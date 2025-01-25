موت المرجان في منطقة البحر الكاريبي

كان عالم الأحياء البحرية جون كريستوفر فاين يغوص ويمارس رياضة الغطس في ما لا يقل عن 15 جزيرة في منطقة البحر الكاريبي في الأشهر الأخيرة. يبدو الأمر لطيفًا - إلا أنه في كل مكان ذهب إليه، كان يلاحقه مشهد بحري كئيب.

"ما الذي يسبب ذلك؟" هذا هو السؤال الذي يُطرح عندما أصف موت الشعاب المرجانية الحجرية للغواصين والغواصين الآخرين. لا توجد إجابة ثابتة ولا حل سريع. إن موت الشعاب المرجانية مرتبط بشكل مباشر بعدد كبير جدًا من الناس وأنشطتنا التي تلوث البحار والمحيطات.

الحل: ينادي البعض بخلط البنسلين مع مادة لزجة ودهنه على الشعاب المرجانية المحتضرة لإنقاذ ما لم يتأثر بالفعل بمرض الهزال. وهذه خطوة علاجية تتطلب جهداً مكثفاً ولكنها لا تحمل قيمة طويلة الأجل في الوصول إلى السبب.

الشعاب المرجانية الميتة في جزر توركس وكايكوس

هل من الممكن وقف التنمية المتفشية في جزر الكاريبي البكر؟ عندما يتعلق الأمر بأموال طائلة، فإن هذا لن يحدث أبدا. هل من الممكن السيطرة على النمو السكاني؟ لن يحدث أبدا.

هل نمنع استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب والأسمدة في ملاعب الجولف والحشائش والزراعة؟ عندئذ لن يكون هناك نباتات باستثناء تلك التي صممتها الطبيعة للعيش في المناخات الاستوائية. لا يوجد خطأ في ذلك.

في غياب إجابة قاطعة، دعونا نلقي نظرة على الوضع في بعض الجزر الخمس عشرة التي قمت بفحصها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 15 وحتى يناير/كانون الثاني 2024. لا توجد إحصائيات ثابتة يمكن التعامل معها: فالشعاب المرجانية ميتة. كانت حية قبل عام واحد في نفس المواقع.

سنبدأ ببعض الأخبار الجيدة. لا تزال جزيرة إليوثيرا في جزر الباهاما تحتوي على شعاب مرجانية حية نابضة بالحياة تنمو على أعماق ضحلة.

تنتشر الرياح والأمواج على طول ساحل إليوثيرا. كما أن التنمية الريفية هناك ضئيلة؛ ففي حين تحظى السياحة بشعبية كبيرة وتلبي المنتجعات احتياجات الزوار، وفي حين تنزل السفن السياحية آلاف الضيوف إلى شواطئ إليوثيرا، فإن اتساع البيئة البحرية في الجزيرة كان قادراً على التكيف دون التعرض لموت كبير للشعاب المرجانية في شبه الجزيرة الجنوبية، كما لوحظ على مدى عدة سنوات.

من ناحية أخرى، لم يكن في جزيرة جراند تورك أي شعاب مرجانية حية ملموسة. فقد أصبحت مجموعات الشعاب المرجانية الميتة منذ زمن طويل من نوع قرن الوعل والشعاب المرجانية ذات القرون الميتة مغطاة بالطحالب. وكانت كل أنواع الشعاب المرجانية من نوع الدماغ والشعاب المرجانية النجمية ميتة في المناطق التي زرتها.

جراند تورك في جزر تركس وكايكوس: المرجان الميت

عند المنحدر العميق حيث ازدهرت الشعاب المرجانية البكر ذات يوم، حيث ساد المرجان الدماغي، لم تكشف المراقبة سوى عن رؤوس مرجانية ميتة. كما كشفت المجاري الضحلة حول شعاب هورسشو عن المرجان الحجري الميت فقط.

لم يتم رصد أي رأس مرجاني حي هناك، ولا في موقع يسمى مكتبة الشعاب المرجانية حيث ينحدر الجدار عميقًا. كانت هذه الشعاب المرجانية نابضة بالحياة ذات يوم بالشعاب المرجانية الصلبة الحية.

مملوءة بكريم الوقاية من الشمس

لم تكن الشعاب المرجانية في جزر فيرجن الأمريكية قبالة سواحل سانت توماس وسانت جون، والتي كانت في السابق نقية بفضل وفرة الشعاب المرجانية الصلبة، في حال أفضل من حالة جراند تورك.

يحرص مشغلو قوارب الغطس على التأكيد على عدم بيع أي واقيات من الشمس تضر بالشعاب المرجانية على الجزر، ومع ذلك فإن آلاف الزوار يلوثون أنفسهم بأي شيء أحضروه معهم، ومعظم هذه المواد ضارة بالشعاب المرجانية.

ربما لم يكن الأمر كذلك لو كان عدد قليل من الأشخاص يمارسون رياضة الغطس فوق الشعاب المرجانية، بعد أن يمسحوا أنفسهم بكريمات الوقاية من الشمس، ولكن هذه الشعاب المرجانية تستقبل الآلاف من الغواصين والسباحين أسبوعيًا.

قد يكون استخدام واقيات الشمس الضارة أحد التفسيرات لزوال الشعاب المرجانية، ومن المؤكد أن حجم المواد الكيميائية الضارة التي يتم إطلاقها يخلق بقعة على الماء يمكن رؤيتها بالعين المجردة كل يوم.

وقد كشف الغوص على الشعاب المرجانية في شامبانيا قبالة جزيرة دومينيكا، وهي جزيرة بركانية جميلة، عن وجود شعاب مرجانية ميتة وتبييض رؤوس المرجان. ولم يكن هذا هو الحال قبل عام واحد على نفس الشعاب المرجانية.

الشعاب المرجانية الميتة في دومينيكا

التبييض في دومينيكا

كانت رؤوس المرجان بأكملها قد ماتت؛ وكانت رؤوس أخرى في طور التبييض. كان الموت مؤكدًا. تخلق الفتحات العميقة في الأرض فقاعات غازية تجذب الغواصين والغواصين إلى هذه الشعاب المرجانية الصخرية بالقرب من الشاطئ. كان موت المرجان واضحًا في كل مكان في المنطقة البحرية لهذه المناطق الشعبية للغوص.

وعلى جزيرة مارتينيك البركانية الرائعة، كان موت المرجان واضحاً أيضاً. فقد التهمت السلاحف الخضراء الأعشاب البحرية التي بدت صحية، على الرغم من أن المرجان الحجري كان أبيض اللون.

لقد خصصت مارتينيك مساحات بحرية شاسعة كمحميات، وهي خطوة مهمة لضمان الحفاظ على الموارد. وتنتشر الأمراض نفسها التي تهاجم الشعاب المرجانية من فلوريدا إلى أميركا الجنوبية قبالة سواحلها.

الشعاب المرجانية لحطام السفن

سانت كيتس ونيفيس جزيرتان ساحرتان وتشكلان دولة مستقلة. والسياحة هنا ذات أهمية كبيرة والشعاب المرجانية قبالة سواحلها تشكل أصولاً يجب على سكان الجزر أن يعتزوا بها إذا كان لهذه السياحة أن تكون مستدامة.

كانت مشاهدات الشعاب المرجانية الميتة شائعة، وهو ما يشير إلى أن هذه الجزر ليست بمنأى عن وباء موت الشعاب المرجانية.

تظهر الآن الشعاب المرجانية المحيطة بجزيرة سانت مارتن، والتي زرتها في نفس الوقت من العام الماضي، أيضًا شعابًا مرجانية ميتة ومبيضة. وقد تحولت المسامات المجوفة إلى اللون الأبيض على الصخور التي كانت تدعم الشعاب المرجانية الحية.

شجرة المادريبوري الميتة في سانت مارتن

هذه الجزيرة الهولندية الفرنسية ساحرة ووجهة سياحية مفضلة. تظل المراوح البحرية الجورجونية بصحة جيدة، إلا أن المرجان الصلب تأثر لدرجة أنه لم يتم رصد أي رأس مرجاني حي.

أثناء ممارسة رياضة الغوص السطحي قبالة سواحل جزيرة كوراساو في منطقة البحر الكاريبي الهولندية، إحدى الجزر الثلاث المحمية التابعة لهيئة حماية البيئة والتي تضم جزيرة بونير، جنة الغواصين، وجزيرة أروبا، وجهة سياحية شهيرة، رأيت شعابًا مرجانية نمت وزرعت ميتة. كانت الشعاب المرجانية الصلبة ميتة.

بقيت أغصان جميلة حية من المرجان على السطح الخارجي لشبه الجزيرة حيث تعرضت لغسيل المحيط. وهذه علامة جيدة، ودليل على أن البيئة المرجانية الصلبة صحية حيث يمكن للمحيط أن يغسل المناطق الساحلية بفعالية.

كشفت الغطسات في أروبا على حطام سفينتين مشهورتين عن المزيد من الشعاب المرجانية الميتة. نمو الشعاب المرجانية على حطام السفينة وحوله أنتيلا أظهرت الشعاب المرجانية بين بقايا حطام السفن المتناثرة بيدرناليس كانت الشعاب المرجانية اللينة وفيرة وصحية.

غرينادا هي أيضًا جزيرة رائعة، وشعابها المرجانية في حالة صعبة أيضًا، وكذلك الشعاب المرجانية قبالة جزيرة بربادوس. تعد بربادوس واحدة من الوجهات السياحية المفضلة في منطقة البحر الكاريبي، وقد عانت من الإفراط في صيد الأسماك وإساءة معاملة الشعاب المرجانية لفترة طويلة.

الشعاب المرجانية المبيضة على حطام سفينة في بربادوس

كان هناك قارب قطر غارق يحتوي على شعاب مرجانية حية العام الماضي، لكنه مات هذا العام وأصبح أبيض اللون. تعليق حزين على جزيرة مدعومة بجمالها الطبيعي وبيئتها البحرية.

شهادة صامتة

ولم تكن حالة سانت لوسيا أفضل حالاً. فحالات نفوق الشعاب المرجانية على الشعاب المرجانية الضحلة قبالة الساحل لا تشكل إلا شهادة صامتة على ما كان ذات يوم نظاماً بيئياً بحرياً مزدهراً. ولم يتم إجراء سوى مراقبة محدودة على شاطئ شهير للغطس والسباحة، لذا لا يمكن استخلاص استنتاجات عامة بشأن صحة الشعاب المرجانية بشكل عام في الجزيرة.

أنتيغوا هي جزيرة رائعة أخرى تجذب الزوار إلى مدينتها التي تضم أسماك الراي اللساع، وهي عبارة عن شريط رملي قبالة الساحل حيث تتغذى أسماك الراي اللساع مما يجعلها على اتصال وثيق بالسياح. يكتفي معظم السياح بالسباحة، ويرتدي البعض ملابس السباحة. أقنعة وأحضروا الكاميرات.

المرجان الدماغي الميت في انتيغوا

مرض هزال الأنسجة في انتيغوا

يقوم مشغلو القوارب بإحضار آلاف الزوار إلى الشريط الرملي كل أسبوع، وتقوم كل مجموعة بإطعام أسماك الراي اللساع. يدهن السائحون أجسادهم بكريمات الوقاية من الشمس التي تزول بمجرد دخولهم الماء، وكلها سامة للشعاب المرجانية على الشعاب المرجانية قبالة الساحل.

كشفت الشعاب المرجانية المحيطة بالشريط الرملي عن شعاب مرجانية ميتة. وغطت الطحالب بعضًا منها، مع وجود مسامات مرجانية ميتة بيضاء اللون. وهو أمر غير جذاب لهذا الموقع السياحي المهم.

الشعاب المرجانية الميتة في أنتيغوا

لقد كشف مسح سريع لنفس المناطق قبل عام واحد فقط عن تناقص الحياة المرجانية. تساهم سياحة الغوص والغطس بشكل كبير في اقتصاد الجزيرة. وبدون بيئة بحرية نقية، هل قد يبدأ الزوار في تجنب العطلات في منطقة البحر الكاريبي؟

في حين أن زراعة المرجان في المختبرات قبل زراعته على الشعاب المرجانية تقدم أملاً مفيداً؛ وفي حين يحاول الباحثون ذوو النوايا الحسنة التخفيف من مرض هزال أنسجة المرجان من خلال تلطيخ المناطق المريضة بمادة لزجة مضاف إليها المضادات الحيوية؛ وفي حين يواصل علماء البكتيريا محاولة تحديد السبب الدقيق لحدوث مرض هزال أنسجة المرجان، فإن مجموعة الأسباب المحتملة واضحة بما يكفي لرؤيتها.

إن الإفراط في التنمية، وكثرة النفايات التي تتدفق من الأرض، ومخلفات الإغراق، والمواد الكيميائية المتبخرة التي تعود إلى المحيط عن طريق الأمطار: كل هذا مسؤول عن الأضرار البيئية. وهذا مجرد تقرير واحد يضاف إلى العديد من الملاحظات التي أدلى بها الغواصون في كل مكان: إن الشعاب المرجانية في خطر.

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