الحد الأقصى في واكاتوبي

غالبًا ما يشيد زوار واكاتوبي بشكل إيجابي بالحالة البكر للشعاب المرجانية والتنوع الاستثنائي للحياة البحرية الموجودة داخل المحمية البحرية الخاصة بالمنتجع.

باقة جميلة من الشعاب المرجانية الصلبة والناعمة على حافة المنحدر في Wakatobi's House Reef.

وبالنسبة لبعض الغواصين والغواصين المتحمسين، فإن جودة تجربة الغوص تحت الماء ليست هي ما يجعل واكاتوبي في فئة خاصة، بل الكمية أيضًا. فقد تعلموا أنه من خلال التخطيط الصحيح، من الممكن قضاء الجزء الأكبر من اليوم بأمان وراحة في المياه وتحتها في المنتجع.

سمكة الصقر طويلة الأنف تجلس بشكل جميل في بعض المرجان الناعم.

كما يصفه الضيف بول موليكن، "جدول أعمالي في واكاتوبي ليوم واحد رائع هو: الاستيقاظ، والغطس في عشب البحر، وتناول وجبة الإفطار، وركوب قارب الغوص، وتناول وجبة خفيفة أثناء وجودك على متن القارب خلال فترة السطح، والغوص مرة أخرى، وتناول الغداء، اشنركل على بيت ريف، قم بالغوص بالقارب الثالث، وتناول العشاء، واغطس في الرصيف بعد حلول الظلام، ثم نم.

في حين أن جدول بول في الماء قد يبدو طموحًا لبعض الأشخاص، إلا أنه يسلط الضوء على إمكانيات الغوص والغطس التي توفرها مجموعة واكاتوبي الفريدة من نوعها من التضاريس تحت الماء وخدمات المنتجع. على وجه التحديد، يتعلق الأمر بمواقع الغوص المثالية للملفات الشخصية متعددة المستويات، والجداول الزمنية التي تستوعب أوقات قاع ممتدة، والوصول الكامل إلى الشعاب المرجانية التي توسع فرص الغوص في الماء.

في العديد من مواقع الغوص داخل محمية واكاتوبي البحرية الخاصة، تبدأ تكوينات الشعاب المرجانية على بعد بضعة أقدام من السطح وتهبط إلى الأعماق بسرعة على طول المنحدرات أو الجدران شديدة الانحدار.

في العديد من مواقع الغوص داخل محمية واكاتوبي البحرية الخاصة، تبدأ تكوينات الشعاب المرجانية على بعد بضعة أقدام من السطح وتنزل إلى الأعماق بسرعة على طول المنحدرات أو الجدران شديدة الانحدار. من خلال الاستفادة من الملامح متعددة المستويات التي تتيحها هذه التضاريس، من الممكن تمديد أوقات الغوص في القاع بشكل كبير دون الدخول في مرحلة تخفيف الضغط التدريجي. كما أصبحت أوقات الغوص السخية هذه ممكنة بفضل جدول الغوص بالقارب في المنتجع، والذي يتيح متسعًا من الوقت للضيوف للاستمتاع بغوصتين هادئتين قبل الغداء بالإضافة إلى غوصة بعد الظهر.

يقول بول إن مفتاح قضاء وقت أطول وأكثر متعة في قاع واكاتوبي هو الحفاظ على معظم الغوص في أعماق متوسطة. ويقول: "يرغب بعض الغواصين في النزول إلى عمق 100 قدم، لكن الواقع هو أن الألوان هناك أقل حيوية، والأهم من ذلك أن أوقات الغوص في القاع أقصر بكثير. لا توجد حاجة حقًا إلى الغوص في الأعماق والانتهاء بغوص لمدة 20 إلى 30 دقيقة عندما يكون النشاط الرائع أعلى من 70 قدمًا، مما يسمح بالغوص لمدة 70 دقيقة".

في العديد من مواقع الغوص داخل محمية واكاتوبي البحرية الخاصة، تبدأ تكوينات الشعاب المرجانية على بعد بضعة أقدام من السطح وتهبط إلى الأعماق بسرعة على طول المنحدرات أو الجدران شديدة الانحدار.

يقول بول: "تحظى واكاتوبي بالكثير من الثناء من ضيوفها، ولكن هناك جانب واحد من تجربة العطلة يبدو أنه لا يتم تقديره بشكل كافٍ، وهو مدى روعة القيام بثلاث غطسات مدتها 70 دقيقة في اليوم. إنها تجربة مريحة وممتعة للغاية، ولا داعي للقلق بشأن نفاد الهواء أو التخلص من الضغط".

العنصر الثاني لاستراتيجية بول لاستغلال أقصى قدر من الوقت في المياه يقع أمام المنتجع مباشرة في شكل الشعاب المرجانية. يقول بول: "إذا اخترت باقة الغوص في واكاتوبي، فستتمتع أيضًا باستخدام غير محدود للشعاب المرجانية المذهلة التي يبلغ طولها ملعبين لكرة القدم، والتي تُسمى باستمرار واحدة من أفضل الشعاب المرجانية في العالم. إنها بالتأكيد أكثر صحة، وأكثر تنوعًا، وأكثر امتلاءً بالأسماك، وأكثر روعة من أي شعاب أخرى رأيتها، سواء في ليمبيه أو في منطقة البحر الكاريبي".

بالإضافة إلى كونه نقطة انطلاق لأسطول واكاتوبي من قوارب الغوص، يعد رصيف المراكب الصغيرة بالمنتجع نقطة وصول رئيسية للغوص House Reef الذي يمتد لمئات الأقدام في كلا الاتجاهين.

"يمكنك أنت وصديقك الغوص في House Reef الرائع في واكاتوبي عدة مرات مثلك الكمبيوتر يقول بول "سوف تسمح لك بذلك. وحتى إذا لم تستخدمها للغوص، فإن الغطس في منطقة هاوس ريف لن يخيب أملك أبدًا. يمكنك البدء من الشاطئ مباشرة أو التسلل من الرصيف متى شئت. وهناك أيضًا قوارب التاكسي التابعة للمنتجع، والتي تتوفر كل يوم. فقط اقفز فيها، وقم برحلة قصيرة إلى الجزء المفضل لديك من الشعاب المرجانية ثم انجرف عائدًا في وقت فراغك".

أفضل وقت للعثور على سرطان البحر المرجاني الناعم بين فروع الشعاب المرجانية الناعمة هو بعد غروب الشمس مما يضيف إلى العديد من الاكتشافات التي لا تنسى والتي يمكنك العثور عليها أثناء الغوص الليلي في واكاتوبي.

يقول بول إنه يحب أيضًا فرص الغطس بعد حلول الظلام التي يمكن العثور عليها حول رصيف واكاتوبي الطويل. "خلال رحلات الغطس المسائية التي أقوم بها، رأيت قائمة من الأشياء الأولى التي قمت بها شخصيًا، بما في ذلك التزاوج أخطبوطويرقة ثعبان البحر ومئات من البيروسومات.

يقول بول: "بعد أن زرت واكاتوبي عدة مرات منذ أن اتصل بي لأول مرة في عام 2015، يمكنني أن أشهد على العديد من الجوانب المذهلة للمنتجع: الطعام، والرفاهية، والود، وأكثر من ذلك بكثير". "هذه فقط بعض الأسباب التي تجعلني أعود مرة أخرى في ديسمبر ولا أستطيع الانتظار!"

لمزيد من المعلومات حول منتجع واكاتوبي دايف، قم بزيارة wakatobi.com