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رؤى المطلعين على بيلاجيان

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يخت الغوص Pelagian التابع لـ Wakatobi في إندونيسيا.|يخت الغوص Pelagian|مديرا رحلة Pelagian البحرية رامون كريفلز وجوديث تيرول أوتو.|يخت الغوص Pelagian في المرسى (أعلى)
.|يخت الغوص بيلاجيان|مديرا رحلة بيلاجيان البحرية رامون كريفلز وجوديث تيرول أوتو.|يخت الغوص بيلاجيان راسيًا (أعلى)

"Pelagian هي تجربة حقيقية للعيش من فئة الخمس نجوم"..."تجربة غوص 7 نجوم"..."أفضل فريق شهدناه على الإطلاق". هذه مجرد عينة من مئات الأوسمة التي منحها الضيوف Wakatobiيخت الغوص أوقيانوسي.

مديرا الرحلات البحرية في بيلاجيان رامون كريفيليس وجوديث تيرول أوتو.
مديرا الرحلات البحرية في بيلاجيان رامون كريفيليس وجوديث تيرول أوتو.

إذن، ما الذي يجعل هذه السفينة الفاخرة تحظى بهذا القدر من الثناء المستمر؟ للإجابة على هذا السؤال، التقينا بمديري الرحلة البحرية لليخت رامون كريفيلز وجوديث تيرول أوتو، اللذين شاركا رؤاهما بناءً على ثماني سنوات من استضافة الضيوف على متن السفينة. أوقيانوسي الرحلات البحرية عبر أرخبيل واكاتوبي.

لمسة شخصية

إن الجوانب الأكثر إشادة في رحلة بيلاجيان البحرية هي كرم الضيافة للطاقم والمستويات المرتفعة من الخدمة الشخصية التي أصبحت ممكنة من خلال قصر كل رحلة بحرية على عشرة ضيوف كحد أقصى يخدمهم طاقم مكون من 12 فردًا.كل فرد من أفراد الطاقم، من المضيفين إلى السائقين ومديري تجربة الغوص (DEMs) على اتصال مباشر مع الضيوف،" تقول جوديث. "إنها توفر التوازن المثالي بين الاحترافية والسلوك الودي، مما يخلق تجربة منزلية لضيوفنا".

يخت الغوص Pelagian في المرساة (أعلى)، الجزء الداخلي من الصالون الرئيسي (أسفل اليسار)، والطهاة يقومون بإعداد وجبة في المطبخ (أسفل اليمين).
يخت الغوص Pelagian في المرساة (أعلى)، الجزء الداخلي من الصالون الرئيسي (أسفل اليسار)، الرؤساء العاملون في المطبخ (أسفل اليمين).

"أكثر ما نستمتع به في مناصبنا كمديرين للرحلات البحرية على Pelagian هو فرص التفاعلات الفردية بين الضيوفيضيف رامون. "وهذا يسمح لنا بتركيز الاهتمام على تلبية الطلبات وتوقع الاحتياجات دون أن نطلبها، وبالطبع، نحن أيضًا نحب حقًا أن يكون لدينا منصب إداري يسمح لنا بالغوص كل يوم.".

خاص وحصري ومريح

غرفة جناح Pelagian الرئيسية (أعلى)، سوبرلوكس سابين (أسفل اليسار) والمقصورة القياسية (أسفل اليمين).
غرفة جناح Pelagian الرئيسية (أعلى)، سوبرلوكس سابين (أسفل اليسار) والمقصورة القياسية (أسفل اليمين).

الخصوصية والحصرية هما سببان رئيسيان وراء اختيار الضيوف لفندق Pelagian. على عكس ألواح المعيشة بهذا الحجم التي تتضمن 10 حجرات مدمجة أو أكثر، فإن التصميم المكون من خمس حجرات وقائمة الضيوف المحدودة في Pelagian يخلق مساحة شخصية أكبر في الكبائن والمناطق الأخرى في اليخت. التفرد يلعب دورًا عند الغوص. "نقوم بزيارة المواقع التي نعتبر فيها السائح الوحيد الذي يعيش على متن قارب في المنطقة،تشرح جوديث. "وهذا يعني عدم وجود غواصين آخرين حولها، كما أن الشعاب المرجانية أقل عرضة للتأثير البشري."  مسارات بيلاجيان يقول رامون: "يعرض مجموعة متنوعة من البيئات تحت الماء". "نحن نجمع بين مجموعة متنوعة من تضاريس الغوص المختلفة، حتى لا يشعر الضيوف أنهم يغوصون دائمًا في نفس المكان."

تتضمن رحلة بيلاجيان النموذجية منحدرات المرجان والبحيرات الرملية والجدران والقمم الصخرية والأرصفة ومواقع الغوص في الوحل. ويقول: "يمكننا العثور على العديد من المخلوقات الفريدة في بيئة الوحل والتي لا توجد غالبًا في المنتجع". لتعزيز التجربة، يقوم الطاقم بعرض غوص الوحل في الليلة السابقة للقيام بهذه الغطسات، وبمجرد دخولهم إلى الماء، يبحث DEMs عن أفضل اكتشافات الحياة البحرية ويشاركها مع الجميع.
رؤى من الداخل حول البيلاجيان 11

ستستغرق الرحلة البحرية البيلاجية النموذجية المنحدرات المرجانية والبحيرات الرملية والجدران والقمم والأرصفة ومواقع الغوص في الوحل. "يمكننا أن نجد العديد من المخلوقات الفريدة في بيئة الوحل والتي لا توجد غالبًا في المنتجع،" هو يقول. ولتعزيز التجربة، يقدم الطاقم عرضًا تقديميًا للغوص في الوحل في الليلة السابقة للقيام بهذه الغطسات، وبمجرد وصولهم إلى الماء، يبحث أعضاء DEMs عن أفضل اكتشافات الحياة البحرية ومشاركتها مع الجميع.

من النقاط البارزة الأخرى في رحلات Pelagian التي غالبًا ما يذكرها الضيوف هي الأجواء المريحة. مع وجود ملفات تعريف متعددة المستويات يمكن أن تتجاوز ساعة واحدة، وثلاث غطسات مجدولة يوميًا بالإضافة إلى غطسات ليلية، فهناك متسع من الوقت في الماء لإرضاء حتى أكثر هواة الغوص حماسة. ولكن حتى مع كل هذا الوقت المتاح في القاع، لا يزال هناك متسع من الوقت كل يوم للاسترخاء والاستمتاع بتجربة يخت خاص. يلاحظ رامون أن الجدول الزمني يسمح بما يقرب من ساعتين بين الغطسة الأولى والثانية، وساعتين ونصف الساعة بين الغطسة الثانية والثالثة وساعات بين الغطسة الثالثة والليلية. يعزز هذا الجدول الزمني جوًا من الاسترخاء مع تعزيز السلامة أيضًا من خلال فترات سطحية سخية تسمح بغوصات متكررة أطول.

نداء الوجبة

تقول جوديث إن أي مناقشة حول رضا ضيوف بيلاجيان لن تكتمل دون ذكر الوجبات. يتم تقديم جميع الوجبات كعروض فردية، مع قوائم غداء وعشاء مكونة من ثلاثة أطباق. "هناك دائمًا مقبلات. السلطات لتناول الغداء - سلطات الحديقة، سلطة الكينوا، سلطة سيزار، سلطة الطماطم والبوكونشيني مع صلصة البلسميك، سلطة المعكرونة والمزيد - ويبدأ العشاء باختيار الحساء - حساء اليقطين، البازلاء الخضراء، ذيل الثور، الخضار المختلطة، الهليون، وما إلى ذلكهناك دائمًا ثلاثة خيارات للطبق الرئيسي - اللحوم أو الأسماك أو القريدس بالإضافة إلى الخيارات النباتية - ويمكنك دائمًا اقتراح أطباق أخرى سيكون الطاهي سعيدًا بإعدادها".

عشاء شريحة لحم من إعداد رئيس الطهاة في بيلاجيان.
عشاء شريحة لحم من إعداد رئيس الطهاة في بيلاجيان.

بالإضافة إلى الاستمتاع بمجموعة واسعة من النكهات العالمية المفضلة والفواكه الطازجة، يمكن للضيوف الذين يستمتعون بالمأكولات الإندونيسية تذوق الأطباق الإقليمية التقليدية مصحوبة بصلصات السامبال المتبلة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دائمًا تلبية أي قيود أو احتياجات غذائية؛ يمكن للضيوف ببساطة إخبارنا بذلك مسبقًا.

الغطس المفضل

اثنان من ذكور سمك الماندرين يتصارعان عند اقتراب الغسق في موقع الغوص Magic Pier. تصوير والت ستيرنز
يتواجد ذكران من سمك الماندرين مع كل منهما مع اقتراب الغسق في موقع الغوص Magic Pier.

انقر على هذه الروابط للحصول على مزيد من المعلومات حول الغوص في رصيف Mandarinfish مع يخت الغوص Wakatobi's، أوقيانوسي نصائح لتصوير أسماك الماندرين.

بينما يصف الضيوف عادة تجربة الغوص البيلاجية بأكملها بأنها "استثنائية"، يتم ذكر بعض المواقع بشكل متكرر كمفضلة خاصة. وتشمل هذه الخلجان المحمية في جزيرة بوتون. تؤكد جوديث. "ستجد المئات من أسماك الماندرين حول ماجيك بيير، والعديد من المخلوقات الرائعة الأخرى مثل الحبار، والأخطبوطات، والعقرب، وسمك الصندوق الأصفر الصغير، وأنواع مختلفة من ثعابين موراي، وسمك الضفدع الملون، وسمك الأنابيب الحلقي. ومن الأماكن المفضلة القريبة الأخرى شاطئ Cheeky، وهو مكان صيد رئيسي لعاريات البزاق، وسمك الأنبوب الشبح، وسرطان البحر المزخرف، وثعابين الثعابين، وروبيان السرعوف.". 

ذكر صغير من ثعبان البحر الأزرق تم التقاطه في الرصيف الجديد أثناء جولة بيلاجيان في خليج باسار واجو.
ذكر صغير من ثعبان البحر الأزرق تم التقاطه في الرصيف الجديد أثناء جولة بيلاجيان في خليج باسار واجو.
قمة الشعاب المرجانية في بحيرة كارانج كابوتا.
قمة الشعاب المرجانية في بحيرة كارانج كابوتا.

تعد بحيرة كارانج كابوتا من الأماكن المفضلة لدى المصورين الذين يستخدمون كاميرات ذات زاوية واسعة، حيث ترتفع كتل مرجانية ضخمة من قاع البحر ذي الرمال البيضاء. كما تعد الشعاب المرجانية في كارانج كاليدوبا من الأماكن التي تستحق التصوير أيضًا، وهي عبارة عن سلسلة من الجبال البحرية المتصلة ببعضها البعض بواسطة التلال. وتوفر هذه التكوينات صورًا درامية بزاوية واسعة، في حين تحتوي الشعاب المرجانية الكثيفة فوق التلال على ثروة من الكائنات الكبيرة مثل أحصنة البحر القزمة وسمك الضفدع.

تم تزيين المظهر الرأسي الدرامي للجدار البرتقالي بشكل كبير بالشعاب المرجانية الناعمة وسفن البحر، وتغطيه قمة الشعاب المرجانية البكر المتضخمة بأنواع عديدة من المرجان الصلب. كما تعد مراوح البحر الملونة والإسفنجيات من السمات الرئيسية لقمم قمم هوجا، والتي ترتفع من أعماق تصل إلى 35 مترًا. تمتلئ قمم هذه الهياكل بالمصهرات، وسمك الزناد ذو الأسنان الحمراء، وأسماك الفراشة الهرمية، وأسماك دامسيل.
موقع الغوص سوق السمك، واكاتوبي، إندونيسيا

تم تزيين المظهر الرأسي الدرامي للجدار البرتقالي بشكل كبير بالشعاب المرجانية الناعمة وسفن البحر، وتغطيه قمة الشعاب المرجانية البكر المتضخمة بأنواع عديدة من المرجان الصلب. كما تعد مراوح البحر الملونة والإسفنجيات من السمات الرئيسية لقمم قمم هوجا، والتي ترتفع من أعماق تصل إلى 35 مترًا. تمتلئ قمم هذه الهياكل بالمصهرات، وسمك الزناد ذو الأسنان الحمراء، وأسماك الفراشة الهرمية، وأسماك دامسيل.

يتم استيعاب الجميع

يقول رامون إن الغواصين من جميع مستويات الخبرة يمكنهم الاستمتاع بالبيلاجيان، مضيفًا: "كلما زادت خبرتهم، زادت قدرتهم على الاستمتاع بالغوص وزاد فهمهم وتقديرهم لجودة الشعاب المرجانية". نرحب بالغواصين الجدد، ومن المفهوم أنهم قد يحتاجون إلى بعض الاهتمام والمساعدة الإضافية لتحقيق أقصى استفادة من وقتهم في الماء. "نحن نعوض نقص الخبرة من خلال الاهتمام الشخصي الإضافي من أحد DEMs لدينا، والذي سيساعدهم في مهارات مثل الطفو، ويجعلهم يشعرون بالأمان أثناء الغوص ويقدمون إحاطات وعروضًا تقديمية جيدة حول سلوك الحياة البحرية والموائل وتنوع المرجان.".

يقول رامون إن برامج الرحلات البحرية الأسبوعية مصممة للاستفادة من أفضل الظروف الموسمية، ويتم التخطيط لجميع الرحلات وتعديلها وفقًا لظروف الطقس والمد والجزر والتيارات وتجربة الغوص التي يرغب فيها الضيوف. يمكن لبرامج الرحلات أيضًا توفير أماكن إقامة للرحلات عندما يكون هناك غواصون على متن السفينة.يقول رامون: "لدينا ثلاثة نماذج DEM في بيلاجيان، حتى نتمكن من رعاية الغواصين والسباحين في نفس الوقت".".

ميزة الموسم المبكر

يخت واكاتوبي بيلاجيان للغوص.
يخت الغوص بيلاجيان

يقول رامون إن الرحلات البحرية البيلاجية تُباع أحيانًا مقدمًا، لكن بعض نوافذ الحجز تجمع بين فرصة أكبر للتوفر وظروف الغوص الممتازة. "من شهر مارس إلى شهر مايو، يكون البحر هادئًا عادةً، ولا توجد رياح، وتكون الرؤية جيدة والمياه دافئة. إنه الوقت الذي قد نتمكن فيه من الغوص في مواقع لا نزورها خلال الأشهر الأخرى". تُعرف هذه الفترة الزمنية بموسم الأمطار، لكن رامون يقول إن هذا لا يعني أنها تمطر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. "في معظم الأوقات، تهطل بعض الأمطار ليلاً، لذا لا يشكل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة للغوص". 

 "نحن نخطط دائمًا للرحلات وفقًا لتوقعات الطقس،يقول رامون. "لدينا أكثر من 100 موقع غوص مختلف للاختيار من بينها، حتى نتمكن دائمًا من الغوص في المناطق التي نكون فيها محميين من الرياح والأمواج".

تعرف على المزيد حول الغوص من بيلاجيان على wakatobi.com/dive-yacht

اسأل ممثل تجربة الضيوف عن حجز رحلة بحرية على جزيرة بيلاجيان. 
www.wakatobi.com البريد الإلكتروني: info@wakatobi.com

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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