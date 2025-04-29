طريق من الطوب الأصفر يؤدي إلى سفينة الرقيق الدنماركية

تم التعرف أخيرًا على حطام سفينتين تم اكتشافهما في المياه الضحلة قبالة كوستاريكا في سبعينيات القرن العشرين على أنهما سفينتان دنماركيتان لنقل العبيد من أوائل القرن الثامن عشر - بمساعدة تأريخ حلقات الأشجار وبعض الطوب الملون بشكل مميز.

كان من المفترض منذ فترة طويلة أن الحطام يعود لسفن قراصنة، ولم يتم التشكيك في ذلك إلا بعد عام 2015، عندما عثر علماء الآثار البحرية الأمريكية على طوب أصفر في أحد المواقع بالقرب من بويرتو ليمون في منتزه كاهويتا الوطني.

في عام 2023، غواصون أثريون من الدنمارك متحف الوطني أجرى متحف سفن الفايكنج التابع له حفريات في موقع حطام سفينة يقع على عمق حوالي أربعة أمتار. أخذوا عينات من الأخشاب والطوب من الحمولة، بالإضافة إلى العثور على عدد من الأنابيب الفخارية، ولكن لم تُنشر استنتاجاتهم إلا الآن.

حفرة حفر في موقع الحطام (جون فير إنجيدال نيسن، المتحف الوطني الدنماركي)

تم تحليلها من قبل خبراء في المتحف الوطني و جامعة جنوب الدنماركوأكدت العينات المصادر التاريخية التي تصف خسارة السفن الدنماركية سيئة السمعة. فريديريكوس كوارتوس كريستيانوس كوينتوس في 1710.

كانت هذه السفن قد غادرت كوبنهاجن في ديسمبر 1708، متجهة إلى جزر الهند الغربية الدنماركية، وكانت تحمل الأقمشة والسلع المعدنية والأسلحة المخصصة للتداول في غرب أفريقيا على طول الطريق لنحو 700 شخص مستعبد.

غرقت السفينتان على الشعاب المرجانية في كوستاريكا في عام 1710 نتيجة لأخطاء ملاحية. فريديريكوس كوارتوس وأفادت التقارير أنه تم إشعال النيران فيه، بينما كريستيانوس كوينتوس تم قطع حبل المرساة الخاص بها قبل أن تتحطم في الأمواج.

وفقًا للسجلات التاريخية، هرب العديد من العبيد، على الرغم من أن 100 منهم أُعيد أسرهم وأُرسلوا للعمل في مزارع الكاكاو. ولم تُسجل مواقع حطام السفن.

استخدام الخطوط الجوية (المتحف الوطني الدنماركي)

وقال عالم الآثار البحرية ديفيد جريجوري، أستاذ الأبحاث في المتحف الوطني حيث يرأس قسمه الجديد: "التحليلات مقنعة للغاية ولم يعد لدينا أي شك في أن هذه هي حطام سفينتي الرقيق الدنماركيتين". نجورد مركز أبحاث بحرية. قاد أعمال التنقيب تحت الماء مع زميله عالم الآثار البحرية في المتحف أندرياس كالماير بلوخ.

قال جريجوري: "الطوب دانمركي، والأخشاب كذلك، فهي متفحمة ومغطاة بالسخام نتيجة حريق. وهذا يتوافق تمامًا مع الروايات التاريخية التي تفيد باحتراق إحدى السفن".

ديفيد جريجوري (على اليمين) يعمل في الموقع مع الغواص المحلي بيت ستيفنز (المتحف الوطني في الدنمارك)

لقد كانت عملية طويلة، وكدتُ أستسلم في النهاية، لكن هذه بلا شك أغرب عملية تنقيب أثري شاركتُ فيها حتى الآن،" علق بلوخ. "ليس فقط لأنها ذات أهمية كبيرة للسكان المحليين، بل أيضًا لأنها واحدة من أكثر حوادث غرق السفن دراماتيكية في تاريخ الدنمارك، والآن نعرف بالضبط أين حدث ذلك.

"وهذا يوفر قطعتين كانتا مفقودتين من تاريخ الدنمارك."

أظهر تأريخ حلقات الأشجار لأخشاب البلوط المتفحمة من إحدى الحطام أن الشجرة تم قطعها بين عامي 1690 و1695 في غرب بحر البلطيق، وهي المنطقة التي تضم مقاطعة مكلنبورغ الألمانية، وشليسفيج هولشتاين، والدنمارك، وسكانيا.

ديفيد جريجوري يوثق ويأخذ عينات من الطوب في قاع البحر (جون فير إنجيدال نيسن، المتحف الوطني في الدنمارك)

كانت أبعاد الطوب مطابقة لأبعاد طوب "فلنسبورغ" الأصفر. وأظهرت تحاليل الطين أنه جاء إما من شاطئ إيلر أو إيجرنسوند في مضيق فلنسبورغ، حيث كان يُنتج الطوب على نطاق واسع للاستخدام في الدنمارك ومستعمراتها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ولم يكن هذا النوع من الطوب يُستخدم في المباني في أي مكان آخر في أوروبا آنذاك.

كانت هذه الأنابيب الفخارية أنابيب قياسية هولندي الصنع، تُستخدم على الأرجح في السفن الدنماركية. يشير حجمها وشكلها ونقشها إلى أنها صُنعت في الفترة التي سبقت عام ١٧١٠. ونادرًا ما كانت الأنابيب الفخارية تدوم لأكثر من خمس سنوات.

جريجوري وبلوخ مع أخشاب مُستخرجة من كوستاريكا. (جون فير إنجيدال نيسن، المتحف الوطني الدنماركي)

كما شارك في تحقيقات الحطام كل من المتحف الوطني في كوستاريكابالتعاون مع اللجنة الأثرية في كوستاريكا وهيئات كوستاريكية أخرى. مثّل هذا المشروع أول تنقيب أثري تحت الماء في البلاد.

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