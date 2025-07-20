هوية الغواصين الفعلية: حطام سفينة القراصنة التي بلغت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني

يعتقد علماء الآثار الغواصون أنهم تمكنوا أخيراً من تحديد هوية حطام سفينة في المحيط الهندي - ويبدو أنها كانت ضحية لواحدة من أغنى عمليات النهب التي قام بها القراصنة على مر العصور.

في 8 أبريل 1721، أرسلت السفينة الحربية البرتغالية المسلحة سيدتي العزيزة، التي بدأت حياتها كبارجة حرب هولندية، أُسرت قرب جزيرة ريونيون. وقد تركتها عاصفة شديدة معزولة وعرضة للهجوم، مع فقدانها صواريها ونحو ثلثي مدافعها البالغ عددها 72 مدفعًا.

بناء السفن الهولندية حوالي عام 1700 (CHSP)

وكان آخر الأشخاص الذين كان طاقمها يرغب في مقابلتهم في تلك المرحلة هم القرصان الفرنسي سيئ السمعة أوليفييه "النسر" ليفاسور ونظيره الإنجليزي جون تايلور.

وكانت السفينة تبحر حول أفريقيا عائدة إلى لشبونة من ميناء جوا البرتغالي في الهند، وعلى متنها سبائك وعملات ذهبية وفضية، وأحجار كريمة، وخزف صيني، ومنسوجات، وفنون دينية ـ تقدر قيمتها بأسعار اليوم بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

نسيها القراصنة: العملات الذهبية التي سُكّت في مطلع القرنين السابع عشر والثامن عشر والتي عُثر عليها في موقع حطام سفينة نوسا سينهورا دو كابو (CHSP)

وكان على متن السفينة أيضًا 200 من الموزمبيقيين المستعبدين - 60 منهم ماتوا عندما تم الاستيلاء على السفينة - ونائب الملك البرتغالي المنتهية ولايته، الذي سيتم إطلاق سراحه لاحقًا مقابل فدية، ورئيس أساقفة جوا، الذي لا يزال مصيره غير معروف.

أبحر القراصنة أكثر من 600 كيلومتر جنوبًا إلى مدغشقر نوسا سيهورا دو كابو في طريقهم لتقسيم غنائمهم في جزيرة القراصنة المنعزلة سانت ماري، المعروفة الآن باسم نوسي بوراها، قبالة الساحل الشرقي لمدغشقر.

قام ليفاسور بتجهيز السفينة هناك، وأعاد تسميتها منتصرا، لكنه وتايلور افترقا لاحقًا بعد نزاع، وأحرقت السفينة وأغرقتها بالقرب من الجزيرة.

صعوبات الغوص

ويقوم مركز الحفاظ على حطام السفن التاريخية ومقره ماساتشوستس بالتحقيق في هذا الموقع ومواقع حطام أخرى قبالة سواحل نوسي بوراها منذ عام 1999، على الرغم من أن أعمال الحفر التي يقومون بها تعرقلت بسبب الطبقات السميكة من الرمال والطمي التي أصبحت الآن تغلف موقع الحطام بالكامل تقريبًا.

تم رسم خريطة للتشوهات في المنطقة باستخدام سونار المسح الجانبي (CHSP)

أول صورة تعريفية تحت القاع لنوسا سينهورا دو كابو (CHSP)

"بعد قضاء سنوات في الغوص في هذه المواقع، كان التحدي الأكبر في البداية هو بُعد المنطقة"، هذا ما قاله براندون كليفورد، المؤسس المشارك ومدير CHSP. ديفرنت"كان علينا شحن كل شيء، من الضواغط والرصاص إلى الأسطوانات وغيرها من المعدات.

"ومن المثير للاهتمام أن بعض معداتنا القديمة التي تركناها وراءنا ساعدت في إنشاء مركز غوص محلي.

قد تكون العوامل البيئية صعبة أيضًا. فكما هو الحال في العديد من الموانئ، تنخفض الرؤية بسرعة بعد هطول الأمطار. ويكون قاع السفينة موحلًا، لذا من المهم الحفاظ على صفاء عمود الماء أثناء العمل.

ظروف الغوص المظلمة في سانت ماري (CHSP)

هناك أيضًا حركة مرور كبيرة لسفن الشحن بين البر الرئيسي لمدغشقر وسانت ماري. ولا تزال السفن الحديثة ترسو في نفس المكان الذي كان القراصنة يبحرون فيه سابقًا.

يعتقد كليفورد ومارك أغوستيني، المؤلفان المشاركان لتقرير جديد عن حطام السفينة، الآن أن كمية الأدلة الأثرية البحرية التي جمعوها، بما في ذلك التحليل الهيكلي وحوالي 3,300 قطعة أثرية وقطعة تم استردادها، بالإضافة إلى روايات المصدر الأساسي عن نشاط القراصنة، قد بنت قضية دامغة على أن السفينة كانت نوسا سيهورا دو كابو.

شظايا الفخار المستخرجة من الموقع (CHSP)

تم العثور على أكواب خزفية وقطع من الأواني في موقع الحطام (CHSP)

ملائمة الوصف

وتتناسب السمات المميزة للسفينة البرتغالية في الهند الشرقية مثل الضلعين المزدوجين (الأخشاب المنحنية التي تشكل الجزء السفلي من ضلع السفينة)، والعوارض المتقاطعة والمفاصل الخشبية، مع وصف السفينة، كما هو الحال مع أبعاد الحطام البالغة 30 × 10 أمتار.

تم بناء السفينة باستخدام مزيج من الأخشاب الصلبة مثل خشب الساج والبلوط، وتم تثبيتها باستخدام مسامير من سبائك النحاس ذات رؤوس مستديرة وأعمدة مربعة، وكلها متوافقة مع السفن البرتغالية التي كانت تبحر في المحيطات في تلك الفترة.

لا بد أن معظم الكنوز قد تم توزيعها، مما جعل القراصنة رجالاً أغنياء، لكن الغواصين عثروا على عدد من العناصر المقدسة الكاثوليكية المصنوعة من الخشب والعاج، بالإضافة إلى السيراميك والعملات المعدنية والأشياء الصغيرة التي لم تكن تحظى بتقدير كبير في ذلك الوقت.

لوحة عاجية مكتوب عليها "INRI" (يسوع الناصري ملك اليهود) (CHSP)

تمثال مادونا (CHSP)

لم يتمكن الغواصون من العثور على نقوش هيكل السفينة أو نقوش المدافع أو لوحات الأسماء، لكنهم ما زالوا يخططون لتأريخ الأخشاب، وهو أمرٌ صعبٌ بالنظر إلى أنواع الأخشاب المستخدمة. كما أنهم حريصون على العثور على أي دليل على أن الجسر عُدِّل من قِبل ليفاسور عند تجديده السفينة.

يعتقد كليفورد وأغوستيني أن ما يصل إلى 10 سفن قرصنة أو سفن خاضعة للمصادرة قد أُغرقت أو تحطمت بالقرب من سانت ماري خلال "العصر الذهبي للقرصنة" (1650-1725)، مع وجود أربعة مواقع أخرى على الأقل يمكن الوصول إليها تنتظر الاستكشاف.

تمثال عاجي للمسيح في موقع نوسا سينهورا دو كابو (CHSP)

ويقولون أيضًا أنه إذا تم التعرف عليهم نوسا سيهورا دو كابو "إن الآثار المترتبة على ذلك كبيرة".

"يمثل هذا اكتشافًا أثريًا فريدًا من نوعه لسفينة كنز تم تأكيدها من قبل القراصنة من العصر الذهبي للقرصنة، وحالة نادرة حيث ساعدت الشحنة الدينية من الإمبراطورية البرتغالية التي تم توثيقها فعليًا في المحيط الهندي في مثل هذا التحديد"، كما ذكر الغواصون الأثريون في دراستهم، والتي يمكن العثور عليها على موقع مركز الحفاظ على حطام السفن التاريخية. موقع الكتروني.

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