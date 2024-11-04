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الغوص منفردًا مع أسماك القرش في Tiger Harbour

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سمكة القرش النمر في فوفامولاه

عاد إكرام بارماكيز للتو من موقع غوص شهير مع أسماك القرش في جنوب جزر المالديف، حيث كان يأمل، بعد الحصول على إذن بالغوص خارج إطار المجموعة المعتاد، في الحصول على فهم أعمق لكيفية تصرف أسماك القرش النمرية.

كانت المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى فوفامولا في فبراير/شباط الماضي، وكانت الأولى من رحلتين خططت للقيام بهما في عام 2024. وكان هدفي هو استكشاف ملاذ أسماك القرش النمرية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم والتعرف على المخلوقات الرائعة التي تعيش في هذه الجزيرة النائية. 

على مدى السنوات الثماني الماضية، قيل الكثير عن هذا الموقع في أقصى جنوب جزر المالديف. بعد أن أهملته السلطات في السابق كوجهة سياحية، يسافر الآلاف من الناس الآن إلى فوفامولا سنويًا للغوص مع هذه الأنواع الشهيرة. كنت أشعر بالفضول الشديد: لقد حان دوري لتجربة ذلك.

سمكة القرش النمر في فوفامولاه

منتصف شهر فبراير هو أفضل وقت في الموسم في فوفامولا، وكل شيء سار على ما يرام. بحلول نهاية الرحلة، كنت قد قمت بـ 14 غوصة محددة مع أسماك القرش النمر مع مجموعة من علماء الأحياء البحرية الإيطاليين تحت إشراف فرانسيسكا رينرو. كانوا يقومون بالتصوير الفوتوغرامتري بالليزر لقياس وتحديد الأفراد. 

كان من الأهمية بمكان بالنسبة لي باعتباري من أنصار الحفاظ على أسماك القرش أن أراقب النمور وألتقط لها صورًا مباشرة. وعندما غادرت الجزيرة بعد أسبوع، كانت لدي خطة واضحة للعودة في أكتوبر/تشرين الأول لمزيد من المراقبة.

أردت أن أشاهد تفاعل أسماك القرش النمر في فوفامولا عن كثب، لأن نفس النوع من أسماك القرش يمكن أن يتصرف ويتصرف بشكل مختلف في مواطن متنوعة في ظل ظروف معينة.

جدول المحتويات

تصريح خاص

سمكة القرش النمر في فوفامولاه

تشتهر أسماك القرش النمر بأنها من الحيوانات المفترسة العدوانية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد القرش الأبيض الكبير من حيث عدد الهجمات المسجلة على البشر. وهي فضولية بطبيعتها، مما يساعدها على اكتشاف مصادر الغذاء، ولكن هذا للأسف هو السبب وراء بعض هذه الحوادث.

تستضيف منطقة فوفامولا تجمعًا غير مسبوق من أسماك القرش النمر على مدار العام، حيث تم التعرف على 250 فردًا منها. إنها المكان المثالي في العالم ليس فقط للغوص الترفيهي، ولكن أيضًا لأغراض المراقبة والبحث العلمي المحددة.

للتفاعل والمراقبة عن قرب، كنت بحاجة إلى تصريح خاص من مركز الغوص. لم يكن الحصول عليه سهلاً، لأن سكان الجزيرة والمراكز قلقون بطبيعة الحال بشأن أي حوادث محتملة قد تعرض سياحة الغوص للخطر. 

سمكة القرش النمر في فوفامولاه

يسمح هذا التصريح بنوع معين من الحرية، مما يتيح لقاءات قريبة جدًا مع هذه الحيوانات المهيبة. كانت رحلتي في الأساس للغوص منفردًا مع أسماك القرش النمر، بعيدًا عن مرشد الغوص أو الغواص الآمن أو الغواصين الترفيهيين.

عادةً ما يضطر الغواصون أثناء الغوص مع النمر في فوفامولاه إلى البقاء في مجموعة، والوقوف ساكنًا خلف الجرف لمراقبة أسماك القرش وهي تتغذى.

أيام في الميناء

بعد أن حصلت على الحرية اللازمة، وضعت خطة مع مرشدي الغوص الثلاثة. بمجرد الانتهاء من التغذية، سأغوص بمفردي على القاع الرملي في Tiger Harbour (المعروف سابقًا باسم Tiger Zoo).

بمجرد وصول أسماك القرش، كنت أذهب وحدي وأقترب. ولضمان سلامتي، كان هناك دائمًا مرشدان للغوص يغطيان ظهري مع تكثيف حركة أسماك القرش.

كان يتم إطعام الأسماك في فوفامولا بطريقتين: إخفاء بقايا أسماك التونة تحت الحجارة الصغيرة، وإطعام الأسماك من القارب. وكانت الطريقتان تتمان باحترام، وكقاعدة عامة، كان جميع مرشدي الغوص ينسحبون من المشهد عند إطعام الأسماك وإطعامها بسبب الخطر المحتمل.

سمكة القرش النمر في فوفامولاه

في المجمل، قمت بـ 12 غطسة مع أسماك القرش النمر (26 غطسة مسجلة بما في ذلك غطسات فبراير) في Tiger Harbour. يقع هذا الموقع على شكل حدوة حصان، بعمق 8-10 أمتار، خارج الميناء الرئيسي مباشرةً. إن وفرة أسماك القرش النمر هنا تجعله مكانًا لا بد من زيارته لأي غواص. 

كانت جميع الغطسات مكثفة للغاية. وفي حين كان المرشدون بجواري يشعرون بتوتر شديد بسبب احتمالية ضئيلة لعضة غير مرغوب فيها، شعرت بالارتياح أثناء كل مواجهة قريبة، وذلك بفضل خبرتي التي اكتسبتها على مدار 15 عامًا في الغوص مع أسماك القرش، وربما الأجواء الإيجابية.

في شهري فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول، كان يتم توفير الطعام لأسماك القرش النمر يوميًا على مدار العام، وكان التجمع يهيمن عليه الإناث بالكامل. ومن بين العشرات من أسماك القرش التي شاهدتها، كان هناك سمكة قرش واحدة فقط من الذكور. وكانت معظم الإناث حوامل. 

سمكة القرش النمر في فوفامولاه

نحن نعلم أن منطقة فوفاهمولا توفر ظروفًا مناسبة للحمل، نظرًا لتوفر الغذاء والمياه الدافئة على مدار العام. 

قبل الولادة، تفضل أسماك القرش النمر الموائل الساحلية الضحلة لسلامة صغارها، على الرغم من أنه ليس من المعروف علميًا ما إذا كانت تلد بالقرب من الجزيرة. هناك شيء واحد مؤكد: إنها تختار مياه فوفامولاه المحمية للحمل. 

الحيوانات المفترسة المثالية

لقد لاحظت أيضًا بعض الإناث البالغات اللاتي يحملن ندوبًا عميقة جدًا على أجسادهن. وقد أظهرت بعض الإناث جروحًا ملتئمة، بينما أظهرت أخريات جروحًا حديثة ومفتوحة. 

خلال اللقاءات، لاحظت أيضًا بشكل متكرر أنه في حين كانت أسماك القرش الحامل هادئة، كانت الأسماك الأصغر سنًا شديدة الفضول. كانت الأسماك الصغيرة أيضًا كبيرة الحجم، مما يدعم النظرية القائلة بأن الأسماك الصغيرة ربما تتجنب المنطقة قبل أن تصل إلى حجم معين لتجنب الحيوانات المفترسة المرتفعة (تُعرف أسماك القرش النمر بأنها آكلة لحوم البشر).

سمكة القرش النمر في فوفامولاه

كان من الواضح وجود تسلسل هرمي واضح بين أسماك القرش. كانت الأسماك الأصغر حجمًا دائمًا تتخلى عن الميدان بمجرد أن تشعر بالوجود المهيب للأسماك البالغة. وفي الحالات التي سعيت فيها إلى الاتصال الوثيق بالصغار، فضلت الأسماك الصغيرة الفرار فجأة، في حين كانت الإناث البالغة لا تعرف الخوف في نفس السياق. 

كما تظهر أسماك القرش النمر سلوكيات مميزة مقارنة بالأنواع الأخرى. فهي تقلل من إنفاق الطاقة وتزيد من فرص نجاحها في الصيد من خلال التسلل إلى الفرائس غير المتوقعة، وتجنب إهدار الطاقة بسبب مطاردة الفرائس التي تدرك وجودها بالفعل ويمكنها الهروب بسهولة. 

وينطبق هذا السلوك أيضًا على تفاعلاتهم مع البشر. فكلما لاحظوا أنني أقترب منهم برفق، غيروا اتجاههم فجأة وابتعدوا. ولم يحاولوا أبدًا تعقبي عندما كنت مدركًا تمامًا لوجودهم وأنظر إليهم. 

كانت أي حركة خفيفة، مثل تحريك الرأس ببطء أو رفع اليد، تجعلهم دائمًا ينزلقون أو ينحرفون. وهذا يوضح بشكل أكبر سبب كونهم من الحيوانات المفترسة المثالية للصيد الخفي. كان الأمر كما لو كانوا قادرين على استشعار أدنى تغيير مادي في عمود الماء من مسافة بعيدة.

يقظة متزايدة

سمكة القرش النمر في فوفامولاه

في بعض الأحيان، أحصيت أكثر من 10 أسماك قرش في نفس المكان. وخلال بعض المواجهات، بدت بعض الأفراد جريئة ومغامرين بشكل مفرط، مما أجبرني على إبعادهم بيدي، الأمر الذي تطلب يقظة متزايدة عندما اقتربوا. وكان غواصو السلامة خلفي يدفعون باستمرار أولئك الذين يقتربون خلسة. 

كانت أفضل المواجهات المباشرة عندما أمسكت أسماك القرش ببقايا سمك التونة (رؤوس الأسماك وأمعائها وما إلى ذلك) التي وضعها مرشدو الغوص تحت الحجارة الصغيرة. في هذه المرحلة، أصبحت شرسة حقًا. 

كانت هذه اللحظة مناسبة للحذر بشكل خاص، حيث بدأوا يتجهون نحوي مباشرة دون تردد. ولكن عادة، بمجرد أن يشبعوا، يغادرون الموقع، ويتسللون برفق إلى الظلام. وكان آخرون يمرون بحذر. وكان بعضهم يقترب بحذر، فضوليًا ولكن بحذر.

مثل البشر، تتمتع أسماك القرش النمرية بسمات شخصية مختلفة. كل سمكة قرش هي فرد له تفضيلاته وسلوكياته الفريدة.

سمكة القرش النمر في فوفامولاه

إن مراقبة نطاق ردود أفعالهم في مواقف مختلفة تساعدنا على تفسير وتوقع كيفية تصرف أنواع معينة من الحيوانات المفترسة حول البشر بشكل أفضل. 

لم أشعر في أي لحظة بالتهديد، حتى أثناء التصوير عن قرب. في أغلب الحالات، كنت في الواقع تحت رحمتهم، لكن لم تحدث محاولة عض واحدة. أسماك القرش النمرية شديدة الذكاء، ولم أصدق قط أننا كنا على قائمة الطعام.

على الرغم من أنها تعتبر أكبر تجمع معروف للنمور في العالم، حيث تضم أكثر من 250 فردًا، إلا أن مياه هذه الجزيرة النائية آمنة وممتعة للغوص.

بعد تسجيل هذه الغطسات الـ 26 في موسمين خلال نفس العام، والتحدث إلى علماء الأحياء البحرية المقيمين والمرشدين المحليين والصيادين، أعتقد أن هذا التجمع الكبير واحتمال العدوان المنخفض من المحتمل أن يكون بسبب مصادر الغذاء منخفضة الجهد، والتغذية من قبل الصيادين ومراكز الغوص، ووفرة التونة (Thunnus Albacares و كاتسوونوس بيلاميس) وأنواع أخرى من الأسماك السطحية، والشعور بالحماية التي توفرها مياه فوفاهمولا.

على الرغم من أنه من المعروف أن أسماك القرش النمرية قادرة على الهجرة لمسافات شاسعة (آلاف الكيلومترات)، إلا أن البيانات العلمية تظهر إخلاصًا واضحًا للموقع لدى البالغين والإقامة لدى صغار الأسماك. 

ماما الكبير

سمكة القرش النمر في فوفامولاه

حكاية مثيرة للاهتمام للغاية: تم رصد سمكة قرش بالغة شهيرة تدعى "بيج ماما" في المياه المحيطة بالعاصمة ماليه. وبعد إقامتها هناك لمدة أسبوع، عادت إلى فوفامولا. حدث هذا قبل عشرة أيام من وصولي. أعتقد أن هذا يوضح الصورة الإجمالية لديناميكيات أعداد أسماك القرش النمر الطبيعية هنا.

في فوفامولاه، قد تواجه أسماك قرش النمر في كل غوصة لأنها موجودة في كل مكان تقريبًا، حتى في مواقع الغوص النائية. وعلى الرغم من اعتبارها من الحيوانات المفترسة الرئيسية والصيادين المتخفين، لم يتم تسجيل أي حوادث في مياه فوفامولاه. ويرجع هذا في الغالب إلى عوامل مثل اختيار الفرائس واستخدام الموائل ومستويات النشاط. 

يستمتع الغواصون وغير الغواصين والغواصون الأحرار وحتى الغواصون بالتواجد مع هذه الحيوانات الرائعة دون خوف. فهي مخلوقات هادئة وسهلة الانقياد حقًا.

في جميع الغطسات كنت برفقة مجموعة متحمسة من مرشدي الغوص: صفدار، وإيزو، وأسفهاج، من نادي فوفامولاه للغوصقدم مركز الغوص دعمًا ومساعدة استثنائيين في كل مرحلة، سواء تحت الماء أو فوقه. لقد ضمنوا لقاءات آمنة وشاملة دون المساس ببروتوكولات الغوص الأساسية. 

سمكة القرش النمر في فوفامولاه

يتمتع مركز الغوص المجهز جيدًا هذا بستة مرشدين للغوص، وقاربين كبيرين، ومركز غوص مريح وفندق. 

قبل سنوات قليلة، لم يكن هناك سوى مركز غوص واحد وثلاثة فنادق. أما الآن، فهناك 11 مركزًا وأكثر من 30 فندقًا.

تزدهر منطقة فوفاهمولا كوجهة غوص جديدة حول العالم، حيث تزخر مياهها الغنية ليس فقط بأسماك قرش النمر ولكن أيضًا بأنواع أخرى من الأسماك السطحية مثل أسماك قرش المطرقة وقرش الحوت وأسماك شيطان البحر المحيطية والحيتان ذات الرأس البطيخي.

وبالمناسبة، فإن Netflix مهتمة جدًا بهذه الجنة النائية وتخطط لتصوير برنامج واقعي جديد هناك في يونيو 2025.

أكرم بارماكسيس
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
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09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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