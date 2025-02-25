رؤى المطلعين على بيلاجيان

"Pelagian هي تجربة حقيقية للعيش من فئة الخمس نجوم"..."تجربة غوص 7 نجوم"..."أفضل فريق شهدناه على الإطلاق". هذه مجرد عينة من مئات الأوسمة التي منحها الضيوف Wakatobiيخت الغوص أوقيانوسي.

مديرا الرحلات البحرية في بيلاجيان رامون كريفيليس وجوديث تيرول أوتو.

إذن، ما الذي يجعل هذه السفينة الفاخرة تحظى بهذا القدر من الثناء المستمر؟ للإجابة على هذا السؤال، التقينا بمديري الرحلة البحرية لليخت رامون كريفيلز وجوديث تيرول أوتو، اللذين شاركا رؤاهما بناءً على ثماني سنوات من استضافة الضيوف على متن السفينة. أوقيانوسي الرحلات البحرية عبر أرخبيل واكاتوبي.

لمسة شخصية

إن الجوانب الأكثر إشادة في رحلة بيلاجيان البحرية هي كرم الضيافة للطاقم والمستويات المرتفعة من الخدمة الشخصية التي أصبحت ممكنة من خلال قصر كل رحلة بحرية على عشرة ضيوف كحد أقصى يخدمهم طاقم مكون من 12 فردًا.كل فرد من أفراد الطاقم، من المضيفين إلى السائقين ومديري تجربة الغوص (DEMs) على اتصال مباشر مع الضيوف،" تقول جوديث. "إنها توفر التوازن المثالي بين الاحترافية والسلوك الودي، مما يخلق تجربة منزلية لضيوفنا".

يخت الغوص Pelagian في المرساة (أعلى)، الجزء الداخلي من الصالون الرئيسي (أسفل اليسار)، الرؤساء العاملون في المطبخ (أسفل اليمين).

"أكثر ما نستمتع به في مناصبنا كمديرين للرحلات البحرية على Pelagian هو فرص التفاعلات الفردية بين الضيوفيضيف رامون. "وهذا يسمح لنا بتركيز الاهتمام على تلبية الطلبات وتوقع الاحتياجات دون أن نطلبها، وبالطبع، نحن أيضًا نحب حقًا أن يكون لدينا منصب إداري يسمح لنا بالغوص كل يوم.".

خاص وحصري ومريح

غرفة جناح Pelagian الرئيسية (أعلى)، سوبرلوكس سابين (أسفل اليسار) والمقصورة القياسية (أسفل اليمين).

الخصوصية والحصرية هما سببان رئيسيان وراء اختيار الضيوف لفندق Pelagian. على عكس ألواح المعيشة بهذا الحجم التي تتضمن 10 حجرات مدمجة أو أكثر، فإن التصميم المكون من خمس حجرات وقائمة الضيوف المحدودة في Pelagian يخلق مساحة شخصية أكبر في الكبائن والمناطق الأخرى في اليخت. التفرد يلعب دورًا عند الغوص. "نقوم بزيارة المواقع التي نعتبر فيها السائح الوحيد الذي يعيش على متن قارب في المنطقة،تشرح جوديث. "وهذا يعني عدم وجود غواصين آخرين حولها، كما أن الشعاب المرجانية أقل عرضة للتأثير البشري." مسارات بيلاجيان يقول رامون: "يعرض مجموعة متنوعة من البيئات تحت الماء". "نحن نجمع بين مجموعة متنوعة من تضاريس الغوص المختلفة، حتى لا يشعر الضيوف أنهم يغوصون دائمًا في نفس المكان."

رؤى من الداخل حول البيلاجيان 11

ستستغرق الرحلة البحرية البيلاجية النموذجية المنحدرات المرجانية والبحيرات الرملية والجدران والقمم والأرصفة ومواقع الغوص في الوحل. "يمكننا أن نجد العديد من المخلوقات الفريدة في بيئة الوحل والتي لا توجد غالبًا في المنتجع،" هو يقول. ولتعزيز التجربة، يقدم الطاقم عرضًا تقديميًا للغوص في الوحل في الليلة السابقة للقيام بهذه الغطسات، وبمجرد وصولهم إلى الماء، يبحث أعضاء DEMs عن أفضل اكتشافات الحياة البحرية ومشاركتها مع الجميع.

من النقاط البارزة الأخرى في رحلات Pelagian التي غالبًا ما يذكرها الضيوف هي الأجواء المريحة. مع وجود ملفات تعريف متعددة المستويات يمكن أن تتجاوز ساعة واحدة، وثلاث غطسات مجدولة يوميًا بالإضافة إلى غطسات ليلية، فهناك متسع من الوقت في الماء لإرضاء حتى أكثر هواة الغوص حماسة. ولكن حتى مع كل هذا الوقت المتاح في القاع، لا يزال هناك متسع من الوقت كل يوم للاسترخاء والاستمتاع بتجربة يخت خاص. يلاحظ رامون أن الجدول الزمني يسمح بما يقرب من ساعتين بين الغطسة الأولى والثانية، وساعتين ونصف الساعة بين الغطسة الثانية والثالثة وساعات بين الغطسة الثالثة والليلية. يعزز هذا الجدول الزمني جوًا من الاسترخاء مع تعزيز السلامة أيضًا من خلال فترات سطحية سخية تسمح بغوصات متكررة أطول.

نداء الوجبة

تقول جوديث إن أي مناقشة حول رضا ضيوف بيلاجيان لن تكتمل دون ذكر الوجبات. يتم تقديم جميع الوجبات كعروض فردية، مع قوائم غداء وعشاء مكونة من ثلاثة أطباق. "هناك دائمًا مقبلات. السلطات لتناول الغداء - سلطات الحديقة، سلطة الكينوا، سلطة سيزار، سلطة الطماطم والبوكونشيني مع صلصة البلسميك، سلطة المعكرونة والمزيد - ويبدأ العشاء باختيار الحساء - حساء اليقطين، البازلاء الخضراء، ذيل الثور، الخضار المختلطة، الهليون، وما إلى ذلك. هناك دائمًا ثلاثة خيارات للطبق الرئيسي - اللحوم أو الأسماك أو القريدس بالإضافة إلى الخيارات النباتية - ويمكنك دائمًا اقتراح أطباق أخرى سيكون الطاهي سعيدًا بإعدادها".

عشاء شريحة لحم من إعداد رئيس الطهاة في بيلاجيان.

بالإضافة إلى الاستمتاع بمجموعة واسعة من النكهات العالمية المفضلة والفواكه الطازجة، يمكن للضيوف الذين يستمتعون بالمأكولات الإندونيسية تذوق الأطباق الإقليمية التقليدية مصحوبة بصلصات السامبال المتبلة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دائمًا تلبية أي قيود أو احتياجات غذائية؛ يمكن للضيوف ببساطة إخبارنا بذلك مسبقًا.

الغطس المفضل

يتواجد ذكران من سمك الماندرين مع كل منهما مع اقتراب الغسق في موقع الغوص Magic Pier.



انقر على هذه الروابط للحصول على مزيد من المعلومات حول الغوص في رصيف Mandarinfish مع يخت الغوص Wakatobi's، أوقيانوسي نصائح لتصوير أسماك الماندرين.

بينما يصف الضيوف عادة تجربة الغوص البيلاجية بأكملها بأنها "استثنائية"، يتم ذكر بعض المواقع بشكل متكرر كمفضلة خاصة. وتشمل هذه الخلجان المحمية في جزيرة بوتون. تؤكد جوديث. "ستجد المئات من أسماك الماندرين حول ماجيك بيير، والعديد من المخلوقات الرائعة الأخرى مثل الحبار، والأخطبوطات، والعقرب، وسمك الصندوق الأصفر الصغير، وأنواع مختلفة من ثعابين موراي، وسمك الضفدع الملون، وسمك الأنابيب الحلقي. ومن الأماكن المفضلة القريبة الأخرى شاطئ Cheeky، وهو مكان صيد رئيسي لعاريات البزاق، وسمك الأنبوب الشبح، وسرطان البحر المزخرف، وثعابين الثعابين، وروبيان السرعوف.".

ذكر صغير من ثعبان البحر الأزرق تم التقاطه في الرصيف الجديد أثناء جولة بيلاجيان في خليج باسار واجو.

قمة الشعاب المرجانية في بحيرة كارانج كابوتا.

تعد بحيرة كارانج كابوتا من الأماكن المفضلة لدى المصورين الذين يستخدمون كاميرات ذات زاوية واسعة، حيث ترتفع كتل مرجانية ضخمة من قاع البحر ذي الرمال البيضاء. كما تعد الشعاب المرجانية في كارانج كاليدوبا من الأماكن التي تستحق التصوير أيضًا، وهي عبارة عن سلسلة من الجبال البحرية المتصلة ببعضها البعض بواسطة التلال. وتوفر هذه التكوينات صورًا درامية بزاوية واسعة، في حين تحتوي الشعاب المرجانية الكثيفة فوق التلال على ثروة من الكائنات الكبيرة مثل أحصنة البحر القزمة وسمك الضفدع.

موقع الغوص سوق السمك، واكاتوبي، إندونيسيا

تم تزيين المظهر الرأسي الدرامي للجدار البرتقالي بشكل كبير بالشعاب المرجانية الناعمة وسفن البحر، وتغطيه قمة الشعاب المرجانية البكر المتضخمة بأنواع عديدة من المرجان الصلب. كما تعد مراوح البحر الملونة والإسفنجيات من السمات الرئيسية لقمم قمم هوجا، والتي ترتفع من أعماق تصل إلى 35 مترًا. تمتلئ قمم هذه الهياكل بالمصهرات، وسمك الزناد ذو الأسنان الحمراء، وأسماك الفراشة الهرمية، وأسماك دامسيل.

يتم استيعاب الجميع

يقول رامون إن الغواصين من جميع مستويات الخبرة يمكنهم الاستمتاع بالبيلاجيان، مضيفًا: "كلما زادت خبرتهم، زادت قدرتهم على الاستمتاع بالغوص وزاد فهمهم وتقديرهم لجودة الشعاب المرجانية". نرحب بالغواصين الجدد، ومن المفهوم أنهم قد يحتاجون إلى بعض الاهتمام والمساعدة الإضافية لتحقيق أقصى استفادة من وقتهم في الماء. "نحن نعوض نقص الخبرة من خلال الاهتمام الشخصي الإضافي من أحد DEMs لدينا، والذي سيساعدهم في مهارات مثل الطفو، ويجعلهم يشعرون بالأمان أثناء الغوص ويقدمون إحاطات وعروضًا تقديمية جيدة حول سلوك الحياة البحرية والموائل وتنوع المرجان.".

يقول رامون إن برامج الرحلات البحرية الأسبوعية مصممة للاستفادة من أفضل الظروف الموسمية، ويتم التخطيط لجميع الرحلات وتعديلها وفقًا لظروف الطقس والمد والجزر والتيارات وتجربة الغوص التي يرغب فيها الضيوف. يمكن لبرامج الرحلات أيضًا توفير أماكن إقامة للرحلات عندما يكون هناك غواصون على متن السفينة.يقول رامون: "لدينا ثلاثة نماذج DEM في بيلاجيان، حتى نتمكن من رعاية الغواصين والسباحين في نفس الوقت".".

ميزة الموسم المبكر

يخت الغوص بيلاجيان

يقول رامون إن الرحلات البحرية البيلاجية تُباع أحيانًا مقدمًا، لكن بعض نوافذ الحجز تجمع بين فرصة أكبر للتوفر وظروف الغوص الممتازة. "من شهر مارس إلى شهر مايو، يكون البحر هادئًا عادةً، ولا توجد رياح، وتكون الرؤية جيدة والمياه دافئة. إنه الوقت الذي قد نتمكن فيه من الغوص في مواقع لا نزورها خلال الأشهر الأخرى". تُعرف هذه الفترة الزمنية بموسم الأمطار، لكن رامون يقول إن هذا لا يعني أنها تمطر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. "في معظم الأوقات، تهطل بعض الأمطار ليلاً، لذا لا يشكل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة للغوص".

"نحن نخطط دائمًا للرحلات وفقًا لتوقعات الطقس،يقول رامون. "لدينا أكثر من 100 موقع غوص مختلف للاختيار من بينها، حتى نتمكن دائمًا من الغوص في المناطق التي نكون فيها محميين من الرياح والأمواج".

تعرف على المزيد حول الغوص من بيلاجيان على wakatobi.com/dive-yacht.

اسأل ممثل تجربة الضيوف عن حجز رحلة بحرية على جزيرة بيلاجيان.

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