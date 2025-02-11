كيف تجني المليارات من خلال حماية مواقع الغوص

يتم إجراء 33 مليون غوصة في المحيط كل عام، ولكن 15% فقط من المواقع التي يتم الغوص فيها محمية بالكامل من الصيد والأنشطة المدمرة الأخرى، وفقًا لبحث جديد تمت مراجعته من قبل الأقران أجراه ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستينولكن إحياء هذه المناطق من شأنه أن يطلق العنان لإمكانات الغوص كمحرك اقتصادي قيم، كما تقول الدراسة.

إن حماية مواقع الغوص الترفيهي من شأنها أن تحقق مجموعة من الفوائد للسياح والمجتمعات المحلية والحياة البحرية، ولكن الأهم من ذلك أنها ستولد إيرادات إضافية بقيمة 2 مليار دولار أميركي، مستمدة بشكل رئيسي من رسوم المستخدمين التي يدفعها الغواصون مباشرة إلى المجتمعات المحلية.

عالم بيئة بحرية يفحص أحد الشعاب المرجانية في جزر لاين، كيريباتي (جون بيتز / ناشيونال جيوغرافيك)

وتستضيف المجتمعات الساحلية في جنوب العالم نحو 62% من عمليات الغوص الترفيهية، ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من هذه الخطوة، وفقاً للدراسة التي أجراها خبراء المحيطات من أستراليا والمكسيك والولايات المتحدة وكندا.

قاموا بتجميع قاعدة بيانات لمراكز الغوص ومواقع الغوص والأسعار من آلاف المواقع في جميع أنحاء العالم لتقدير عدد الغطسات سنويًا، والمدى الذي قد تؤدي به الحماية إلى زيادة الكتلة الحيوية والتنوع البيولوجي في منطقة ما، واستعداد الغواصين لدفع رسوم الدخول للغوص في منطقة بحرية محمية (MPA).

غواص من برنامج "البحار البكر" في شبه جزيرة أوسا في كوستاريكا (إنريك سالا / ناشيونال جيوغرافيك)

ووجد الباحثون أنه في حين أن 67% من جميع مواقع الغوص تقع ضمن المناطق البحرية المحمية، فإن 15% فقط تقع ضمن مناطق محمية للغاية أو كاملة.

ثم قرروا أن فرض مناطق محمية بالكامل داخل مواقع الغوص الترفيهي الحالية من شأنه أن يزيد الطلب على الغوص وعدد الغطسات بنسبة 32% (10.5 مليون غطسة إضافية سنويًا) ويعزز إيرادات صناعة الغوص بمقدار 616 مليون دولار سنويًا.

وقد تم تقدير فائض المستهلك ــ ما يرغب شخص ما في دفعه مقابل تجربة الغوص مقارنة بالتكلفة الفعلية ــ بنحو 2.7 مليار دولار سنويا. ويقول التقرير إن الغواصين على استعداد لدفع المزيد مقابل هذه التجربة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ربحية القطاع.

الأمم على وشك الكسب

يقول المؤلف الرئيسي رينيل كابرال، وهو محاضر كبير في جامعة جيمس كوك في أستراليا: "إذا قمت بحماية منطقة بحرية، فسوف يظهر المزيد من الغواصين الترفيهيين - وسوف يدفعون المزيد مقابل امتياز رؤية الحياة المذهلة تحت الماء". "إن المجتمعات والشركات تترك المال على الطاولة من خلال تجاهل فوائد المحميات البحرية".

أخذ العينات من الشعاب المرجانية النائية في أقصى شمال محمية سي فلاور للمحيط الحيوي، قبالة كولومبيا (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك)

ويقول أوكتافيو أبورتو أوروبيزا، أحد المشاركين في الدراسة وأستاذ في معهد سكريبس لعلوم المحيطات: "في المكسيك وحدها، تولد صناعة الغوص عائدات سنوية مماثلة لقطاع مصايد الأسماك بأكمله في البلاد، مما يجعل الحفاظ على البيئة البحرية ليس مجرد ضرورة بيئية بل ضرورة اقتصادية".

"من الشعاب المرجانية النابضة بالحياة في جزيرة كوزوميل إلى المحمية البحرية المحمية بالكامل في كابو بولمو، تستقبل هذه الصناعة ما يصل إلى 1.7 مليون غواص كل عام.

"إن تعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتشجيع السياحة البيئية التي تقودها المجتمعات المحلية على نطاق صغير لن يؤدي إلى تحسين تجربة الغوص فحسب، بل سيضمن أيضًا الاستدامة طويلة الأمد للسياحة البحرية في جميع أنحاء العالم."

إنريك سالا يغوص في بالاو (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك)

تبين أن مصر وتايلاند والولايات المتحدة تستضيف أكبر عدد من عمليات الغطس بما يقرب من 3 ملايين عملية غطس سنويًا في كل موقع، بينما تستضيف إندونيسيا ومصر وأستراليا أكبر عدد من عمليات الغطس في المناطق البحرية المحمية بالكامل أو المحمية بدرجة عالية.

تستضيف الفلبين والولايات المتحدة وإندونيسيا معظم عمليات الغوص في المياه غير المحمية - وهي البلدان التي ستستفيد أكثر من تحديد محميات في مناطق الغوص الساخنة.

وتمثل المواقع الشعبية أقل من 1% من مساحة المحيط بأكمله، ولكن حمايتها من شأنها أن تجذب المزيد من الحياة البحرية الأكبر حجماً، وبالتالي تجعلها أكثر جاذبية للغواصين.

العائد غير المباشر

الغوص مع أسماك القرش في جزر الباهاما (PADI)

تشير الأبحاث إلى أن المناطق البحرية المحمية بالكامل يمكن أن تساعد في استعادة أعداد الأسماك بنسبة 500% في المتوسط، وإنتاج أسماك أكبر بمرور الوقت، والمساعدة في تجديد مناطق الصيد حول المنطقة من خلال انتشار الحياة البحرية.

A الأخيرة دراسة تظهر الدراسة أن كمية الصيد لكل وحدة جهد تزيد بمعدل 12-18% بالقرب من حدود المناطق البحرية المحمية بالكامل والكبيرة.

غواصون من National Geographic Pristine Seas يقيسون أكبر مستعمرة مرجانية في العالم في جزر سليمان (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك)

وتقول منظمة "بريستين سيز" إن تكلفة إنشاء وصيانة المناطق البحرية المحمية يمكن تعويضها بسرعة من خلال الأرباح السياحية الإضافية.

وقد حسب البحث أن تشغيل مناطق بحرية محمية إضافية (بما في ذلك إنفاذ القانون) والتي تشكل 1% من مساحة المحيط العالمي سوف يكلف ما يصل إلى 1.2 مليار دولار، ولكن رسوم دخول الغواصين قد تولد إيرادات أكثر من كافية لتغطية هذه التكاليف.

وعلى النقيض من ذلك، في عام 2020، كانت البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (منظمة التعاون والتنمية) وأنفقت دول الصيد الكبيرة الأخرى أكثر من 10 مليارات دولار من الأموال العامة على دعم مصايد الأسماك لديها.

إنريك سالا في بحيرة قنديل البحر في بالاو (Manu San Félix / National Geographic)

يقول إنريك سالا، مؤسس شركة Pristine Seas: "خلاصة القول: إن حماية المحيطات تعود بالفائدة على الحياة البحرية والمجتمعات الساحلية والشركات".

"إن حماية مواقع الغوص من الصيد وغيره من الأنشطة الضارة من الممكن أن تولد مصادر جديدة للدخل وتعود بالنفع على المزيد من الناس. ومن الواضح بشكل متزايد أن الجهود المبذولة لحماية 30% من المحيط بحلول عام 2030 أكثر فائدة مما كنا نعتقد".

غواصون على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر (PADI)

يعد Pristine Seas جزءًا من الجمعية الجغرافية الوطنية المخصصة للعلوم وصناعة الأفلام، ولكنه مستقل عن دار النشر الجغرافية الوطنية وذراعها الإعلامية. المناطق البحرية المحمية لسياحة الغوص يظهر في تقارير علمية.

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