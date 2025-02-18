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حطام السفن في بحر كورتيز الجنوبي

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كريستوفر ب. ويفر يستكشف الطائرة C-59
كريستوفر ويفر يستكشف الطائرة C-59

يرتبط هذا المسطح المائي على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك بالحياة البحرية المذهلة، ولكن لا ينبغي تجاهل حطامه، كما يقول مايكل سالفاريزا وكريستوفر بي ويفر. ورغم أن العديد من السفن تم إغراقها عمدًا كشعاب مرجانية اصطناعية، فإن هذا لا يعني أنها لم تتمتع بمهن مرموقة، والتي يرجع تاريخها غالبًا إلى الحرب العالمية الثانية

بحر كورتيز، ويشار إليه أحيانًا باسم خليج كاليفورنياتعد هذه المنطقة وجهة مفضلة للغواصين. فهي موطن لأسود البحر الفضولية والحيتان المهاجرة وأسماك القرش المطرقة وكرات الطعم الدوارة من الأسماك ومجموعة متنوعة من الحياة البحرية المثيرة للاهتمام لدرجة أن جاك كوستو أشار إلى مياهها بأنها "حوض السمك العالمي".

تتوفر هنا فرص عديدة للغوص على اليابسة وعلى متن سفن. يمكن للغواصين المغادرين من مدينة كابو سان لوكاس الجنوبية الاستمتاع بالغوص الرائع في المنطقة المجاورة والعودة لتناول الغداء، أو المغامرة في أعماق البحار إلى غوردو بانكس الأسطورية.

منحدر صخري ملون
منحدر صخري ملون

هناك، تتدفق المياه الغنية بالعناصر الغذائية عبر سلسلة من الجبال البحرية وتجذب أسرابًا مبهرة من أسماك القرش، وأسماك الراي اللاسعة، والتونة، والواهو، والمارلن.

في لاباز، تتاح الفرصة للغواصين والسباحين لمواجهة أسماك القرش الحوتية أثناء حديقة كابو بولمو الوطنيةتعد أسماك القرش الثور فريسة الغواصين. وقد تم مؤخرًا العثور على أسراب من الحيتان القاتلة، ويوجه بعض الغواصين مغامراتهم على أمل مواجهة هذه الحيوانات المفترسة الحقيقية.

بحر كورتيز عادة ما يكون له قاع صخري
بحر كورتيز عادة ما يكون له قاع صخري

في رحلتنا الاستكشافية لاستكشاف مياه بحر كورتيز الجنوبي، غادرنا كابو سان لوكاس واتجهنا شمالاً على متن سفينة Nautilus Adventures التي تبحر على متن قارب حي. سيدة شجاعة

سمكة الكاردينال الحمراء اللامعة تختبئ بين الأنقاض الصخرية
سمكة الكاردينال الحمراء اللامعة تختبئ بين الأنقاض الصخرية
تستخدم الأسماك حطام السفن الغارقة كمأوى لها
تستخدم الأسماك حطام السفن الغارقة كمأوى لها

تحتوي معظم المسطحات المائية الصالحة للملاحة على أسرار السفن تحت سطحها، ولا يختلف بحر كورتيز عن ذلك. وبينما ينبهر معظم الزوار بالحياة البحرية في هذه المنطقة، أردنا استكشاف هذه الآثار الغارقة ومعرفة قصصها.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

سي-54

الأول كان حطامًا معروفًا باسم سي-54 أغوستين ميلغار، وهي كاسحة ألغام قديمة غرقت في عام 2000 جنوب مكان يسمى بويرتو إسكونديدو. يبلغ طولها 56 مترًا وعرضها 11 مترًا، وهي واحدة من أقل مناطق الغوص شهرة وأقلها تقديرًا في بحر كورتيز.

مايك سالفاريزا يستكشف الطائرة C-54
مايك سالفاريزا يستكشف الطائرة C-54

تم بناء السفينة في تامبا بولاية فلوريدا عام 1944 وتم إطلاقها تحت الاسم غير الرومانسي USS الجهاز (AM-220بعد مهمتها الأولية في منطقة قناة بنما، انتقلت إلى بيرل هاربور لمرافقة السفن والقوافل الأخرى. 

C-54 في تامبا، يوليو 1944 (الأرشيف الوطني: جون إتش كوستيلو عبر navsource.org)
طائرة C-54 متخفية في تامبا، يوليو 1944 (الأرشيف الوطني / جون إتش كوستيلو عبر navsource.org)

وفي أواخر عام 1944، قامت بدوريات في المياه المحيطة ببالاو في ميكرونيزيا قبل أن تعود إلى مهام المرافقة في مواقع في المحيط الهادئ مثل طرق كوسول، ومانوس، وأوليثي، وجوام، وسايبان، والفلبين، وأخيرًا جزيرة أوكيناوا، حيث قامت بمرافقة العديد من سفن الشحن الحربية والسفن الهجومية.

في 6 أبريل 1945، AM-220 تم استدعاؤه لمساعدة السفينة الحربية يو إس إس مولاني، التي تعرضت لهجمات كاميكازي يابانية، وأنقذت 16 ناجيًا. وواصلت تنظيف الألغام في جميع أنحاء الشرق الأقصى ودعمت عملية الأسطول الأمريكي الثالث ضد اليابان. حصلت السفينة على ثلاث نجوم معركة لخدمتها في الحرب العالمية الثانية.

USS Device (AM-220)، والمعروفة أيضًا باسم C-54 Agustin Melgar (الأرشيف الوطني: John H Costello عبر navsource.org)
الغواصة يو إس إس (AM-220)، المعروفة باسم C-54 (الأرشيف الوطني / جون إتش كوستيلو عبر navsource.org)

في عام 1950 تم إعادة تكليفها كـ السلامه اولا سفينة تعمل على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا ومنطقة البحر الكاريبي، قبل أن تصبح منظمة أطباء بلا حدود 220 في عام 1955 وفي عام 1962 تم بيعها للحكومة المكسيكية. ولم تنته قصة سطحها إلا في عام 2000، عندما تم إغراقها عمدًا لإنشاء شعاب مرجانية اصطناعية داخل منتزه خليج لوريتو الوطني.

يؤدي هذا القسم إلى أسفل سطح الطائرة C-54
يؤدي هذا القسم الموجود على متن الطائرة C-54 إلى أسفل الطوابق

اليوم كما C-54 تشكل الحطام مكانًا رائعًا للغوص بالنسبة لمستكشفي حطام السفن. فنحن دائمًا نفكر في تاريخ السفينة عندما نمر عبر بقاياها الشبحية أو نلمس المعدن الخاص ببنيتها الفوقية لأن كل سفينة لها تاريخها. C-54في حالة "إن القتال الرهيب في الحرب العالمية الثانية هو ما يتبادر إلى ذهني بينما نسبح عبر ممراتها الطويلة الصامتة. 

أسماك الشعاب المرجانية الصغيرة تصنع منزلها داخل C-54
أسماك الشعاب المرجانية الصغيرة تصنع منزلها داخل C-54
غالبًا ما تستقر أسماك الصقر المرجانية على أطراف المرجان في مكان واضح
غالبًا ما تستقر أسماك الصقر المرجانية على أطراف الشعاب المرجانية

يقع الحطام على عمق 21 مترًا ويغطيه نمو بحري. تزين هيكله صخور غورغونية صفراء لامعة وإسفنجات حمراء اللون، وتستخدم مجموعة متنوعة من الأسماك السفينة كمأوى. 

نظرًا لأن السفينة كانت مستعدة جيدًا قبل الغرق، فإن الاختراق سهل، مع وجود العديد من السباحة عبرها والخروج السهل المرئي طوال الغوص، مما يجعلها مقدمة مثالية لحطام بحر كورتيز الجنوبي.

فانغ مينغ

تم العثور على ثعابين موراي الخضراء في بحر كورتيز
تم العثور على ثعابين موراي الخضراء في بحر كورتيز

بالقرب من جبل إل باجو البحري، فانغ مينغ تتمتع هذه السفينة الصينية بإرث أكثر قتامة. فقد استولت عليها السلطات المكسيكية في 18 أبريل/نيسان 1995، لمحاولتها تهريب عمال مهاجرين إلى الولايات المتحدة. وقد عثرت السلطات على 88 رجلاً وسبع نساء محتجزين في مكان مغلق على متن السفينة.

غواص يستكشف فانغ مينغ
غواص يستكشف فانغ مينغ

وبعد مرور أربع سنوات، قررت الحكومة أنها لم تعد بحاجة إلى السفينة المصادرة، وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، أغرقت السفينة التي يبلغ طولها 56 متراً. فانغ مينغ بالقرب من جزيرة بالينا كأول شعاب مرجانية اصطناعية في أمريكا اللاتينية. 

يقع موقع الغوص الشهير هذا على الساحل الغربي لجزيرة إسبيريتو سانتو، أمام إل كوراليتو على عمق 23 مترًا تحت الماء. ويحتضن وفرة من الحياة البحرية، بما في ذلك السلاحف الخضراء الكبيرة التي يبدو أنها تستمتع بالراحة الهادئة على سطح السفينة. 

يستكشف الغواصون جبل إل باجو البحري
يستكشف الغواصون جبل إل باجو البحري

خلال غوصنا، شهدنا وجود طبقة حرارية على عمق 18 مترًا تقريبًا، حيث انخفضت درجة حرارة الماء من 24 إلى 21 درجة مئوية، وكانت المياه أكثر عكارة تحتها. وقد أضاف هذا شعورًا بالغموض إلى حطام سفينة كانت تستخدم ذات يوم لتهريب البشر.

سي-59

سر آخر غارق في بحر كورتيز الجنوبي هو ما يسمى عادة بـ C-59 حطام، على الرغم من أنه في الواقع USS شهادة دبلوم (AM221)، وهي كاسحة ألغام من فئة الأدميرال حصلت على ثلاث نجوم معركة لخدمتها في المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية.  

دبلوم USS (AM221) المعروف أيضًا باسم C-59 (كارلوس بيزانو عبر navsource.org)
دبلوم USS (AM221) المعروف أيضًا باسم C-59 (كارلوس بيزانو عبر navsource.org)

في عام 1962 تم بيعها إلى البحرية المكسيكية، وأعيدت تسميتها إلى ARM DM-17 وبعد ذلك في عام 1994 ARM الكاديت فرانسيسكو ماركيز (C-59وبحلول عام 2004 أصبحت قديمة وغاصت كشعاب مرجانية اصطناعية بالقرب من لاباز. 

يرقد الحطام على جانبه الأيسر، في مياه يتراوح عمقها بين 21 إلى 9 أمتار، وهو مثال آخر على سفينة شهدت قتالاً عنيفًا وهي الآن تتلاشى تحت أمواج بحر كورتيز.

كما هو الحال في السفن الأخرى التي تم إغراقها عمدًا، فإن الفتحات الكبيرة تمكن من الاختراق بسهولة. أثناء غوص في وقت متأخر من بعد الظهر، كنا مشغولين باستكشاف الداخل عندما سقط قارب كبير كاليفورنيا انطلق أسد البحر بسرعة هائلة عبر الحطام، غاص عميقًا في مخازن الشحن ثم انطلق للخارج بنفس السرعة. 

سوف يتحدى ذكور أسود البحر الغواصين الذين يقتربون كثيرًا من الإناث
سوف يتحدى ذكور أسود البحر الغواصين الذين يقتربون كثيرًا من الإناث

لقد كانت رؤية هذا الحيوان البحري وهو يستكشف حطام السفينة سبباً في رسم البسمة على وجوهنا. لو كان بوسعنا أن نتحرك بمهارة مثل أسد البحر!

في الداخل، الهيكل الصدئ C-59 إنها قاتمة وطينية، والظلام يخلق مزاجًا كئيبًا للغواصين. نأخذ لحظة للتفكير في كيف كانت هذه السفينة ذات يوم جزءًا من الجهود المبذولة لهزيمة الشر.

سالفاتيرا

و 97m سالفاتيرا تم بناؤها أثناء الحرب العالمية الثانية كعبّارة لنقل عمال أحواض بناء السفن عبر خليج تشيسابيك إلى نيوبورت نيوز، فيرجينيا. لم تشهد أي عمل قتالي ولكن كل مساهمة في المجهود الحربي، كبيرة كانت أم صغيرة، كانت ضرورية. 

مروحة سالفاتيرا
مروحة سالفاتيرا

بعد الحرب تم بيع السفينة في المزاد العلني، نظرا لـ سالفاتيرا أطلق عليها اسم "العلم المكسيكي" على شكل عبارة تسير بين لاباز وتوبولوبامبو (بالقرب من لوس موتشيس في ولاية سينالوا). 

في يونيو 1976 سالفاتيرا غرقت السفينة بعد اصطدامها بشعاب سوواني في ظلام الليل. ولأنها كانت تحمل شحنة شديدة الاشتعال من البنزين ووقود الطائرات والبوتان ووقود الديزل، لم يكن هناك ركاب على متنها. 

غرقت على عمق 18 مترًا، ولكن بعد عدة أشهر في 30 سبتمبر، تحرك إعصار ليزا فوق لاباز مع رياح بلغت سرعتها 120 ميلاً في الساعة، وكانت قوية بما يكفي لدحرجة السفينة. سالفاتيرا انقلبت السفينة إلى قاعها، بفعل الأمواج التي تمزق الهيكل بأكمله عن سطحها. ورغم تعرضها للضرب والكدمات، إلا أنها ما زالت قادرة على القيام بغوصة رهيبة.

تحكي الحطام المكسور قصة غرق السفينة سالفاتيرا والإعصار اللاحق
تحكي الحطام المكسور قصة غرق السفينة سالفاتيرا والإعصار اللاحق

استكشفنا حطام السفينة المظلم والغامض. وبينما كنا نسبح على طول الهيكل الملتوي، رأينا إطارات وأجزاء شاحنات وبراميل وحاويات. وفي اتجاه المؤخرة، كانت المروحة مغطاة بنباتات بحرية. سالفاتيرا، ظهره مكسور وجوانبه المعدنية مثقوبة وممزقة، ويتخذ وضعية معذبة.

داخل حطام سالفاتيرا توجد براميل وحطام متنوع
داخل حطام سالفاتيرا توجد براميل وحطام متنوع
الآلات داخل سالفاتيرا
الآلات داخل سالفاتيرا

إن التسلل إلى الداخل والسباحة عبر الممرات المظلمة يعيدنا إلى ذلك اليوم المشؤوم عندما أصيبت السفينة بجروح قاتلة بسبب الشعاب المرجانية القريبة. هذه ليست حطامًا تم "إعداده" للغواصين، لذا فهم بحاجة إلى توخي الحذر عند الإبحار عبر الداخل.

خرجنا لنجد سمكة الراي اللساع الجنوبية الضخمة، التي يبلغ طولها بسهولة 3 أمتار من الأنف إلى الذيل، وسمكة العقرب وسمكة الرقيب الإقليمي تدافع بجدية عن كتل البيض الخاصة بها. سالفاتيرا، والتي أصبحت الآن عبارة عن شعاب مرجانية مزدهرة، كانت تستمتع بعملها الأخير كملاذ للحياة البحرية.

سمكة الراي الجنوبية الكبيرة تختبئ في الرمال
سمكة الراي الجنوبية الكبيرة تختبئ في الرمال

عند زيارة بحر كورتيزاستمتع بكل تأكيد بمناظر الحياة البحرية ولكن لا تتجاهل حطام السفن أدناه - فقصصهم يمكن تعلمها وتجربتها ومشاركتها.

أيضا على ديفرنيت: الروح القدس, ليالي القفص مع الحبار العملاق, كن البطل! – أسود البحر الصغيرة, بحر كورتيز وشبه جزيرة باجا

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القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

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عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

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سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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