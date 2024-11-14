اكتشاف أكبر شعاب مرجانية في العالم في جزر سليمان

تم اكتشاف شعاب مرجانية ضخمة يعتقد أن عمرها نحو 300 عام في جزر سليمان، ويعتقد أن حجمها أكبر بثلاث مرات من الرقم القياسي السابق، وكبيرة لدرجة أنه يمكن رؤيتها من الفضاء.

مجموعة من علماء ناشيونال جيوغرافيك للبحار البكر في رحلة استكشافية على متن سفينة الأبحاث الأرجون لقد رصدت - أو لم أستطع أن أفوت - ذلك الهائل بافونا كلافوس كائن حي يبلغ طوله 34 × 32 مترًا ويصل ارتفاعه إلى 5.5 مترًا عن قاع البحر. ويبلغ محيطه الإجمالي 183 مترًا.

كانت الشعاب المرجانية تكتسب وزناً دون أن يلاحظها أحد في مجموعة جزر الأخوات الثلاث في جنوب غرب المحيط الهادئ منذ قرون.

منظر جوي لأكبر الشعاب المرجانية في العالم (سيف سبنس / ناشونال جيوغرافيك بحار نقية)

ووصف الفريق المنطقة بأنها ذات لون بني في الغالب مع بقع من اللون الأصفر الساطع والأزرق والأحمر، وأنها توفر موطنًا واسعًا لمجموعة من أنواع أسماك الشعاب المرجانية الصغيرة وسرطانات البحر والروبيان وغيرها من اللافقاريات المرجانية.

قال إنريك سالا، المستكشف المقيم في ناشيونال جيوغرافيك ومؤسس شركة بريستين سيز: "عندما نعتقد أنه لم يعد هناك ما نكتشفه على كوكب الأرض، نكتشف شعابًا مرجانية ضخمة مكونة من ما يقرب من مليار من الزوائد المرجانية الصغيرة، تنبض بالحياة والألوان".

"يعد هذا اكتشافًا علميًا مهمًا، مثل اكتشاف أطول شجرة في العالم، ولكن هناك ما يدعو للقلق. فعلى الرغم من موقعها البعيد، فإن هذه الشعاب المرجانية ليست في مأمن من الانحباس الحراري العالمي وغيره من التهديدات البشرية."

غواص يقيس المرجان (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك البحار البكر)

يبدأ المرجان على عمق 13 مترًا وينخفض ​​إلى أقصى عمق 39 مترًا. عندما اكتشف الفريق الهيكل لأول مرة، ظنوا أنه قد يكون حطام سفينة حتى غاص مصور التصوير تحت الماء مانو سان فيليكس لإجراء فحص عن كثب.

وقال سان فيليكس: "إن الشفرة الوراثية لهذه الاورام الحميدة البسيطة هي موسوعة هائلة كتبت كيفية البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف مناخية متعددة، وحتى الآن تفعل ذلك في مواجهة ارتفاع درجة حرارة المحيط".

تغطي الشعاب المرجانية مساحة خمسة ملاعب تنس تقريبًا (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز)

صرح إريك براون، عالم المرجان في بعثة بحار بريستين إلى جزر سليمان، قائلاً: "تساهم مستعمرات المرجان الكبيرة البالغة مثل هذه بشكل كبير في تعافي أنظمة الشعاب المرجانية بسبب قدرتها الإنجابية العالية". كان براون هو من حدد وقام بقياس المرجان القياسي العالمي السابق في أمريكا الشمالية. ساموا.

وقال "بينما تدهورت الشعاب المرجانية الضحلة القريبة بسبب ارتفاع درجة حرارة البحار، فإن رؤية هذه الواحة المرجانية الصحية الكبيرة في المياه العميقة قليلاً تعد منارة أمل".

ثبت أن قياس الشعاب المرجانية مهمة صعبة (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك بحار نقية)

"قبل عشرين عامًا، أثناء العمل مع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، رأيت بشكل غير متوقع أثناء سحب قارب على الجانب الغربي من تاو في ساموا الأمريكية ما يعرف الآن باسم بيج ماما، أحد أكبر الشعاب المرجانية المسجلة حتى الآن"، كما تذكرت مولي تيمرز، العالمة الرئيسية في بعثة بريستين سيز.

ويقدر عمر الشعاب المرجانية الكبيرة بأكثر من 500 عام، ويبلغ ارتفاعها أكثر من 6 أمتار، على الرغم من أن محيطها لا يمثل سوى جزء بسيط من محيط الشعاب المرجانية في جزر سليمان الذي يبلغ 41 متراً.

"اليوم أتيحت لي الفرصة الرائعة لرؤية مرجان أكبر حجمًا في جزر سليمان"، هكذا تابع تيمرز. "في حين بدت بيج ماما وكأنها مغرفة ضخمة من الآيس كريم ملقاة على الشعاب المرجانية، فإن هذه المرجان المكتشفة حديثًا تبدو وكأن الآيس كريم بدأ في الذوبان، وانتشر إلى الأبد على طول قاع البحر".

"بدأ الآيس كريم في الذوبان" (مانو سان فيليكس، ناشيونال جيوغرافيك البحار البكر)

تستضيف جزر سليمان ثاني أعلى تنوع مرجاني على الكوكب، إذ تضم أكثر من 490 نوعًا معروفًا من الشعاب المرجانية الصلبة واللينة.

بدأت رحلة جزر سليمان التي استغرقت عدة أشهر في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، حيث قام 18 عالماً وصانع أفلام بدراسة صحة المحيطات. وتتضمن الأدوات المتاحة لهم كاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو في أعماق البحار، ومسوحات الغوص، وإحصاء الطيور البحرية، والمسوحات البصرية تحت الماء، وأخذ عينات من الحمض النووي البيئي، وغواصة جديدة قادرة على العمق 1,300 متر، وهي الغواصة التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض. Argonauta.

أعضاء الفريق على متن الغواصة أرجوناوتا (ناشيونال جيوغرافيك بريستين سيز)

وقال بول روز، رئيس بعثة "بريستين سيز": "إن تحقيق اكتشاف جديد بهذه الأهمية هو الحلم النهائي لكل عالم ومستكشف، ونحن سعداء بأن هذا المرجان الضخم، الذي سيساعد في إلهام عملية اتخاذ القرار بشأن الحفاظ على المحيطات، تم العثور عليه هنا في جزر سليمان الجميلة".

يمثل المشروع شراكة بين ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين وحكومة جزر سليمان. وقال رئيس وزراء جزر سليمان جيرميا مانيلي: "يوفر المحيط سبل عيشنا وقد ساهم كثيرًا في اقتصادنا الوطني ومجتمعاتنا".

"إن بقاءنا يعتمد على الشعاب المرجانية الصحية، لذا فإن هذا الاكتشاف المثير يؤكد أهمية حمايتها واستدامتها للأجيال القادمة."

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