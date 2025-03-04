الغوص في أقصى غرب كوبا

قام بيير كونستانت برحلة غوص أخرى من رحلاته الملحمية إلى مواقع غير متوقعة - هذه المرة واجه مخلوقات بحرية وبرية وجوية خارج المسار المطروق، من غرب كوبا إلى خليج الخنازير

عند التقاء خليج المكسيك والمحيط الأطلسي، تعد كوبا أرخبيلًا مكونًا من 4,195 جزيرة وجزيرة صغيرة في شمال البحر الكاريبي.

تقع كي ويست على بعد 150 كيلومترًا عبر مضيق فلوريدا إلى الشمال الغربي، وتقع جزر الباهاما على بعد 22 كيلومترًا إلى الشمال، وهايتي على بعد 77 كيلومترًا إلى الشرق، وجامايكا على بعد 140 كيلومترًا إلى الجنوب، والمكسيك على بعد 210 كيلومترًا إلى الغرب عبر قناة يوكاتان.

كوبا هي أكبر جزيرة في منطقة البحر الكاريبي، ويبلغ طولها 1,250 كيلومترًا، وهي في معظمها أرض مسطحة ولكن بها بعض السهول المتموجة. وتقع أعلى نقطة فيها في جبال سييرا مايسترا إلى الجنوب الشرقي. ويتحدث سكانها البالغ عددهم 11.3 مليون نسمة الإسبانية والكريولية الهايتية والإنجليزية بشكل أساسي.

يأتي التيار الكاريبي بالمياه الدافئة من خط الاستواء، وتتمتع كوبا بمناخ استوائي، حيث تهب الرياح التجارية الشمالية الشرقية طوال معظم العام. ويمتد موسم الجفاف من نوفمبر إلى أبريل ويبلغ متوسط ​​درجات حرارة الهواء 21 درجة مئوية في يناير و27 درجة مئوية في يوليو.

تشكل منطقة غرب ووسط كوبا "حزامًا جبليًا" - سلسلة جبال بفعل الارتفاع - تشكلت خلال العصر الطباشيري. ويظهر الحجر الجيري الذي يعود إلى العصر الجوراسي والطباشيري بشكل واضح في الغرب في شكل سلاسل جبلية ضخمة ونتوءات صخرية.

الشعاب المرجانية المرتفعة، باهيا دي كورينتس

تتسبب أنظمة الصدع النشطة في حدوث العديد من الزلازل كل عام وكان آخر زلزال كبير - بقوة 7 درجات أو أكثر - في يناير 2020.

رحلة من هافانا

قطعت حافلة Yutong الصينية التابعة لشركة Viazul المسافة من هافانا إلى بينار ديل ريو في ثلاث ساعات. ومن هناك، استغرقت الرحلة على الطريق المتعرج عبر التلال إلى فيناليس 45 دقيقة.

كانت هذه البلدة الصغيرة، التي تقع وسط المناظر الطبيعية الجبلية الخضراء، من أبرز المعالم على أي خريطة سياحية. كنت قد استأجرت سيارة لمواصلة رحلتي إلى ماريا لا جوردا في أقصى الغرب، وذهبت إلى الوكالة في ذلك المساء للتأكد من أنها ستكون جاهزة في الصباح التالي.

"أخبروني أنه لا يمكننا إبرام العقد على الكمبيوتر الآن لأننا لا نملك كهرباء. الكهرباء تعمل لمدة ثلاث ساعات ثم تنقطع لمدة تسع ساعات. عد قبل الساعة السادسة مساءً". لم يكن الرجل ودودًا.

"Bienvenidos a Cuba، viva la Revolucion!"لقد فكرت."

بمجرد عودة الكهرباء، استغرق الأمر أكثر من ساعة لترتيب العقد. كان الرجل متسلطًا، وخرجت في حالة من الاضطراب. تعرضت سيارة هيونداي جراند آي 10 - التي دفعت ثمنها باهظًا - للصدمات والخدوش من جميع الجوانب. لم تكن بداية ميمونة.

فندق ماريا لا جوردا على الشاطئ

انطلقت في وقت مبكر من اليوم التالي. استغرق الأمر ثلاث ساعات ونصفًا على طريق مروع مليء بالحفر للوصول إلى ماريا لا جوردا وفندق مملوك للحكومة على خليج كورينتس.

كانت تواجه مضيق يوكاتان من الغرب والبحر الكاريبي من الجنوب، مع شاطئ رملي أبيض وخط من أشجار جوز الهند يحيط بالمياه الفيروزية. كانت الشمس مرتفعة ولم يكن هناك أي شخص حولها.

كانت غرفتي في الطابق العلوي من المبنى الأسمنتي الأصفر القديم جيدة. شعرت وكأنني في بيتي بعد زيارة مركز الغوص الهادئ، بجوار بار الشاطئ والمطعم. بعد هافانا الصاخبة، شعرت بالاسترخاء.

كانت هناك سفينتان كبيرتان للغوص بهيكل فولاذي راسية عند الرصيف، وكانت هناك خزانات جديدة من الألومنيوم. وكان رافائيل مدير الغوص يحمل سيجارًا كوبيًا في يده، وكان وجهه هادئًا مثل وجه ريتشارد جير.

قارب الغوص في ماريا لا جوردا

6,000 سنوات من التاريخ

استوطن شعب غواناهاتاباي، الصيادون والجامعون من شمال شرق أميركا الجنوبية، في كوبا منذ 6,000 عام، مما تسبب في انقراض الحيوانات المتوطنة مثل الكسلان.

ثم، قبل 1,700 عام، وصل أسلاف شعب التاينو الناطقين باللغة الأراواكية. وكانوا يمارسون الزراعة وإنتاج الفخار. وبعد أن هاجروا غرباً، جاب أحفاد شعب الجواناهاتابي غرب كوبا، في حين كان شعب التاينو يزرع الكسافا والقطن والتبغ.

استكشف كريستوفر كولومبوس الساحل الشمالي الشرقي في عام 1492 والساحل الجنوبي بعد ذلك بعامين. ورسم سيباستيان دي أوكامبو خريطة كوبا بالكامل في عام 1508.

وبعد هزيمة شعب تاينو الشرس، سقطت الجزيرة في أيدي الإسبان في عام 1514، وتم تأسيس مستوطنة على الساحل الجنوبي. ربما كان السكان المحليون ودودين، لكنهم تعرضوا للذبح أو الاستعباد على يد الغزاة.

في عام 1519، أطلق هيرنان كورتيس غزوه لإمبراطورية الأزتك من سانتياغو دي كوبا عبر يوكاتان. وتعرض السكان الأصليون للدمار إلى حد كبير بسبب أمراض مثل الحصبة والجدري بعد عام 1550، بينما تعلم الغزاة كيفية زراعة التبغ وتدخينه في السيجار.

كان المستعمرون الإسبان يشتركون في الحمض النووي مع النساء الأصليات. وقد أسسوا مزارع السكر والتبغ واستوردوا العبيد من أفريقيا. وكانت كوبا الاستعمارية هدفًا متكررًا للقراصنة والقراصنة الفرنسيين.

طائر الغرنوق الفرنسي المخطط باللون الأزرق، أليجو دي مورو

في عام 1741 استولى البريطانيون على خليج جوانتانامو ثم هافانا وسيطروا على الغرب، وفتحوا التجارة مع مستعمرات أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي. ثم استبدل البريطانيون كوبا بفلوريدا.

لقد حذت إسبانيا حذو بريطانيا في إلغاء تجارة الرقيق رسميًا في عام 1820، ولكن كوبا استمرت في ممارسة العبودية طيلة القرن التاسع عشر، حيث شهدت أواخر القرن التاسع عشر طفرة في إنتاج السكر الكوبي. وقد ذهب أغلب هذا الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وإلى بناء الطرق والسكك الحديدية الجديدة.

بعد نجاح الثورة الفرنسية وثورة العبيد السود في هايتي، أعلنت كوبا استقلالها في عام 1868، ثم اندلعت حرب الاستقلال (1895) وتسلمت السلطة للولايات المتحدة (1898). وأخيراً، في عام 1902، ولدت جمهورية كوبا المستقلة.

اندلعت الثورة الكوبية بين عامي 1953 و1959، وهو العام الذي فتح فيه الزعيم الماركسي فيدل كاسترو مع تشي جيفارا صفحة جديدة من التاريخ الكوبي.

الغوص في أقصى غرب كوبا 57

بارايسو بيرديدو

كان ذلك أول يوم لي في الغوص، كانت الشمس مشرقة والسماء زرقاء والخليج يشبه البحيرة، ولم يكن هناك نسيم. وانضمت إلى القارب مجموعة من 12 طالبًا أمريكيًا مع أستاذهم الجامعي، الذي يعمل في مجال الحفاظ على البيئة. وبسبب قلة خبرتهم في الغوص، استغرق الأمر منهم وقتًا طويلاً للاستعداد لـ"دورة تجديد معلوماتهم".

كانت رحلة بالقارب إلى بارايسو بيرديدو تستغرق 25 دقيقة باتجاه كابو كورينتس، على طول ساحل الحجر الجيري المرجاني المرتفع. كانت المياه دافئة عند 27 درجة مئوية، لذا لم أكن بحاجة إلى شورت قصير.

كانت الرؤية تحت الماء ممتازة. كانت الشعاب المرجانية قبالة الساحل محاطة بالرمال البيضاء. وكان القاع مليئًا بالغورغونيات ذات المظهر البني، مع بعض الإسفنج الزهري الوردي، والإسفنج الأنبوبي الأصفر الذهبي والإسفنج البرميلي.

سمك الهامور ذو الزعانف الصفراء

كانت الحياة البحرية نابضة بالحياة. وتضمنت أسراب الأسماك سمكة القرش المخططة الزرقاء (هيمولون سكيروس) و التذمر الفرنسي (هيمولون فلافوليناتوم) مع خطوطها القطرية الصفراء.

سمكة الكريول (كليبتيكوس بارا) كان نوعًا نموذجيًا من أسماك الكاريبي بمزيج من الأزرق والأسود والأرجواني والأصفر والأبيض. سمكة صغيرة ولكنها جذابة، سمكة الرأس الزرقاء (الثلاسوما ثنائية الأغشية كانوا نشطين للغاية.

ومن بين العجائب سمكة الخنزير الإسبانية (بوديانوس روفوس)، نصفها وردي أرجواني من الأعلى ونصفها أصفر على البطن. أسود من الناحية الظهرية مع ماسات بيضاء وبطن أحمر لامع، سمكة الببغاء ذات الضوء الساطع (سباريسوما فيريد) كانت مذهلة.

سمكة ببغاء إشارة المرور الأنثوية

طيور البحر الأرجوانية الشائعة (جورجونيا فينتالينا) كانت وفيرة. مدرسة صغيرة من جاك بار الفضة (كارانكس روبر) بخط أسود في الخلف وآخر على الزعنفة الذيلية السفلية مر أمامي في لمح البصر.

مدرسة بار جاك في بارايسو بيرديدو

المبحرة الكريول اللبروس، بارايسو بيرديدو

سمكة البوق في بارايسو بيرديدو

أكواريو وألميرانتي

كان حوض السمك عبارة عن حوض سمك حقيقي بعمق 8 أمتار تحت الماء. سمكة الجذع الناعمة (لاكتفريس ترينكويتر) كانت رائعة، كما كانت سمكة الملاك الفرنسية المراوغة (بومكانثوس بارو). سمكة الفراشة ذات العيون الأربعة (شيتودون كابيستراتوس) مع بقعة سوداء على الجانب الخلفي كانت ساحرة. سمكة التانج الزرقاء (أكانثوروس كوروليوس) كانوا في كل مكان.

خرخرة بيضاء في أكواريو

كانت منطقة ألميرانتي عبارة عن شعاب مرجانية هامشية قبالة الساحل يسبقها قاع رملي أبيض. انزلقت فوق مرج مليء بثعابين الحدائق قبل أن أصل إلى المنحدر وأغوص في الأعماق. كانت الإسفنجيات الخيطية ذات اللون البرتقالي أو الأرجواني أو البني كثيرة، ورأيت شجيرات من المرجان النحاسي البني الأسود بحجم جيد.

سمكة باراكودا كبيرة وحيدة وسمكة جاك كريفال (أفراس النهر كارانكس) مرت في السماء الزرقاء. وعلى عمق أربعة وثلاثين مترًا، ظهرت سمكة خنزير جذابة (أنيسوتريموس فيرجينيكوس) ذات الخطوط الأفقية الصفراء والخط الأسود المزدوج على وجهها الأبيض المزرق تركتني بلا نفس.

لقد تعجبت من سمكة الملاك الملكة (هولاكانتوس سيليريس)، وجه أزرق وأصفر مع موجات من القشور ذات الحواف الصفراء على جانبيه. سمكة الكريول (كليبتيكوس بارا)، أزرق داكن برأس أسود، يتدفق في تشكيل. سمك الشوب برمودا (كيفوسوس سيكتاتريكس) وخرخرة بيضاء (هيمولون بلومييري) لاحظ الغواصين بفضول.

سمكة الملاك الملكة

كان غوص Patio de Vanessa ضحلًا. هبطت بجوار مروحة بحرية تستضيف قوقعتين جميلتين على شكل لسان طائر الفلامنجو (داء الجبس) باللون الأصفر البرتقالي، مع تصميم مربع على طول التلال الظهرية. سمكة الفراشة المخططة (Chaetodon ستراياتس) ذكّرتني بجزر غالاباغوس. سمكة ملاك رمادية (بومكانثوس أركواتوس) بدا وكأنه أمير.

ألسنة طيور النحام على سيفان، فناء فانيسا

سمكة الملاك الرمادية "مثل الأمير" فوق الشعاب المرجانية، فناء فانيسا

برمودا تشوب، فناء دي فانيسا

خرخرة فرنسية، فناء فانيسا

كابيزو دي لودو

على مسافة قصيرة من ماريا لا جوردا، كان رصيف أسمنتي قديم يستضيف مجموعة من طيور النورس الملكية التي تستمتع بأشعة الشمس. ويمتد الشاطئ جنوبًا نحو كابو كورينتس، وينتهي عند أنقاض المرجان.

طيور النورس الملكية

دخلت غابة من أشجار النخيل في فلوريدا، والمعروفة محليًا باسم "غوانو دي كوستا". كانت النسور السوداء ذات الرؤوس الحمراء تطير ذهابًا وإيابًا فوق الساحل. كان أحد الممرات المؤدية إلى غابة النخيل يحدد حافة بحيرة مالحة يسكنها تماسيح الكيمان: "إنها ليست عدوانية!" قيل لي.

نسر تركيا، Palenque de los Cimarrones

يقع Cabezo de Ludo بالقرب من Cabo Corrientes وكان بمثابة غوص على الحائط حيث قابلت جراد البحر الشوكي المرقط بحجم جيد وسمكة الهامور النمرية الكبيرة (ميكتروبيركا تايجريس).سمكة الملاك ذات الجمال الصخري (هولاكانثوس ثلاثي الألوان) كان له رأس أصفر ذهبي وجسم أسود.

طار شيطان البحر، وفي الطرف الآخر من المقياس فوجئت برؤية حلزون البحر الخس الأبيض الكريمي (إليسيا كريسبات).

جراد البحر الشوكي المرقط، كابيزو دي لودو

الإسفنج على الحائط، كابيزو دي لودو

خس بزاقة البحر، كابيزو دي لودو

لقد مللت من الطعام في ماريا لا جوردا، الذي لم يقدم سوى القليل من الخيارات، وقليل من الخضروات والأسماك المجمدة لأيام، لذا انطلقت بالسيارة إلى قرية قريبة - ولكنني وجدت أن السيارة لا تعمل!

قرر ميكانيكي عابر أن مضخة الوقود توقفت عن العمل وأن البطارية فارغة. واضطررت إلى الاتصال بشركة التأجير في بينار ديل ريو للحصول على قطع غيار، ولم تظهر الشاحنة إلا بعد حلول الظلام.

كادينا ميستيريوسا

كانت غوصة كادينا ميستيريوسا عبارة عن غوصة أخرى على الحائط، على حدود بحيرة داخلية. انطلقت سمكة الراي الماسية من الرمال وعلى رأسها سمكة.

سمكة الراس الصفراء (هاليتشوريس جارنوتي) لفت انتباهي، كما فعلت سمكة الببغاء ذات الشريط الأحمر (سكاروس أوروفريناتومعند عودتنا فوق قمة الشعاب المرجانية، واجهنا تيارًا قويًا من الجنوب وكان وقتًا عصيبًا، حيث كنا نضخ الهواء بعنف!

كانت أنكلا دي فرانسوا ضحلة وهادئة. عرض رافائيل، قائد الغوص، سمكة أسد صغيرة مروضة بين يديه وأشار إلى سمكة طبلة مرقطة صغيرة رائعة (إكويتوس بونكتاتوس) باللونين الأبيض والأسود، مع شكله الهلالي الرائع.

Divemaster رافائيل مع سمكة الأسد الصغيرة، Ancla de François

طبلة مرقطة صغيرة

سمكة ملائكية فرنسية، Ancla de François

الغواصون في الوادي، كويفاس دي بيدرو

سمكة الفراشة ذات العيون الأربعة، كويفاس دي بيدرو

الظبي الأحمر في موبي ديك

الإسفنج الخيطي والغواص، موبي ديك

الآن عادت سيارتي للعمل مرة أخرى، وذهبت إلى قرية لا باجادا لتناول الغداء. في مطعم مايتي خاصةفي فندق كوبي، وافقوا على تقديم وجبة سمك إذا كنت مستعدًا للانتظار لمدة 90 دقيقة للحصول عليها.

"اتبع المسار على طول شاطئ البحر إلى بوزا دي أغوا دولسي"، هكذا قيل لي. كانت هذه حفرة مياه عذبة بالقرب من شاطئ البحر في متنزه جواناهاكابيبس الوطني ومثالية للسباحة. وعند عودتي إلى منزل مايتي، كانت تنتظرني وجبة ملكية: سمك الهامور مع الأرز والفاصوليا السوداء والخضروات والبابايا للحلوى.

حفرة المياه العذبة بالقرب من شاطئ البحر في لا باجادا

الغداء في كازا بارتيكولار

بعد أن انتهيت من الغوص في ماريا لا جوردا، توجهت إلى كابو سان أنطونيو. تقع أقصى نقطة غرب كوبا على بعد 75 كيلومترًا بالسيارة في البرية في متنزه جواناهاكابيبس الوطني. بالقرب من مركز الزوار في لا باجادا، صادفت هجرة لسرطان البحر الأحمر على الطريق.

"هل لديك إطار احتياطي؟" سأل الدليل.

"نعم .. لماذا تسأل؟"

"هناك احتمال بنسبة 50% أن يكون لديك إطار مثقوب بسبب أحد مخالب السلطعون"، قيل لي.

سرطان البحر الأحمر يتحرك في مركز زوار متنزه غواناهاكابيبس الوطني

السرطانات الحمراء

كان الجو ممطرًا ولم أكن أرغب في التعرض للمتاعب، لذا أجلت الرحلة ومشيت بدلاً من ذلك إلى الغابة برفقة أحد حراس الغابات المحليين. كانت الطيور المتوطنة رائعة: طائر الطنان النحلي؛ والزمرد الكوبي، وهو طائر طنان ذو ريش أخضر داكن؛ وطائر الملك ضخم الرأس والبيوي الكوبي. وفي كهف ضحل، كان ثعبان كوبي يصطاد الخفافيش.

الطائر الطنان الزمردي الكوبي، بونتا بيرديكس

النهاية في فيناليس

عدت إلى منتزه غواناهاكابيبس الوطني في اليوم التالي، حيث رأيت الخنازير البرية تتجول على جانب الطريق، بالإضافة إلى هوتيا ديسماريست، وهو قارض بني سمين ذو وجه كابيبارا، وأيل أبيض الذيل.

ديمايست هوتيا في بلايا جيرون

كانت هناك إغوانا كوبية متوطنة تستمتع بأشعة الشمس على فرع شجرة، وكانت التماسيح تطفو ببطء على سطح بحيرة. كانت كابو كورينتس وكابو سان أنطونيو ملاذًا للقراصنة البريطانيين والهولنديين والفرنسيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر.

كان تهريب البضائع من الأمور المعتادة في الماضي، وذلك بسبب معارضتهم لحكم إسبانيا واحتكار ميناء إشبيلية التجاري. وقد عُثر على العديد من حطام السفن في المنطقة.

عدت إلى السيارة وأنا أشعر بالتوتر من نفاد الوقود قبل الوصول إلى بينار ديل ريو. كانت بضعة أيام في فيناليس رائعة للمشي في الطبيعة، وزيارة مزرعة تبغ وتذوق مشروب روم فريد من نوعه مصنوع من فاكهة جوايابا الصغيرة. وتضمنت الكهوف الجيرية كهف بالماريتو المثير، وهو نهر وبحيرة تحت الأرض.

بحيرة وصخور متدفقة في كهف بالماريتو

كافيرنا دي سانتو توماس، فينياليس

صنع السيجار الكوبي في فينياليس

بلايا جيرون

كان شاطئ جيرون على خليج كوتشينوس (خليج الخنازير) على الساحل الجنوبي هو الجزء الثاني من رحلتي. كان لزامًا عليّ ركوب حافلات فيازول عبر هافانا للوصول إلى هناك.

واحد خاصة كان يدير مركز غوص خاص به، وكان مالك الغواص جوليو يتمتع بسمعة طيبة منذ فترة طويلة في تقديم خدمة شخصية.

حضر خوان كارلوس، مساعد خوليو، بسيارته العتيقة ذات اللون الفضي غير اللامع وهو يسحب مقطورة محلية الصنع. وأعلن: "سيارة فولجا روسية، موديل 1989، من أفضل دولة في العالم". كانت السيارة التي يبلغ عمرها 35 عامًا قد انتهت صلاحيتها ولكنها "تعمل بشكل رائع بمحرك هيونداي الجديد".

خوان كارلوس مع الفولجا الروسي

وصلنا إلى بونتا بيرديكس، حيث كنا نتجول بين أسراب من سرطان البحر الأحمر المعروف باسم سرطان البحر الزومبي. يأتي هذا النوع من السرطان بأربعة ألوان: الأسود والأحمر والأصفر والأخضر، ويتجه نحو البحر للتكاثر، على الرغم من أن العديد منه يتعرض للسحق في هذه العملية ويوفر وجبة مجانية للنسور.

تفقس بيض تلك التي تصنعها في البحر، حيث تعيش اليرقات كعوالق وتعود إلى الأرض كـ ميغالوبا يرقات.

في بلايا جيرون، كان الغوص من الشاطئ. يرتدي الغواصون معداتهم على جرف الحجر الجيري المرتفع، ويقفزون إلى البحر ويسبحون لمسافة 100-150 مترًا فوق المياه الضحلة الرملية. عادة ما تكون ظروف السطح مثالية، على الرغم من أنها قد تكون قاسية إذا هبت الرياح.

شاطئ البحر في بلايا جيرون

مرتديًا بدلة السباحة التي يبلغ سمكها 7 مم، أخذني جوليو مباشرة إلى نقطة الانطلاق. كانت الرؤية جيدة وكان المنحدر مليئًا بالإسفنج الخيطي الأرجواني والأزرق والأحمر، والإسفنج البرتقالي، وإسفنج المزهرية، وإسفنج الأنبوب الأصفر الكلاسيكي، على الرغم من قلة الأسماك. قيل لي: "يجب على الناس أن يعيشوا، كما ترى".

لقد مررنا بقارب صيد غارق مقلوب حيث كان هناك اثنان من سرطانات سانتويو الكبيرة (ميثراكس سبينوسيسموس) بمخالب رائعة مخفية. مرت سمكة ملاك رمادية اللون بينما كنت أغوص إلى عمق 27 مترًا، وسمكة كبيرة من نوع Cubera snapper (لوتجانس سيانوبتيروس) أثبت فضولي.

الغواص وقارب الصياد الغارق، أليخو دي مورو

سمك التانج الأزرق، أليجو دي مورو

كان جراد البحر الشوكي يراقب من خارج جحره. وكان هناك جمبري منظف أزرق وأبيض ذو مخالب طويلة (بيريكليمنس يوكاتانيكس) رقصت في شقائق النعمان.

الروبيان المنظف في شقائق النعمان، أليخو دي مورو

نظرًا للطقس، أخذني جوليو إلى مواقع الغوص التي تحتوي على وديان وممرات سباحة عميقة. كانت فرصة لمقابلة ممثلين جدد من هيبوبلكتروس جنس لا يقل عدد أنواعه عن 18 نوعًا. وترتبط هذه القرى الصغيرة بالهامور، وتنتشر في المنطقة الممتدة من جزر الباهاما إلى يوكاتان.

لقد حصلت على لقطات من النيلي (نبات النيلي)؛ خجول (هـ جوتافاريوس); الذهبي (هـ غوميغوتا); محظور (هـ بويولا) وزبدة هاملت (ح أحادي اللون) الأصناف.

موقع الغوص في لوس تونيليس، بونتا بيرديكس

قرية إنديغو، لوس تونيليس

سمكة الباراكودا العظيمة، لوس تونيليس

قنديل البحر في مواجهة الشمس، لوس تونليس

الإسفنج الخيطي والغواص على المنحدر، لوس تانليس

حطام قارب صيد آخر، لوس تونيليس

كهف السمك

وُصف كهف بيسيس بأنه كهف غوص. يقع هذا الكهف على بعد 100 متر تقريبًا من شاطئ البحر، ويحتوي على مياه عذبة أعلاه ومياه مالحة أسفله. يربط صدع تكتوني يمتد على طول الساحل بين مناطق مختلفة من الكهف. الفجوات الصخرية.

مدرسة بلو تانغ، كويفا دي لوس بيسيس

سمكة جراح المحيط، Cueva de los Peces

انخفض ارتفاعه إلى 70 مترًا، وكان عبارة عن هاوية مظلمة بين جدران مستقيمة، لكنه لم يكن جذابًا إلا لمن استمتع بالغوص الرائع في الكهوف في يوكاتان.

حفرة كهف السمك

في الصدع بين الجدران في كويفا دي لوس بيسيس

الخروج من الكهف

كان الأمر الأكثر متعة هو التنزه في الغابة مع مراقب الطيور المتمرس ليونسيو. فقد سمح لي ذلك برؤية البومة القزمة الكوبية المتوطنة؛ والطائر الكوبي الرائع، الطائر الوطني؛ والبط الكوبي الرائع باللون الأخضر التفاحي والأبيض والأحمر.

التروجون الكوبي

تودي كوبي في الغابة في بلايا جيرون

في كهف مليء بخفافيش الفاكهة الجامايكية، كان ثعبان كوبي يتجول في الظلام. كوبا مليئة بالعجائب الطبيعية لمن لديهم الوقت والتفاني.

في نهاية رحلتي كنت في محطة حافلات سيينفويغوس، أنتظر حافلة فيازول المتجهة إلى ترينيداد. كانت القاعة مزدحمة، وكان الناس يتحدثون بصوت عالٍ على هواتفهم بينما كان آخرون يصرخون في الخلفية. تم إلغاء حافلة محلية وكان الركاب يتجمعون بغضب حول رجل مسؤول.

كان الهاتف يرن بلا هوادة في مكتب مهجور ـ بدا الأمر وكأنه مستشفى للأمراض العقلية. وفجأة انحنى نحوي أحد الكوبيين العطوفين وهمس: "آسف يا سيدي، هذه كوبا... الأمر معقد".

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