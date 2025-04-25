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غوص بعمق 5 كيلومترات يكشف عن طائرة وخريطة وسيارة غامضة

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استكشاف حاملة الطائرات يو إس إس يوركتاون خلال الحرب العالمية الثانية على عمق حوالي 2 متر (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 5,000 ما وراء الأزرق)
استكشاف حاملة الطائرات يو إس إس يوركتاون خلال الحرب العالمية الثانية على عمق حوالي 2 متر (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 5,000 ما وراء الأزرق)

كانت سيارة غامضة، وأولى طائرات معركة ميدواي التي تم العثور عليها تحت الماء، وجدارية تعكس فخر البحارة بحاملة طائراتهم، كلها اكتشافات مفاجئة في حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية على عمق كبير في نهاية الأسبوع الماضي.

كان ذلك عندما غاصت مركبة تعمل عن بعد عبر حطام السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس على عمق 5 كيلومترات. يوركتاون، كجزء من رحلة استكشافية أجراها NOAA لاستكشاف المحيطات الفريق.

تم إجراء الاكتشافات في الفترة من 19 إلى 20 أبريل باستخدام مكتشف عميق تم نشر ROV من سفينة NOAA مستكشف أوكينوسكانت الغطسات جزءًا من رحلة Papahanaumokuakea ROV & Mapping، التي جرت على بعد حوالي 1,600 كيلومتر من هونولولو في الجزر الهاوائية الشمالية الغربية في المحيط الهادئ.

USS يوركتاون (CV-5شاركت في عدد من عمليات الحرب العالمية الثانية قبل أن تغرقها غواصة يابانية عقب معركة ميدواي، ما أسفر عن مقتل 2 رجلاً. عُثر على الحطام عام 141 خلال رحلة استكشافية مشتركة بين البحرية الأمريكية وناشيونال جيوغرافيك بقيادة روبرت بالارد. 

في سبتمبر 2023 ديفرنت تم الإبلاغ عن "التوصيف" مهمتنا إلى بقايا حاملة الطائرات التي يبلغ طولها 250 مترًا والتي تقودها مؤسسة Ocean Exploration Trust من سفينة الاستكشاف النوتر البحار حيوان، ولكن الغطسات الأخيرة كانت الأولى لاستكشاف سطح حظيرة السفينة.

وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن "الغوص في عام 2025 يعتمد على هذا العمل السابق، مما يوفر إجابات على الأسئلة الموجودة ويؤدي إلى اكتشاف ألغاز جديدة للمؤرخين والعلماء لحلها".

هل كان وودي؟

السيارة كما شوهدت من المركبة التي يتم التحكم بها عن بعد (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)
السيارة كما شوهدت من المركبة التي يتم التحكم بها عن بعد (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء الأزرق)

وكانت المفاجأة الكبرى بالنسبة للفريق عندما رصدوا الخطوط العريضة الخافتة لسيارة أثناء النظر إلى سطح حظيرة الطائرات الخلفي من الجانب الأيسر.

وبمساعدة خبراء على الشاطئ، تمكنوا في وقت لاحق من التعرف عليها بشكل مبدئي على أنها سيارة فورد سوبر ديلوكس "وودي" سوداء اللون موديل 1940-41 - لكنهم دعوا آخرين لإبلاغهم إذا كانت لديهم أفكار أخرى.

السيارة، التي تظهر نوافذها الخلفية المستطيلة، والزجاج الأمامي المنقسم، وأضواء ركن السيارة فوق المصابيح الأمامية والمصد الكروم (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)
السيارة، التي تظهر نوافذها الخلفية المستطيلة، والزجاج الأمامي المنقسم، وأضواء وقوف السيارات فوق المصابيح الأمامية والمصد الكروم (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)

كُتبت عبارة "خدمة السفن - البحرية" على جزء من اللوحة الأمامية للسيارة. إحدى النظريات هي أن الأميرال فرانك فليتشر، أو الكابتن إليوت باكماستر، أو ضباطًا آخرين ربما استخدموها أثناء قيامهم بأعمال تجارية في موانئ أجنبية.

لكن اللغز هو لماذا بقيت مخزنة في سطح الحظيرة بعد توقف السفينة لمدة 48 ساعة في بيرل هاربور لإجراء الإصلاحات، عندما كان معروفًا أنها متجهة إلى معركة ميدواي. 

اللوحة الأمامية مكتوب عليها "خدمة السفن - البحرية" (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء الأزرق)
اللوحة الأمامية مكتوب عليها "خدمة السفن - البحرية" (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء الأزرق)
كانت السيارة ذات شكل الصندوق تحتوي على سقف من القماش، ومصد من الكروم، وإطار احتياطي في الخلف (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)
كانت السيارة ذات شكل الصندوق تحتوي على سقف من القماش، ومصد من الكروم، وإطار احتياطي في الخلف (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)

خلال المعركة، كان لا بد من بذل محاولات يائسة لتصحيح قائمة الناقلة من خلال التخلص من الطائرات والمدافع، لذلك تساءل الفريق عما إذا كانت السيارة لها بعض الأهمية التي تمنعها من أن يتم إلقاؤها في البحر أيضًا.

سيارة فورد سوبر ديلوكس "وودي" موديل 41 تم ترميمها (سيناج)
سيارة فورد سوبر ديلوكس "وودي" موديل 41 تم ترميمها (سيناج)

الطائرات وخريطة العالم

كما أسفرت غوصات المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد عن اكتشاف أول طائرة ترقد تحت الماء في ساحة معركة ميدواي.

على الرغم من مخاطر التشابك العديدة، تمكن طيارو المركبات التي تعمل عن بعد التابعة لمؤسسة استكشاف المحيطات العالمية من الوصول إلى يوركتاونعبر عمود المصعد رقم 3 في السفينة. وهناك، في الربع الخلفي الأيمن، عثروا على حطام متناثر لثلاث قاذفات قنابل دوغلاس إس بي دي داونتلس على الأقل. 

يقوم المستكشف العميق بمسح قاذفة قنابل من طراز SBD Dauntless تالفة مخزنة في سطح حظيرة الطائرات في يوركتاون (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء الأزرق)
يقوم المستكشف العميق بمسح قاذفة قنابل من طراز SBD Dauntless تالفة مخزنة في سطح حظيرة الطائرات في يوركتاون (استكشاف المحيطات التابع لإدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية، 2025 ما وراء الأزرق)

كانت إحداها لا تزال مسلحة بالكامل، ومقلوبة، وقنبلة في حامل الإطلاق. ويُعتقد أن طائرة أخرى، تحمل علامة "B5" واضحة على جسمها، كانت... رقم البناء 4581، SBD-3 مخصصة لسرب القصف السادس من يو إس إس مشروع (CV-6). 

في خضم المعركة، يوركتاون وقد استعاد اثنين من مشروعطائراتها التي تعرضت لأضرار بالغة أثناء مهاجمة حاملة الطائرات اليابانية كاجا. وقد تم إشعال النار فيها لاحقًا عندما ضربتها ثلاث قنابل للعدو. يوركتاون

قاذفة قنابل داونتلس، تحمل علامة "B5" على هيكلها أسفل حلقة تثبيت المدفعي (في الوسط)، ورقم "5" آخر على السطح العلوي للجناح الأيمن (في الأسفل). يُعتقد أنها إحدى طائرتين من يو إس إس إنتربرايز هبطتا في يوركتاون (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025، ما وراء الأزرق).
قاذفة قنابل داونتلس، تحمل علامة "B5" على هيكلها أسفل حلقة تثبيت المدفعي (في الوسط)، ورقم "5" آخر على السطح العلوي للجناح الأيمن (في الأسفل). يُعتقد أنها إحدى طائرتين من يو إس إس إنتربرايز هبطتا في يوركتاون (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025، ما وراء الأزرق).
تم العثور على ما لا يقل عن ثلاث طائرات داخل المصعد الخلفي رقم 3، بما في ذلك طائرة SBD Dauntless مقلوبة ولا تزال مسلحة (استكشاف المحيطات التابع لإدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية، 2025 ما وراء الأزرق)
تم العثور على ما لا يقل عن ثلاث طائرات داخل المصعد الخلفي رقم 3، بما في ذلك طائرة SBD Dauntless مقلوبة ولا تزال مسلحة (استكشاف المحيطات التابع لإدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية، 2025 ما وراء الأزرق)

وللمرة الأولى أيضًا، تم الحصول على صور لجدارية بقياس 13 × 3.5 مترًا تصور خريطة للعالم تعرض جميع سفن يو إس إس يوركتاونرحلاته. رُسمت هذه اللوحة يدويًا داخل بئر مصعد، مع أنها لم تظهر إلا جزئيًا في الصور التاريخية. 

يُسلِّط برنامج Deep Discoverer الضوء على الجدارية المرسومة يدويًا (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)
يُسلِّط برنامج Deep Discoverer الضوء على الجدارية المرسومة يدويًا (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)
تفاصيل من الجدارية (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)
تفاصيل من الجدارية (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)

"تعكس زخارفها الفخر الذي يوركتاونكان لدى بحارة السفينة نطاق عالمي من يوركتاون"وأضافت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "إن هذا التقرير يسلط الضوء على أنشطة السفينة والدور الاستراتيجي الذي لعبته في الدفاع عن الولايات المتحدة".

قد يكون قنديل البحر الأحمر اللامع نوعًا جديدًا (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء الأزرق)
قد يكون قنديل البحر الأحمر اللامع نوعًا جديدًا (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء الأزرق)

حطام السفينة الحربية الأمريكية يوركتاون هي سفينة عسكرية غارقة محمية تديرها قيادة التاريخ والتراث البحري الأمريكي وتم تصنيفها كـ موقع ذو طابع استثنائي.

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هل هذا أفضل مركز غوص على الإطلاق؟ W\@wakatobidiveresort

@sennacher #askmark مرحبًا، فيما يتعلق بـ DSMBs. أنا لست خبيرًا على الإطلاق وعادةً ما أقوم بنشره بشكل صحيح. لقد غطسنا هذا الأسبوع على تيار قوي للغاية وكنت على وشك فقدان أنفاسي أثناء نشره (نفخ فمي) حيث تشابك قليلاً مع منظمتي. لقد أخافتني كثيرًا. هل هناك أي شيء من نوع "الأسطوانة الصغيرة" من أجل إبقاء السجل في فمي لنشره بشكل أكثر أمانًا؟ لم أحاول القيام بذلك باستخدام LPI الخاص بي ... لكني أفترض أنه سيتشابك أيضًا. شكرًا لك. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@سيناتشر
#askmark مرحبًا، بخصوص DSMBs. لستُ خبيرًا إطلاقًا، وعادةً ما أستخدمها بشكل صحيح. في نهاية هذا الأسبوع، غطسنا في تيار قوي جدًا، وكدتُ أفقد أنفاسي أثناء استخدامها (نفخ فمي) لأنها تشابكت قليلًا مع منظم ضغط الهواء. لقد أخافني ذلك كثيرًا. هل هناك أي شيء يُسمى "أسطوانة صغيرة" لإبقاء منظم ضغط الهواء في فمي واستخدامه بشكل أكثر أمانًا؟ لم أجرب ذلك مع منظم ضغط الهواء المنخفض... لكنني أفترض أنه سيتشابك أيضًا.
شكر
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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كيف تعمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل #scubadiving #askmark #twinset هل أنت مرتبك بشأن كيفية استخدام صمامات Twinset أو إجراء تمرين إغلاق الصمام بشكل صحيح؟ انت لست وحدك. في حلقة AskMark هذه، يشرح مارك كيفية عمل الصمامات على الأسطوانات المزدوجة، بما في ذلك كيفية فتحها وإغلاقها بأمان، وكيف تعمل صمامات العازل، ولماذا تعد مثاقب الصمامات (المعروفة أيضًا باسم مثاقب الإغلاق أو V-Drills) ضرورية لتشخيص التسريبات أثناء الغوص الفني والترفيهي. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والتقارير السياحية: https://divernet.com/ كما يشارك مارك نصائح حول ذاكرة العضلات للوصول إلى المشاركات اليمنى واليسرى، ومنطق العازل أولاً مقابل العازل أخيرًا، وكيفية منع الإفراط في الشد أو وضع الصمام بشكل غير آمن. يعد هذا الدليل مثاليًا للغواصين الذين ينتقلون إلى مجموعات التوأم، أو الغواصين الجانبيين الفضوليين بشأن إعدادات المجمعات، أو أي شخص يرغب في تحسين مهاراته في إدارة الغاز. أخبرنا في التعليقات كيف قام مدربك بتعليم تدريبات الصمامات ولا تنس ترك أسئلتك باستخدام #AskMark لتظهر في مقطع فيديو مستقبلي. @mostafametwally1 ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية - الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص - الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة - الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية، نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. 🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة غواص سكوبا): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة غواص سكوبا): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة غواص سكوبا): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com =============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. إن محتوى هذا الفيديو، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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كيفية عمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل

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