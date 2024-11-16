عطلة نهاية الأسبوع الطويلة للغوص في جمهورية الدومينيكان

لقد أتيحت الفرصة لزيارة جمهورية الدومينيكان لبضعة أيام بشكل مفاجئ وثبت أنها لا تقاوم بالنسبة لمايكل سالفاريزا وكريستوفر ب. ويفر - ولكن هل سيكون هناك ما يكفي لرؤيته تحت الماء لتلبية مطالب الغواصين الذين تجولوا أكثر من قليل؟

استغرقت الرحلة المباشرة من نيويورك إلى بونتا كانا ثلاث ساعات ونصف، وبدأت عطلة نهاية الأسبوع الطويلة من الغوص.

لقد سافرنا عبر هذه البلاد منذ سنوات عديدة. وكانت نقطة البداية لمغامرة على متن سفينة إلى منطقة سيلفر بانكس الأسطورية، الواقعة بين جزيرة هيسبانيولا، التي تتقاسمها جمهورية الدومينيكان مع هايتي، وجزر توركس وكايكوس.

تُعَد منطقة سيلفر بانكس أرضًا خصبة لتكاثر الحيتان الحدباء في فصل الشتاء في شمال الأطلسي، وفي ذلك الوقت كان تركيزنا بالكامل منصبًّا على الحيتان. وعلى مدار مسيرة غوص طويلة وممتدة أعقبت تلك الرحلة، لم نعد قط إلى جمهورية الدومينيكان، وكانت رحلة نهاية الأسبوع هذه فرصة أخيرًا للغوص في هذه الجزيرة التي غالبًا ما يتجاهلها الغواصون.

لقد اخترنا الغوص في المنطقة المعروفة باسم باياهيبي بسبب قربها من حطام سفينة مشهورة، سانت جورجعند وصولنا، تواصلنا بسرعة مع سكوبا كاريبي، أحد مشغلي الغوص المحليين، ورتب جدول الغوص الخاص بنا. في وقت مبكر من صباح اليوم التالي كنا على متن قارب متجهين إلى موقع الغوص الأول لدينا، وهو الشعاب المرجانية المعروفة باسم Guaraguao1.

الشاطئ في باياهيبي

الصعود إلى قارب الغوص

غواراجواو1 عبارة عن شعاب مرجانية ضحلة متموجة تتكون من بقع من الرمال مختلطة بشرائح من الشعاب المرجانية. لاحظنا على الفور أن بعض الشعاب المرجانية بدأت في التبييض، نتيجة لصيف حار للغاية وتذكير بالتأثيرات المدمرة التي يخلفها تغير المناخ العالمي على أنظمة الشعاب المرجانية الحساسة في العالم. ومع اقتراب طقس الشتاء البارد، نأمل أن تتعافى الشعاب المرجانية.

ومع ذلك، تزدهر العديد من الشعاب المرجانية هنا، وتعد الشعاب المرجانية موطنًا لمجموعة من سكان الشعاب المرجانية الكاريبية المعتادة. فقد بحثت سمكة الجندي السوداء عن مأوى تحت الشعاب المرجانية المتدلية، إلى جانب سمكة السنجاب الطويلة الجميلة.

سمكة السنجاب الخجولة ذات العمود الفقري الطويل

سمكة الملف ذات البقع البيضاء

كانت هناك عدة أنواع من أسماك الببغاء تتنقل بين النتوءات المرجانية، وكان بإمكان الغواصين ذوي الخبرة رصد محطات تنظيف الشعاب المرجانية التي تعمل بها أسماك التنظيف الصفراء الزاهية التي تنتظر مهمتها التالية. كما تتبعنا أزواجًا من أسماك الفراشة ذات العيون الأربعة أثناء اختيار طريقها بين الطحالب البحرية والشعاب المرجانية.

تتميز سمكة الببغاء ذات الشريط الأحمر بألوانها المذهلة

بالنسبة للغواصين المهتمين بالتاريخ، فإن شعاب غواراجواو هي موطن لمتحف فريد من نوعه لحطام السفن تحت الماء. تم نقل المدافع والمرساة الكبيرة والبنادق وكرات المدافع إلى هنا من مواقع السفن الشراعية الإسبانية القريبة.

قذيفة مدفع تستقر على نهاية مدفع في محمية غوادالوبي الأثرية تحت الماء

في الواقع، كان ذلك قبالة ساحل باياهيبي حيث بقايا نوسترا سينورا دي غوادالوبي تم العثور على حطام سفينة، حيث تم تصنيفها اليوم كمتحف حي لمحمية غوادالوبي الأثرية تحت الماء.

علامة تخليدًا لذكرى نوسترا سينورا دي غوادالوبي

عبر الضحلة

كانت غطستنا الثانية في فيا شالو، وهو نظام شعاب مرجانية قريب يشبه غواراجواو1. وهنا، توقفنا لنلقي التحية على ثعبان موراي مرقط شرس المظهر، حيث بذل قصارى جهده لتخويف مجموعة الغواصين الذين يتنافسون على فرصة إلقاء نظرة على هذا المخلوق الجميل.

ثعبان البحر المرقط يحاول أن يبدو شرسًا

بالقرب منا، أسفل الشبكة الأرجوانية لطائر البحر، وجدنا طائرًا جميلًا من نوع "محار" على شكل لسان طائر الفلامنجو، وهو موضوع مثالي لعدسات الماكرو مقاس 60 مم. كما وجدنا أيضًا جمبريًا مرجانيًا مخططًا يحمل مجموعة من البيض - وهي فرصة أخرى رائعة لالتقاط الصور.

لسان الفلامنجو

جمبري المرجان المخطط مع مجموعة من البيض

واصلنا السباحة بهدوء فوق الشعاب المرجانية، متأملين سكان النظام المرجاني وهم يؤدون طقوسهم اليومية. ثم رصدنا دخيلاً، سمكة الأسد الغازية، تحوم بلا حراك إلى جانب كومة من الشعاب المرجانية.

لقد شقت أسماك الأسد طريقها إلى المحيط الأطلسي والكاريبي من المحيطين الهندي والهادئ، وعلى الرغم من مظهرها الجميل، إلا أنها غير مرغوب فيها لأنها من الحيوانات المفترسة الشرهة التي تفتقر إلى مفترس طبيعي. ومع ذلك، لا نستطيع مقاومة رسم صورة لهذا الدخيل.

الأسماك الأسدية غازية ولا تنتمي إلى منطقة البحر الكاريبي

سمكة الكريول متعددة الألوان

كانت هذه الغطسات ضحلة نسبيًا، حيث بلغ أقصى عمق لها 16 مترًا، مما يجعلها مثالية لجميع مستويات الغواصين. بالنسبة لنا، بدت أكثر مثل مواقع الغوص المناسبة للغواصين المبتدئين، وفي الداخل، كنا نتوق إلى شيء أكثر تحديًا.

ومع ذلك، كان موقعا الغوص في بينون بيرفوندو وأكواريو هما موقعا الغوص لليوم الثاني، حيث يوجد زوج آخر من الشعاب المرجانية الضحلة ذات المراوح البحرية المتمايلة ومجموعات الشعاب المرجانية الصلبة. وفي بينون بيرفونو، هددت أسماك الدامسل أي غواص يقترب من جحورها عن كثب.

سمكة الدامسل ثنائية اللون

أصبح الرقباء الرئيسيون متوترين عندما سبحنا فوق كتل البيض الأرجوانية الخاصة بهم، وحلقت أسماك الراي الصفراء فوق البقع الرملية مثل السجاد السحري العربي الصغير.

بعد وقت قصير من الغوص في أكواريو، تم رصد سمكة قرش ممرضة بحجم الإنسان تستريح تحت شعاب مرجانية، مما أثار حماس الغواصين في المجموعة الذين لم يسبق لهم رؤية سمكة قرش من قبل.

وعلى مسافة قصيرة، وجدنا مشهدًا أكثر إثارة للاهتمام ولكنه أقل وضوحًا. هناك، في أعلى عمود مرجان كبير إلى حد ما، كانت مجموعة من أسماك القرش تنطلق ذهابًا وإيابًا في مطاردة واضحة لشيء ما.

سمكة قوبيون النعناع على رأس مرجاني

نعم، لقد قصدنا أن نقول "مجموعة" وليس "أسطول"، لأن تلك الأسماك كانت في الواقع عبارة عن مجموعة فوضوية وليس موكبًا منظمًا. لم نتمكن من رؤية ما كانوا يبحثون عنه، أو معرفة ما كانوا يفعلونه، لكن سمكة خنزير إسبانية وحيدة كانت في وسط الحشد ويبدو أنها انضمت إلى المجموعة!

قبل انتهاء الغوص، صادفنا زوجًا من الرخويات البحرية الكبيرة، وسمكة الجذع المرقطة، وسمكة الملفوف ذات الخطوط العريضة، وسمكة البوق. لا تتوقف الألوان والأشكال والأحجام المبهرجة لسكان الشعاب المرجانية عن إبهارنا.

يزحف رخوي بحري على طول الشعاب المرجانية

القديس جورج

وعلى الرغم من هذه اللقاءات، فقد كان سانت جورج الحطام الذي جذبنا أكثر من غيره، وكان من المقرر زيارة هذا الموقع في اليوم التالي.

تشتهر أجهزة تركيز الأكسجين البيطرية من كالسـتين بجودتها العالية وفعاليتها في الميدان. سانت جورج تم بناؤه في عام 1962 في اسكتلندا، وكان اسمه الأصلي نوربرايوكان الغرض منها نقل القمح والشعير بين النرويج والأمريكيتين، واستُخدمت لمدة عشرين عامًا قبل أن يتم التخلي عنها في ميناء سانتو دومينغو.

لقد تم تغيير اسمه سانت جورج بعد الإعصار المدمر الذي ضرب جمهورية الدومينيكان (والكاريبي بأكمله وخليج المكسيك) في سبتمبر 1998. في يونيو 1999 غرقت السفينة على بعد نصف ميل من الشاطئ في 40 مترًا من الماء. يبلغ طول الحطام 72 مترًا ويمكن الوصول إلى قمته على عمق حوالي 15 مترًا.

سياج على حطام سفينة سانت جورج

استغرق الأمر بعض الوقت أثناء نزولنا من خط الربط إلى الحطام حتى تمكنا من رصد الخطوط العريضة الغامضة للسفينة الغارقة، وذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية في الموقع. ولكن ابتساماتنا ازدادت عندما أصبح الجزء العلوي من الحطام أكثر وضوحًا. ولفت انتباهنا قسم جذاب من الجسر وسرعان ما وجدنا أنفسنا بالداخل نستكشف البنية الفوقية.

شكل اللون الأزرق العميق للمياه المحيطة تباينًا حادًا مع اللون البني الصدئ الداخلي للحطام، حيث نظرنا عبر الأبواب والفتحات والنوافذ.

بمجرد خروجنا من السفينة، سبحنا على طول مؤخرة السفينة، وقمنا بتصوير سياج مغطى بالكائنات البحرية الملونة. وقد أسست الإسفنجيات الأرجوانية موطنها هنا، إلى جانب أعداد كبيرة من أسماك الشعاب المرجانية الأصغر حجمًا التي كانت تدور في المياه أعلاه.

اسفنجات أرجوانية على نهر سانت جورج

تشتهر أجهزة تركيز الأكسجين البيطرية من كالسـتين بجودتها العالية وفعاليتها في الميدان. سانت جورج إن حطام السفينة مثير للاهتمام ويستحق الغطس عدة مرات. بالنسبة لأولئك الذين يحملون شهادات متقدمة، فإن مقدمة السفينة تغريهم في المياه العميقة، إلى جانب عنابر الشحن. إن غطسة واحدة على الحطام ليست كافية، لكن هذا كان كل ما سمح به لنا عطلتنا الأسبوعية الطويلة، وكنا نتوق إلى العودة.

عدسة غواص جديد

في وقت لاحق، بينما كنا نحزم معداتنا في غرفة الفندق ونستعد للعودة إلى الوطن، فكرنا في الغوص في جمهورية الدومينيكان. بالنسبة لنا، كان لدينا انطباع فوري بأن الشعاب المرجانية أكثر إثارة للاهتمام للغواصين الجدد في هذه الرياضة. ربما كانت تجارب الغوص التي خاضناها في جميع أنحاء العالم قد جعلتنا نشعر بالملل من هذه الشعاب المرجانية.

ولكن مع استمرارنا في التفكير، وجدنا أنفسنا أمام شيء أعمق، شيء أكثر أهمية. والواقع أننا بدأنا ننظر إلى الغطسات من خلال عدسة غواص جديد.

منفاخ ذو أنف حاد

ابتسامة شريرة لسمكة السحلية

لقد تذكرنا الأحاسيس الرائعة التي شعرنا بها عندما أخذنا أنفاسنا الأولى تحت الماء منذ سنوات عديدة، والدهشة التي شعرنا بها عندما سبحنا لأول مرة فوق الشعاب المرجانية أو نظرنا إلى المياه الصافية الكريستالية في المناطق الاستوائية من جانب القارب.

من المؤكد أننا رأينا أغلب ما رأيناه في جمهورية الدومينيكان من قبل؛ ولم يكن "شيئًا جديدًا". ولكن هناك دائمًا شيء جديد، في الواقع. مثل مجموعة أسماك البار جاك التي رأيناها تسبح بجنون فوق الشعاب المرجانية في أكواريو. ما زلنا لا نعرف بالضبط ماذا كانت تفعل هناك!

يخرج البليني من ثقبه الواقي

يتألف مجتمع الغوص من غواصين على كافة المستويات. ويتعلم الجميع دائمًا. حتى الغواصين ذوي الخبرة يرون أشياء جديدة ويتعلمون في كل غوصة - حتى لو كان ذلك لمجرد تعلم كيفية تعليم الغواصين الجدد عن عجائب العالم تحت الماء.

انتهت عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي قضيناها في جمهورية الدومينيكان بسرعة كبيرة. وتعلمنا شيئًا آخر: يتعين علينا التخطيط للعودة!

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