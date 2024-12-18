انضم إلى Scuba Scene في أوائل عام 2025 ووفر الكثير من المال

مهيب مشهد غوص كل النجوم تعتبر بلا شك واحدة من أفضل السفن السياحية العاملة حاليًا في البحر الأحمر المصري، مع مزيج رائع من السفينة البحرية الرائعة والخدمة الممتازة من الطاقم والوجبات اللذيذة من الطهاة الأربعة على متن السفينة وفريق غوص رائع بقيادة إلكي بوجانوفسكي وأحمد فاضل.

الآن تقدم All Star Liveaboards بعض الصفقات المذهلة في بداية الموسم لتتمكن من تجربة مشهد الغوص على متن قارب فولاذي بطول 48.5 مترًا بنفسك، مع خصم هائل بنسبة 35% على الرحلات في مارس وأبريل 2025. هذا سعر لا يصدق لمثل هذا القارب الرائع.

الصالة المكيفة ضخمة، وتحتوي على شاشة عملاقة للإحاطات والعروض التقديمية

الرحلات المقدمة مع هذا الخصم الرائع بنسبة 35 بالمائة هي:

3-10 مارس – الشمال – 1,187 دولارًا أمريكيًا

10-17 مارس – نورث آند براذرز – 1,232 دولارًا أمريكيًا

17-24 مارس – نورث آند براذرز (أسبوع التكنولوجيا) – 1,232 دولارًا أمريكيًا

24-31 مارس – نورث آند براذرز – 1,232 دولارًا أمريكيًا

31 مارس - 7 أبريل - الشمال - 1,187 دولارًا أمريكيًا

7-14 أبريل – شمال وتيران – 1,187 دولارًا أمريكيًا

14-21 أبريل – الشمال – 1,187 دولارًا أمريكيًا

نعم، يوجد في Scuba Scene حمام سباحة... حسنًا، لن تسبح هناك، ولكن لا يوجد ما يضاهي الاسترخاء هنا في نهاية يوم الغوص مع تناول مشروب بارد...

انضم إلى مشهد الغوص الشامل للتمتع بأروع تجربة في البحر الأحمر

هناك أيضًا عدد قليل من المساحات المتبقية في مغامرة ملحمية لمدة أسبوعين على متن سفينة All Star Scuba Scene في يوليو 2025 والتي تشمل جميع أفضل مناطق الغوص في مصر.

هذا مسار فريد للغاية أعده فريق All-Star خصيصًا لمدير تحرير Scuba Diver مارك إيفانز، والآن لديك الفرصة للانضمام إلى المغامرة. بعد مغادرة بورت غالب، سنتوجه إلى أبو دباب ومرسى علم وجزيرة روكي وزبرجد وفوري شولز وديدالوس وإلفينستون وبراذرز وسفاجا وراس محمد وشعاب تيران وثيسلجورم وروزالي مولر وأبو نحاس وأم قمر، قبل العودة أخيرًا إلى الغردقة.

الكبائن، التي تقع جميعها على السطح الرئيسي أو سطح المسبح أعلاه، واسعة ومجهزة تجهيزًا جيدًا

أطلق عليها مارك لقب "البحر الأحمر المطلق" لأنها تشمل جميع المواقع الرئيسية. وتعد هذه الرحلة بأنها رحلة رائعة - فلماذا تختار الشمال أو الجنوب العميق أو المتنزهات البحرية في الخارج عندما يمكنك القيام بكل هذه الأشياء في أسبوعين ضخمين؟

تبدأ الرحلة في الفترة من 14 إلى 28 يوليو 2025، لذا سيكون رأس محمد في موسم التكاثر الكامل (الوقت المفضل لدى مارك للغوص في هذا الموقع الرائع). سعر الفرد هو 4,200 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3,300 جنيه إسترليني تقريبًا).

لمزيد من المعلومات حول الرحلات المخفضة في بداية الموسم، أو رحلة يوليو الملحمية التي تستمر لمدة أسبوعين (لم يتبق سوى عدد قليل من الكبائن، وعندما تنفد، تختفي)، اتصل بـ All Star Liveaboards على: معلومات عنا