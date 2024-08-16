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خطط الخطوط الطويلة في جزر المالديف تعرض سمعتها المؤيدة لأسماك القرش للخطر 

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قرش النمر في جزر المالديف (فنسنت كنيفيل / بنك صور المحيط)
قرش النمر في جزر المالديف (فنسنت كنيفيل / بنك صور المحيط)

يدعو العلماء الدوليون، بما في ذلك من المملكة المتحدة، حكومة المالديف إلى إعادة النظر في خططها لإعادة الصيد المدمر بالخيوط الطويلة - ويأملون في الاعتماد على دعم الغواصين المهتمين الذين يزورون جزر المحيط الهندي بحثًا عن تجارب الحيوانات الكبيرة.

يقول العلماء إن صيد الأسماك بالخيوط الطويلة يهدد الأنواع المستهدفة والصيد العرضي ويزيد الضغط على أسماك التونة التي تتعرض للصيد الجائر بالفعل والتي يعتمد عليها صغار الصيادين المحليين. 

ستسمح مسودة اللائحة التنظيمية في جزر المالديف بإنزال صيد أسماك القرش العرضي، مما يهدد مكانتها باعتبارها ملاذًا لأسماك القرش والراي. 

يقول الناشطون إن الصيد بالخيوط الطويلة من شأنه أن يعيد بشكل فعال صيد أسماك القرش في الجزر المرجانية، ومن خلال تهديد المخزونات السمكية الحيوية، سيؤثر سلبا على صحة المحيطات، وسبل عيش الصيادين الذين يعملون بشكل مستدام، واحدا تلو الآخر، وكذلك الدخل من السياحة. 

مانتا راي (سايمون هيلبورن / بنك صور المحيط)
مانتا راي (سايمون هيلبورن / بنك صور المحيط)

وسوف يتأثر دخل الصيادين بالمنافسة من مصائد الأسماك في الخارج، في حين أن استنفاد الأرصدة السمكية اللازمة لتغذية المجتمعات الساحلية يمكن أن يصبح مصدر قلق إنساني.

تشتهر رياضة الصيد بالخيوط الطويلة بارتفاع معدلات الصيد العرضي، بما في ذلك الأنواع المعرضة للخطر، مما قد يؤثر بشدة على التنوع البيولوجي البحري. "الخيوط الطويلة تمثل أ في الواقع يقول الناشطون: "رفع الحظر طويل الأمد على صيد أسماك القرش والذي كان له دور فعال في إعادة بناء صحة الحياة البحرية في جزر المالديف".

يؤثر الصيد العرضي على أنواع أسماك القرش المهددة وكذلك أسماك شيطان البحر والسلاحف والطيور البحرية، على عكس طرق الصيد التقليدية مثل القطب والخط التي قللت من معدلات الصيد العرضي.   

السلاحف مهددة بالانقراض أيضًا (David P Robinson / Ocean Image Bank)
السلاحف معرضة أيضًا للخطر (David P Robinson / Ocean Image Bank)

بدأت السفن التي ترفع أعلامًا أجنبية الصيد بالخيوط الطويلة في جزر المالديف في عام 1985. وتم حظر هذه الممارسة في عام 2010 بسبب مشكلات إدارية ولكن أعيد فتحها في العام التالي، وردًا على المزيد من المخالفات، قررت الحكومة التوقف عن إصدار تراخيص جديدة في عام 2019. 

أبرم تحالف جزر المالديف للمحيطات (MOA) الذي يضم الشركات والمنظمات غير الحكومية شراكة مع اتحاد صيادي أسماك التونة الصفراء من أجل إطلاق عريضة من خلال OnlyOneودعت المجتمع الدولي إلى توعية الحكومة بالتداعيات البيئية والاقتصادية والسمعة المترتبة على استخدام الخيوط الطويلة.

حملة #ضد_الخيوط_الطويلة
حملة #ضد_الخيوط_الطويلة

ومن بين علماء المملكة المتحدة الذين يدعمون حملة #AgainstLongline، دانييل بولي، عالم الأحياء البحرية الذي يُقال إنه أحد علماء مصايد الأسماك الأكثر استشهادًا في العالم، والبروفيسور كالوم روبرتس، عالم الأحياء البحرية في جامعة إكستر. 

يقول روبرتس: "تعد جزر المالديف رائدة عالميًا في الحفاظ على المحيطات، حيث قامت بحماية مياهها من صيد أسماك القرش وأسماك شيطان البحر والسلاحف منذ عام 2009". 

"سيكون استئناف الصيد بالخيوط الطويلة وسيلة فعالة للغاية للقضاء على الحياة البرية الشهيرة في المحيط وتبديد تلك السمعة التي اكتسبتها بشق الأنفس." يمكن للغواصين التوقيع على عريضة هنا.

أيضا على ديفرنيت: جزر المالديف تنفي وجود خطط لتعريض أسماك القرش للخطر, أسماك القرش العادية, منطقة الاصطياد: مقصف غامض لأسماك القرش في جزر المالديف

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا ومع معارض جديدة. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ كن من المعجبين: https://www.scubadivermag .com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------- -------------------------------------------------- -------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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العناية بالقدم أثناء الغوص #الغوص #كيفية

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything @denisb8426 #askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غطس لي ببدلة جافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! Denis #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، معدات الغوص موقع التعليقات: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية -------------------------------------- --------------------------------------------- تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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@دينيسب8426
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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

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