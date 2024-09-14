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غواصون يتعقبون ضحية حادثة دهس وهروب في خمسينيات القرن التاسع عشر

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الاستعداد لإحدى الغطسات في أغسطس الماضي (إنقاذ حطام السفينة في المحيط الأطلسي)
الاستعداد لإحدى الغطسات في أغسطس الماضي (إنقاذ حطام السفينة في المحيط الأطلسي)

عثر فريق غوص من نيوجيرسي على سفينة فرنسية عابرة للمحيط الأطلسي غرقت في ظروف غير عادية قبل 168 عاما، مما أدى إلى فقدان معظم ركابها وطاقمها البالغ عددهم 132 شخصا، على بعد 320 كيلومترا قبالة سواحل ماساتشوستس.

قائد السفينة التي اصطدمت بـ ليونيه وفي عام 1856 واصل رحلته، مدعياً ​​أنه لم يكن على علم بأنها محكوم عليها بالفشل.

غواصو إنقاذ حطام السفن في المحيط الأطلسي، يعملون في نيو بيدفورد على متن سفينة الاستكشاف الخاصة بهم عنيدكان الباحثون يبحثون عن الحطام لسنوات عديدة. ولم يتم الكشف عن عمقه وموقعه الدقيقين، لكن يُقال إنه يقع في "مياه عميقة"، ومعظمه مدفون في قاع البحر الرملي.

أعضاء فريق الاكتشاف هم (من اليسار إلى اليمين في الصف الخلفي): أندرو دون، وكيرت مينتيل، وجو مازراني، وتوم باكر، (الصف الأمامي) تيم وايتهايد، وإريك تاكاكجيان، وجنيفر سيليتي. وهم يحملون فتحات صغيرة تم انتشالها من الحطام. شارك فرانسوا ميرل، وريك سيمون، وجو سانت أماند في بعثات بحث سابقة.
أعضاء الفريق (من الخلف الأيسر) أندرو دون، كورت مينتيل، جو مازراني، توم باكر؛ و (اليسار الأمامي) تيم وايتهايد وإريك تاكاكجيان وجنيفر سيليتي، مع فتحات النوافذ التي تم انتشالها من الحطام (شارك فرانسوا ميرل وريك سيمون وجو سانت أماند في بعثات بحث سابقة) (إنقاذ حطام الأطلسي)
جدول المحتويات

فى المقابل

ليونيه تم بناؤها في إنجلترا لصالح شركة Compagnie Franco-Americaine في عام 1855، في العام السابق لغرقها، بواسطة Laird & Sons of Birkenhead. كانت واحدة من ست سفن مخصصة للاستخدام في نقل الركاب والبريد عبر المحيط الأطلسي - في حالتها بين لوهافر و نيويورك.

كان بناء السفن في مرحلة انتقالية في ذلك الوقت، و ليونيه تم بناؤها باستخدام الأشرعة ومحرك بخاري.

"كونها واحدة من أولى سفن الركاب الفرنسية التي لديها رحلة عبور مجدولة بانتظام
المحيط الأطلسي والباخرة الانتقالية المبكرة تجعل ليونيهيقول إريك تاكاكجيان، عضو فريق الغوص الذي عمل لفترة طويلة على العثور على الحطام: "هذا الاكتشاف مهم".

"كانت طرق بناء الهياكل الحديدية الخاصة بها تمثل بعضًا من أقدم الأمثلة على هذا النوع من بناء الهياكل للسفن المحيطية المعروفة.

رسم ملون من صحيفة تايمز أوف لندن لغرق سفينة لو ليونيه (جينيفر سيليتي)
ملون صحيفة تايمز أوف لندن المصورة رسم ليونيه الغرق (مجموعة جينيفر سيليتي)

"وبالمثل، فإن آلية الدفع الخاصة بها فريدة من نوعها من حيث أنها تمثل أحد العديد من تصميمات المحركات التي تم تجربتها قبل وضع السوابق على آلات السفن البخارية في المحيطات.

"ليونيهيقول تاكاكجيان: "إن المحرك الأفقي ذو التأثير المباشر يسبق المحركات المركبة المقلوبة، والتي أصبحت هي القاعدة بعد فترة وجيزة".

غرق "الضرب والهروب"

ليونيه كانت في أول رحلة عودة لها إلى فرنسا عندما اصطدمت في 2 نوفمبر 1856 بالسفينة الشراعية الأمريكية البحر الأدرياتيكي، والتي كانت تبحر جنوبًا من مين إلى جورجيا. كانت السفينة تحمل عددًا من الركاب من مدن بارزة نيويورك وعائلات بوسطن.

البحر الأدرياتيكي تضررت السفينة ولكنها تمكنت من الوصول إلى ميناء في ماساتشوستس لإجراء الإصلاحات. افترض قائدها أن ليونيه كانت سليمة لأنها حافظت على مسارها ولم تبلغ عن الحادث. 

ومع ذلك، فإن الثقب الصغير في بدن ليونيه في نهاية المطاف، سمح بدخول كمية كافية من مياه البحر لإغراق السفينة، فغرقت بعد أيام.

أندرو دون يدخل بمساعدة جو مازراني
أندرو دون مع X-CCR على وشك الغوص في الحطام، بمساعدة جو مازراني (Atlantic Wreck Salvage)

يُفترض أن معظم من كانوا على متن السفينة كان لديهم الوقت للهروب في قوارب النجاة عندما غرقت السفينة أخيرًا، ولكن لم يتم إنقاذ سوى 18 شخصًا في النهاية، بعد أن قضوا أسبوعًا في البحر. تمت الإشارة إلى الكارثة في الرواية الدوريات 20,000 تحت البحر بواسطة جول فيرن. 

أبعد إلى البحر

كان شركاء شركة Atlantic Wreck Salvage، جينيفر سيليتي وجو مازراني، وهما محاميان متخصصان في الدفاع الجنائي، يعملان مع تاكاكجيان منذ عام 2016 لتحديد موقع الحطام، بعد أن أصبحا مهتمين بالقصة غير العادية للاصطدام.

على الرغم من أن التقارير الصحفية المعاصرة تشير إلى أن ليونيه وبعد أن غرقت السفينة أخيرًا جنوب شرقي شواطئ نانتوكيت، وجد الباحثون في حطام السفينة أن روايات الناجين ووثائق المحكمة كانت تشير بشكل متزايد إلى وجودهم في عمق البحر، إلى جورج بانكس.

كان موقع الحطام واحدًا من عدة علامات محتملة تم مسحها من قبل فريق اكتشاف قبل عام، وعاد الغواصون في أغسطس/آب هذا العام للتحقيق فيها. 

كانت أسطوانة المحرك هذه هي المفتاح لتحديد الحطام (أندرو دون)
كانت أسطوانة المحرك هذه هي المفتاح لتحديد الحطام (أندرو دون)

البحث عن المطابقات

قام مازراني وأندرو دون وتوم باكر وتيم وايتهايد بالغوص تحت الحطام 13 مرة لأخذ القياسات، الفيديو وبعد مراجعة البيانات الموجودة على سطح السفينة، تمكنوا من إجراء تحديد أولي بناءً على حجم السفينة وموقعها والطلاء الحديدي والفتحات والمحرك البخاري.

وقال مزراني "كانت إحدى رؤوس الأسطوانات الكبيرة تشير إلى وضع أفقي وليس مرتفعًا جدًا عن الرمال". وتمكن هو وباكر من تأكيد أن طولها 145 سم - "الحجم الدقيق للأسطوانات الموجودة على ليونيه' محرك".

وفي غوصة لاحقة، اكتشف أيضًا قطعة خشبية صغيرة، استُخدمت في تجهيز السفينة، مما يشير إلى أن هذه كانت سفينة مجهزة بالشراع والقوارب البخارية. "لقد أكدت هذه الأدلة، إلى جانب الموقع وبيانات السونار والقياسات، أننا كنا نغوص على متن السفينة الفرنسية المفقودة".

مشجعو جو مازراني يبتعدون عن الكشف عن عين ميتة (أندرو دون)
مشجعو جو مازراني ينظفون الرمال للكشف عن العين الميتة المحفوظة (أندرو دون)

خطط المتابعة

يخطط الفريق الآن لتخصيص المزيد من الوقت لاستكشاف الحطام وتوثيقه بالكامل. قالت جينيفر سيليتي: "سنعود إلى موقع الحطام في أقرب وقت ممكن". ديفرنت.

"ركزت بعثتنا في أغسطس 2024 على تحديد موقع الحطام. وستركز الغطسات اللاحقة على رسم خرائط وتوثيق موقع الحطام، فضلاً عن انتشال القطع الأثرية.

"إن منطقة شمال الأطلنطي غير مضيافة لحطام السفن. فالعواصف والتيارات ومعدات الصيد قد تدفن حطام السفن وتمزقه. وهذا يجعل من الضروري توثيق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل مرور المزيد من الوقت."

إنقاذ حطام المحيط الأطلسي تم اكتشاف عدد من الحطام، بما في ذلك U-550، آخر غواصة ألمانية من الحرب العالمية الثانية معروفة بأنها استقرت في مياه شمال الأطلسي القابلة للغوص.

غلاف الكتاب

سيصدر كتاب سيليتي ذو الغلاف المقوى في فبراير المقبل قضية البحر الأدرياتيكي: حادث دهس وهروب بحري قبالة سواحل نانتوكيت, وقد تم توسيعه الآن ليشمل فصلاً يحتوي على وصف تفصيلي وصور للحطام نفسه.

أيضا على ديفرنيت: حطام سفينة أندريا دوريا يظهر عمره في عمر الستين, صوت ضباب أندريا دوريا ينطلق مرة أخرى

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@ValTaylor7 #askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل ما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وتناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص بشكل عام بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة فال #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 10:2 المقدمة 00:00 السؤال 00:50 الإجابة

@فال تايلور7
#askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل عما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وحصلت على واحدة تناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص عمومًا بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة
فال
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00: 00 مقدمة
00:50 سؤال
01:19 الإجابة

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كيف أمنع إجهاد الفك؟ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وSPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكنه لا يزال بحاجة إلى وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل توصي بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وجهاز SPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكن لا يزال يتعين وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل تنصح بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟
#الغوص #الغوص #الغوص
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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هل يمكنني تركيب جهاز إرسال على الجانب البعيد من جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بي؟ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بإصدار محدود من الدراجات النارية إلى مؤسسة إنقاذ البحار الملكية الوطنية (RNLI)، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. وعلى ما يبدو، نحن جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتلت رياضة الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي حول الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، ولكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا. https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بدراجات نارية محدودة الإصدار إلى مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية الوطنية، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. ومن الواضح أننا جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتل الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي يصنف الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، لكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا.


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https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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الغوص هو الرياضة رقم 1 في قائمة الرياضات الخطرة #غوص #أخبار #بودكاست

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