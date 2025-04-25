غوص بعمق 5 كيلومترات يكشف عن طائرة وخريطة وسيارة غامضة

كانت سيارة غامضة، وأولى طائرات معركة ميدواي التي تم العثور عليها تحت الماء، وجدارية تعكس فخر البحارة بحاملة طائراتهم، كلها اكتشافات مفاجئة في حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية على عمق كبير في نهاية الأسبوع الماضي.

كان ذلك عندما غاصت مركبة تعمل عن بعد عبر حطام السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس على عمق 5 كيلومترات. يوركتاون، كجزء من رحلة استكشافية أجراها NOAA لاستكشاف المحيطات الفريق.

تم إجراء الاكتشافات في الفترة من 19 إلى 20 أبريل باستخدام مكتشف عميق تم نشر ROV من سفينة NOAA مستكشف أوكينوسكانت الغطسات جزءًا من رحلة Papahanaumokuakea ROV & Mapping، التي جرت على بعد حوالي 1,600 كيلومتر من هونولولو في الجزر الهاوائية الشمالية الغربية في المحيط الهادئ.

USS يوركتاون (CV-5شاركت في عدد من عمليات الحرب العالمية الثانية قبل أن تغرقها غواصة يابانية عقب معركة ميدواي، ما أسفر عن مقتل 2 رجلاً. عُثر على الحطام عام 141 خلال رحلة استكشافية مشتركة بين البحرية الأمريكية وناشيونال جيوغرافيك بقيادة روبرت بالارد.

في سبتمبر 2023 ديفرنت تم الإبلاغ عن "التوصيف" مهمتنا إلى بقايا حاملة الطائرات التي يبلغ طولها 250 مترًا والتي تقودها مؤسسة Ocean Exploration Trust من سفينة الاستكشاف النوتر البحار حيوان، ولكن الغطسات الأخيرة كانت الأولى لاستكشاف سطح حظيرة السفينة.

وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن "الغوص في عام 2025 يعتمد على هذا العمل السابق، مما يوفر إجابات على الأسئلة الموجودة ويؤدي إلى اكتشاف ألغاز جديدة للمؤرخين والعلماء لحلها".

هل كان وودي؟

السيارة كما شوهدت من المركبة التي يتم التحكم بها عن بعد (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء الأزرق)

وكانت المفاجأة الكبرى بالنسبة للفريق عندما رصدوا الخطوط العريضة الخافتة لسيارة أثناء النظر إلى سطح حظيرة الطائرات الخلفي من الجانب الأيسر.

وبمساعدة خبراء على الشاطئ، تمكنوا في وقت لاحق من التعرف عليها بشكل مبدئي على أنها سيارة فورد سوبر ديلوكس "وودي" سوداء اللون موديل 1940-41 - لكنهم دعوا آخرين لإبلاغهم إذا كانت لديهم أفكار أخرى.

السيارة، التي تظهر نوافذها الخلفية المستطيلة، والزجاج الأمامي المنقسم، وأضواء وقوف السيارات فوق المصابيح الأمامية والمصد الكروم (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)

كُتبت عبارة "خدمة السفن - البحرية" على جزء من اللوحة الأمامية للسيارة. إحدى النظريات هي أن الأميرال فرانك فليتشر، أو الكابتن إليوت باكماستر، أو ضباطًا آخرين ربما استخدموها أثناء قيامهم بأعمال تجارية في موانئ أجنبية.

لكن اللغز هو لماذا بقيت مخزنة في سطح الحظيرة بعد توقف السفينة لمدة 48 ساعة في بيرل هاربور لإجراء الإصلاحات، عندما كان معروفًا أنها متجهة إلى معركة ميدواي.

اللوحة الأمامية مكتوب عليها "خدمة السفن - البحرية" (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء الأزرق)

كانت السيارة ذات شكل الصندوق تحتوي على سقف من القماش، ومصد من الكروم، وإطار احتياطي في الخلف (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)

خلال المعركة، كان لا بد من بذل محاولات يائسة لتصحيح قائمة الناقلة من خلال التخلص من الطائرات والمدافع، لذلك تساءل الفريق عما إذا كانت السيارة لها بعض الأهمية التي تمنعها من أن يتم إلقاؤها في البحر أيضًا.

سيارة فورد سوبر ديلوكس "وودي" موديل 41 تم ترميمها (سيناج)

الطائرات وخريطة العالم

كما أسفرت غوصات المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد عن اكتشاف أول طائرة ترقد تحت الماء في ساحة معركة ميدواي.

على الرغم من مخاطر التشابك العديدة، تمكن طيارو المركبات التي تعمل عن بعد التابعة لمؤسسة استكشاف المحيطات العالمية من الوصول إلى يوركتاونعبر عمود المصعد رقم 3 في السفينة. وهناك، في الربع الخلفي الأيمن، عثروا على حطام متناثر لثلاث قاذفات قنابل دوغلاس إس بي دي داونتلس على الأقل.

يقوم المستكشف العميق بمسح قاذفة قنابل من طراز SBD Dauntless تالفة مخزنة في سطح حظيرة الطائرات في يوركتاون (استكشاف المحيطات التابع لإدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية، 2025 ما وراء الأزرق)

كانت إحداها لا تزال مسلحة بالكامل، ومقلوبة، وقنبلة في حامل الإطلاق. ويُعتقد أن طائرة أخرى، تحمل علامة "B5" واضحة على جسمها، كانت... رقم البناء 4581، SBD-3 مخصصة لسرب القصف السادس من يو إس إس مشروع (CV-6).

في خضم المعركة، يوركتاون وقد استعاد اثنين من مشروعطائراتها التي تعرضت لأضرار بالغة أثناء مهاجمة حاملة الطائرات اليابانية كاجا. وقد تم إشعال النار فيها لاحقًا عندما ضربتها ثلاث قنابل للعدو. يوركتاون.

قاذفة قنابل داونتلس، تحمل علامة "B5" على هيكلها أسفل حلقة تثبيت المدفعي (في الوسط)، ورقم "5" آخر على السطح العلوي للجناح الأيمن (في الأسفل). يُعتقد أنها إحدى طائرتين من يو إس إس إنتربرايز هبطتا في يوركتاون (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025، ما وراء الأزرق).

تم العثور على ما لا يقل عن ثلاث طائرات داخل المصعد الخلفي رقم 3، بما في ذلك طائرة SBD Dauntless مقلوبة ولا تزال مسلحة (استكشاف المحيطات التابع لإدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية، 2025 ما وراء الأزرق)

وللمرة الأولى أيضًا، تم الحصول على صور لجدارية بقياس 13 × 3.5 مترًا تصور خريطة للعالم تعرض جميع سفن يو إس إس يوركتاونرحلاته. رُسمت هذه اللوحة يدويًا داخل بئر مصعد، مع أنها لم تظهر إلا جزئيًا في الصور التاريخية.

يُسلِّط برنامج Deep Discoverer الضوء على الجدارية المرسومة يدويًا (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)

تفاصيل من الجدارية (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء اللون الأزرق)

"تعكس زخارفها الفخر الذي يوركتاونكان لدى بحارة السفينة نطاق عالمي من يوركتاون"وأضافت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "إن هذا التقرير يسلط الضوء على أنشطة السفينة والدور الاستراتيجي الذي لعبته في الدفاع عن الولايات المتحدة".

قد يكون قنديل البحر الأحمر اللامع نوعًا جديدًا (استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 2025 ما وراء الأزرق)

حطام السفينة الحربية الأمريكية يوركتاون هي سفينة عسكرية غارقة محمية تديرها قيادة التاريخ والتراث البحري الأمريكي وتم تصنيفها كـ موقع ذو طابع استثنائي.

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