نورونها: نقطة جذب للغوص في المحيط الأطلسي

قام بيير كونستانت بزيارة جزيرة فرناندو دي نورونها، شرق البرازيل، لتجربة أجوائها الفريدة، وخاصة الغوص فيها.



إذا كنت طائرًا بحريًا من أمريكا الجنوبية، فيمكنك الطيران لمسافة 525 كيلومترًا من ريسيفي أو 350 كيلومترًا من ناتال على الساحل الشمالي الشرقي والهبوط على بعض البقع الصغيرة من الأرض. إن جزيرة فرناندو دي نورونها بالنسبة للبرازيل هي مثل جزر غالاباغوس بالنسبة للإكوادور على الجانب الآخر من القارة.

طائر الغاق ذو الأقدام الحمراء

إن الأرخبيلين متشابهان إلى حد كبير. فكلاهما يقع إلى الجنوب قليلاً من خط الاستواء، وكلاهما عبارة عن نقاط بركانية نشأت من مناطق صدع في المحيط، وملجأ غزير للطيور البحرية. وفي كل منهما، تعد رياضة الغوص واحدة من أكثر الأنشطة شعبية.

جزر نورونها الـ 21 أقدم بكثير من جزر غالاباغوس. تقع على الصفيحة الأمريكية الجنوبية، مع سلسلة من البراكين بما في ذلك جزيرة روكاس أتول الممتدة إلى الغرب.

تم اكتشاف الأرخبيل في 24 يوليو 1503 من قبل المستكشف البرتغالي غونسالو كويلو، بتمويل من فرناو دي نورونها، ولكن كما تقول القصة، يُنسب الفضل إلى أميريكو فسبوتشي، وهو عضو إيطالي في البعثة الذي وصف الجزر لأول مرة.

غواصون يتجولون في القناة

ثم احتلها الهولنديون قبل أن تسقط في يد الفرنسيين، ثم استولى عليها البرتغاليون في النهاية عام 1737. وبنوا العديد من التحصينات، بما في ذلك حصن نوسا سينهورا دوس ريميديوس، وأصبحت فرناندو دي نورونها سيئة السمعة كوجهة للسجناء السياسيين.

زار تشارلز داروين HMS كلب صيد في عام 1832، وفي أوائل القرن العشرين، تم إنشاء مستوطنات إيطالية وفرنسية للتجارة ومد الكابلات البحرية. ربطت رحلات إيروبوستال التجارية بين أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا، وخلال الحرب العالمية الثانية أصبحت نورونها قاعدة للقوات الجوية الأمريكية.

الحديقة البحرية الوطنية

كانت الجزر تحت إدارة الجيش البرازيلي منذ عام 1942 وحتى عام 1988، عندما تم إعلانها كمنتزه بحري وطني، واليوم تعمل السياحة على تغذية الاقتصاد. أصبحت نورونها جزيرة العطلات المثالية للبرازيليين الأثرياء.

مدخل الحديقة البحرية الوطنية

تم إدراج فرناندو دي نورونها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 2001، وتديرها مؤسسة تشيكو مينديز لحفظ التنوع البيولوجي (ICMBio)، التابعة لوزارة البيئة. تتم إدارة روكاس بشكل منفصل كمحمية بيولوجية محظورة على الزوار.

تم وضع خطة تنمية مستدامة للحديقة البحرية بمساعدة السكان المحليين، كما يتم مراقبة المواقع السياحية والبنية التحتية بشكل صارم.

غواص مع سمكة الراي اللاسعة في القناة

تستغرق رحلة طيران GOL من ريسيفي ساعة واحدة. عند الوصول، تدفع ضريبة الإقامة الدائمة، والتي تبلغ 76 ريالاً برازيلياً (حوالي 10 جنيهات إسترلينية) في الليلة، ولكنها تزيد كلما طالت مدة إقامتك. يفرض مكتب المتنزه البحري على غير البرازيليين رسوم دخول تبلغ 222 ريالاً برازيلياً (30 جنيهاً إسترلينياً)، صالحة لمدة 10 أيام.

معظم أماكن الإقامة موجودة في بوساداس أو بيوت الضيافة. المعيشة والطعام باهظان الثمن في الجزيرة.

توجد ثلاثة مراكز للغوص في بورتو على الساحل الشمالي الشرقي، كما توجد متاجر للغوص أيضًا في مدينة فيلا دوس ريميديوس البرتغالية الاستعمارية، بمبانيها التاريخية مثل قصر ساو ميغيل وكنيسة نوسا سينهورا دوس ريميديوس.

المارينا في بورتو

شاطئ بيكو دو ميو، كما يُرى من حصن نوسا سينهورا دوس ريميديوس

يوفر حصن نوسا سينهورا دوس ريميديوس المهيب، على جرف يطل على المدينة، إطلالات رائعة على بورتو وبرايا دو ميو (الشاطئ الأوسط) والصخرة الشهيرة على شكل إبهام بيكو دي ميو، وهي معلم جذب سياحي عند غروب الشمس.

تتعرض الجزر للتيارات الاستوائية الجنوبية الشرقية والغربية والرياح التجارية الجنوبية الشرقية. ويظل البحر الداخلي على الساحل الشمالي هادئًا بين شهري أبريل ونوفمبر، ولكن في أوقات أخرى من العام تتولى الرياح التجارية الشمالية الشرقية السيطرة.

عادةً ما يكون "البحر الخارجي" على الساحل الجنوبي هائجًا، لكن الرؤية أكثر وضوحًا، لذا تختار عمليات الغوص مواقعها وفقًا لوقت السنة.

تبلغ درجة حرارة المياه 28 درجة مئوية على مدار العام، ويتراوح مدى الرؤية بين 25 و40 مترًا. وبفضل مواقع الغوص الـ 25 التي تضمها، تعتبر نورونها أفضل مكان للغوص في البرازيل.

تتكون المناظر الطبيعية تحت الماء في الأساس من البازلت البركاني الأسود، وهي باهتة إلى حد ما، مع الصخور الضخمة والتلال وأحيانًا الوديان والممرات المائية والكهوف. حيث تتدفق التيارات في القنوات، تغطي الإسفنج الصخور التي تتحول إلى ألوان شديدة الألوان، وغالبًا ما تكون حمراء زاهية. بخلاف ذلك، فإن أسرة الطحالب الخضراء وعنب البحر هي القاعدة.

توفر الإسفنجات اللون الثابت

أيام الغوص

الشاحنات تلتقط الغواصين من عندهم خمارة في الساعة 7.15 صباحًا، يقدم المرشدون شرحًا موجزًا ​​عن مرافق القارب ومواقع الغوص. يتحدث البعض الإنجليزية أو الإسبانية، على الرغم من أن اللغة البرازيلية هي اللغة السائدة. تقع مواقع الغوص على بعد 10 إلى 30 دقيقة.

خلال إقامتي في شهر ديسمبر، كانت معظم أنشطة الغوص في البحر الداخلي بين النقطتين الشرقية والغربية من الساحل الشمالي لنورونها.

تعد منطقة كورديلهيراس، الواقعة بالقرب من الطرف الشمالي الشرقي، عبارة عن سلسلة من التلال المغمورة بالمياه والتي تكثر بها الطحالب. ومن المشاهد الشائعة هناك سرب صغير من طيور النورس المخططة باللونين الأزرق والذهبي (هيمولون كريسارجيريوم).سمكة الببغاء البرازيلية (سباريسوما أمبلوم) خضراء على الظهر وحمراء على البطن للإناث، بينما يتحول لون الذكور البالغين إلى الأزرق الفاتح مع هلال أحمر على الذيل.

طائر النوء ذو الخطوط الصفراء في كهف

سمكة الببغاء البرازيلية الصغيرة

سمك الشوب البحري برمودا الرمادي (كيفوسوس سيكتاتريكس) تتحرك في مجموعات صغيرة، كما تفعل طيور المارجيت السوداء (أنيسوترموس سورينامينسيس), عالية الجسم مع رأس شديد الانحدار وفضية اللون مع بقعة سوداء خلف الخياشيم.

سمكة الشوب البحرية البرمودا

الخطافات السوداء

لقد صادفت سلحفاة منقار الصقر (Eretmochelys imbricata) غافلاً عن الغواصين، وطعم أزرق (أكانثوروس كوروليوس)، أحد الأنواع النادرة من أسماك الجراح.

سلحفاة منقار الصقر ترعى

تقع جزيرة ميو (الجزيرة الوسطى) بين جزيرة راتا (جزيرة الفئران) وبورتو. والفكرة الأساسية هناك هي استكشاف الكهوف والسباحة في المياه الضحلة، والتسلل إلى الداخل والخارج خلف مرشد الغوص بينما ينتظرك مصور الغوص تحت الماء من شركة All Angle على الجانب الآخر. تتوفر الصور في متجر الغوص في المساء مقابل 30 دولارًا لكل صورة (حوالي 4 جنيهات إسترلينية).

الكهوف مليئة بالمكنسات النحاسية (بيمفيريس شومبورجكي)، سمكة القاروص الصغيرة ذات البقع الزرقاء والبطون الصفراء (سيفالوفوليس فولفا), أزواج من سمكة الملاك الفرنسية (بومكانثوس بارو) والأسماك الزرقاء. وعلى السطح، تحلق طيور النورس السوداء وطيور الذيل الأصفر الاستوائية بسعادة.

كوني

سمكة الملاك الفرنسية في القناة

طائر استوائي ذو ذيل أصفر

عند الطرف الغربي من الجزيرة، تعد بونتا دا ساباتا موقع تعشيش لطيور الغاق ذات الأقدام الحمراء. توفر كهف ساباتا، وهو قوس تحت الماء ذو ​​قاع رملي، ملجأ لأسماك الراي اللساع الجنوبية (داسياتيس أمريكانا)، مع أشواك بلون الفلفل على ظهورهم. وعلى الرغم من عدم إزعاجهم من قبل الغواصين، فهم يحافظون على موقفهم الهادئ.

غواصين في الكهف

يؤكد جوليو، وهو سعيد بالوقوف مبتسماً بجوار جمجمة، "تضيع بعض السلاحف في زوايا بعيدة من الكهف وتنتهي إلى هياكل عظمية...". الرؤية الجيدة تساعد على التقاط صور جيدة. يكشف جدار صغير في الخارج عن ثلاث أسماك ملفوفة مرسومة بخط اليد (ألوتيروس سكريبتيوس) وسمك الملفوف البرتقالي ذو البقع البيضاء (كانثرهاينز ماكروسيروس).

ثلاثة أسماك ملفوفة مكتوبة بخط اليد…

… والأسماك الملفوفة البرتقالية ذات البقع البيضاء

تعد منطقة كاجاراس الواقعة على الجانب الشرقي من نورونها، غرب جزيرة رات، موقعًا لتعشيش طيور الغاق المقنعة. كما تعد منطقة الغوص الأعمق في منطقة 32 مترًا مكانًا مناسبًا لجراد البحر الشوكي في الرأس الأخضر (بانوليروس شارلستوني), بلاك جاك (كارانكس لوغوبريس), سمكة الملاك الفرنسية وسمكة الببغاء البرازيلية البارزة.

جراد البحر الشوكي الرأس الأخضر

في القناة

تعد بحيرة بوراكو داس كابراس، التي يبلغ عمقها 20 مترًا، أكثر إنتاجية للمصورين. سمكة قرش ممرضة متجولة (مرقئ اللثة) يثير ضجة، ويقترب مني في النهاية دون خوف. تراقب أسماك الراي الكبيرة المغطاة بالرمال الغواصين وهم يمرون.

مجموعة من الغواصين البرازيليين يستعرضون حماستهم وهم يفتحون أذرعهم خلف سلحفاة وأمام المصور الرسمي. أنتظر بصبر حتى يحين دوري للاقتراب من المخلوق الذي يرعى بين الصخور.

سمكة الزناد المحيطية (كانثيديرميس سوفلامين) تبحر السفينة في الماضي، وتنطلق أسماك الشبوط من برمودا في سحب صغيرة. وفي نهاية الغطسة داخل القناة، بين جزيرتي رات وميدل، تلفت انتباهي مرساة برتغالية قديمة كبيرة مغطاة بإسفنجات حمراء. وبينما كنت أسبح في التيار، حلقت فوق سمكة مفلطحة جميلة من نوع طاووس (بوثوس لوناتوس) سجادة صخرية مستديرة.

مرساة قديمة مرصعة بالإسفنج

يبدأ خليج كابريتوس، الواقع على الطرف الشمالي الشرقي، في المياه الصافية للبحر الخارجي ليدخل القناة. وهو موقع ضحل ملون، ويتميز بالعديد من الصخور على شكل عيش الغراب المغطاة بالإسفنج.

بلاك جاك ومدرسة دكتورفيش (أكانثوروس شيرورجوس), جاك ذو عين حصان (كارانكس لاتوس) مع ذيولهم الصفراء المتشعبة وسمك الماعز ذو الشريط الأصفر (سمكة المولويديكثيس مارتينيكوس) أكمل العرض. مرساة قديمة ثانية، أكبر حجمًا، تتركني مفتوح الفم.

بلاك جاك في السباحة

سيحقق ليو وخوليو أمنيتي في يوم الغوص الأخير. قبالة الطرف الغربي للجزيرة، عادة ما تكون قمة كابيكو دا ساباتا تحت الماء عرضة لتيارات قوية وحركات مائية، لكننا لم نشهد سوى تضخم خفيف.

تمر سمكة قرش كبيرة مثل الظل فوق القاع الرملي الأبيض. تمر مجموعة صغيرة من سمك جاك ذو العيون الحصانية. سمكة قرش الكلب (لوجانوس جوكو), فضية مع قضبان على الظهر، تنجرف مثل الزبلينات السلمية.

ممرضة القرش

سحب من الكروميس الأصفر (كروميس متعدد الخطوط) تتأرجح مع التيار فوق القمة بينما أسراب الأسماك السوداء (ميليشثيس نيجر) تحوم في اللون الأزرق.

سمكة الزناد السوداء

تقع ترينتا ريس في مار دي فورا في منتصف الساحل الجنوبي بين الجزر الصخرية الناشئة. المحيط هائج كما هو متوقع، ولكن تحت الماء كل شيء هادئ. الرمال البيضاء منحوتة بعلامات تموج على مساحة شاسعة لتأثيرات تصويرية جيدة.

نبحر في منطقة سباحة وندخل إلى وادٍ مليء بأسماك الراي اللساع الجنوبية والأسماك السوداء. وعند الخروج، أشاهد سمكة قرش الشعاب المرجانية (Carcharhinus perezi) يتجول بشكل مهيب على مساحة واسعة من الرمال البيضاء.

سمكة قرش الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي في المسافة

ليو يسترخي عند توقف الأمان

إنها بيئة ذات أجواء رائعة مع الكثير من الضوء، مما يجعل المرء ينسى أن فرناندو دي نورونها كانت مكانًا لصيد أسماك القرش الحرفية على نطاق واسع بين عامي 1992 و1998. كانت أسماك القرش السوداء والشعاب المرجانية والحريرية والليمونية والممرضة والنمرية وسمك القرش المطرقة كلها، للأسف، مستهدفة.

الحياة على الأرض

الحياة البرية في الجزر المحيطية محدودة للغاية. الثدييات غير موجودة تقريبًا في نورونها، باستثناء الفئران والثدييات. مخاط، وهو قارض ذو لون كستنائي أدخله المستوطنون الأوائل للغذاء.

موكو

سحلية تيجو

تم جلب سحلية تيجو السوداء والبيضاء التي توجد في الغالب في الغابة من شمال شرق البرازيل في الخمسينيات من القرن العشرين للعناية بالجرذان، ويصل طولها إلى حوالي 1950 سم. ولديها لسان متشعب وردي اللون، مثل سحلية الرصد، ولكن لأنها تهاجم الطيور المحلية فهي مفترس غير مرغوب فيه في الجزيرة.

عندما وصل تشارلز داروين إلى شاطئ نورونها في 20 فبراير/شباط 1832 (قبل ثلاث سنوات من زيارة جزر غالاباغوس)، انبهر بغابة استوائية خصبة مليئة بأشجار الماغنوليا وأشجار الغار المزينة بالزهور الرقيقة والأشجار المثمرة.

سلطعون الغابة

توقفت هذه الغابات الأصلية عن الوجود بعد أن أصبحت نورونها مستعمرة جزائية، وبحلول نهاية القرن التاسع عشر كانت الجزيرة قد أزيلت منها الغابات بالكامل تقريبًا، ولكن التعافي البطيء بدأ في عام 19 مع حصولها على وضع الحديقة الوطنية البحرية.

تُدار مشاريع الحفاظ على البيئة من قبل المركز الدولي للحيوية البيولوجية. بالإضافة إلى المحمية البيولوجية في جزيرة روكاس، يوجد مشروع تامار للحفاظ على خمسة أنواع من السلاحف البحرية المعروفة بزيارتها للجزر: السلاحف الخضراء، وسلحفاة منقار الصقر، وسلحفاة الرأس الضخمة، وسلحفاة الزيتون، وسلحفاة الجلد، على الرغم من أن الغواصين لا يرون عادةً سوى النوعين الأولين فقط.

أما المشروع الآخر فيتعلق بدلافين السبينر (ستينيلا لونجيروستريس)، والتي يوجد بها سكان مقيمون في خليج بايا دوس جولفينوس المنعزل في الشمال الغربي. يأتي الزوار في الصباح الباكر لمشاهدة الدلافين وهي تلعب في الخليج.

خليج بوركوس

يتوفر عدد من المسارات، على الرغم من أن بعضها يتطلب الحجز المسبق لأنها تُقاد في أوقات محددة بواسطة مرخص ICMBio معظم هذه الجولات تؤدي إلى الشواطئ أو نقاط المراقبة ويمكن أن تستغرق من 15 دقيقة إلى ثلاث ساعات.

وتقدم أيضًا عدد من الوكالات جولات خاصة باستخدام وسائل النقل الخاصة بها، أو حتى رحلات بحرية للغطس أو مشاهدة الدلافين.

يمكن للمسافرين المستقلين ذوي الميزانية المنخفضة ركوب حافلة "Coletivo" المجانية التي تعمل ذهابًا وإيابًا بين بورتو في الشمال الشرقي وسويستي في الجنوب الغربي على طول الطريق BR-363، مما يوفر الوصول إلى بداية جميع المسارات والشواطئ الغريبة. فرناندو دي نورونا إنها تجربة برازيلية حقيقية، حيث يكون الأجنبي موضع ترحيب كبير ولكنه بالتأكيد أمر غريب!

في نهاية إقامتي، مررت بمنزل يحمل لافتة ملونة على البوابة مكتوب عليها "سوريا الصوت هنا في الجنة" - "ابتسم، أنت في الجنة".