البيئي، ويمكنها حمل خمسة غواصين أو سباحين بشكل مريح إلى الموقع المختار. تعمل قوارب سيارات الأجرة من الفجر حتى الغسق كل يوم، ويمكن للضيوف حجز رحلة أو ببساطة السؤال في مركز الغوص وانتظار القارب التالي المتاح للنزول. يؤدي هذا إلى انجراف مذهل على طول الشعاب المرجانية والعودة إلى الرصيف. تحقق مع مركز الغوص بشأن تغيرات المد والجزر.

يمكن لـ Wakatobi's House Reef إنتاج بعض الاكتشافات النادرة جدًا مثل White Cap Goby (Lotilia graciliosa) مع زميلها في الغرفة Alpheus الروبيان (Alpheus Rubromaculatus).

للقيام بالانجرافات التي تستمر لمدة 90 دقيقة إضافية، يمكن للغواصين أن يطلبوا خزانات كبيرة الحجم من مركز الغوص لضمان إمدادات كافية من الغاز. تعتبر هذه الانجرافات أيضًا مفضلة لدى الغواصين الذين يقومون بإعادة التنفس، والذين لديهم القدرة على تمديد فترة الغوص إلى رحلات استكشافية تستغرق عدة ساعات. يبلغ الرقم القياسي الحالي للغوص الانجرافي لإعادة التنفس في House Reef أكثر من ست ساعات!

الجانب المظلم من المنزل

يتوفر The House Reef لضيوف واكاتوبي ليلًا ونهارًا. بالنسبة للبعض، غروب الشمس هو أفضل وقت للزيارة. ومع تلاشي الضوء، تبدأ الكائنات النشطة أثناء النهار في البحث عن مأوى، بينما تخرج أخرى من مخابئها لتتغذى في الظلام. يمكن لرأسيات الأرجل الماكرة والمتغيرة الألوان مثل الحبار والحبار أن تتخذ مجموعة من الألوان الزهرية والأرجوانية والحمراء والصفراء الزاهية، والأنماط التي يمكن استخدامها للتمويه أو التواصل أو حتى لتنويم الفريسة المحتملة.

يتم وضع سمكة الببغاء ملفوفة في شرنقتها الواقية في الفراش طوال الليل.

تكشف أضواء الغطس عن الثعابين وهي تنزلق عبر الشعاب المرجانية، وتغفو السلاحف ورؤوسها مدسوسة في أعمدة متدلية على الحائط. قد يجد الغواصون الملتزمون أسماك الجراح وأعضاء آخرين من نوبة النهار مختبئين في أعماق فترات الاستراحة والشقوق في الشعاب المرجانية. نظرًا لأن الأسماك ليس لديها جفون لتغلقها، فقد لا تبدو وكأنها نائمة، لكنها في الواقع تستمتع بنسختها من الراحة طوال الليل. تقوم بعض الأسماك بأكثر من مجرد النوم ليلاً. تؤدي أسماك الببغاء واحدة من أشهر طقوس النوم على الشعاب المرجانية، حيث تفرز فقاعة مخاطية تشبه الهلام والتي تغلف جسمها بالكامل.

تتألق سمكة العقرب ذات الشرابات (Scorpaenopsis oxycephala) بمزيج مثير للاهتمام من اللون الأخضر والبرتقالي تحت إضاءة Fluo أثناء الغوص الليلي على الشعاب المرجانية المنزلية.

كما تقدم الغطسات الليلية فرصة فريدة لمشاهدة ظاهرة الفلورسنت البحري من خلال برنامج الغطس الفلوري في المنتجع. فبدلاً من أضواء الغوص التقليدية، يتم تزويد الغواصين الفلوريين والغواصين الفلوريين بأضواء زرقاء خاصة، إلى جانب مرشحات صفراء تناسب قناع الغوص. عندما تنجرف أشعة هذه الأضواء على طول الشعاب المرجانية، تضيء بعض الشعاب المرجانية والحيوانات بألوان متوهجة غريبة، مما يحول الليل إلى عرض ضوئي غريب.

هل تريد إضافة الشعاب المرجانية المنزلية إلى مجموعة الغوص الخاصة بك؟ تقبل Wakatobi الآن الحجوزات لعام 2024 وما بعده. ولكن مع امتلاء الفترات الزمنية بسرعة، من الأفضل أن تحجز مكانًا في وقت مبكر. اتصل بممثل واكاتوبي قريبا إذا كنت تفكر في رحلة. أستطيع أن أؤكد لكم أن الشعاب المرجانية في واكاتوبي هاوس والجدران وأنظمة الشعاب المرجانية خلفها تستحق الزيارة. في الواقع، يعود الضيوف بعد عام إلى هذا المكان السحري، وقد كرر البعض زيارتهم أكثر من ست مرات.

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