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الغوص في رصيف Mandarinfish مع يخت الغوص Wakatobi، Pelagian

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سمك الماندرين (Synchiropus splendedus)
تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Nauticam المزودة بكاميرا Nikon D850 و60mm Macro. إعدادات الكاميرا: 1/180 ثانية عند f/22

كان غروب الشمس قريبًا، وكنا نستعد للغوص في وقت الشفق على رصيف ماجيك بيير في خليج باسار واجو على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة بوتون في جنوب شرق سولاويزي بإندونيسيا. يزورها بانتظام يخت واكاتوبي للغوص المباشر بيلاجيان، يشتهر الرصيف بشيء مميز حقًا - سمك الماندرين!

سمك الماندرين (Synchiropus splendedus) أحد أفراد عائلة dragonet.
سمك الماندرين (Synchiropus splendedus) أحد أفراد عائلة dragonet.

إذا لم تكن قد شاهدت بعد سمكة الماندرين (Synchiropus splendedus)، فإليك ما يفوتك. أحد أفراد عائلة Dragonet، يتميز سمك اليوسفي بأنه ملفت للنظر بشكل استثنائي مع لون مبهرج يتكون من دوامات خضراء زاهية فوق جسم برتقالي في الغالب ومهدب باللون الأزرق العميق مع لمسات صفراء حول الرأس. 

على الرغم من أن أسماك الماندرين ليست نادرة بشكل خاص في المناطق الاستوائية الغربية والهندية والمحيط الهادئ، إلا أن العثور عليها بأي شكل موثوق من الاتساق أمر محدود إلى حد ما. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان هدفك هو التقاط صور لهم أثناء مآثرهم الغرامية. 

خلال رحلة في الفلبين في بويرتا جاليرا، تم نقلي إلى "نقطة ساخنة لسمك الماندرين". ولسوء الحظ، كان هذا الموقع أيضًا معروفًا جيدًا لكل عمليات الغوص. لم تكن التجربة بالنسبة لي مثمرة أو ممتعة بسبب العدد الكبير من الغواصين الموجودين، مما حول الموقع أيضًا إلى كرة ثلجية عملاقة من الجسيمات.

ذكر وأنثى سمكة الماندرين (Synchiropus splendedus) عضو في عائلة dragonet.
ذكر وأنثى سمكة الماندرين (Synchiropus splendedus) عضو في عائلة dragonet.

بالمقارنة، فإن الجزء الأوسط من خط سير رحلة بيلاجيان الذي يستغرق أسبوعًا واحدًا يتضمن يومين في خليج باسار واجو في بوتون. تقع هذه المنطقة بعيدًا عن الطرق المألوفة لقوارب الغوص الأخرى، فضلاً عن كونها بعيدة عن منتجعات الغوص. العنصر الرئيسي هنا هو الغوص في الوحل الذي يخدم مجموعة متنوعة من الحياة البحرية التي لا تجدها عمومًا في موائل الشعاب المرجانية. والجذب المميز هو عشرات أسماك اليوسفي الموجودة حول قاعدة موقع Magic Pier. 

يبدأ الغوص قبل 15 دقيقة من غروب الشمس للسماح للغواصين بالتمركز بشكل صحيح في الجزء السفلي في منتصف الطريق أسفل كومة الأنقاض الكبيرة أسفل الرصيف. 

بعد أن قمت بهذا الغوص مرتين، ما زلت مندهشًا من عدد هذه الأسماك الملونة المزخرفة، والتي يبلغ حجمها حوالي نصف حجم إبهامي، الموجودة هنا في هذا المكان. 

سمكة الماندرين (Synchiropus splendedus) تخرج من عدد كبير من الشقوق في كومة الصخور أسفل Magic Pier.
سمكة الماندرين (Synchiropus splendedus) تخرج من عدد كبير من الشقوق في كومة الصخور أسفل Magic Pier.

فيديو الرصيف السحري لسمكة الماندرين: https://youtu.be/JRdHeTgruao

بالإضافة إلى مجموعة مكونة من سبعة أشخاص تقريبًا في هذه الغوصة، كان لا يزال هناك المزيد من الأشخاص الذين ظهروا من عدد كبير من الصدوع على يميني ويساري. وكان معظمهم من الإناث اللاتي يتجولن في انتظار وصول الخاطب - أو في هذه الحالة الخاطبون، الذين ظهروا في وقت قصير.

إن العامل الحقيقي الوحيد لتحديد جنس سمكة الماندرين هو حجمها بشكل عام، حيث أن الذكور الناضجين عادة ما يكونون أكبر من الإناث. في معظم كتب هوية الأسماك، يبلغ متوسط ​​حجم أنثى سمكة اليوسفي 1-1/2 بوصة في الطول بينما الذكور أكبر قليلاً فقط. ما أجده مفاجئًا هو أن عددًا كبيرًا من الذكور في Magic Pier... حسنًا، أعلى من المتوسط ​​ويبدو أن طولهم يقترب من 3 بوصات، مما يجعلني أتساءل عما يأكله هؤلاء الرجال. 

تبختر أشياءهم

بثقة لا تشوبها شائبة، سيحتفل الذكور بوصولهم مع القليل من الزعانف الصدرية التي ترفرف مثل الطائر الطنان. وفي الوقت نفسه، فإنهم "يشغلون الغرفة" من خلال تطويق السيدات بإحكام بطريقة مغازلة. 

مجموعة ثلاثية من أسماك الماندرين (Synchiropus splendedus) أثناء الخطوبة.
مجموعة ثلاثية من أسماك الماندرين (Synchiropus splendedus) أثناء الخطوبة.

عادة، خلال هذه المرحلة من الخطوبة، قد تشمل الرقصة ما يصل إلى ثلاثة أسماك - ذكر واحد إلى أنثيين. ولكن عندما يتولى الأفراد الأكثر استعدادًا في المجموعة زمام الأمور، ستبدأ الأزواج في الصعود المتصاعد بمقدار قدمين إلى ثلاثة أقدام فوق المرجان. الغرض من هذه المناورة هو أن أسماك الماندرين هي أسماك تكاثرية؛ يتم إطلاق كل من البويضات والحيوانات المنوية في وقت واحد في عمود الماء ليتم نقلهما بعيدًا في التيارات. لتحقيق الإخصاب الأمثل، يجب على الأنثى أن تقترب قدر الإمكان من زعانف حوض الذكر، في ذروة صعودها، حيث ستطلق بعد ذلك بيضها.

تعتبر أسماك الماندرين من أسماك التفريخ. يتم إطلاق كل من البويضات والحيوانات المنوية في وقت واحد في عمود الماء ليتم نقلهما بعيدًا في التيارات.
تعتبر أسماك الماندرين من أسماك التفريخ. يتم إطلاق كل من البويضات والحيوانات المنوية في وقت واحد في عمود الماء ليتم نقلهما بعيدًا في التيارات.

باستخدام كاميرتي المزودة بأضواء النمذجة المضبوطة على وضع الضوء الأحمر، تمكنت بسهولة من متابعة التقدم التصاعدي للأزواج دون فقدانها في الإطار أثناء التصوير. عند النقطة التي تعتقد أنهم سيواصلون الصعود عندها، ستقطع الأزواج الاتصال فجأة وتنخفض بسرعة إلى مكان البداية. 

لقد قمت بنشر مقال قصير عن تصوير هذه الأسماك الجميلة التي يمكنك رؤيتها من خلالها النقر هنا

ذكران كبيران من سمكة اليوسفي (Synchiropus splendedus) يقيسان حجم بعضهما البعض استعدادًا لقتال محتمل.
ذكران كبيران من سمكة اليوسفي (Synchiropus splendedus) يقيسان حجم بعضهما البعض استعدادًا لقتال محتمل.

عندما نظرت إلى الأسفل وتوقعت أن ينتهي العرض، فوجئت برؤية رجل آخر يقوم بالفعل مرة أخرى بوضع الحركات على الفتاة التالية المتاحة. في الوقت نفسه، اختلف رجلان كبيران حول من يجب أن يبقى ومن يجب أن يرحل. مع نصب الزعانف الظهرية، قام الاثنان بقياس حجم بعضهما البعض في محاولة لتحديد من هو بدس الأكبر، وهو ما اعتقدت أنه كان مضحكًا نظرًا لتلوينهما المفرط في اللمعان. توقعًا رؤية الفراء، بدلاً من الزعانف تطير، انتهى سلوكهم التربيعي فجأة بالتعادل.

خلال فترة تتراوح من 35 إلى 40 دقيقة تقريبًا، بدت المنطقة بأكملها داخل هذا السد من الصخور أسفل الرصيف وكأنها نادي فردي متأرجح لسمكة الماندرين مع ما يصل إلى 3 إلى 4 ذكور مختلفين يتزاوجون بنجاح مع ما يصل إلى 6 إناث مختلفة. تحدث عن بعض الرجال الذين لديهم كل الحظ.

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@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

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عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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