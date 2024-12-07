خرائط جديدة تظهر مناطق عالية الخطورة لاصطدام الحيتان بالسفن

تقول آنا نيسي من جامعة واشنطن إن تحديد سرعة السفن وإعادة توجيهها يمكن أن يقلل من الخسائر التي تلحق بالحيتان

تخيل أنك حوت أزرق يسبح على طول ساحل كاليفورنيا، كما تفعل كل ربيع. أنت تبحث عن الكريل في قناة سانتا باربرا، وهي منطقة مليئة بالأسماك وغابات الأعشاب البحرية وأعشاب البحر وغيرها من أشكال الحياة تحت الماء، ولكن أيضًا يهتز بسبب الضوضاء الصادرة عن حركة السفنفجأة، أصبح الصوت أعلى.

تبدأ في القيام بغوص بطيء وضحل، ولكن بدون الكثير من الاستعجال - بعد كل شيء، تطور نوعك على مدى ملايين السنين دون هذا الضجيج الغامض، فلماذا إذن تعرف ماذا تفعل عندما تسمعه؟ بعد دقيقة واحدة، تصطدم بك سفينة حاويات وتقتلك.

يغرق جسدك ببطء في قاع المحيط، حيث سيبقى هناك. تغذية الكائنات البحرية العميقة لعقود من الزمن لكن سوف لا يمكن رؤيته أبدا من قبل البشر مرة أخرى. في الواقع، موتك يمر دون أن يلاحظه أحدبالكاد تستطيع السفينة أن تشعر بتأثير اصطدامها بأحد أكبر أنواع الحيوانات على وجه الأرض.

تشكل الاصطدامات بالسفن تهديدًا خطيرًا للعديد من أنواع الحيتان الكبيرة. وفي حين يصعب دراسة هذه الأحداث، يقدر العلماء أن يتم قتل الآلاف من الحيتان بواسطة السفن سنويًافي بعض المناطق، تموت الحيتان بسبب اصطدام السفن بمعدلات تجاوز ما يعتبر مستدامًا بعد عقود من صيد الحيتان، تهدد الاصطدامات بالسفن بعض الأنواع المهددة بالانقراض بشدة.

تشير الأبحاث والخبرة إلى أن يمكن أن تؤدي التدابير البسيطة إلى تقليل هذه الاصطدامات - على سبيل المثال، إعادة توجيه مسارات الملاحة لتجنب المناطق المهمة للحيتان، أو تقليل سرعات السفن. ولكن لتنفيذ هذه التدخلات، يحتاج العلماء وصناع السياسات إلى معرفة الأماكن الأكثر عرضة للخطر للحيتان. يعد الاصطدام بالسفن السياحية والحاويات أحد أخطر التهديدات لأنواع الحيتان المهددة بالانقراض.

رسم خريطة المخاطر التي تهدد الحيتان

وفي دراسة نشرت حديثا في علوم, أنا وزملائي خريطة المخاطر العالمية لاصطدام السفن بالنسبة لأربعة أنواع من أكبر الحيتان على وجه الأرض: الحيتان الزرقاء، والحيتان ذات الزعانف، والحيتان الحدباء، والحيتان المنوية. وفي نطاق كل نوع، وجدنا أن السفن تقطع مسافة تعادل آلاف المرات المسافة إلى القمر ذهابًا وإيابًا كل عام.

تكشف خرائطنا عن مخاطر واسعة النطاق لاصطدام السفن في مناطق تشمل الساحل الغربي للولايات المتحدة والبحر الأبيض المتوسط ​​وشمال المحيط الهندي. وقد تم توثيق مستويات عالية من اصطدامات السفن.

كما وجدنا العديد من المناطق الأخرى ذات مستويات المخاطر المماثلة والتي لم يتم دراستها والاعتراف بها بشكل كافٍ. وتشمل هذه المناطق عدة مناطق على طول سواحل أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا، والمنطقة المحيطة بجزر الأزور قبالة سواحل البرتغال.

الأنماط المتوقعة لاصطدام الحيتان بالسفن. المناطق باللون الأرجواني هي أماكن ذات مخاطر أعلى للاصطدام بالسفن، مع مستويات عالية من حركة الشحن وملاءمة عالية للموائل لكل نوع. تم التنبؤ بمخاطر الاصطدام بالسفن لكل نوع عبر خريطة نطاقه - كما حددها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة - والتي تستبعد المناطق الاستوائية بالنسبة للحيتان الزعنفية (آنا نيسي، CC BY-ND)

معظم المناطق المعرضة للخطر غير محمية

إن الحيتان غير محمية إلى حد كبير من اصطدام السفن في جميع أنحاء العالم. لقد حددنا مناطق خطر الاصطدام الساخنة - المناطق التي تقع في أعلى 1٪ من المخاطر المتوقعة على مستوى العالم والتي تمثل الأماكن الأكثر خطورة لكل نوع.

لقد وجدنا أن أقل من 7% من المناطق التي تشهد مخاطر الاصطدام قد وضعت تدابير للحد من الاصطدامات، مثل الحد من سرعات السفن أو إلزام السفن بتجنب مناطق معينة. وتشمل الاستثناءات السواحل الغربية والشرقية لأميركا الشمالية، فضلاً عن البحر الأبيض المتوسط، والتي تتمتع بمستويات أعلى من إدارة الاصطدامات بالسفن.

وحيثما توجد مثل هذه التدابير، فإنها غالباً ما تكون طوعية. وتغطي القيود الإلزامية على السرعة 0.54% فقط من النقاط الساخنة لخطر الاصطدام بالحيتان الزرقاء، و0.27% للحيتان الحدباء، ولا تغطي أياً من النقاط الساخنة للحيتان الزعنفية أو حيتان العنبر.

بالنسبة لكل نوع، وجدنا أن خطر الاصطدام بالسفن كان أعلى في المناطق الاقتصادية الخالصة (المناطق الاقتصادية الخالصة) - وهي مناطق تمتد حتى 200 ميل بحري من السواحل، حيث تتمتع كل دولة بسلطة حصرية على الموارد البحرية - مقارنة بالمناطق الواقعة في أعالي البحار. وهذا من شأنه أن يسهل تنفيذ تدابير الحفاظ والإدارة في هذه المناطق.

في المناطق الاقتصادية الخالصة، يمكن للدول الفردية إما أن تعتمد تدابير طوعية للسفن أو تقترح تغييرات إلزامية من خلال المنظمة البحرية الدولية، التي تنظم الشحن الدولي. وهناك الكثير من الفرص أمام البلدان لحماية الحيتان في مياهها الوطنية.

ومع ذلك، ولأن الحدود السياسية لا تعني شيئا للحيتان، فإن النهج الأكثر فعالية يتمثل في قيام الدول المجاورة بتنسيق الجهود للحد من خطر اصطدام السفن. عبر طرق هجرة الحيتانيُظهر الفيديو أدناه استخدام الحيتان للمساحة في المحيط، مظللاً من الأزرق (المناطق ذات الاستخدام المنخفض) إلى الأبيض (المناطق ذات الاستخدام المرتفع)، مع وجود حركة السفن العالمية فوقه، ملونة حسب سرعة السفينة.

لقد وجدنا أيضًا مستويات عالية من خطر اصطدام السفن داخل المناطق البحرية المحمية (المناطق البحرية المحمية) – المناطق التي اعتمدت بلدانها تدابير مختلفة للحفاظ على الحياة البحرية وإدارتها.

وقد أنشئت أغلب هذه المناطق البحرية المحمية لحماية الحياة البحرية من الصيد، ولكن قِلة قليلة منها تفرض أي قيود أو قواعد تنظيمية على الشحن. وعندما تحتوي المناطق البحرية المحمية على مستويات عالية من خطر اصطدام السفن، فإن الحكومات تستطيع أن تضيف مثل هذه التدابير إلى مهام المناطق المحمية.

فوائد حماية الحيتان

إن حماية الحيتان من السفن من شأنها أن تفيد الأنواع الأخرى أيضًا. فالسفن قد تصطدم العديد من الأنواع البحرية، بما في ذلك الفقمة، والسلاحف البحرية، وأسماك القرش، والأسماك، والطيور البطريق، والدلافين.

الشحن البحري هو المصدر الرئيسي لـ الضوضاء تحت الماء، وهو تهديد كبير للحياة البحريةيمكن أن تؤدي الضوضاء تحت الماء إلى تعطيل التغذية، والتدخل في التواصل، وتسبب التوتر للعديد من الأنواع. السفن الركض بهدوء أكثر بسرعات أبطأ، وبالتالي فإن تدابير خفض السرعة يمكن أن تقلل من التلوث الضوضائي وكذلك خطر الاصطدام.

يمكن للبشر أيضًا الاستفادة من إبطاء السفن وإعادة توجيهها. فعندما تتحرك السفن ببطء، تزداد كفاءتها في استهلاك الوقود، مما يقلل من تكاليفها. انبعاثات غازات الاحتباس الحراريتنتج صناعة الشحن البحري حاليًا انبعاثات كربونية قابلة للمقارنة بتلك الموجودة في الطيران.

يؤدي إبطاء السفن أيضًا إلى تقليل الانبعاثات ملوثات الهواء الضارة التي تهدد صحة الإنسان في المناطق الساحلية ومن المتوقع أن تساهم في مئات الآلاف من الوفيات المبكرة سنويا.

في عام 2023، على سبيل المثال، السفن المتعاونة مع التباطؤ الطوعي في كاليفورنيا وقد أدى ذلك إلى خفض 45,000 ألف طن من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري و1,250 طناً من أكاسيد النيتروجين، كما أدى إلى خفض المخاطر التي تهدد الحيتان بأكثر من النصف.

إن تغيير مسارات السفن من شأنه أن يجعل المياه أكثر أماناً بالنسبة للصيادين المحليين. ففي سريلانكا على سبيل المثال، تقترب حركة السفن الكثيفة من الساحل، فتتداخل مع حركة الصيادين المحليين وكذلك مع الحيتان الزرقاء الباحثة عن الطعام. كما تتسبب الاصطدامات مع سفن الشحن في زيادة مخاطر الصيد الجائر. قتل العديد من الصيادين هناك في السنوات الأخيرة.

ردا على ذلك، بعض شركات الشحن تغيير مساراتهم طواعية أبعد عن الشاطئ لتقليل خطر الاصطدام بالبشر والحيتان.

في عالمنا المترابط، 90% من السلع الاستهلاكية السفر بالسفينة قبل أن تصل إلى السوق. إن أغلب السلع التي يشتريها المستهلكون في الدول الغنية في حياتهم اليومية تكون قد عبرت المحيط في مرحلة ما.

وتُظهِر دراستنا أن خطر الاصطدام بالسفن منتشر على نطاق واسع ــ ولكننا نرى أن حماية الحيتان من هذه الاصطدامات قضية قابلة للحل. ومن خلال حماية الحيتان، يستطيع البشر أيضاً حماية أنفسهم.

آنا نيسي باحث ما بعد الدكتوراه في علم الأحياء في جامعة واشنطن. تم إعادة نشر هذه المقالة من المحادثة بموجب رخصة المشاع الإبداعي. إقرأ ال المقال الأصلي.

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