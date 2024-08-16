خطط الخطوط الطويلة في جزر المالديف تعرض سمعتها المؤيدة لأسماك القرش للخطر 

يدعو العلماء الدوليون، بما في ذلك من المملكة المتحدة، حكومة المالديف إلى إعادة النظر في خططها لإعادة الصيد المدمر بالخيوط الطويلة - ويأملون في الاعتماد على دعم الغواصين المهتمين الذين يزورون جزر المحيط الهندي بحثًا عن تجارب الحيوانات الكبيرة.

يقول العلماء إن صيد الأسماك بالخيوط الطويلة يهدد الأنواع المستهدفة والصيد العرضي ويزيد الضغط على أسماك التونة التي تتعرض للصيد الجائر بالفعل والتي يعتمد عليها صغار الصيادين المحليين.

ستسمح مسودة اللائحة التنظيمية في جزر المالديف بإنزال صيد أسماك القرش العرضي، مما يهدد مكانتها باعتبارها ملاذًا لأسماك القرش والراي.

يقول الناشطون إن الصيد بالخيوط الطويلة من شأنه أن يعيد بشكل فعال صيد أسماك القرش في الجزر المرجانية، ومن خلال تهديد المخزونات السمكية الحيوية، سيؤثر سلبا على صحة المحيطات، وسبل عيش الصيادين الذين يعملون بشكل مستدام، واحدا تلو الآخر، وكذلك الدخل من السياحة.

مانتا راي (سايمون هيلبورن / بنك صور المحيط)

وسوف يتأثر دخل الصيادين بالمنافسة من مصائد الأسماك في الخارج، في حين أن استنفاد الأرصدة السمكية اللازمة لتغذية المجتمعات الساحلية يمكن أن يصبح مصدر قلق إنساني.

تشتهر رياضة الصيد بالخيوط الطويلة بارتفاع معدلات الصيد العرضي، بما في ذلك الأنواع المعرضة للخطر، مما قد يؤثر بشدة على التنوع البيولوجي البحري. "الخيوط الطويلة تمثل أ في الواقع يقول الناشطون: "رفع الحظر طويل الأمد على صيد أسماك القرش والذي كان له دور فعال في إعادة بناء صحة الحياة البحرية في جزر المالديف".

يؤثر الصيد العرضي على أنواع أسماك القرش المهددة وكذلك أسماك شيطان البحر والسلاحف والطيور البحرية، على عكس طرق الصيد التقليدية مثل القطب والخط التي قللت من معدلات الصيد العرضي.

السلاحف معرضة أيضًا للخطر (David P Robinson / Ocean Image Bank)

بدأت السفن التي ترفع أعلامًا أجنبية الصيد بالخيوط الطويلة في جزر المالديف في عام 1985. وتم حظر هذه الممارسة في عام 2010 بسبب مشكلات إدارية ولكن أعيد فتحها في العام التالي، وردًا على المزيد من المخالفات، قررت الحكومة التوقف عن إصدار تراخيص جديدة في عام 2019.

أبرم تحالف جزر المالديف للمحيطات (MOA) الذي يضم الشركات والمنظمات غير الحكومية شراكة مع اتحاد صيادي أسماك التونة الصفراء من أجل إطلاق عريضة من خلال OnlyOneودعت المجتمع الدولي إلى توعية الحكومة بالتداعيات البيئية والاقتصادية والسمعة المترتبة على استخدام الخيوط الطويلة.

حملة #ضد_الخيوط_الطويلة

ومن بين علماء المملكة المتحدة الذين يدعمون حملة #AgainstLongline، دانييل بولي، عالم الأحياء البحرية الذي يُقال إنه أحد علماء مصايد الأسماك الأكثر استشهادًا في العالم، والبروفيسور كالوم روبرتس، عالم الأحياء البحرية في جامعة إكستر.

يقول روبرتس: "تعد جزر المالديف رائدة عالميًا في الحفاظ على المحيطات، حيث قامت بحماية مياهها من صيد أسماك القرش وأسماك شيطان البحر والسلاحف منذ عام 2009".

"سيكون استئناف الصيد بالخيوط الطويلة وسيلة فعالة للغاية للقضاء على الحياة البرية الشهيرة في المحيط وتبديد تلك السمعة التي اكتسبتها بشق الأنفس." يمكن للغواصين التوقيع على عريضة هنا.

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