الليل هو "الوقت المناسب" في واكاتوبي

هناك سبب يجعل الكثير من الغواصين في واكاتوبي يجدون أن الليل هناك لا يصدق.

بعين واسعة وباحثًا عن الخطر، يخرج حبار صغير الحجم من مخبأه أثناء النهار ليبدأ عملية مطاردة ليلية لتناول وجبة.

Wakatobi تشتهر المنطقة بغروب الشمس المذهل فوق الماء، لكن هذا المشهد لا يعني نهاية يوم الغوص. فبعد حلول الظلام، تكتسب المواقع المألوفة مظهرًا جديدًا تمامًا عندما تظهر مجموعة مختلفة من الشخصيات من الاختباء. يمكن للغواصين ركوب قارب إلى المواقع المفضلة أو الغوص في الظلال مباشرة من الشاطئ. يمكن أن يكون الليل هو الوقت المناسب للغوص. الغوص الليلي في واكاتوبي.

شيء تحت ضوء مختلف

واحدة من أفضل الأماكن في العالم لمراقبة الإزهار البحري هي الشعاب المرجانية في واكاتوبي. لم يكن المنتجع رائدًا في الممارسة المعروفة الآن باسم Fluo-Diving فحسب، بل كان أيضًا بيئة مثالية لرؤية هذه الظاهرة وتجربتها بشكل مباشر. تعد الشعاب المرجانية في واكاتوبي من بين أكثر الشعاب المرجانية صحة وتنوعًا على هذا الكوكب، وهي غنية بالمخلوقات التي تكشف عن طبيعتها الخفية من خلال التألق.

سمكة العقرب ذات الشرابة تحت إضاءة فلو. يُمكن أن تُضفي إضاءة فلو في غوص ليلي في واكاتوبي أمسيةً مُمتعةً للغاية. إن إضاءة الكائنات البحرية، مثل سمكة الجوبي ثلاثية الزعانف هذه على شفرة مرجانية لولبية، بإضاءة فلو، غالبًا ما تُؤدي إلى توهجها كضوء مُلصق أسود.

تعرف على كيفية تألق الحياة البحرية تحت إضاءة فلوو في واكاتوبي على مدونتهم تدفق واكاتوبي>هنا.