ماذا حدث لـSeadduction؟

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سفينة صيد البحر الأحمر

السفينة المصرية الحية إغراء البحر غرقت في الماء في أواخر شهر أكتوبر، في شعاب إلبا بالقرب من الحدود مع السودان. يشرح جون بانتين لماذا يجب توخي الحذر بشكل خاص عند استخدام السفن ذات الهياكل الخشبية في البحر الأحمر

قد يجعلك الغواصون والملاحون ذوو الخبرة تعتقد أن البحر الأحمر مكانان مختلفان تمامًا. 

تقع الممرات الملاحية الرئيسية التي تشكل الطريق الرئيسي المهم بين المحيط الهندي وخليج السويس وقناة السويس بين شبه الجزيرة العربية وصحاري شمال أفريقيا. وترتفع درجات الحرارة في الربع الخالي من شبه الجزيرة العربية بشكل كبير، وبالتالي يرتفع الهواء. 

ويؤدي هذا إلى سحب الهواء من الجانب الأفريقي للبحر الأحمر، مما يؤدي إلى هبوب رياح قوية، عادة ما تكون قوتها حوالي 8 درجات، مع أمواج قصيرة مؤلمة وغير مريحة. ولا تتوازن الصحاري في القارتين إلا خلال الجزء الأكثر حرارة من العام، وبالتالي تهدأ المياه لفترة بضعة أسابيع.

ومن ناحية أخرى، يستمتع من يمارسون رياضة الغوص حول الشعاب المرجانية في مصر بالمياه الهادئة التي تحميها الأرض الواقعة إلى الغرب منها، ولكن الأمر يختلف مع من ينطلقون من جدة على الجانب السعودي، الذي يعاني من الرياح الساحلية.

ETA: أبدا

في أوائل تسعينيات القرن العشرين، كنت ضمن طاقم سفينة شقت طريقها جنوبًا على طول البحر الأحمر. كان الصيف، وكنا نأمل أن يكون الطقس هادئًا. ومع ذلك، لم يحالفنا الحظ مع الطقس القادم شمالًا من بورتسودان. 

كان هيكل سفينتنا النحيف عمره 60 عامًا ولكنه كان مصنوعًا من الفولاذ الألماني الصلب ومصممًا للبحار الأقل ملاءمة في شمال أوروبا، لذا واصلنا الإبحار.

على الرغم من أننا كنا نتمتع بسرعة إبحار افتراضية تبلغ ثماني عقد، إلا أنه كانت هناك أوقات حيث أظهر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المجهز حديثًا "ETA: أبدا"، لأننا لم نحقق أي تقدم.

وبعد سنوات، قمت بنفس الرحلة في مصر. الامبراطور الملكيكانت السفينة ذات هيكل من الفولاذ، وقد تم استخدامها كمركبة غوص. كانت الرحلة شمالاً من بورتسودان صعبة للغاية لدرجة أننا اضطررنا إلى الاختباء لبعض الوقت خلف الشعاب المرجانية بينما كان أفراد الطاقم يسحبون المياه من الكبائن الموجودة أسفل السطح. 

لم تكن مضخات الصرف الصحي قادرة على التعامل مع هذا الهجوم العنيف. بل إن العنف الناجم عن اصطدام الأمواج المتواصل بالصالون تسبب في سقوط بعض وحدات تكييف الهواء من على جدرانه.

لذا، يمكنك الاستمتاع بالبحر التالي، والذهاب إلى الجنوب، ولكن هناك طريق واحد فقط للعودة.

السلامة في أرقام

بمجرد أن انطلقت صناعة الغوص المصرية، كانت العديد من السفن السياحية المصرية تبحر بتفاؤل نحو جزر الأخوين. وكانت الرحلة إلى الشمال شاقة للغاية لدرجة أن الضحايا كانوا يتساقطون في كثير من الأحيان. 

ثم قررت السلطات المصرية أن تسير هذه السفن في قوافل، حتى تتمكن فيما بينها من إنقاذ أي سفينة تتعطل أثناء الرحلة.

يصنع المصريون قوارب جميلة المظهر، لكنهم يصنعونها من الخشب. وإذا اصطدمت بالشعاب المرجانية، فإن ذلك عادة ما يكون مميتًا بالنسبة لهيكل القارب، ولكن إذا ظلت القوارب في المياه الهادئة حول الشعاب المرجانية في ظل حماية شواطئ مصر، فإنها ستكون بخير.

إذا أخذت واحدة منها إلى الممرات البحرية الرئيسية التي تشتهر بها سفن المحيطات، فإن الاصطدام بالبحر باتجاه الشمال سيؤدي غالبًا إلى فشل هيكلي واحتمال فقدان السفينة.

إن السفن ذات الهياكل الخشبية غير المصممة أو المخصصة للاستخدام البحري والتي تحاول القيام بهذه الرحلة تعاني من جهل أو غطرسة مشغلها.

نحن نعلم بوجود سفينة مصرية واحدة فقط للعيش على متنها تم بناؤها وتشغيلها وفقًا لقواعد SOLAS، وهي مناسبة لرحلة العودة من Elba Reef. لم تكن إغراء البحر. إنها السفينة ذات الهيكل الفولاذي التطور الملكي.

أيضا على ديفرنيت: سفينة مصرية تغرق في أعماق الجنوب غرق قارب الغوص "إكزوسيت" بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وغرق قارب صيد بحري في أبو نحاس"انقلبت سفينة الغوص الخاصة بنا: ماذا نفعل الآن؟"ما مدى التغطية الجيدة لرحلتك على متن الطائرة؟

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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