لنذهب الي حديقة الحيوان

موقع الغوص واكاتوبي رقم 3، حديقة الحيوان

حديقة الحيوانات هي مكان يمكن للجميع الاستمتاع به. لذا فهو اسم مناسب لأحد مواقع الغوص المفضلة في واكاتوبي. حديقة الحيوانات لديها ما يناسب الجميع. تقع على مقربة من المنتجع. رحلات القوارب قصيرة وظروف المحيط هادئة بشكل عام. يجعل نطاق العمق المتنوع هذا الموقع مثاليًا لكل من الغواصين والغواصين، بما في ذلك الغواصين الجدد والعائلات التي ترغب في مشاركة عجائب ما تحت الماء مع الصغار.

الأشياء التي تجعل هذا الموقع مميزًا للغاية هي ثراء الشعاب المرجانية الصلبة ووفرة الحياة الكلية التي من المؤكد أنها ستبقي صيادي المخلوقات والمصورين تحت الماء مشغولين.

وفي حديقة الحيوان، تمتد حدائق المرجان الصلبة من المياه الضحلة إلى الأسفل حتى أعمق الشعاب المرجانية.

حديقة الحيوان تقع في خليج صغير. تحت الماء، تتمتع الشعاب المرجانية بتكوين يشبه المدرج مع منحدرات تحيط بوادي مركزي يبدأ على هضبة ضحلة في نطاق يتراوح من 3 إلى 10 أقدام (من 1 إلى 3 أمتار) وينحدر إلى ما يزيد عن 100 قدم / 30 مترًا. على مقربة من الشاطئ، يمكن للسباحين استكشاف البساتين التي يسكنها المرجان الأيائل، والعديد من الشعاب المرجانية الصلبة في عائلة بوريتس والشعاب المرجانية الخس. تتميز هذه المنطقة عمومًا بأنها مأهولة جيدًا بمجموعة متنوعة من أسماك الشعاب المرجانية الملونة بالإضافة إلى مجموعة من سكان القاع الذين يفضلون المناطق الرملية بين الشعاب المرجانية.

زوج من الحبار Broadclub في المياه الضحلة في حديقة الحيوان

عند زيارة المنطقة الضحلة في حديقة الحيوان، انتبه إلى الحبار ذي الأطراف العريضة، حيث يوجد عدد قليل منه في كل مكان تقريبًا. كما أنها مكان مثالي للبحث عن اكتشافات فريدة مثل جمبري السرعوف، الذي يتميز بعيون دوارة تشبه عيون الكائنات الفضائية.

أثناء انتقالك إلى الأعماق المتوسطة، يأخذ المنحدر منعطفًا أكثر انحدارًا وتزداد كثافة المرجان. ينتقل خط الشعاب المرجانية إلى سلسلة من المنحدرات المتموجة وتنضم أعداد كبيرة من أسماك الشعاب المرجانية في المياه العلوية التي تعج بهذا الموقع إلى اكتشافات فردية أكثر غرابة مثل سمكة الضفدع وسمكة الأنبوب الشبح وسمكة عقرب الأوراق.

بالإضافة إلى الغطاء المرجاني الواسع، توفر أعماق حديقة الحيوان الوسطى الكثير من شقائق النعمان البحرية. صور-أزواج سمكة المهرج الجاهزة. من الأشياء المفضلة الأخرى لدى عشاق الماكرو هي الشعاب المرجانية للفطر التي عادةً ما تؤوي سمكة أنبوبية مرجانية للفطر تحمل الاسم نفسه. تحتوي هذه السمكة الأنبوبية البيضاء الصغيرة على رأس مثلث يمنحها مظهر ثعبان صغير تحت الماء.

غواص ينظر إلى إسفنجة أسطوانية كبيرة مع زنبركية برتقالية زاهية في الأعلى.

بعيدًا عن جرف الشعاب المرجانية المنحدر، تبدأ الإسفنجات البرميلية الكبيرة في الظهور على أعماق تتراوح بين 50 و80 قدمًا (15 و25 مترًا). تمنح هذه الإسفنجات الكبيرة فرصة للغواصين الفضوليين للبحث عن الكنوز الصغيرة التي تختبئ داخل البراميل.

جراد البحر القرفصاء ذو ​​الشعر الأرجواني (Lauriea siagiani) هو مقيم شائع في الإسفنج البرميلي الكبير.

أحد الكائنات الإسفنجية التي يسهل العثور عليها نسبيًا هو جراد البحر القرفصاء ذو ​​الشعر الوردي، والذي يطلق عليه أيضًا اسم السلطعون الخيالي. يعد هذا المخلوق الدقيق - والذي ليس من الناحية الفنية سرطان البحر ولا جراد البحر - موضوعًا مفضلاً لمصوري الماكرو. يتوهج جسمه شبه الشفاف بإضاءة تشبه اللؤلؤ ولمسات أرجوانية وردية مكثفة، بينما تثير طبقة من الشعر الأبيض الرقيق مظهرًا يشبه الجنية.

غواص يستكشف المنطقة الأعمق (عمق 18.3 مترًا/60 قدمًا) للمنحدر المغطى بالشعاب المرجانية في حديقة الحيوان.



إن التضاريس المتنوعة لحديقة الحيوان ونطاق العمق الواسع يخلقان سيناريو مثاليًا لملفات تعريف الغوص الطويلة متعددة المستويات، ومن السهل جدًا على معظم الغواصين تسجيل غوص لمدة 70 دقيقة دون الوقوع في ديكو - أو الشعور بالملل، لأنه لا يوجد نقص في الموضوعات المثيرة للاهتمام. ولا ينتهي العرض عند غروب الشمس.

Twinspot Lionfish (Dendrochirus biocellatus) هم صيادون ليليون لا يخرجون عمومًا إلا بعد غروب الشمس بوقت طويل.

تعد حديقة الحيوانات واحدة من مواقع الغوص الليلية المفضلة في واكاتوبي. يبدأ العرض عند غروب الشمس تقريبًا مع موجة أخيرة من النشاط من نوبة النهار قبل أن يتوجهوا إلى الملاجئ الليلية. ثم، مع تحول الغسق إلى ظلام، يخرج الصيادون الليليون والزبالون من أوكارهم النهارية. تجوب الحبار والحبار قصير الذيل الشعاب المرجانية، بينما تبحر أسماك الأسد ذات البقع المزدوجة بحثًا عن العشاء. أخطبوط تتسلل القشريات إلى العراء وتستخدم غطاء الظلام لتجوب قاع البحر، وتقوم الديدان المسطحة اللامعة والرخويات البحرية بعبور بطيء في القاع. كما تعد حديقة الحيوانات الموقع المفضل للغوص في المياه المالحة في واكاتوبي، والذي يعرض الشعاب المرجانية في ضوء جديد تمامًا للكشف عن الشعاب المرجانية والحياة البحرية في ظلال شبحية من الفلورسنت المتوهج.

Wakatobi

منظر جوي لمنتجع واكاتوبي للغوص وHouse Reef الشهير عند بابه مباشرةً.

منتجع واكاتوبي للغوص تقع في جنوب شرق سولاويسي بإندونيسيا، في قلب المثلث المرجاني. تشتهر هذه الجزيرة الرائعة بشعابها المرجانية الرائعة والمحمية للغاية - بدءًا من House Reef الشهير وأكثر من 40 موقعًا إضافيًا داخل محمية بحرية خاصة - ويمكن الوصول بسهولة إلى هذه الجزيرة المثالية من خلال رحلة الضيوف الخاصة بالمنتجع.

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