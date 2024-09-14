غواصون يتعقبون ضحية حادثة دهس وهروب في خمسينيات القرن التاسع عشر

عثر فريق غوص من نيوجيرسي على سفينة فرنسية عابرة للمحيط الأطلسي غرقت في ظروف غير عادية قبل 168 عاما، مما أدى إلى فقدان معظم ركابها وطاقمها البالغ عددهم 132 شخصا، على بعد 320 كيلومترا قبالة سواحل ماساتشوستس.

قائد السفينة التي اصطدمت بـ ليونيه وفي عام 1856 واصل رحلته، مدعياً ​​أنه لم يكن على علم بأنها محكوم عليها بالفشل.

غواصو إنقاذ حطام السفن في المحيط الأطلسي، يعملون في نيو بيدفورد على متن سفينة الاستكشاف الخاصة بهم عنيدكان الباحثون يبحثون عن الحطام لسنوات عديدة. ولم يتم الكشف عن عمقه وموقعه الدقيقين، لكن يُقال إنه يقع في "مياه عميقة"، ومعظمه مدفون في قاع البحر الرملي.

أعضاء الفريق (من الخلف الأيسر) أندرو دون، كورت مينتيل، جو مازراني، توم باكر؛ و (اليسار الأمامي) تيم وايتهايد وإريك تاكاكجيان وجنيفر سيليتي، مع فتحات النوافذ التي تم انتشالها من الحطام (شارك فرانسوا ميرل وريك سيمون وجو سانت أماند في بعثات بحث سابقة) (إنقاذ حطام الأطلسي)

فى المقابل

ليونيه تم بناؤها في إنجلترا لصالح شركة Compagnie Franco-Americaine في عام 1855، في العام السابق لغرقها، بواسطة Laird & Sons of Birkenhead. كانت واحدة من ست سفن مخصصة للاستخدام في نقل الركاب والبريد عبر المحيط الأطلسي - في حالتها بين لوهافر و نيويورك.

كان بناء السفن في مرحلة انتقالية في ذلك الوقت، و ليونيه تم بناؤها باستخدام الأشرعة ومحرك بخاري.

"كونها واحدة من أولى سفن الركاب الفرنسية التي لديها رحلة عبور مجدولة بانتظام

المحيط الأطلسي والباخرة الانتقالية المبكرة تجعل ليونيهيقول إريك تاكاكجيان، عضو فريق الغوص الذي عمل لفترة طويلة على العثور على الحطام: "هذا الاكتشاف مهم".

"كانت طرق بناء الهياكل الحديدية الخاصة بها تمثل بعضًا من أقدم الأمثلة على هذا النوع من بناء الهياكل للسفن المحيطية المعروفة.

ملون صحيفة تايمز أوف لندن المصورة رسم ليونيه الغرق (مجموعة جينيفر سيليتي)

"وبالمثل، فإن آلية الدفع الخاصة بها فريدة من نوعها من حيث أنها تمثل أحد العديد من تصميمات المحركات التي تم تجربتها قبل وضع السوابق على آلات السفن البخارية في المحيطات.

"ليونيهيقول تاكاكجيان: "إن المحرك الأفقي ذو التأثير المباشر يسبق المحركات المركبة المقلوبة، والتي أصبحت هي القاعدة بعد فترة وجيزة".

غرق "الضرب والهروب"

ليونيه كانت في أول رحلة عودة لها إلى فرنسا عندما اصطدمت في 2 نوفمبر 1856 بالسفينة الشراعية الأمريكية البحر الأدرياتيكي، والتي كانت تبحر جنوبًا من مين إلى جورجيا. كانت السفينة تحمل عددًا من الركاب من مدن بارزة نيويورك وعائلات بوسطن.

البحر الأدرياتيكي تضررت السفينة ولكنها تمكنت من الوصول إلى ميناء في ماساتشوستس لإجراء الإصلاحات. افترض قائدها أن ليونيه كانت سليمة لأنها حافظت على مسارها ولم تبلغ عن الحادث.

ومع ذلك، فإن الثقب الصغير في بدن ليونيه في نهاية المطاف، سمح بدخول كمية كافية من مياه البحر لإغراق السفينة، فغرقت بعد أيام.

أندرو دون مع X-CCR على وشك الغوص في الحطام، بمساعدة جو مازراني (Atlantic Wreck Salvage)

يُفترض أن معظم من كانوا على متن السفينة كان لديهم الوقت للهروب في قوارب النجاة عندما غرقت السفينة أخيرًا، ولكن لم يتم إنقاذ سوى 18 شخصًا في النهاية، بعد أن قضوا أسبوعًا في البحر. تمت الإشارة إلى الكارثة في الرواية الدوريات 20,000 تحت البحر بواسطة جول فيرن.

أبعد إلى البحر

كان شركاء شركة Atlantic Wreck Salvage، جينيفر سيليتي وجو مازراني، وهما محاميان متخصصان في الدفاع الجنائي، يعملان مع تاكاكجيان منذ عام 2016 لتحديد موقع الحطام، بعد أن أصبحا مهتمين بالقصة غير العادية للاصطدام.

على الرغم من أن التقارير الصحفية المعاصرة تشير إلى أن ليونيه وبعد أن غرقت السفينة أخيرًا جنوب شرقي شواطئ نانتوكيت، وجد الباحثون في حطام السفينة أن روايات الناجين ووثائق المحكمة كانت تشير بشكل متزايد إلى وجودهم في عمق البحر، إلى جورج بانكس.

كان موقع الحطام واحدًا من عدة علامات محتملة تم مسحها من قبل فريق اكتشاف قبل عام، وعاد الغواصون في أغسطس/آب هذا العام للتحقيق فيها.

كانت أسطوانة المحرك هذه هي المفتاح لتحديد الحطام (أندرو دون)

البحث عن المطابقات

قام مازراني وأندرو دون وتوم باكر وتيم وايتهايد بالغوص تحت الحطام 13 مرة لأخذ القياسات، الفيديو وبعد مراجعة البيانات الموجودة على سطح السفينة، تمكنوا من إجراء تحديد أولي بناءً على حجم السفينة وموقعها والطلاء الحديدي والفتحات والمحرك البخاري.

وقال مزراني "كانت إحدى رؤوس الأسطوانات الكبيرة تشير إلى وضع أفقي وليس مرتفعًا جدًا عن الرمال". وتمكن هو وباكر من تأكيد أن طولها 145 سم - "الحجم الدقيق للأسطوانات الموجودة على ليونيه' محرك".

وفي غوصة لاحقة، اكتشف أيضًا قطعة خشبية صغيرة، استُخدمت في تجهيز السفينة، مما يشير إلى أن هذه كانت سفينة مجهزة بالشراع والقوارب البخارية. "لقد أكدت هذه الأدلة، إلى جانب الموقع وبيانات السونار والقياسات، أننا كنا نغوص على متن السفينة الفرنسية المفقودة".

مشجعو جو مازراني ينظفون الرمال للكشف عن العين الميتة المحفوظة (أندرو دون)

خطط المتابعة

يخطط الفريق الآن لتخصيص المزيد من الوقت لاستكشاف الحطام وتوثيقه بالكامل. قالت جينيفر سيليتي: "سنعود إلى موقع الحطام في أقرب وقت ممكن". ديفرنت.

"ركزت بعثتنا في أغسطس 2024 على تحديد موقع الحطام. وستركز الغطسات اللاحقة على رسم خرائط وتوثيق موقع الحطام، فضلاً عن انتشال القطع الأثرية.

"إن منطقة شمال الأطلنطي غير مضيافة لحطام السفن. فالعواصف والتيارات ومعدات الصيد قد تدفن حطام السفن وتمزقه. وهذا يجعل من الضروري توثيق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل مرور المزيد من الوقت."

إنقاذ حطام المحيط الأطلسي تم اكتشاف عدد من الحطام، بما في ذلك U-550، آخر غواصة ألمانية من الحرب العالمية الثانية معروفة بأنها استقرت في مياه شمال الأطلسي القابلة للغوص.

سيصدر كتاب سيليتي ذو الغلاف المقوى في فبراير المقبل قضية البحر الأدرياتيكي: حادث دهس وهروب بحري قبالة سواحل نانتوكيت, وقد تم توسيعه الآن ليشمل فصلاً يحتوي على وصف تفصيلي وصور للحطام نفسه.

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