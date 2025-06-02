لماذا لا أمل أبدًا من جزر المالديف

أمام الكاميرا، يستمتع ريتشارد أسبينال بالاسترخاء في شمال مالي أتول، حيث الألوان الزاهية تحت خط الماء ستترك انطباعًا لا يُنسى. على أي حال، ما المانع من اللعب مع الأسماك؟

قليلٌ ما في الحياة أجمل من الاستيقاظ على منظر المحيط، وهو يرتطم برفق بشاطئ رملي أبيض على بُعد أمتار قليلة، وتمتد السماء الزرقاء الصافية نحو الأفق. تُلقي أوراق الشجر الاستوائية الوارفة وأشجار النخيل في السماء بظلالها الدافئة وهي تتمايل مع النسيم العليل.

يا لها من متعة أن تشاهد شروق الشمس وأنت تعلم أن العمل بعيد، وأن كل ما عليك فعله هو الاستمتاع بفطور فاخر والعثور على مركز الغوص. أهلاً بك في جزر المالديف.

لطالما عرّفت هذه الدولة الساحرة، المؤلفة من جزر تقع على قمة سلسلة جبال في المحيط الهندي، مفهوم "الرفاهية الاستوائية". ونظرًا لاحتوائها على بعضٍ من أفضل مواقع الغوص في العالم، فإن امتدادها الرائع من الجزر المرجانية، الواقعة على خط الاستواء، يجعلها وجهةً لا تُفوّت زيارتها مرارًا وتكرارًا، خاصةً عندما تشعر بأنك تستحق بعض الغطس الهادئ وقليلًا من التدليل.

عندما سنحت لي فرصة الإقامة في منتجع أوبلو ناتشر في جزيرة هيلينجيلي، انتهزت الفرصة. كنت قد سافرت على متن قارب مائي في جزر المالديف قبل عام تقريبًا، وبينما أنا

دائمًا ما أشعر بسعادة غامرة بسبب الغطس عالي الطاقة، والذي غالبًا ما يكون مصحوبًا بتيار عالٍ، في أحد أفضل مسارات الرحلات،

بدت فكرة بناء فيلا فاخرة على جزيرة مثالية.

وهذا يعني أيضًا أن شريكي غير الغواص يمكنه الحضور أيضًا. فرصة لنكون معًا ونستمتع بالغوص: أفضل ما في العالمين.

مشهد الشعاب المرجانية الملونة

انطلقت بنا الرحلة من نيوكاسل عبر دبي إلى ماليه، عاصمة المالديف. قضينا ليلة في فندق قريب من المطار لننام بعد عناء الرحلة، قبل أن نستقل القارب السريع شمالًا إلى هيلينجيلي. الجزيرة عبارة عن شريط رقيق من الرمال المرجانية والخضرة الاستوائية، يُشكل جزءًا صغيرًا من الحافة الشمالية الشرقية لجزيرة ماليه أتول الشمالية (كافو).

عندما تقترب من OBLU NATURE، ستشاهد أولاً الفيلات فوق الماء والرصيف الصغير، حيث توجد الخيول الخشبية التقليدية العاملة في المحيط الهندي، الدونيس، الراحة بين الغطس ورحلات القارب عند غروب الشمس.

استقبلنا الموظفون بسرعة، واقترحوا علينا تثبيت تطبيق المنتجع على هواتفنا، وتم التعامل معهم بسرعة، ورافقونا إلى مكان إقامتنا. كنت قد طلبتُ فيلا على الشاطئ لأستمتع بظل أشجار النخيل. ولأنني أعيش في اسكتلندا، فأنا بحاجة إلى البقاء بعيدًا عن الشمس.

تتمتع الفيلات فوق الماء بمنظر شروق الشمس أو غروبها، اعتمادًا على الاتجاه الذي تواجهه، وهي بعيدة قليلاً عن مطعم المنتجع المركزي والبار والكونسيرج ومركز الغوص، على الرغم من أن التنقل سيرًا على الأقدام سهل للغاية، وتتوفر خدمة نقل مكوكية من نوع عربة الجولف.

Dhonis هي أعمدة العمل في جزر المالديف (OBLU NATURE Helengeli من SENTIDO)

المنتجع (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

مركز الغوص

بعد التحقق بسرعة من معدات الكاميرا الخاصة بي وإجراء اختبار ضغط الفراغ على السكن (كم أحب "ضوء السعادة الأخضر الوامض") تجولت على طول المسار المركزي المليء بأشجار النخيل ووجدت TGI Helengeli.

يتمتع المركز بظل جيد - مثالي لتجربة معدات الغوص - ويقع على مسافة قصيرة جدًا سيرًا على الأقدام من الرصيف و الدونيسكان لدى الموظفين اسطوانة سعة 15 لترًا في انتظاري بنسبة امتلاء 30٪.

بعد الانتهاء من الإجراءات الورقية المعتادة، تم إصدار معداتي - وهي معدات قياسية لمراكز الغوص من موردين معروفين - وكنت في طريقي إلى أول غوصة في الرحلة.

مركز الغوص تي جي آي المالديف (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

تُدير شركة TGI نظامًا قياسيًا إلى حد ما، يتألف من غطستين صباحيتين، وغطسة بعد الظهر، وغطسة ليلية عند الطلب. وتُعد المواقع الثلاثين التي تُزار بانتظام جزءًا من السلسلة الخارجية من الجزر الصغيرة والشعاب المرجانية التي تُميز شمال شرق جزيرة مالي أتول الشمالية.

تحمل هذه المواقع أسماءً رائعةً مثل كاجي كودا كانغو وبودا غا فارو. إذا كنتَ لا تزال تُسجّل غوصاتك، فستجد متعةً في كتابة هذه الكلمات.

سلحفاة منقار الصقر الصغيرة تنظر إلى ريتشارد أسبينال

غالبًا ما تُجرى غطسات ما بعد الظهر في أماكن أقرب إلى المنتجع، في مناطق أكثر أمانًا. قد تكون التيارات أقوى في فترة ما بعد الظهر، إلا أن الموسم والمد والجزر يجعلان التنبؤ صعبًا للغاية. قبل كل غطسة، يتحقق المرشد من التيار، مما يحدد كيفية الوصول إلى الموقع. ولحسن الحظ، فإن اتباع التيار هو القاعدة.

كانت غطستنا الأولى عبارة عن جدار يشكل أحد جانبي القناة أو كاندويمكن أن تكون القنوات ممتعة للغاية مع التيارات السريعة، ولكنها غالبًا ما تكون سيئة بالنسبة للمصورين، حيث يتم نقلها بعيدًا عن أهدافهم!

ولحسن الحظ، كان التيار ضئيلاً في ذلك اليوم، وفي غضون دقائق، رصدت سلحفاتي الأولى، وسقطت في إيقاع الغوص السعيد.

لقد قمت بالتقاط بعض رشاشات المرجان قبل أن أتمكن من الاستمتاع بأسراب من الأسماك الكبيرة وسمك النهاش الأزرق وسمك الفراشة المطوقة خلال النصف ساعة الأخيرة من الغوص الذي استمر 60 دقيقة.

بالنسبة لي، تُعتبر المياه الضحلة المكان الذي تتألق فيه الشعاب المرجانية المالديفية بحق. القاع الرملي الذي يغوص في الأعماق لا يثير اهتمامي، مع أنه من المفيد دائمًا مراقبته، لأننا سنرى العديد من أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الأطراف السوداء والبيضاء تمر أسفلنا.

كاندوس تُعد الشعاب المرجانية من مواقع الغوص النموذجية في جزر المالديف. حتى في التيار المعتدل، يُمكن أن تكون مُريحة للغاية: أبقِ الشعاب المرجانية على جانب واحد منك، واتبع الدليل، وابق مع صديقك.

نعم، عليك اتباع جميع القواعد المعتادة، ولكنه غوص سهل. خطر ببالي أنه إذا كانت هذه أول رحلة غوص لك بعد التأهيل، أو ربما رحلة لتعزيز معارفك ومهاراتك، فإن هذه الغوصة كانت مثالية إلى حد كبير.

سمكة الفراشة ذات الطوق

حتى في ظل أشعة الشمس الاستوائية القوية، يبرز الضوء الاصطناعي (الذي توفره هنا أضواء ريتشارد القوية) الألوان المذهلة للشعاب المرجانية

لقد نمت جيدًا تلك الليلة، بمساعدة بعض موخيتوفي البار، وأفادت زوجتي بأشياء ممتازة حول المنتجع الصحي.

مها تيلا

ستكون أبرز لحظات اليوم التالي في ماها ثيلا، حيث ستشاهدون أعدادًا رائعة من أسماك المهرج المحلية ذات الأقدام السوداء، وسمكة مهرج كلارك الأكثر انتشارًا. تتميز هذه الأخيرة بنشاطها وسرعتها، ما يجعلها سهلة الالتقاط، حيث تتجمع حول شقائق النعمان ذات الرؤوس الفقاعية - وهي في هذه الحالة عينة حمراء رائعة.

سمكة المهرج ذات الأقدام السوداء

عندما يرتفع التيار قليلاً، فإنه يرفع تنانير شقائق النعمان هذه

ثيلاالشعاب المرجانية هي نوع من الشعاب المرجانية يمكن وصفها بأنها قمم تحت الماء، وهي تختلف عن غيري كلاهما يُضفيان غوصًا رائعًا، والغوصات الأصغر مثالية للتجول قبل إتمام وقفة أمان في المياه الضحلة حيث غالبًا ما تُرى السلاحف تستريح.

بين القنوات والزوايا والغوص في الجدران كاندوسكنتُ حريصًا على استخدام عدسة الماكرو. انتهت أول غطسة "لرصد الكائنات" في زاوية الشعاب المرجانية المنزلية بانجراف متوسط ​​التيار وسط أسراب من أسماك النهاش - كان جميلًا، ولكنه ليس ما أردته.

اضطررتُ للانتظار حتى اليوم التالي قبل أن أتمكن من استكشاف موقع محلي يُدعى كهوف تريكس. ليست كهوفًا حقيقية، بل أشبه بصخور عميقة تُلقي الشعاب المرجانية بظلالها الدائمة على ما يبدو أنها خدوش كبيرة مُستخرجة من جانب الشعاب المرجانية.

كانت هذه "الكهوف" المظللة تعج بالحياة، وبين الشعاب المرجانية السوطية، كانت هناك حيوانات مائية وغورغونية. استمتعتُ كثيرًا بصيد أسماك الجوبي الصغيرة ونطاطيات البزاق.

تتيح الرؤية الجيدة جدًا لريتشارد محاولة التقاط منظر الشعاب المرجانية الأوسع

المشاعل ضرورية لمواقع كهذه؛ وإلا فهي أماكن باهتة وغير مثيرة للاهتمام، تائهة في ظلمة ظلالها. حتى المشعل الصغير يكشف عن وفرة من الألوان الحمراء والوردية والبنفسجية، ومستوى مذهل من التفاصيل في الأنواع المحبة للظل التي تغطي الصخرة.

سمكة جوبي المرجان السوطية

ديدان شجرة عيد الميلاد

كما هو الحال في جميع غوصات المالديف، أي شيء وارد، وعند حوالي 20 مترًا وفي منتصف الغوصة، وجدنا زوجًا من أسماك قرش الممرضة يستريحان معًا. يمكن الاقتراب من هذه الأسماك المتسامحة، ولكن بعد غوصة واحدة صور تركتهم لوحدهم ليناموا.

ممرضة القرش

كهوف دوريس

كشفت غوصة مماثلة في كهوف دوريس بعد ظهر أحد الأيام عن المزيد من الحياة البحرية، مع أنني كنت ألعن ضعف بصري المتزايد. اكتفت بتصوير بعض صور الأسماك، وخضت تحدي تصوير أسماك الجوبي النارية الحمراء المرعبة التي تعيش في جحورها في رمال المرجان.

زوج من أسماك الجوبي النارية الحمراء

الأسماك الصقرية، مثل أسماك الجوبي، تشكل موضوعات جيدة للصور الشخصية

قبل أن أدرك ذلك، كنت في منتصف الرحلة وكان عليّ زيارة المنتجع الصحي. أنا لست

أنا من رواد المنتجعات الصحية بشكل طبيعي، ولكنني بدأت أقدر التآزر بين المنتجع الصحي والغوص، وبما أن ظهري يؤلمني

لقد تعرضت للضرب والدفع من قبل امرأة صغيرة ذات قوة خارقة، ففكرت في

ما هي المنتجعات مثل OBLU NATURE الموجودة على هذه الجزيرة الرائعة Helengeli؟

تتوفر علاجات متنوعة، بما في ذلك الأحجار الساخنة والتدليك البالينيزي. حجزتُ جلسة علاجية أخرى عبر التطبيق صباح يوم مغادرتنا، لتسهيل رحلة العودة. كانت تجربة رائعة!

المنتجع الصحي (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

كانت هذه تجربة غوص مريحة ولطيفة وخالية من التوتر ومثالية للغواصين ذوي الخبرة الذين يبحثون عن القليل من الرفاهية السهلة، وكذلك للمبتدئين الذين يتوقون إلى التوسع واكتساب الثقة، وربما البقاء مع أفراد العائلة أو أحد الأحباء (هل قلت أن هناك فيلا شهر العسل؟) والحصول على عدد جيد من الغطسات إلى جانب قضاء وقت ممتع معًا.

وبالمناسبة، لا بد لي من ذكر المطاعم. يقع مطعم "ذا جريل"، المعروف أيضًا باسم "ذا جريل"، على الشاطئ، ويستمتع بنسيم المساء العليل، ويُلبي جميع الأذواق. إذا كنت من محبي الأسماك، فهذا هو المكان المثالي لك.

مطعمي المفضل من بين الثلاثة هو راجا روت. يشبه إلى حد ما جزر المالديف ككل - متأثر بالثقافة والطعام الهندي، ولكن بلمسته الخاصة. كان الطعام فاخرًا، متبلًا ببراعة، وغنيًا. لا غنى عنه.

كان مطعم المنتجع الأكبر، ذو طراز البوفيه، ممتازًا أيضًا، حيث يقدم أطباقًا عالمية في محطاته المتنوعة. ولحسن الحظ، ستساعد صالة الألعاب الرياضية في المنتجع على حرق السعرات الحرارية المكتسبة حديثًا!

ريف المنزل

قد تكون الشعاب المرجانية في المنزل بمثابة أول تجربة لكثير من الضيوف مع عالم ما تحت الماء. يمكن للضيوف استعارة مجموعة غطس مجانية، وقضاء يوم كامل في مشاهدة عالم ما تحت الماء، طالما بقوا ضمن المناطق المحددة.

الشعاب المرجانية نفسها هي في الأساس امتداد للجزء تحت الماء من الجزيرة، طويلة ورفيعة، وتقع بين هيكلين أكبر من الشعاب المرجانية. أتوقع أن يجرب العديد من الزوار الغطس السطحي قبل أن يقرروا تجربة الغوص مع TGI. الحصول على شهادة أساسية هنا، بالنسبة للكثيرين، أفضل بكثير من الغوص في مياه باردة في المملكة المتحدة، مع أنني أعلم أن البعض قد يختلف معي.

موراي ثعبان البحر

جراد البحر الشوكي

إن الشعاب المرجانية المنزلية مثالية للغوص الليلي واكتشاف المزيد من المخلوقات، وكنت سأقضي هناك بكل سرور وقتًا أطول من المدة القياسية للغوص الليلي والتي تبلغ 45 دقيقة.

كنتُ أيضًا أستخدم الوقود بكفاءة عالية، وكان بإمكاني الاستغناء عن أسطوانة الـ ١٥ لترًا التي طلبتها، ولكن من الجيد معرفة أنها متوفرة. بسبب أنماط الغوص لهذا الأسبوع، أصبحت الغوصات التي تستغرق ساعة، بضغط يزيد عن ٥٠ بارًا على السطح، هي القاعدة.

ما لم أتوقعه في غوص ليلي هو لقاء قصير ولكنه رائع مع قرش شعاب مرجانية أبيض الرأس. هذه السمكة، الخجولة بطبيعتها، تصطاد في الظلام، سبحت نحوي ونظرت إلى كاميرتي لفترة وجيزة قبل أن تنطلق مسرعةً.

أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الأطراف البيضاء شائعة في جزر المالديف، ولكن نادرًا ما تجد واحدًا يقترب من هذا الحد

إن الغوص في الشعاب المرجانية المنزلية في النهار يعد متعة أيضًا، وفي ضوء المناطق الاستوائية القوي والرؤية الممتازة قضيت عدة غطسات سعيدة وسط أسراب الأسماك ذات الخط الأزرق بينما كانت تنقسم وتتجمع حولي، ولم أكن أثق تمامًا في هذا المتطفل غير الملائم.

مجموعة مميزة من أسماك النهاش ذات الخط الأزرق

شفاه حلوة شرقية

ألوان جزر المالديف

غالبًا ما تعيش أسماك النهاش في المياه العميقة، لذا فإنّ لقاءها في المياه الضحلة ممتعٌ للغاية نظرًا لأعدادها التي قد تصل إلى الآلاف. تُعدّ هذه الأسماك، إلى جانب أسماك الشفاه الحلوة الشرقية، من أبرز أسماك المحيط الهندي، حيث يُشكّل لونها الأصفر الزاهي على خلفية اللون الأزرق مزيجًا قويًا، تمامًا كقوة المحيط الفيروزي على خلفية رمال المرجان البيضاء من السطح.

شقائق النعمان

إلى جانب ود الموظفين والطعام الممتاز والمنتجع الصحي الرائع وحتى خفافيش الفاكهة التي تطير بين الجزر بحثًا عن طعام جيد، أعتقد أن الألوان هي ما تتمتع به جزر المالديف بكثرة.

ألوان المحيط، والرمال، وخضرة الأشجار أمام السماء، كلها استثنائية، ولكن انزل إلى سطح الماء واستكشف الشعاب المرجانية. الألوان في كل مكان.

سمكة الزناد المهرجة

سمكة الجراح

من الأصفر والفضي للأسماك إلى الأحمر للإسفنج والوردي للشعاب المرجانية، وسط ذلك اللون الأزرق العميق للمحيط - الألوان موجودة في كل مكان.

قبل عقدين تقريبًا، أخبرتُ أحد زملائي في نادي الغوص أنني ذاهب إلى جزر المالديف. وهو، كونه حطام سفينة متمرسًا، الهاو، ووصفها بأنها "مجرد لعب مع الأسماك".

الحقيقة هي أنه كان محقًا، إنه مكانٌ رائعٌ للأسماك. آلافٌ منها، من كلِّ حجمٍ ولونٍ وشكل، في أجواءٍ استوائيةٍ فاخرة. إن لم تزر جزر المالديف من قبل، فافعل. إنها رائعة!

فيلا ديلوكس على الشاطئ مع مسبح (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) ملف الحقائق متوجه إلى هناك: سافر ريتشارد مع طيران الإمارات من نيوكاسل إلى ماليه عبر دبي. تستغرق خدمة النقل المجانية بالقارب السريع إلى هيلينجيلي حوالي 50 دقيقة. الإقامة: OBLU NATURE Helengeli من سينتيدو (المنتجعات الشاملة في جزر المالديف). الغوص: تي جي آي المالديفتبدأ أسعار الغوص الفردي من ١١٤ دولارًا أمريكيًا (٨٥ جنيهًا إسترلينيًا). تتوفر خدمة استئجار معدات الغوص، بالإضافة إلى أسطوانات سعة ١٥ لترًا وغاز نيتروكس. كما تتوفر أيضًا الدراجات المائية وقوارب الكاياك وغيرها من أنشطة الرياضات المائية. كهرباء: يتم استخدام المقابس ذات الطراز البريطاني في كل مكان. عملة: قد تكون الأوراق النقدية ذات الفئات الصغيرة من الروفية المالديفية أو الدولار الأمريكي مفيدة، على الرغم من أن معظم الزوار يستخدمون الدفع بالبطاقات لجميع المشتريات. أسعار: جميع الضيوف يقيمون ضمن خطة جزيرة أوبلو، والتي تشمل الإقامة، والمرافق، والطعام، والمشروبات غير المحدودة، والأنشطة، والرحلات. أقام ريتشارد في فيلا صن رايز ووتر مع مسبح، بأسعار تبدأ حاليًا من 630 دولارًا أمريكيًا (470 جنيهًا إسترلينيًا) لليلة الواحدة. توقع أن تدفع من 525 دولارًا أمريكيًا (390 جنيهًا إسترلينيًا) لفيلا ديلوكس بيتش إلى 1,335 دولارًا أمريكيًا (1,000 جنيه إسترليني) لجناح شاطئي مع مسبح (يتشاركه الشخصان). فلل مائية عند غروب الشمس (OBLU NATURE Helengeli من SENTIDO)

كما كتب ريتشارد أسبينال على Divernet: احتضان الغوص الليلي: مغامرات في البحر الأحمر, الغوص على متن قوارب النجاة: دليل المبتدئين للنجاح, الفخامة والمغامرة في الجونة: وجهة غوص فريدة من نوعها, جامع نودي