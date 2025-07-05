غواصون يعثرون على شعاب مرجانية "منقرضة" على قيد الحياة في جزر غالاباغوس

تم اكتشاف نوع من المرجان الحجري الأسود كان من المفترض أنه انقرض منذ عقود مضت، وهو مزدهر في جزر غالاباغوس من قبل غواصين علميين من أكاديمية كاليفورنيا للعلوم.

كانت زيارتهم هي المرة الأولى ريزوبساميا ويلينغتوني، وهو نوع متوطن في الأرخبيل، وقد شوهد منذ عام 2000، عندما تم تصنيفه على أنه مهدد بالانقراض (ربما منقرض) من قبل IUCN القائمة الحمراء.

انجذبت الشعاب المرجانية إلى درجات حرارة المياه الباردة نسبيًا في جزر غالاباغوس، حيث تم العثور عليها لأول مرة في المياه الضحلة في عام 1975، ولكنها اختفت فجأة بعد الظروف المحيطية الدافئة الناجمة عن ظاهرة النينيو في عامي 1982 و83.

بالتعاون مع مؤسسة تشارلز داروين بالتعاون مع صندوق حماية البيئة في جزر غالاباغوس (CDF) ومديرية منتزه غالاباغوس الوطني (GPND)، سجل الباحثون أكثر من 250 مستعمرة صغيرة من المرجان عبر أربعة مواقع للشعاب المرجانية.

أُجريت أول ملاحظة خلال رحلة استكشافية في يناير ٢٠٢٤ بالقرب من خليج تاجوس بجزيرة إيزابيلا، حيث عُثر على هذا النوع أصلًا. وكشفت مسوحات أخرى للشعاب المرجانية عن وجود هذا النوع في موقعين آخرين في إيزابيلا، بالإضافة إلى موقع قبالة جزيرة فرناندينا.

ريزوبساميا ويلينغتوني (CAS)

وتشير النتائج إلى أن ظروف النينيا الأكثر برودة في الفترة من 2020 إلى 23 ربما تكون قد وفرت للمرجان استراحة من الإجهاد الحراري الذي شجعه على الظهور مرة أخرى في المياه الضحلة.

وقد أكدت المسوحات الأخيرة التي أجرتها مركبات التحكم عن بعد على عمق أقل من 100 متر أن هذا النوع يسكن أيضًا الشعاب المرجانية في المناطق ذات الضوء المتوسط، مما يشير إلى أنه خلال موجة الحر ربما وجد ملجأ مؤقتًا في موائل أعمق وأكثر برودة.

"الاكتشافات الأكثر إثارة"

جزيرة إيزابيلا في جزر غالاباغوس (CAS)

وقال تيري جوسلينر، المؤلف المشارك في الدراسة، أمين قسم علم اللافقاريات والجيولوجيا في الأكاديمية الصينية للعلوم: "إن العثور على شيء كان يُعتقد سابقًا أنه منقرض هو أحد أكثر الاكتشافات المثيرة التي يمكن أن يقوم بها عالم الأحياء".

"في غوصة واحدة فقط، وجدنا أكثر من 100 مستعمرة من ر ويلينغتوني على الشعاب المرجانية الصحية المتنوعة بيولوجيًا، والتي كان العديد منها مليئًا بالأورام الحميدة الناشئة، مما يشير إلى التكاثر النشط.

هذا إنجازٌ هائل: دليلٌ على أن هذا النوع لا يكتفي بالتشبث بالبقاء، بل يزدهر في مواقع وأعماق متعددة. يُعدّ هذا الاكتشاف مثالاً مُبشّراً على القدرة على الصمود في ظل ارتفاع درجات حرارة المحيطات، وتذكيراً مؤثراً بما يمكن اكتسابه من استمرار الحفاظ على الشعاب المرجانية ورصدها في المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي مثل جزر غالاباغوس.

العودة إلى الحياة: Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

يصادف عام 2025 مرور 120 عامًا منذ أول رحلة استكشافية تابعة للجمعية الفلكية الصينية إلى جزر غالاباغوس، عندما قام فريق من "علماء البحارة" بجمع 70,000 ألف عينة بيولوجية - وهو عمل شاق ضاع هباءً عندما دمرت كل هذه العينات تقريبًا بعد ذلك بفترة وجيزة في زلزال سان فرانسيسكو عام 1906.

تضم الأكاديمية اليوم أكبر مجموعة من العينات العلمية من جزر غالاباغوس، بما في ذلك العينات الأصلية من ر ويلينغتوني تم العثور عليها في عام 1975.

وقد تم نشر الدراسة للتو في المجلة علم الأحياء البحريةوعلق المؤلف الرئيسي إنتي كيث، الباحث الرئيسي في CDF، قائلاً إن الاكتشاف أثبت أن "حتى أكثر الأنواع ضعفًا يمكنها الاستمرار إذا قمنا بحماية الموائل المناسبة - ومع ذلك فإن مستعمراتها الصغيرة المتناثرة تذكرنا بمدى قربنا من فقدانها إلى الأبد، والحاجة الماسة إلى استراتيجيات إدارة استباقية".

ويتم حاليًا دراسة العينات التي جمعها الباحثون في مختبر تجديد المرجان التابع لـ CAS.

رعاية المرجان في رواتان

(أعلى وأسفل) افتتاح مختبر تربية المرجان في رواتان، يونيو 2025 (نيك كولين © CAS)

في مكان آخر، افتتحت الأكاديمية الصينية للعلوم في 18 يونيو/حزيران مختبرًا لتربية المرجان في رواتان، هندوراس، ويُقال إنه الأول من نوعه في المنطقة. سيستخدمه الباحثون لرعاية الشعاب المرجانية الصغيرة خلال مراحل حياتها المبكرة الهشة قبل إعادة إدخال أقوىها إلى الشعاب المرجانية في أمريكا الوسطى لتعزيز التنوع الجيني وقدرتها على الصمود.

ومن المأمول أن يصبح هذا البرنامج التجريبي منخفض التكلفة نموذجاً لجهود استعادة الشعاب المرجانية العالمية.

أيضا على ديفرنيت: مشروع بقاء الشعاب المرجانية يُقدم الأمل في رواتان, غواصو CCR يصعدون إلى السطح مع اكتشاف الشعاب المرجانية العميقة, الحمض النووي للمرجان يكشف من هو الأب, غواص بريطاني يُطلق اسم أول حصان أنبوبي قزم في أفريقيا