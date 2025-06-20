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ساعدت الفكين في تحفيز جنون الصيد: كيف كانت حال أسماك القرش منذ إطلاقها في عام 1975؟

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(Pixy.org، CC BY-NC-ND 4.0)
(Pixy.org، CC BY-NC-ND 4.0)

لقد شجع الفيلم ديفيد سيمز من جامعة ساوثهامبتون على أن يصبح عالماً متخصصاً في أسماك القرش، ولكن بعد مرور خمسين عاماً على عرضه، ما هو التأثير الإجمالي لهذا التصوير لأسماك القرش باعتبارها قتلة متسلسلين؟

ستيفن سبيلبرغ الفك المفترس تم افتتاحه في جميع أنحاء أمريكا الشمالية في 20 يونيو 1975، واستغل على الفور الخوف البشري البدائي من التعرض للمطاردة من قبل حيوان مفترس ضخم وذكي.

تدور أحداث الفيلم في جزيرة خيالية قبالة سواحل نيو إنجلاند، ويصور معركة ملحمية بين ثلاثة رجال على متن قارب وسمكة قرش بيضاء كبيرة ضخمة. الفك المفترس حقق الفيلم شعبية كبيرة، حيث حقق رقمًا قياسيًا بلغ 100 مليون دولار أمريكي في أول 59 يومًا من عرضه.

كنتُ شابًا شغوفًا بأسماك القرش، فغادرتُ الفيلم راغبًا في معرفة المزيد عن سلوكها وبيئتها. لكن الأفلام تؤثر على الناس بطرق مختلفة، ومنذ ذلك الحين ولّد الفيلم ما يُطلق عليه علماء الاجتماع "ال الفك المفترس تأثير".

وقد زعم البعض أن أسماك القرش أصبحت شيطانية على نطاق واسع نتيجة لتصوير الفيلم لها على أنها قتلة لا هوادة فيها مهووسون بمهاجمة البشر.

استخدام المخرج سبيلبرغ الملهم للقطات سريعة الخاطفة لسمكة القرش زعنفة كان الخوض في الماء، مصحوبًا بموسيقى الفيلم الشريرة التي لا تُنسى، سببًا في تعزيز تلك المشاعر. هكذا الفك المفترس أثرت علينا. ولكن بعد مرور 50 عامًا، كيف كان حال أسماك القرش؟

جدول المحتويات
جدول المحتويات

التصور العام

يبلغ قطر كلاً من سبيلبرغ و بيتر بنشلي, الفك المفترس أعرب المؤلف وكاتب السيناريو، جون جوردان، عن أسفه لتأثير الفيلم على التصور العام لأسماك القرش.

في الواقع، أصبح بنشلي مدافعًا عن الحفاظ على أسماك القرش، وكان يستمتع بالعمل مع العلماء (لقد تمت دعوتي إلى برنامجه الإذاعي لمناقشة قضيتي مع العلماء). بحث (أسماك القرش المتشمسة التي تتعقبها الأقمار الصناعية).

في السنوات التي تلت إصدار الفيلم، ازدادت أعداد أسماك القرش - بما في ذلك القرش الأبيض الكبير في الفيلم - يقال قُتلوا في بطولات صيد أسماك القرش التي كانت ارتفعت شعبيتها.

تنمو أسماك القرش ببطء، وتستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى مرحلة النضج الجنسي، وتنجب عددًا قليلًا نسبيًا من الأبناء. هذا يجعل العديد من الأنواع عرضة للصيد الجائر.

يؤدي الصيد بهذا المستوى إلى إزالة أعداد كبيرة جدًا من أسماك القرش من تعدادها بسرعة كبيرة، بحيث لا تتمكن أسماك القرش المتبقية من تعويضها بالسرعة الكافية، ما يؤدي إلى انخفاض تعدادها. قد يكون الانخفاض المسجل كبيرًا نسبيًا إذا كان حجم التعداد الابتدائي صغيرًا بالفعل، مثل حجم الحيوانات المفترسة الرئيسية مثل القرش الأبيض الكبير.

عدة مصادر البياناتتشير عمليات الصيد بالصنارة والبكرة والخيوط الطويلة إلى انخفاض كبير في وفرة أسماك القرش البيضاء في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث تدور أحداث الفيلم. الفك المفترس التأثير في العمل؟

القرش الأبيض الكبير في غوادالوبي (بتيرانتولا)
القرش الأبيض الكبير في غوادالوبي (بتيرانتولا)

في الواقع، لم يقتصر الانخفاض السريع على المياه الأمريكية. القرش الأبيض المصيد في شبكات حماية المستحمين سُجِّلَ انخفاضٌ كبيرٌ مماثلٌ قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا في منتصف سبعينيات القرن الماضي. ويشير هذا المصدر تحديدًا إلى أن أعداد أسماك القرش الأبيض بدأت في الانخفاض منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي، أي قبل عشرين عامًا من الفك المفترس.

من الواضح أن عوامل إضافية، مثل الصيد الجائر التجاري، كانت مؤثرة. ومن المرجح أن تأثير الفيلم أدى إلى تفاقم انخفاض أعداد القرش الأبيض. يحدث بالفعل.

علامات الاسترداد

على الصعيد العالمي، تم العثور على القرش الأبيض تم تقييمها على أنها ضعيفة من قِبل دعاة حماية البيئة، مع اتجاهٍ نحو تناقص أعدادها. ولحسن الحظ، هناك بوادر انتعاش.

تم تنفيذ تدابير الحماية الوطنية لأسماك القرش الأبيض في تسعينيات القرن العشرين في الأماكن التي كانت هذه الحيوانات وفيرة فيها في السابق، مثل الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا، وجاءت الحماية العالمية بعد بضع سنوات.

منذ ثمانينيات القرن العشرين كانت هناك زيادة واضحة في الوفرة قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة (حيث تكون الأعداد صغيرة جدًا والبيانات نادرة جدًا، فقد لا تكون الزيادة قصيرة المدى اتجاهًا دائمًا). هناك دلائل إيجابية على أن التدابير، مثل حظر الصيد عام ١٩٩٧، تُحدث تأثيرًا إيجابيًا بعد عقود من الاستغلال المفرط.

لكن هذا النوع لا يزال عرضة للصيد العرضي، لذا يجب الحفاظ على تدابير الحماية وتطبيقها لدعم أي عمليات تعافي.

ال الفك المفترس لم يقتصر التأثير على أسماك القرش البيضاء الكبيرة. فقد تم اصطياد وقتل العديد من أسماك القرش الكبيرة الأخرى في بطولات صيد أسماك القرش التي أصبحت أكثر شيوعًا بعد الفيلم. وللأسف، لا يزال القتل مستمرًا في البطولات الأمريكية المتبقية حتى اليوم.

ولكن على مدى العقود القليلة الماضية، كان السبب الرئيسي وراء تراجع أعداد أسماك القرش الكبيرة على مستوى العالم، وخاصة في المحيط المفتوح بعيدًا عن الشاطئ، هو توسع مصايد الأسماك التجارية على نطاق صناعي استهداف أسماك القرش أغراض واللحوم.

وقد قُدِّر في عام 2024 أن سفن الصيد تقتل حوالي 100 مليون سمكة قرش سنويًا - وهو رقم ارتفع خلال العقد الماضي. ما يقرب من ثلث أنواع أسماك القرش مهددة الآن بالانقراض. انقراض.

قرش المحيط الأبيض (يوهان لانتز)
قرش المحيط الأبيض - ضحية رئيسية (يوهان لانتز)

كان المقدرة في 2021 أن الوفرة العالمية لأنواع أسماك القرش والشفنين التي تجوب المحيطات المفتوحة (مثل سمك الماكو الأبيض المحيطي أو سمك الماكو قصير الزعانف) قد انخفضت بنسبة 71% في المتوسط ​​منذ عام 1970 بسبب الضغوط المتزايدة للصيد في أعالي البحار (المناطق الواقعة خارج نطاق الولايات القضائية الوطنية).

خاصتي بحث تحليل مسارات أقمار القرش بالتعاون مع أكثر من 150 عالمًا متخصصًا في أسماك القرش أظهرت أن 24% من المساحة التي تستخدمها هذه أسماك القرش شهرياً في المتوسط ​​تقع ضمن نطاق مصايد الأسماك ذات الخطوط الطويلة السطحية.

تشمل هذه السفن سفنًا يمكنها نشر خيوط صيد بطول 100 كيلومتر، تحمل 1,000 صنارة طُعم لمدة تصل إلى 24 ساعة. وقد وجدنا أن التداخل كان أكبر، حوالي 75%، بالنسبة للأنواع ذات القيمة التجارية العالية، مثل القرش الأزرق.

يموت المزيد من أسماك القرش في هذه النقاط الساخنة المتداخلة أكثر من المناطق المجاورة، وفقًا لأبحاث أحدث.

القرش الأزرق
ضحية منطقة تداخل الخطوط الطويلة – القرش الأزرق

كشف غموض الفكين

هل هناك أي مؤشرات على تعافي هذه الأنواع في ظل تدابير الإدارة الحالية؟ بالنسبة للعديد من أسماك القرش المحيطية، لا يزال الجواب هو لا.

في الوقت الحاضر، لا تكفي التدابير المتخذة (إن وجدت) في أعالي البحار لحماية السكان. حماية قليلة جدًا أو معدومة من بؤر نشاط أسماك القرش. وبعض التدابير، مثل حظر صيد زعانف أسماك القرش، وقد ثبت أن غير فعالة.

أنا وزملائي كشف أن كميات صيد الأنواع المحمية دوليًا قد تكون أحيانًا أكبر بـ 90 مرة من التقارير الرسمية. لذا، لا يزال الطريق طويلًا لإعادة بناء أعداد أسماك القرش عالميًا.

الفك المفترس ساهمت في تعزيز صورة سلبية لأسماك القرش لا أساس لها من الصحة. بل يبدو أن سلوك أسماك القرش كمعقد في بعض الحالات كما هو الحال بالنسبة للطيور والثدييات.

كشف تعقب أسماك القرش أنها قادرة على هاجروا آلاف الكيلومترات للتغذية في مواطن نائية محددة، قبل العودة إلى نفس المكان الذي غادروه قبل أشهر.

يفضل البعض التسكع مع الأفراد المألوفين، وحتى أسماك القرش تشكل الشبكات الاجتماعية المستمرة. تشارك أسماك القرش العملاقة في سلوك يشبه المواعدة السريعة عندما يشكلون دوائر السباحة للتودد في نهاية الصيف.

ربما جعلت صورة القاتل المتسلسل من الصعب إقناع الناس بالتعاطف مع محنة أسماك القرش. الفك المفترس جاء ذلك في وقت لم يكن معروفًا فيه الكثير عن أسماك القرش، لذا ملأ الخيال هذا الفراغ.

ولكن هناك الآن المزيد من علماء أسماك القرش، وذلك بفضل الفك المفترسإن كشف غموض هذه المخلوقات كان بمثابة الخطوة الأولى نحو تعافيها المحتمل.

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ديفيد سيمز أستاذ علم البيئة البحرية في جامعة ساوثهامبتون. تم إعادة نشر هذه المقالة من المحادثة بموجب رخصة المشاع الإبداعي. إقرأ ال المقال الأصلي.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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