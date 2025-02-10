عشاء خفيف: جهاز جديد يعزز النظام الغذائي للمرجان

قام علماء في جامعة ولاية أوهايو بتطوير جهاز للحفاظ على الشعاب المرجانية باستخدام الضوء لجذب العوالق الحيوانية وتعزيز تغذيتها.

إن نظام الإضاءة المعززة للعوالق الحيوانية تحت الماء (UZELA) هو نظام إضاءة قابل للبرمجة يمكن تشغيله لمدة ستة أشهر باستخدام بطارية واحدة. وإذا تم تشغيله لمدة لا تزيد عن ساعة بعد حلول الليل، فإنه يمكن تحسين وقت تغذية الشعاب المرجانية، وفقًا لفريق البحث الذي طوره.

إن أوقات التشغيل المحدودة لا تعتبر اقتصادية فحسب بل وحكيمة أيضاً، لأن الإضاءة الاصطناعية قد تعطل سلوك الكائنات البحرية الأخرى. ومع ذلك، تؤكد الدراسة أن UZELA لا يبدو أنها تضر بالبيئة، ولا تعطل تدفق العوالق الحيوانية الأخرى في المنطقة المحيطة.

أندريا جروتولي يميل إلى تجربة UZELA (OSU)

وباختبار الأداة على نوعين من المرجان الأصلي في هاواي على مدى ستة أشهر، وجد العلماء أنها يمكن أن "تعزز بشكل كبير" كثافة العوالق الحيوانية، مما يزيد من معدلات التغذية لكل من المرجان الصحي والمبيض.

ونتيجة لذلك أصبحت الشعاب المرجانية أقوى وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة التهديدات مثل الإجهاد الحراري أو تحمض المحيطات.

يقول أندريا جروتولي، أستاذ علوم الأرض والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إذا تخيلت العوالق الحيوانية في عمود يطفو فوق المرجان، فبدلاً من انتشارها بشكل طبيعي، فإن UZELA تسحبها إلى الأسفل - ولكنها لا تنتقص من المرجان المجاور لها".

"لقد أظهرنا أنه إذا وضعت الشعاب المرجانية بالقرب من الضوء، فإنها تستفيد من هذا العوالق الحيوانية المركزة، وترتفع معدلات التغذية بمقدار 10 إلى 50 ضعفًا."

أضواء UZELA في الليل، إلى جانب عناصر التحكم بدون أضواء (OSU)

ويعادل هذا زيادة تتراوح بين 18% و68% في كمية الطلب الأيضي الذي يمكن توفيره من خلال العوالق الحيوانية وحدها، مما يساعد في استكمال جزء كبير من النظام الغذائي للشعاب المرجانية وتعزيز معدلات بقائها على قيد الحياة. ويقال إن UZELA تتكيف على نطاق واسع مع البيئات البحرية المختلفة، وبمجرد تحديد موقعها المناسب، يمكن للغواصين خدمتها بسهولة.

لقد قام فريق أوهايو ببناء أجهزة UZELA الحالية يدويًا، ولكنهم يعملون الآن مع شركة هندسية لجعل الأجهزة قابلة للتصنيع بسهولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إن لم يكن قبل ذلك.

أندريا جروتولي: "فكر في UZELA باعتبارها ضمادة (OSU)"

في ظل المعدل الحالي لارتفاع درجة حرارة الأرض، قد تتعرض الشعاب المرجانية والنظم البيئية التي تدعمها للدمار بحلول عام 2050. ويقول جروتولي عن مشروع أوزيلا: "فكر فيه باعتباره حلاً مؤقتًا لنحو عقدين من الزمان. فهو قادر على حماية بعض الشعاب المرجانية في بعض الأماكن، وفي بعض الأحيان".

"إن الهدف الحقيقي من هذا المشروع هو ضخ تكنولوجيا جديدة وطاقة جديدة في نجاح استعادة الشعاب المرجانية. وهو أمر يمكن نشره بشكل استراتيجي للشعاب المرجانية ذات القيمة العالية، أو المشاريع التي حظيت بالفعل بقدر كبير من الاستثمار فيها."

"نحن لا نعمل على التخفيف من آثار تغير المناخ بالسرعة الكافية لإنقاذ الشعاب المرجانية، ولن تتمكن UZELA من إنقاذ الشعاب المرجانية على الفور، ولكنها حل مثير للاهتمام من شأنه أن يمنحنا الوقت بينما نعمل نحو بيئة أكثر استدامة."

إنّ جامعة ولاية أوهايو- تم نشر الدراسة التي قادها باحثون من جامعة هاواي، ومؤسسة العلوم الوطنية، ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة، في مجلة علم المياه العذبة وعلم المحيطات: الأساليب

أيضا على ديفرنيت: قد تساعد نماذجنا الرقمية ثلاثية الأبعاد في إحياء الشعاب المرجانية الضخمة, تعزيز كبير لمقاومة الحرارة من الشعاب المرجانية الفائقة من Secore, إن استشعار الشعاب المرجانية العلوية يزيل التخمين عن عملية ترميم المرجان, خدعة حبل جديدة لمشاتل المرجان في بونير