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كيف وجدنا مخلوقًا جديدًا في كايمان

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اكتشف الغواصان والمصوران البريطانيان المشهوران لوسون وود وليزا كولينز شيئًا غير متوقع أثناء العمل معًا لتوضيح كتاب جديد. تشرح لوسون

بعد أن عشت في جزر كايمان براك لسنوات عديدة قبل أن أعود لاحقًا إلى اسكتلندا، وكتبت كتابين عن جزر كايمان، اتصلت بي دار بلومزبري للنشر لكتابة كتاب جديد وتوضيحه بالصور: دليل التعرف على الحياة البحرية في منطقة البحر الكاريبي وفلوريدا وجزر الخليج والمحيط الأطلسي الغربي

يمتد هذا الكتاب شرقًا حتى برمودا وبربادوس، وسيكون الكتاب الثالث في سلسلة كتب الهوية التي قمت بها للشركة (الكتاب الأول كان عن البحر الأبيض المتوسط ​​والثاني عن بحر الشمال والقناة الإنجليزية).

كتاب جديد لتعريف الحياة البحرية في منطقة البحر الكاريبي قيد الإعداد
كتاب جديد لتعريف الحياة البحرية في طور الإعداد

لقد بدت المهمة صعبة للغاية، ولكنني كنت أعلم من خلال وقتي في جزر كايمان أنها كانت القاعدة المثالية لاستكشاف بقية منطقة البحر الكاريبي.

لقد سبق لي أن نشرت أدلة غوص لبرمودا، وترينيداد وتوباغو، وجزر فيرجن الأمريكية والبريطانية، وكوزوميل ويوكاتان وجزر الباهاما، وفي هذه العملية جمعت كمية هائلة من المواد الفوتوغرافية عن الأسماك العظمية، وأسماك القرش والشفنين، والأعشاب البحرية، والطحالب واللافقاريات - القشريات، وشوكيات الجلد، والرخويات، والإسفنج والديدان.

لقد ساعدتني صديقتي العزيزة للغاية البروفيسور ماري ويكستين من جامعة تكساس إيه آند إم في الماضي في التعرف على القشريات الغريبة، لذا كان من الطبيعي أن أعتمد على خبرتها مرة أخرى في سعيتي لجعل الكتاب الجديد شاملاً قدر الإمكان.  

لقد اتصلت أيضًا بصديقة جيدة أخرى، ليزا كولينز من Capture Cayman، لأسألها عما إذا كانت لديها أي صور لحيوانات غير متأكدة منها. في الواقع، ما طلبته منها كان صورًا لأي أشياء غريبة!

لقد بذلت ليزا قصارى جهدها، وعلى الرغم من جدول عملها المزدحم للغاية، فقد تمكنت من إرسال مجموعة مذهلة من الأسماك واللافقاريات، والتي لم أر الكثير منها من قبل. 

صورة أخرى التقطتها ليزا كولينز لحيوان القشريات الذي يعيش في الأنابيب
صورة أخرى التقطتها ليزا كولينز لـ "الروبيان" المجهول الهوية

وشمل اختيارها سمك البليني، والقرية المقنعة، والعديد من أنواع الأسماك. إليسيا الرخويات البحرية، والروبيان، والقواقع - ومخلوق غريب للغاية يشبه الروبيان وكان من الواضح أنه عضو في عائلة القشريات. 

أخطأت في اعتبارها جمبري

تم إرسال الصورة التي التقطتها ليزا إلى البروفيسور ويكستين، الذي تمكن من التعرف على المخلوق. كما شعرت ليزا بسعادة غامرة عندما اكتشفت أن هذا النوع لم يتم تصويره أو تسجيله من قبل في منطقة البحر الكاريبي، ناهيك عن جزر كايمان. 

لم يكن من المستغرب أن يتم الخلط في البداية بينه وبين نوع من الروبيان لأنه يشبه الروبيان تمامًا في المظهر، على الرغم من أنك قد تلاحظ أن أكبر مخلب له خطاف مميز في نهايته.

وقد أجرت البروفيسورة ويكستين المزيد من الأبحاث، واكتشفت أن أحد زملائها كان قد سجل بالفعل هذا النوع من كوبا قبل فترة قصيرة فقط.  

هناك نوعان آخران في نفس باجوروتانيس المجموعة العائلية: ب بوريي و جيتاري، على الرغم من أنه لم يتم تسجيلها من قبل إلا في شمال غرب المحيط الأطلسي. إنها تشبه إلى حد كبير في الشكل المخلوق الذي عثرت عليه ليزا في كايمان، لذلك ربما كانت هناك فرصة للخطأ في التعرف عليه، لكن البروفيسور ويكستين قال إنه تم التعرف عليه بشكل أساسي من خلال المخلب.

لم يكن هناك سجل كاريبي له، ومع ذلك، فإن ما صورته ليزا كان نوعًا جديدًا فيما يتعلق بجزر كايمان. تم التعرف على المخلوق بشكل إيجابي على أنه من فصيلة نظيرات الأرجل التي تعيش في الأنابيب، باجوروتانيس لارجوينسيس.

تم العثور عليها في جزر كايمان: نظرة أقرب على Pagurotanais largoensis
نظرة أقرب على Pagurotanais largoensis

الطبيعة العدوانية

تم تسجيل هذا الرخويات البحرية سابقًا فقط من شمال شرق المحيط الهادئ، وتم العثور عليها لاحقًا أيضًا على طول ساحل فلوريدا، حيث من المعروف أنها تعيش في أنابيب الديدان الأنبوبية القديمة وأصداف الرخويات الصغيرة. 

ولم يكن معروفًا سوى القليل جدًا عن هذا النوع، وكانت صورة ليزا دليلاً كافيًا لتأكيد وجوده في مياه كايمان للعالم العلمي البحري.

كانت قد صادفت هذه الحيوانات الصغيرة أثناء بحثها عن الرخويات البحرية بين أوراق الطحالب التي توجد عادة في البقع الرملية في مواقع الغوص حول جزر كايمان. كما لاحظت طبيعتها العدوانية، حيث كانت تتقاتل مع بعضها البعض وتتغذى بكثرة. 

لقد ثبت أن تصوير هذه الكائنات البحرية أمر صعب بسبب سرعتها في الحركة وصغر حجمها. وقد اعتقدت ليزا أنها نوع من الروبيان، ودهشت عندما علمت أنها من فصيلة نظيرات الأرجل التي لم يتم وصفها في مياه جزر كايمان من قبل.

بالنسبة لأي غواص مهتم بالعثور على هذه المخلوقات، فإن ليزا متاحة لإرشادك أثناء الغوص على الشاطئ لتظهر لك مكان وجودها. التصوير تحت الماء معلميمكنها أيضًا مساعدتك في تصويرهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صيد الكايمان.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
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02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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