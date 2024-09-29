أجراس الجحيم وعروض خاصة أخرى في كهف يوكاتان

كان بيير كونستانت في المكسيك، حريصًا دائمًا على الخوض بشكل أعمق في الفجوات الصخرية - خاصة في وقت حيث قد يتعرض بعضهم على الأقل للخطر. لقد كتب التقرير والتقط كل الصور...

يوكاتان هي أرض رائعة، ليس فقط لثقافتها وطبيعتها الفريدة والحياة البرية فيها أو المواقع الأثرية القديمة للمايا، ولكن لأنها جنة لغواصي الكهوف.

كانت هذه زيارتي الخامسة خلال السنوات الخمس الماضية. في عام 2017، شاركت في دورة تسلق كهف جانبي TDI في بلايا ديل كارمن. في عام 2018، غطست في الفجوات الصخرية حول ميريدا، وعاد في العام التالي للحصول على المزيد.

في عام 2020، كهفي-السلامه اولا تم دفعها خطوة أخرى إلى الأمام من خلال دورة المرحلة في بلايا وDPV السلامه اولا في تولوم. كان الأمر أكثر إثارة ولكن أكثر تحديًا - على هذا المستوى، لا يمكنك استخدام كاميرا تحت الماء لأنك تحتاج إلى كلتا يديك للتعامل مع المعدات.

إليوت في أعماق المياه المالحة في ممر أليكسيس في ريجينا

لا يمكنك أن تتظاهر بأنك قمت بزيارة يوكاتان بعد رحلة واحدة. المياه المفتوحة غواص في سينوتي يُسمح بالغوص في الكهوف فقط، مع وجود ضوء النهار دائمًا في الأفق. أي شيء في بيئة علوية يتطلب كهفًا محددًا السلامه اولا تليها الكهف المتقدم السلامه اولا، كل ذلك قبل الوصول إلى مستوى الكهف الجانبي الكامل وما إلى ذلك.

معظم الغواصين الذين يعانون الفجوات الصخرية لأول مرة، سيستمتعون فقط بإمكانية وصول محدودة، وسيتعرفون على المواقع الكلاسيكية التي يزورها معظم السياح. مع وجود الآلاف الفجوات الصخرية من بين كل ما يمكن اختياره، سيستغرق الأمر العمر كله لاستكشافه.

سيستمر الغواصون المخلصون والمتفانون والمقيمون في الكهوف في اكتشاف كهوف جديدة الفجوات الصخرية من وقت لآخر، أو الدفع إلى أبعد من حدود أنظمة الكهوف الموجودة غير المعروفة.

إليوت بين الأعمدة في تورتوجا

جندوانا

قبل تفكك غندوانا القديمة، التي كانت تتألف من قارتي أميركا الشمالية والجنوبية وأفريقيا، كانت يوكاتان متصلة مؤقتاً بما سيصبح في يوم من الأيام فنزويلا. ومع بدء تشكل المحيط الأطلسي البدائي وخليج المكسيك قبل 140 مليون سنة، انفصلت يوكاتان وأصبحت صفيحة معزولة.

وبعد أن دارت عكس اتجاه عقارب الساعة وانجرفت غربًا على مدى الخمسين مليون سنة التالية، اصطدمت يوكاتان بالمكسيك. وظهرت منطقة صدع في شرق شبه الجزيرة وتشكل حوض يوكاتان.

كانت هضبة يوكاتان مكونة من الحجر الجيري الطباشيري، ولم تكن هناك أنهار سطحية، ولكن كانت هناك تربة تحتية تتسرب من خلالها المياه. كما تسبب اصطدام نيزكي ترك حفرة ضخمة في يوكاتان وتسبب في ثاني انقراض جماعي في العالم في خلق شبكة واسعة من الشقوق تحت الأرض، وعلى مدى ملايين السنين أدت الأمطار إلى إذابة الحجر الجيري بشكل أكبر مما أدى إلى إنشاء تيارات مائية جوفية وحفر بالوعة.

توجد أطول الأنهار الجوفية في العالم، والتي تصنف على أنها "أنظمة"، في منطقة كوينتانا رو الساحلية، شرقي يوكاتان.

ماكس يسلط الضوء على مجموعة من الأعمدة في Xulo

أثرت العصور الجليدية على شبه الجزيرة منذ ما بين 150,000 ألف سنة و20,000 ألف سنة. وشهد العصر الجليدي الأخير وصول البشر من آسيا عبر جسر بري فوق مضيق بيرينغ. وفي ظل الظروف الباردة الشديدة، انجذبوا إلى العيش تحت الأرض. وكان مستوى سطح البحر أقل بمقدار 65 مترًا مما هو عليه اليوم.

كانت الحيوانات ما قبل التاريخ مثل الدببة والكسلان الأرضي العملاق والنمور ذات الأنياب الحادة تشارك الكهوف، بينما كانت تتجول فوق الأرض حيوانات الماموث والماستودون والجليبتودونت إلى جانب اللاما والجمال والخيول.

في نهاية العصر الجليدي الأخير، منذ حوالي 8,000 عام، ارتفع مستوى سطح البحر وغمرت مياه البحر معظم الكهوف. وارتفعت المياه العذبة من الأمطار إلى الأعلى كطبقة مميزة، لتشكل طبقة هالوكلين الضبابية حيث يختلط الملح والمياه العذبة بينهما.

مواجهة الحد الأقصى للهوابط والأعمدة في Xulo

وفي وقت لاحق، لعبت الكهوف دورًا مهمًا في ثقافة المايا. سينوتي أصله من المايا دزونوت، وتعني الهاوية أو الكهف المملوء بالماء، وترمز إلى مدخل إلى Xibalba، العالم السفلي للموتى ولكن أيضًا المكان الخصب حيث تنشأ الحياة - مسار رمزي بين الأرض والعالم السفلي.

جراند أكروبوليس، ياكسشيلان

وقد تم العثور على فخار في الحفر، إلى جانب بقايا قرابين مثل الفتيات الصغيرات. سينوتس في بعض الأحيان كانت هذه المقابر توفر مقابر لكبار السن أو كبار الشخصيات. في الوقت الحاضر، يعتبر المايا أن الفجوات الصخرية مع الاحترام، كمكان لأرواح الكهف.

تجديد معلوماتي

هبطت طائرة الخطوط الجوية الفرنسية في كانكون ليلاً. قمت بترتيب أمر استئجار السيارة، وفي ظل هطول الأمطار على الطريق السريع، وصلت إلى الفندق في بلايا ديل كارمن بعد ساعة، ووصلت إلى السرير بعد منتصف الليل.

كان من الضروري أن أخصص يومًا انتقاليًا لتجهيز معدات الغوص والكاميرا المستخدمة في الغوص تحت الماء. وكان من المقرر أن ألتقي في اليوم التالي بمكس، مرشدي في الغوص في الكهوف. وقد التقينا قبل أربع سنوات في رحلة ميريدا.

غواص الكهوف ماكس

باحترافية شديدة، بدأ ماكس بمراجعة شاملة لمعداتي، وشكا من بعض الجوانب مثل عدم وجود خرطوم طويل في ثانيتي منظم، قاطع خط وبكرات.

لم أمارس رياضة الغوص في الكهوف لمدة عامين، لذا كان لزامًا عليّ تجديد معلوماتي. شعرت ببعض التوتر عند التفكير في التواجد في بيئة فوق رأسي مرة أخرى، وأدركت أنني بحاجة إلى التركيز بشكل كامل. فعندما لا أمارس هذه الرياضة بانتظام، قد أنسى بعض الأشياء، ومع هذا النوع من النشاط لا مجال للخطأ.

لقد فعلت 25 الفجوات الصخرية / الكهوف الآن وكان يبحث عن شيء جديد ومثير، وإذا أمكن، شيء "خاص".

أخذتنا رحلتنا الأولى شمالاً إلى بويرتو موريلوس، ومن هناك اتجهنا غربًا إلى Ruta de los Cenotes. غابات يوكاتان جافة إلى حد ما، حيث يبلغ ارتفاع الأشجار الأقصى 15 مترًا، وهي موطن لطيور مذهلة وحيوانات رائعة مثل الجاكوار والفهود، والتي يحب ماكس تصويرها باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء الموضوعة في أماكن نائية.

زابوتي: شجرة وأجراس

لوحة إرشادية في زابوتي سينوتي

Zapote سينوتي في ضوء الشمس

كنا نخطط للغوص في حفرة زابوتي، وهي حفرة على شكل الساعة الرملية، والتي تبين أنها مظلمة إلى حد ما بمجرد أن غرقنا تحت الماء، حيث كانت مغطاة بطبقة سامة من كبريتيد الهيدروجين يصل عمقها إلى 30-35 مترًا. ومن هذه الحفرة، خرج جذع شجرة زابوتي عمرها 4,500 عام مثل الشبح، ينمو من قاع الحفرة التي يبلغ عمقها 54 مترًا.

ماكس والهوابط الفطرية المقلوبة في زابوتي

ما يجعل زابوتي فريدًا من نوعه هو "أجراس الجحيم"، أو الهوابط المقلوبة على شكل عيش الغراب، والتي تتدلى من الجدران. تتكون هذه التكوينات في الماء من خلال آلية بيوكيميائية، على الرغم من أن البكتيريا المحاصرة في طبقة كبريتيد الهيدروجين هي التي تخلق الأجراس.

وتزدهر هذه البكتيريا المعروفة باسم "الكائنات المحبة للظروف القاسية" في البيئات القاسية، حيث تقوم بمعالجة الكبريت ورفع درجة حموضة الماء لإنشاء تكوينات فريدة فوق طبقة الهالوكلاين. لذا فإن الأجراس حية في الخارج، وتساهم الكائنات الحية التي تعمل بالكبريت في تراكم الكالسيوم.

أجراس الجحيم تقترب

غواص بين الهوابط الفطرية

تتطلب الأجراس بيئة ذات إضاءة منخفضة وتتشكل فقط بالقرب من الطبقة التي يصل عمقها إلى 35 مترًا. في عام 2020، طرح أحد الباحثين نظرية مفادها أنها تشكلت بهذه الطريقة بسبب فقاعات ثاني أكسيد الكربون التي ترتفع من الأعماق وتحاصر ضد السقف الأفقي تقريبًا.

يشير التأريخ الإشعاعي لبعض الأجراس إلى أنها نمت خلال فترة الهولوسين الأوسط والمتأخرة. بعض هذه الأجراس الغريبة 2 - يمكن أن يصل طول الفطر المستهلك إلى مترين وعرض 1 سم، وتحتوي الحفر المجاورة على هياكل مماثلة. شجرة الزابوتي نفسها تعرض "أجراس الأطفال".

جذع شجرة زابوتي مع الغواصين ينزلون

ماكس في محطة الأمان في زابوتي

قبة مارافيلا

تقع بالقرب من هذه البحيرة حفرة دائرية، قام مالكها بتفجيرها جزئيًا، ويوجد بها درج خشبي شديد الانحدار ينزل إليها. وبمجرد أن تغمرها المياه، يصبح شكل القبة واضحًا.

لم تكن هناك تشكيلات تستحق الذكر ولكن كانت هناك رؤية رائعة وشعاع رائع من الضوء في وقت مبكر بعد الظهر يخترق الأعماق.

يوفر الموقع أجواءً مناسبة لـ التصوير تحت الماء فضلا عن كونه السلامه اولا موقع للغواصين الأحرار. درجة حرارة الماء كانت 25 درجة مئوية.

تدريب الغواصين الأحرار في Maravilla

حفرية المحار على الحائط، مارافيلا

توجهنا جنوبًا لليومين التاليين، بالقرب من دوس أوجوس ونظام ساك أكتون. كان هذا أنشئت في 2018 باعتبارها أطول نظام كهف تحت الماء معروف في العالم، حيث يربط بين 187 الفجوات الصخرية ويبلغ طوله المذهل 365 كيلومترًا.

في مارس 2008، استكشف ثلاثة أعضاء من مشروع تولوم للاستكشاف حفرة هويو نيجرو ووجدوا بقايا حيوان الماستودون على عمق 60 مترًا. وعلى عمق 43 مترًا، عُثر على جمجمة وعظام أنثى مايا مراهقة، من حضارة أمريكا القديمة، والتي يشار إليها الآن باسم نايا، ويرجع تاريخها إلى 12-13,000 ألف عام.

منصة في تاك بي ها سينوتي

المياه السرية

في Cenote Tak Be Ha (Secret Water) تم نقل خزاناتنا بالحبال عبر فتحة مدخنة في السقف إلى مستوى المياه. كان هناك سلم حجري شديد الانحدار يسمح بالنزول إلى غرفة كبيرة وواسعة، مع الكثير من الزخارف والإضاءة الاصطناعية.

التجول عبر الصواعد في تاك بي ها

أعمدة في تاك بي ها

لوحة تحذيرية، تاك بي ها

تحت سقف من الهوابط والهوابط، تاك بي ها

وعلى مسافة أبعد، كان هناك طريق ترابي بطول 8 كيلومترات مليء بالحفر، يقود عبر الغابة إلى موقع كونشا، وهو عبارة عن حفرة منهار نصفها، تمتد جذورها مثل مخالب زاحفة. أخطبوطكان شعور الغابة ساحقًا.

الأعمدة والهوابط في كونشا

تحت الهليكتيتات في كونشا

ماكس يتجه إلى النفق في كونشا

غواصو الكهوف يخرجون من الغوص في كهف كونشا

كان الوصول إلى المياه ضحلًا للغاية فوق الرمال البيضاء. وخارج الكهف كانت هناك أشجار طويلة مورقة وطيور موتموت جميلة تحلق بالقرب منا. وبعد التسلل عبر بوابة ضيقة في الحجر الجيري، هبطنا على الفور إلى عمق 14 مترًا لبقية الغوص. وكانت الرؤية واضحة تمامًا.

عند التقاطع الأول على شكل حرف T، اتبعنا الخط إلى اليسار، متعرجًا عبر غرف مختلفة بها أعمدة وهوابط وهوابط عمودية معلقة من السقف مثل السهام.

بعد مرور 30 ​​دقيقة، وبينما كانت مقاييس الضغط لدي تشير إلى 140 بارًا، أشار ماكس إلى نتوء فوق أرضية الكهف. ولدهشتي، رأيت الهيكل العظمي الكامل لكسلان أرضي عملاق، عضلة رأسية من نوع شيبالبا، حيث مات منذ أكثر من 10,000 آلاف عام خلال العصر الجليدي الأخير.

هيكل عظمي لكسلان أرضي عملاق في كونشا

الكسلان الأرضي العملاق (متحف دي لا ما قبل التاريخ)

في طريق العودة، أخذني ماكس جانبًا إلى غرفة صغيرة. كانت هناك لافتة صغيرة تحمل الرقم "285" تشير إلى عظام غومفوثير صغيرة، كوفييرونوس تروبيكوس، وهو ماستودون مثير للإعجاب مع أنياب موجهة للأمام مباشرة.

أثناء عودتي إلى السيارة مع دبابة على كتفي، لاحظت بدهشة ثعبانًا صغيرًا ملفوفًا بدقة على صخرة، وهرعت لالتقاط صورة.

"كن حذرا للغاية، هذا هو ناوياكا!"حذر أحد غواصي الكهوف المكسيكيين المارة من أن الأفعى التي تعيش في الكهوف هي الأفعى التي تعيش في الحفرة. بوثروبس أسبر هي ثعبان سام للغاية يُعرف أيضًا باسم فير دي لانس "إنها قادرة على نفث السم لمسافات تصل إلى مترين. "لقد تعرض أحد أصدقائي للدغة، وظل في العناية المركزة لمدة أربعة أيام..."

أفعى الحفرة النهائية تستريح على صخرة في كونشا

لم أكن على بعد أكثر من 50 سم عندما التقطت الصورة. وبعد فترة وجيزة، صادف ماكس عنكبوتًا يوكاتيكانيًا مشعرًا، براشيبلما إبيكوريانومعلى أرض الغابة. أسود اللون وبطنه محمر، اختبأ بسرعة في جحره.

التانين مذهل

في اليوم الرابع من الغوص في الكهوف، أخذني ماكس إلى أحد المواقع المفضلة لديه، على بعد 20 كيلومترًا من تولوم و8 كيلومترات في الداخل. رحب بنا عنكبوت آخر في موقف السيارات بينما كنا نجهز معداتنا وخزاناتنا، وفي نزهة 50 مترًا إلى كوي سينوتي ثعبان مرجاني متغير يبلغ طوله 60 سم من جنوب يوكاتان، ميكروروس أبياتوس، انزلق عبر أرض الغابة.

يأتي العنكبوت المشعر ليلقي نظرة على سمكة الكوي

كان مخلوقًا رائعًا، أحمر غامق اللون مع خطوط سوداء محاطة بخطوط صفراء ضيقة، خجولًا إلى حد ما ولكنه سام.

سلم حديدي صدئ ينحدر إلى أسفل سينوتيكانت الفتحة الصغيرة في هذا الحوض تطل مباشرة على منسوب المياه الجوفية. وكانت كتل الأسمنت تساعد في وضع الخزانات في المياه الضحلة. وكانت هناك قبة عريضة وسقف منخفض به صواعد وبعض الخفافيش ــ وكانت الأرضية مصنوعة من ذرق الخفافيش الأسود المتطاير، بينما كانت الجدران مصنوعة من الحجر الجيري الأبيض.

انكسار الضوء المزدوج في كوي سينوتي

على عمق 10-14 مترًا، قادني ماكس تحت الماء إلى Xuxi سينوتهـ. قال لي: "سأريك شيئًا خاصًا"، والآن أذهلتني هذه الرؤية.

ماكس كلوز ضد التانين في سينوت Xuxi

خلال موسم الأمطار، يؤدي وجود التربة والأوراق إلى تسرب الكثير من التانين إلى باطن الأرض. ويترجم هذا إلى ألوان حمراء وبرتقالية وصفراء وخضراء خلابة في عمود الماء - وهو مشهد كارثي. توغلنا أكثر في غرف مختلفة.

بعد نزهة سندويشات التاكوعدنا إلى كوي ولكن هذه المرة قفزنا إلى اليسار ثم إلى اليمين إلى كومة غير واضحة من عظام الفيلة التي وصلنا إليها بعد سباحة لمدة 30 دقيقة. وقد تم وضع مخاريط بيضاء صغيرة من INAH (المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ) كمؤشرات للبحث العلمي.

تشير العلامات إلى وجود عظام متحجرة لفيل

إلى Xulo

إلى الجنوب من تولوم، قبل مويل بقليل، توجد بحيرة أوكو كوزام، والتي تُعرف أيضًا باسم شولو نسبةً إلى مالكها المايا المحلي. وقد استكشفها ألفارو رولدان في الأصل في عام 2013، وهي الآن متصلة بسفينة سيستيما كاتربيلر وفي اتجاه مجرى النهر منها. " سينوتيهتف ماكس: ""

درج النزول إلى Xulo سينوتي

كان رجل مسن يدعى إميليو هو القائم على رعاية المكان، برفقة كلبيه. وبعد دفع رسوم الدخول البالغة 300 بيزو (11.60 جنيهًا إسترلينيًا)، نزلنا على درج إلى الوادي المنخفض. سينوتيكان منسوب المياه مظلما واضطررت إلى تشغيل ضوء خوذتي لإعداده.

وبسرعة كبيرة انخفض الخط إلى 10 أمتار وظهرت غرف مزخرفة للغاية ذات أعمدة مهيبة، ودشات من الهوابط والصواعد على شكل أصابع أو ثريات، وجدران من الستائر والهلكتيت.

لم يدم هذا السحر طويلاً. قفز ماكس فجأة إلى اليمين، إلى ممر مقيد تحت سقف منخفض. كان الالتفاف أمرًا لا يمكن تصوره، وكان عليّ وضع الكاميرا الخاصة بي بذراعي الضوء الممتدتين جانبيًا للمضي قدمًا. كان الأمر غير مريح إلى حد ما.

في النهاية، تمكنا من اللحاق بالخط الرئيسي الذي يمر عبر نفق جانبي. وبعد قفزة أخرى، تمكنا من العودة إلى القاعدة من هناك، في غوصة استغرقت 56 دقيقة. توقفت الأضواء الساطعة عن العمل بشكل صحيح، واشتبهت في أن البطاريات ضعيفة. قررت ترك الكاميرا للغوصة التالية.

لقد ثبت أن هذا قرار حكيم، حيث قفز مرشد الغوص الخاص بي إلى اليسار، بعد مجموعة ثالثة من الأسهم المزدوجة، وقادني عبر القيود والممرات الضيقة للغاية تحت السقف، متعرجًا جانبيًا بلا توقف. حتى أنه أشار إلي بالتوقف في لحظات مهمة حتى يتمكن من تشغيل مقطع فيديو لي باستخدام كاميرا GoPro الخاصة به.

ماكس يخرج من كهف في Xulo

بعد مرور 67 دقيقة، وبعد أن كنت سعيدًا بأدائي وحيويتي، صافحني ماكس بشكل إيجابي قبل الخروج.

كان إيميليو جالسًا بهدوء أمام كوخه الخشبي، وكان ينتظرنا بابتسامة. كاجواما، زجاجة بيرة سعة لتر واحد، وكلابه مستلقية على الأرض. طار زوج من طيور الطوقان فوقنا، وهبطا على فرع شجرة لينظرا إلينا، ثم انطلقا في الحال بمجرد أن أمسكت بكاميرتي.

إميليو يستمتع بالبيرة أمام منزله في تشولو

ممر الكسيس

بعد أن قضيت الليالي الثلاث التالية في تولوم، كان آخر يوم غوص لي مع إليوت وموقع Cenote Regina. تم استكشافه في الأصل في عام 2004 بواسطة روبي شميتنر، وهو الآن متصل بنظام Sistema Ox Bel Ha (عبر Mayan Blue) ولكن لا يعرفه سوى المحظوظين!

إلى النفق الرئيسي تحت سقف من الهوابط في ريجينا

كانت بركة كبيرة من المياه ذات سطح خشبي محاطة بأشجار النخيل. كانت فتحة المدخل الموحلة تبدأ في الضيق، ثم تنفتح في كهف مظلم إلى حد ما به نفق واسع. كانت الخطة هي الانعطاف يسارًا، ثم يسارًا حتى غرقنا عميقًا في الوادي على عمق 25 مترًا.

فجأة، أضاءت السماء وكأنها سحر في ممر أليكسيس، وهو مجرى نهر تحت الأرض باللونين الأبيض والأزرق الفاتح حيث يحدث خط الهالوكلين، وظل كل شيء ضبابيًا لمدة 30 ثانية. كانت البيئة ساحرة - لكن الوقت قد حان بالفعل لأغير رأيي.

نفق أزرق فاتح للأمام

الأعمدة والصواعد، ريجينا

بالنسبة للغوصة التالية، كانت خطة العمل هي T-right وT-left وT-right. ومرة ​​أخرى، سقطنا في ممر مائي مالح عميق يتجاوز 18 مترًا.

وبينما كنت أتأمل إليوت وهو يختفي في ضباب الهالوكلاين، بدأت أذني اليمنى تؤلمني تحت الضغط وأدركت أنني لا أستطيع أن أدخل أذني إلى عمق أكبر دون المخاطرة بمشاكل خطيرة. وقد يتحول هذا إلى كابوس في غضون ثوانٍ.

لقد لوحت بإشارتي الضوئية بإلحاح إلى إليوت، حتى فهم إشارتي على أنها إلغاء للغوص. من الأفضل أن تكون آمنًا من أن تكون آسفًا.

بيير كونستانت بعد الغوص في كونشا سينوتي

قطار المايا في سبتمبر/أيلول 2018، أعلن الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن مشروع "قطار المايا" الذي يبلغ طوله 1,525 كيلومترًا حول شبه جزيرة يوكاتان. ويملكه الجيش المكسيكي، ومن المقرر أن يربط بين مدن بالينكي وإسكارسيجا وميريدا وكانكون وتولوم وباكالار. وأظهر استفتاء في المدن أن 92% من الناس يؤيدون المشروع، بعد أن وعدوا بتطوير السياحة وفوائد أخرى، وبتمويل قدره 321 مليار بيزو (حوالي 16 مليار دولار أميركي) يأتي في المقام الأول من ضريبة السياحة الإقليمية. وبدأ البناء في يونيو/حزيران 2020 وكان من المتوقع أن يكتمل هذا العام. اعترض نشطاء البيئة وحقوق السكان الأصليين على بناء مسارات جديدة عبر الغابة وتوقعوا كارثة للطبيعة. ومع تقدم المشروع، زعموا أن قطع الغابات كان يتم دون إجراء أي دراسات بيئية. ولكن في نوفمبر 2021، أعفت وزارة الداخلية قطار المايا ومشاريع البنية الأساسية الأخرى من المراجعة البيئية. في يناير 2021، اكتشفت أطقم العمل أكثر من 8,000 قطعة أثرية وهياكل قديمة أثناء أعمال التنقيب. وتوقع مجتمع الغوص في الكهوف أن يؤدي المشروع إلى انهيار العديد من الكهوف. الفجوات الصخرية والكهوف، ومن المؤسف أن يقال أن هذا قد حدث بالفعل في 100 نقطة على الأقل. في ولاية كينتانا رو، حيث اندلعت الاحتجاجات ضد العمل، تتنفس 1,800 كيلومتر من الكهوف والأنهار الجوفية عبر آلاف الأشجار. الفجوات الصخرية سوف يتعطل القطار الماياني. تشرب الحيوانات البرية مثل الجاكوار، والفهود، والقرود العنكبوتية، والقطط، والأغوتي، والطيور من الفجوات الصخرية لكن طبقة المياه الجوفية المايا أصبحت الآن معرضة لخطر التلوث بدرجة كبيرة. كانت الخطط الأصلية تتضمن استخدام قاطرات كهربائية لسحب القطارات، إلا أن الحكومة أعلنت لاحقًا عن التحول إلى الديزل لخفض التكاليف. وفي عام 2020، قالت إن نصف مسار ميريدا-كانكون-شيتومال سيظل كهربائيًا. ولكن يبدو أن الجوانب السلبية للمشروع تم إخفاؤها بعناية عن الجمهور، ويبدو أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عازم على إكمال العمل قبل نهاية ولايته. في طريقي إلى مختلف الفجوات الصخرية لقد رأيت الطرق السريعة الواسعة المدمرة تخترق غابات يوكاتان - ويبدو مدى إزالة الغابات مرعبًا.

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