الغوص في رصيف Mandarinfish مع يخت الغوص Wakatobi، Pelagian

كان غروب الشمس قريبًا، وكنا نستعد للغوص في وقت الشفق على رصيف ماجيك بيير في خليج باسار واجو على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة بوتون في جنوب شرق سولاويزي بإندونيسيا. يزورها بانتظام يخت واكاتوبي للغوص المباشر بيلاجيان، يشتهر الرصيف بشيء مميز حقًا - سمك الماندرين!

سمك الماندرين (Synchiropus splendedus) أحد أفراد عائلة dragonet.

إذا لم تكن قد شاهدت بعد سمكة الماندرين (Synchiropus splendedus)، فإليك ما يفوتك. أحد أفراد عائلة Dragonet، يتميز سمك اليوسفي بأنه ملفت للنظر بشكل استثنائي مع لون مبهرج يتكون من دوامات خضراء زاهية فوق جسم برتقالي في الغالب ومهدب باللون الأزرق العميق مع لمسات صفراء حول الرأس.

على الرغم من أن أسماك الماندرين ليست نادرة بشكل خاص في المناطق الاستوائية الغربية والهندية والمحيط الهادئ، إلا أن العثور عليها بأي شكل موثوق من الاتساق أمر محدود إلى حد ما. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان هدفك هو التقاط صور لهم أثناء مآثرهم الغرامية.

خلال رحلة في الفلبين في بويرتا جاليرا، تم نقلي إلى "نقطة ساخنة لسمك الماندرين". ولسوء الحظ، كان هذا الموقع أيضًا معروفًا جيدًا لكل عمليات الغوص. لم تكن التجربة بالنسبة لي مثمرة أو ممتعة بسبب العدد الكبير من الغواصين الموجودين، مما حول الموقع أيضًا إلى كرة ثلجية عملاقة من الجسيمات.

ذكر وأنثى سمكة الماندرين (Synchiropus splendedus) عضو في عائلة dragonet.

بالمقارنة، فإن الجزء الأوسط من خط سير رحلة بيلاجيان الذي يستغرق أسبوعًا واحدًا يتضمن يومين في خليج باسار واجو في بوتون. تقع هذه المنطقة بعيدًا عن الطرق المألوفة لقوارب الغوص الأخرى، فضلاً عن كونها بعيدة عن منتجعات الغوص. العنصر الرئيسي هنا هو الغوص في الوحل الذي يخدم مجموعة متنوعة من الحياة البحرية التي لا تجدها عمومًا في موائل الشعاب المرجانية. والجذب المميز هو عشرات أسماك اليوسفي الموجودة حول قاعدة موقع Magic Pier.

يبدأ الغوص قبل 15 دقيقة من غروب الشمس للسماح للغواصين بالتمركز بشكل صحيح في الجزء السفلي في منتصف الطريق أسفل كومة الأنقاض الكبيرة أسفل الرصيف.

بعد أن قمت بهذا الغوص مرتين، ما زلت مندهشًا من عدد هذه الأسماك الملونة المزخرفة، والتي يبلغ حجمها حوالي نصف حجم إبهامي، الموجودة هنا في هذا المكان.

سمكة الماندرين (Synchiropus splendedus) تخرج من عدد كبير من الشقوق في كومة الصخور أسفل Magic Pier.

فيديو الرصيف السحري لسمكة الماندرين: https://youtu.be/JRdHeTgruao

بالإضافة إلى مجموعة مكونة من سبعة أشخاص تقريبًا في هذه الغوصة، كان لا يزال هناك المزيد من الأشخاص الذين ظهروا من عدد كبير من الصدوع على يميني ويساري. وكان معظمهم من الإناث اللاتي يتجولن في انتظار وصول الخاطب - أو في هذه الحالة الخاطبون، الذين ظهروا في وقت قصير.

إن العامل الحقيقي الوحيد لتحديد جنس سمكة الماندرين هو حجمها بشكل عام، حيث أن الذكور الناضجين عادة ما يكونون أكبر من الإناث. في معظم كتب هوية الأسماك، يبلغ متوسط ​​حجم أنثى سمكة اليوسفي 1-1/2 بوصة في الطول بينما الذكور أكبر قليلاً فقط. ما أجده مفاجئًا هو أن عددًا كبيرًا من الذكور في Magic Pier... حسنًا، أعلى من المتوسط ​​ويبدو أن طولهم يقترب من 3 بوصات، مما يجعلني أتساءل عما يأكله هؤلاء الرجال.

تبختر أشياءهم

بثقة لا تشوبها شائبة، سيحتفل الذكور بوصولهم مع القليل من الزعانف الصدرية التي ترفرف مثل الطائر الطنان. وفي الوقت نفسه، فإنهم "يشغلون الغرفة" من خلال تطويق السيدات بإحكام بطريقة مغازلة.

مجموعة ثلاثية من أسماك الماندرين (Synchiropus splendedus) أثناء الخطوبة.

عادة، خلال هذه المرحلة من الخطوبة، قد تشمل الرقصة ما يصل إلى ثلاثة أسماك - ذكر واحد إلى أنثيين. ولكن عندما يتولى الأفراد الأكثر استعدادًا في المجموعة زمام الأمور، ستبدأ الأزواج في الصعود المتصاعد بمقدار قدمين إلى ثلاثة أقدام فوق المرجان. الغرض من هذه المناورة هو أن أسماك الماندرين هي أسماك تكاثرية؛ يتم إطلاق كل من البويضات والحيوانات المنوية في وقت واحد في عمود الماء ليتم نقلهما بعيدًا في التيارات. لتحقيق الإخصاب الأمثل، يجب على الأنثى أن تقترب قدر الإمكان من زعانف حوض الذكر، في ذروة صعودها، حيث ستطلق بعد ذلك بيضها.

تعتبر أسماك الماندرين من أسماك التفريخ. يتم إطلاق كل من البويضات والحيوانات المنوية في وقت واحد في عمود الماء ليتم نقلهما بعيدًا في التيارات.

باستخدام كاميرتي المزودة بأضواء النمذجة المضبوطة على وضع الضوء الأحمر، تمكنت بسهولة من متابعة التقدم التصاعدي للأزواج دون فقدانها في الإطار أثناء التصوير. عند النقطة التي تعتقد أنهم سيواصلون الصعود عندها، ستقطع الأزواج الاتصال فجأة وتنخفض بسرعة إلى مكان البداية.

لقد قمت بنشر مقال قصير عن تصوير هذه الأسماك الجميلة التي يمكنك رؤيتها من خلالها النقر هنا

ذكران كبيران من سمكة اليوسفي (Synchiropus splendedus) يقيسان حجم بعضهما البعض استعدادًا لقتال محتمل.

عندما نظرت إلى الأسفل وتوقعت أن ينتهي العرض، فوجئت برؤية رجل آخر يقوم بالفعل مرة أخرى بوضع الحركات على الفتاة التالية المتاحة. في الوقت نفسه، اختلف رجلان كبيران حول من يجب أن يبقى ومن يجب أن يرحل. مع نصب الزعانف الظهرية، قام الاثنان بقياس حجم بعضهما البعض في محاولة لتحديد من هو بدس الأكبر، وهو ما اعتقدت أنه كان مضحكًا نظرًا لتلوينهما المفرط في اللمعان. توقعًا رؤية الفراء، بدلاً من الزعانف تطير، انتهى سلوكهم التربيعي فجأة بالتعادل.

خلال فترة تتراوح من 35 إلى 40 دقيقة تقريبًا، بدت المنطقة بأكملها داخل هذا السد من الصخور أسفل الرصيف وكأنها نادي فردي متأرجح لسمكة الماندرين مع ما يصل إلى 3 إلى 4 ذكور مختلفين يتزاوجون بنجاح مع ما يصل إلى 6 إناث مختلفة. تحدث عن بعض الرجال الذين لديهم كل الحظ.

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