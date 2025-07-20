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هوية الغواصين الفعلية: حطام سفينة القراصنة التي بلغت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني

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براندون كليفورد وأعضاء فريق البحث يستعدون للغوص (CHSP)
براندون كليفورد وأعضاء فريق البحث يستعدون للغوص (CHSP)

يعتقد علماء الآثار الغواصون أنهم تمكنوا أخيراً من تحديد هوية حطام سفينة في المحيط الهندي - ويبدو أنها كانت ضحية لواحدة من أغنى عمليات النهب التي قام بها القراصنة على مر العصور.  

في 8 أبريل 1721، أرسلت السفينة الحربية البرتغالية المسلحة سيدتي العزيزة، التي بدأت حياتها كبارجة حرب هولندية، أُسرت قرب جزيرة ريونيون. وقد تركتها عاصفة شديدة معزولة وعرضة للهجوم، مع فقدانها صواريها ونحو ثلثي مدافعها البالغ عددها 72 مدفعًا. 

بناء السفن الهولندية حوالي عام 1700 (CHSP)
بناء السفن الهولندية حوالي عام 1700 (CHSP)

وكان آخر الأشخاص الذين كان طاقمها يرغب في مقابلتهم في تلك المرحلة هم القرصان الفرنسي سيئ السمعة أوليفييه "النسر" ليفاسور ونظيره الإنجليزي جون تايلور. 

وكانت السفينة تبحر حول أفريقيا عائدة إلى لشبونة من ميناء جوا البرتغالي في الهند، وعلى متنها سبائك وعملات ذهبية وفضية، وأحجار كريمة، وخزف صيني، ومنسوجات، وفنون دينية ـ تقدر قيمتها بأسعار اليوم بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني. 

غنائم القراصنة: عملات ذهبية سُكّت في مطلع القرنين السابع عشر والثامن عشر عُثر عليها في موقع حطام سفينة نوسا سينهورا دو كابو (CHSP)
نسيها القراصنة: العملات الذهبية التي سُكّت في مطلع القرنين السابع عشر والثامن عشر والتي عُثر عليها في موقع حطام سفينة نوسا سينهورا دو كابو (CHSP)

وكان على متن السفينة أيضًا 200 من الموزمبيقيين المستعبدين - 60 منهم ماتوا عندما تم الاستيلاء على السفينة - ونائب الملك البرتغالي المنتهية ولايته، الذي سيتم إطلاق سراحه لاحقًا مقابل فدية، ورئيس أساقفة جوا، الذي لا يزال مصيره غير معروف. 

أبحر القراصنة أكثر من 600 كيلومتر جنوبًا إلى مدغشقر نوسا سيهورا دو كابو في طريقهم لتقسيم غنائمهم في جزيرة القراصنة المنعزلة سانت ماري، المعروفة الآن باسم نوسي بوراها، قبالة الساحل الشرقي لمدغشقر.

قام ليفاسور بتجهيز السفينة هناك، وأعاد تسميتها منتصرا، لكنه وتايلور افترقا لاحقًا بعد نزاع، وأحرقت السفينة وأغرقتها بالقرب من الجزيرة.

صعوبات الغوص

ويقوم مركز الحفاظ على حطام السفن التاريخية ومقره ماساتشوستس بالتحقيق في هذا الموقع ومواقع حطام أخرى قبالة سواحل نوسي بوراها منذ عام 1999، على الرغم من أن أعمال الحفر التي يقومون بها تعرقلت بسبب الطبقات السميكة من الرمال والطمي التي أصبحت الآن تغلف موقع الحطام بالكامل تقريبًا. 

الشذوذ الذي تم رسمه في المنطقة بواسطة السونار المسحي الجانبي (CHSP)
تم رسم خريطة للتشوهات في المنطقة باستخدام سونار المسح الجانبي (CHSP)
أول صورة تعريفية تحت القاع لنوسا سينهورا دو كابو (CHSP)
أول صورة تعريفية تحت القاع لنوسا سينهورا دو كابو (CHSP)

"بعد قضاء سنوات في الغوص في هذه المواقع، كان التحدي الأكبر في البداية هو بُعد المنطقة"، هذا ما قاله براندون كليفورد، المؤسس المشارك ومدير CHSP. ديفرنت"كان علينا شحن كل شيء، من الضواغط والرصاص إلى الأسطوانات وغيرها من المعدات.

"ومن المثير للاهتمام أن بعض معداتنا القديمة التي تركناها وراءنا ساعدت في إنشاء مركز غوص محلي.

قد تكون العوامل البيئية صعبة أيضًا. فكما هو الحال في العديد من الموانئ، تنخفض الرؤية بسرعة بعد هطول الأمطار. ويكون قاع السفينة موحلًا، لذا من المهم الحفاظ على صفاء عمود الماء أثناء العمل. 

ظروف الغوص المظلمة في سانت ماري (CHSP)
ظروف الغوص المظلمة في سانت ماري (CHSP)

هناك أيضًا حركة مرور كبيرة لسفن الشحن بين البر الرئيسي لمدغشقر وسانت ماري. ولا تزال السفن الحديثة ترسو في نفس المكان الذي كان القراصنة يبحرون فيه سابقًا.

يعتقد كليفورد ومارك أغوستيني، المؤلفان المشاركان لتقرير جديد عن حطام السفينة، الآن أن كمية الأدلة الأثرية البحرية التي جمعوها، بما في ذلك التحليل الهيكلي وحوالي 3,300 قطعة أثرية وقطعة تم استردادها، بالإضافة إلى روايات المصدر الأساسي عن نشاط القراصنة، قد بنت قضية دامغة على أن السفينة كانت نوسا سيهورا دو كابو.

شظايا الفخار المستخرجة من الموقع (CHSP)
شظايا الفخار المستخرجة من الموقع (CHSP)
تم العثور على أكواب خزفية وقطع من الأواني في موقع الحطام (CHSP)
تم العثور على أكواب خزفية وقطع من الأواني في موقع الحطام (CHSP)

ملائمة الوصف

وتتناسب السمات المميزة للسفينة البرتغالية في الهند الشرقية مثل الضلعين المزدوجين (الأخشاب المنحنية التي تشكل الجزء السفلي من ضلع السفينة)، والعوارض المتقاطعة والمفاصل الخشبية، مع وصف السفينة، كما هو الحال مع أبعاد الحطام البالغة 30 × 10 أمتار. 

تم بناء السفينة باستخدام مزيج من الأخشاب الصلبة مثل خشب الساج والبلوط، وتم تثبيتها باستخدام مسامير من سبائك النحاس ذات رؤوس مستديرة وأعمدة مربعة، وكلها متوافقة مع السفن البرتغالية التي كانت تبحر في المحيطات في تلك الفترة.

لا بد أن معظم الكنوز قد تم توزيعها، مما جعل القراصنة رجالاً أغنياء، لكن الغواصين عثروا على عدد من العناصر المقدسة الكاثوليكية المصنوعة من الخشب والعاج، بالإضافة إلى السيراميك والعملات المعدنية والأشياء الصغيرة التي لم تكن تحظى بتقدير كبير في ذلك الوقت.

لوحة عاجية مكتوب عليها "INRI" (يسوع الناصري ملك اليهود) (CHSP)
لوحة عاجية مكتوب عليها "INRI" (يسوع الناصري ملك اليهود) (CHSP)
تمثال مادونا (CHSP)
تمثال مادونا (CHSP)

لم يتمكن الغواصون من العثور على نقوش هيكل السفينة أو نقوش المدافع أو لوحات الأسماء، لكنهم ما زالوا يخططون لتأريخ الأخشاب، وهو أمرٌ صعبٌ بالنظر إلى أنواع الأخشاب المستخدمة. كما أنهم حريصون على العثور على أي دليل على أن الجسر عُدِّل من قِبل ليفاسور عند تجديده السفينة.

يعتقد كليفورد وأغوستيني أن ما يصل إلى 10 سفن قرصنة أو سفن خاضعة للمصادرة قد أُغرقت أو تحطمت بالقرب من سانت ماري خلال "العصر الذهبي للقرصنة" (1650-1725)، مع وجود أربعة مواقع أخرى على الأقل يمكن الوصول إليها تنتظر الاستكشاف.

تمثال عاجي للمسيح في موقع نوسا سينهورا دو كابو (CHSP)
تمثال عاجي للمسيح في موقع نوسا سينهورا دو كابو (CHSP)

ويقولون أيضًا أنه إذا تم التعرف عليهم نوسا سيهورا دو كابو "إن الآثار المترتبة على ذلك كبيرة". 

"يمثل هذا اكتشافًا أثريًا فريدًا من نوعه لسفينة كنز تم تأكيدها من قبل القراصنة من العصر الذهبي للقرصنة، وحالة نادرة حيث ساعدت الشحنة الدينية من الإمبراطورية البرتغالية التي تم توثيقها فعليًا في المحيط الهندي في مثل هذا التحديد"، كما ذكر الغواصون الأثريون في دراستهم، والتي يمكن العثور عليها على موقع مركز الحفاظ على حطام السفن التاريخية. موقع الكتروني

أيضا على ديفرنيت: تم حل لغز حطام سفينة اللحية السوداء والفحم, عُثر على عظام قراصنة على حطام سفينة في كيب كود, اللحية السوداء كانت تهدف إلى إدارة السفينة, ما يحب القراصنة قراءته

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00: 00 مقدمة
02:14 الأسطورة 1
03:50 الأسطورة 2
05:15 الأسطورة 3
06:16 الأسطورة 4
07:45 الأسطورة 5
09:06 الأسطورة 6
10:02 الأسطورة 7
11:19 الأسطورة 8
12:35 الأسطورة 9
14:10 الأسطورة 10

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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🧼 كيفية غسل وتجفيف بدلة السباحة الخاصة بك بشكل صحيح | إطالة عمر بدلة السباحة والبقاء منتعشًا 🌊 هل تريد أن تجعل بدلة السباحة الخاصة بك تدوم لفترة أطول وتظل مريحة في كل جلسة؟ في هذا الفيديو، سنوضح لك خطوة بخطوة كيفية تنظيف بدلة السباحة الخاصة بك وشطفها وتجفيفها بشكل صحيح، سواء كنت تمارس رياضة ركوب الأمواج أو الغوص أو التجديف. تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تلف النيوبرين وتعلم أفضل النصائح للحفاظ على بدلة السباحة الخاصة بك جديدة ومرنة وخالية من الروائح. ما ستتعلمه: عدد مرات غسل بدلة السباحة الخاصة بك 🗓️ ما يجب استخدامه (وما يجب تجنبه) عند التنظيف 🧴 الطريقة الصحيحة لشطف الملح والرمل والعرق 🚿 كيفية تجفيف بدلة السباحة الخاصة بك لتجنب التشققات أو الروائح الكريهة 🌬️ نصائح احترافية لإطالة عمر بدلة السباحة الخاصة بك وتحسين أدائها ⚙️ مثالية لراكبي الأمواج والغواصين والغواصين الأحرار وأي شخص يحب الماء. 👉 لا تنسى الإعجاب والاشتراك والنقر على الجرس 🔔 للحصول على المزيد من النصائح حول بدلات السباحة وصيانة المعدات وكيفية ممارسة الرياضات المائية! #WetsuitCare #WetsuitCleaning #SurfTips #ScubaDiving #GearMaintenance #HowToClean #Watersports يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والتلميحات والنصائح وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

🧼 كيفية غسل وتجفيف بدلة السباحة بشكل صحيح | إطالة عمر بدلة السباحة والحفاظ على انتعاشها 🌊

هل ترغب في إطالة عمر بدلة الغوص الخاصة بك والحفاظ على راحتك في كل جلسة؟ في هذا الفيديو، سنوضح لك خطوة بخطوة كيفية تنظيفها وشطفها وتجفيفها بشكل صحيح، سواءً كنت تمارس رياضة ركوب الأمواج أو الغوص أو التجديف. تجنب الأخطاء الشائعة التي تُتلف النيوبرين، وتعرّف على أفضل النصائح للحفاظ على بدلة الغوص الخاصة بك نظيفة ومرنة وخالية من الروائح.

ما ستتعلمه:

كم مرة يجب غسل بدلة السباحة الخاصة بك 🗓️

ما الذي يجب استخدامه (وما الذي يجب تجنبه) عند التنظيف 🧴

الطريقة الصحيحة لشطف الملح والرمل والعرق 🚿

كيفية تجفيف بدلة السباحة الخاصة بك لتجنب التشققات أو الروائح الكريهة 🌬️

نصائح احترافية لإطالة عمر بدلة السباحة وتحسين أدائها ⚙️

مثالي لراكبي الأمواج والغواصين والغواصين الأحرار وأي شخص يحب الماء.

👉 لا تنسى الإعجاب والاشتراك والنقر على الجرس 🔔 للحصول على المزيد من النصائح حول بدلات السباحة وصيانة المعدات وكيفية ممارسة الرياضات المائية!

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يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

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=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

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العناية ببدلة السباحة 101: التنظيف، الشطف، والتجفيف كالمحترفين

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